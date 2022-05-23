Дизайн
Маша Цепелева

Instagram* разработал собственный шрифт Instagram Sans Статьи редакции

Компания будет использовать его в рекламе, а внутри приложения — в «Историях» и Reels.

4216 просмотров

Instagram* изменил цвета логотипа и шрифт внутри приложения. Градиент обновили с помощью «инновационного процесса 3D-моделирования, чтобы сделать его ярким и живым».

Новый фирменный шрифт Instagram Sans вдохновлен логотипом соцсети.

Символы адаптировали для арабского, тайского, японского и других языков. Компания будет использовать шрифт в рекламе, а внутри приложения — в «Историях» и Reels. У букв есть разные варианты начертания.

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* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #instagram

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51 комментарий
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Mr Akin

Просто ужас, а не шрифт

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George Weiller

На уровне сервисов фейсбук

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Андрей Донской

А в чем, собственно, проблема?

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8 комментариев
Make Luv
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Green Base

Вам не угодишь🙄

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Илья О.

Даже Comic Sans уже не кажется страшным

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Дмитрий Васильев

Шрифт интересный и смелый. Скорее всего в кириллице многие идеи не реализованы от слова совсем. Можно судить по надписи Белград.

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Mr Akin

Такой же интересный и смелый как и Белоснежка в фильме от Дисней

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2 комментария
Artem Petrenkov

London гарнитурой "Condensed" тоже выглядит скучно. Там "Headline" нужно смотреть для "интересности и смелости".

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Илья О.

Как и с большинством шрифтов в инсте, некоторые шрифты, что прикольно смотрятся на инглише, на русском языке смотрятся крайне отстойно :(

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Александр Саввин

Разрабатывал Niсk Iron?

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artёm rudomёtov

Что там про кириллицу?

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Александр Саввин

На кириллицу наложены санкции

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2 комментария
DxdV

Вот же в видосе среди прочих названий есть и кириллическое

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Рядовой череп

Наконец-то догадались запихнуть логотип в глиф.

И для заголовков шрифт очень интересный.

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Дмитрий Алтунин
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Allestor Klei

С lobster не сравнится

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Илья О.

один из самых идеальных шрифтов для мемов...

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Богдан Потужный

Ждем "профессиональную" оценку Артемия Лебедева. Я даже знаю какая она будет)

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Характерный огонь
Я даже знаю какая она будет)

Ваш шрифт хуйня как и дизайн.

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Лидия Мартин

На в России должно быть пофиг.
Потому что мы русские и будем просто вырезать на бересте 😌

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Виктория Никанорова

Вот именно что Utopia

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Полина Фоменко

Утопия, если что, имеет положительную окраску значения

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1 комментарий
Askar Tuleev

Марк сошел с ума.

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Александр

Ужас и действительно Utopia

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Псков Бурито

не надоест?

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Псков Бурито

а по-китайски тоже добавили?

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Гаджи Хартумов
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Alex

Ох уж эти экстремистские организации - свои шрифты придумывают.

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Илья О.

Получается, шрифт тоже экстремистский?)

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Окружающий велосипед

Достойный наследник Comic Sans.

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Илья О.

Внешне выглядит так, будто им чисто внешне понравился какой-нибудь Кхмерский язык и они решили сделать что-то наподобие

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Вася Пражкин

Когда дизайнеров много, а чем их занять не знаешь - делай новый шрифт.

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Mr Akin

.

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Rnatery

Бесполезные завитушки

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Сергей К

Какая же эта звёздочка позорная*

* данный комментарий не является поддержкой экстремистских организаций, не бейте меня по почкам, дядя Стёпа.

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Веселый Одессит

Да, уж, вот это достижение! Подправили чужой шрифт, просто боги айти индустрии! В нынешних реалиях людей больше заботят цены на продукты, а не шрифты в инстаграме. Можно конечно выкладывать сторис о том как украинцы грустным взглядом провожают за границу эшелоны с зерном на фоне гуманитарной катастрофы, но сейчас людям важнее не вся эта цифровая ерунда.
Когда человеку нечего есть и нечем обогревать дом(как в Европе например) то его меньше всего интересуют все эти ваши дауншифтинги, коворкинги и прочие фистинги

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Make Luv

Коворкинг с бесплатным фистингом вполне себе бизнес-идея.

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