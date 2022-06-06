Новый владелец сети McDonald’s в России подал заявки на регистрацию логотипов Статьи редакции
Зелёный, оранжевый и красный — возможно, новые цвета бренда.
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О двух заявках на регистрацию логотипов сообщило агентство новостей «Москва». В компании подтвердили, что это возможные новые логотипы бренда, а зелёный, красный и оранжевый — возможные новые фирменные цвета.
Пользователь vc.ru заметил, что изображения напоминают логотип латвийского маркетплейса Joom.
Читатели предлагали и свои варианты логотипа для сети «Весело и Вкусно» — это один из вариантов возможного названия.
- Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».
- Новый владелец планирует запустить всю сеть из 840 ресторанов за два месяца.
Спасибо за наводку Dmitry
Подходит больше для небольшой сети автозаправок в провинции на которой лучше не заправляться, но сходить в туалет - можно
Любой логотип подходит для небольшой сети автозаправок, пока бренд не раскрутился :) А потом внезапно становится хорошим.
лучше и не скажешь
Потрясающая формулировка
Сочетание цветов темно-зеленый+темно красный хорошо подходит для чего-то военного. Как погоны или раскраска боевой машины. Очень даже соответствует духу сегодняшнего дня ) И еще ниже можно буквы ВВ
Эта зелёная полукруглая полоска-улыбка и если будет без названия - считаю, пока лучший вариант.
Согласен, больше всего привлекает внимание, а это основная работа логотипа. Напоминает картошку фри, кстати.
— Ваш логотип говно
— Это логотип говна
— Тогда недурно!
На успех они, очевидно, не рассчитывают.
Ах, как хорошо сказано! Благодарю!
Если владелец так подошел к логотипу, то что будет с едой?
выглядит... ммм, невкусно...
… и грустно …
Бляя, цвета ребята из жкх подбирали
ахах перепутали краску для подъездов с цветами для логотипа
Внимание!
Проходим мимо!
Я сделаль
Надо было у Николая Иронова заказать. 999 вариантов за 100к. И пустить опрос среди людей какой лучше. Потом выбрать из 10 топ самый самый.
А потом среди голосовавших сделать конкурс (каждый нарисует свой) и пусть Иронов выберет лучший
Как много вопросов и как мало ответов...(пикрелейтед)
А если серьезно, то выглядит красиво. Пожалуй, будет узнаваемо
Выглядит максимально блевотно и отвратно. Цвета как верно заметили в провинциальном стиле - максимально унылые из всех возможных
пацаны из яндекса делали?
Комментарий недоступен
Это редис и сосисы 😂
Знак: «Осторожно, морковь!» или «Бойся, возможен приступ эпилепсии!».
А ещё так и просится название ДжумДак
Омерзительные цвета
С таким логотипом только название "Жрак Херак" подходит.
И слоганы к этому названию: "Жри и не ори", "Хрюча без бучи", "Жуй и πздуй", "Хавка без с повинной явки".
P.S. Если кто соберётся использовать название или слоганы - со мной всегда в личке можно связаться для обсуждения вознаграждения.
С другой стороны может решили под шумок прикупить и Marriot, попутно сделав ребрендинг.
Нечего хаять. Брысь в HR с резюме
- Надо отучить народ от этого ебучего фастфуда. Пусть пиздуют на заводы и питаются там по режиму в столовых. И рожают побольше новых рабов, блять. Ваши предложения!?
- Захуярим говно логотипы, чтобы даже заходить туда не хотелось!
- На кассе будет работник из ЖЭКа, матерящая покупателя!
- Вместо гамбургеров - чебуреки. Вместо чизбургеров - беляши.
- Заебись, работаем!
Есть нюанс, на заводах с работой туго. Автотор своих рабочих отправил сажать картошку и собирать ягоды. В моем городе крупнейший завод работающий на всю Россию практически встал, зарплаты минимальные, люди увольняются
Чебуреки вместо гамбургеров и матерящаяся работница ЖЭКа, которую можно послать в ответ. Так это же моя любимая кафешка
Радио Арзамас прям
Может у меня цветопередача телефона не очень, но зелёный цвет мне не очень нравится. Может дизайнерская задумка
Если посмотреть сбоку, то на первом человек лежит в спальном мешке с высунутой головой. На втором два мешка лежат под солнцем. У меня всё.
Тоже напомнило. Цветовая гамма ужс.
Marriott же тоже из России уходит? Видимо данный предприниматель решил забрать всё что можно))
А восклицательный знак для Мака мне зашёл, я бы им вообще все переданные компании пометил, ибо этим всё сказано
*!*
Ну разве не цветовая гамма веселья и праздника ) сарк.
Ребрендинг мака… Грустный праздник…
Второй издалека похож на прописную М. Отлично, считаю.
Это самое дно!
цвета напоминают флаг Беларуси