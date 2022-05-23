Instagram* разработал собственный шрифт Instagram Sans Статьи редакции
Компания будет использовать его в рекламе, а внутри приложения — в «Историях» и Reels.
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Instagram* изменил цвета логотипа и шрифт внутри приложения. Градиент обновили с помощью «инновационного процесса 3D-моделирования, чтобы сделать его ярким и живым».
Новый фирменный шрифт Instagram Sans вдохновлен логотипом соцсети.
Символы адаптировали для арабского, тайского, японского и других языков. Компания будет использовать шрифт в рекламе, а внутри приложения — в «Историях» и Reels. У букв есть разные варианты начертания.
* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
Просто ужас, а не шрифт
На уровне сервисов фейсбук
А в чем, собственно, проблема?
Вам не угодишь🙄
Даже Comic Sans уже не кажется страшным
Шрифт интересный и смелый. Скорее всего в кириллице многие идеи не реализованы от слова совсем. Можно судить по надписи Белград.
Такой же интересный и смелый как и Белоснежка в фильме от Дисней
London гарнитурой "Condensed" тоже выглядит скучно. Там "Headline" нужно смотреть для "интересности и смелости".
Как и с большинством шрифтов в инсте, некоторые шрифты, что прикольно смотрятся на инглише, на русском языке смотрятся крайне отстойно :(
Разрабатывал Niсk Iron?
Что там про кириллицу?
На кириллицу наложены санкции
Вот же в видосе среди прочих названий есть и кириллическое
Наконец-то догадались запихнуть логотип в глиф.
И для заголовков шрифт очень интересный.
С lobster не сравнится
один из самых идеальных шрифтов для мемов...
Ждем "профессиональную" оценку Артемия Лебедева. Я даже знаю какая она будет)
Ваш шрифт хуйня как и дизайн.
На в России должно быть пофиг.
Потому что мы русские и будем просто вырезать на бересте 😌
Вот именно что Utopia
Утопия, если что, имеет положительную окраску значения
Марк сошел с ума.
Ужас и действительно Utopia
не надоест?
а по-китайски тоже добавили?
Ох уж эти экстремистские организации - свои шрифты придумывают.
Получается, шрифт тоже экстремистский?)
Достойный наследник Comic Sans.
Внешне выглядит так, будто им чисто внешне понравился какой-нибудь Кхмерский язык и они решили сделать что-то наподобие
Когда дизайнеров много, а чем их занять не знаешь - делай новый шрифт.
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Бесполезные завитушки
Какая же эта звёздочка позорная*
* данный комментарий не является поддержкой экстремистских организаций, не бейте меня по почкам, дядя Стёпа.
Да, уж, вот это достижение! Подправили чужой шрифт, просто боги айти индустрии! В нынешних реалиях людей больше заботят цены на продукты, а не шрифты в инстаграме. Можно конечно выкладывать сторис о том как украинцы грустным взглядом провожают за границу эшелоны с зерном на фоне гуманитарной катастрофы, но сейчас людям важнее не вся эта цифровая ерунда.
Когда человеку нечего есть и нечем обогревать дом(как в Европе например) то его меньше всего интересуют все эти ваши дауншифтинги, коворкинги и прочие фистинги
Коворкинг с бесплатным фистингом вполне себе бизнес-идея.