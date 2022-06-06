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Дизайн
Маша Цепелева

Новый владелец сети McDonald’s в России подал заявки на регистрацию логотипов Статьи редакции

Зелёный, оранжевый и красный — возможно, новые цвета бренда.

4106 просмотров

О двух заявках на регистрацию логотипов сообщило агентство новостей «Москва». В компании подтвердили, что это возможные новые логотипы бренда, а зелёный, красный и оранжевый — возможные новые фирменные цвета.

Пользователь vc.ru заметил, что изображения напоминают логотип латвийского маркетплейса Joom.

Логотип сервиса Joom

Читатели предлагали и свои варианты логотипа для сети «Весело и Вкусно» — это один из вариантов возможного названия.

  • Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».
  • Новый владелец планирует запустить всю сеть из 840 ресторанов за два месяца.

#новость #mcdonalds

Спасибо за наводку Dmitry
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61 комментарий
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Фёдор Трухин

Подходит больше для небольшой сети автозаправок в провинции на которой лучше не заправляться, но сходить в туалет - можно

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Spiker Spunreal
Подходит больше для небольшой сети автозаправок

Любой логотип подходит для небольшой сети автозаправок, пока бренд не раскрутился :) А потом внезапно становится хорошим.

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Полина Смолина

лучше и не скажешь

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Earlbkv

Потрясающая формулировка

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Selma Songs

Сочетание цветов темно-зеленый+темно красный хорошо подходит для чего-то военного. Как погоны или раскраска боевой машины. Очень даже соответствует духу сегодняшнего дня ) И еще ниже можно буквы ВВ

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lomar

Эта зелёная полукруглая полоска-улыбка и если будет без названия - считаю, пока лучший вариант.

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Andrey Zykov

Согласен, больше всего привлекает внимание, а это основная работа логотипа. Напоминает картошку фри, кстати.

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Paul Denisevich

— Ваш логотип говно
— Это логотип говна
— Тогда недурно!

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Александр Голубев
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Юрий Б.
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John Yossarian

На успех они, очевидно, не рассчитывают.

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Старательный звук

Ах, как хорошо сказано! Благодарю!

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Александр Лоргус

Если владелец так подошел к логотипу, то что будет с едой?

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Полина Смолина

выглядит... ммм, невкусно...

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Roman Vasilev

… и грустно …

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Artem 69

Бляя, цвета ребята из жкх подбирали

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Айдар Каримов

ахах перепутали краску для подъездов с цветами для логотипа

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Nikolay Kenig
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Отвратительный Никита

Внимание!
Проходим мимо!

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Василий Степанофф

Я сделаль

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Vasek Romanov

Надо было у Николая Иронова заказать. 999 вариантов за 100к. И пустить опрос среди людей какой лучше. Потом выбрать из 10 топ самый самый.

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lomar

А потом среди голосовавших сделать конкурс (каждый нарисует свой) и пусть Иронов выберет лучший

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1 комментарий
Anton Fen

Как много вопросов и как мало ответов...(пикрелейтед)

А если серьезно, то выглядит красиво. Пожалуй, будет узнаваемо

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Corbyan

Выглядит максимально блевотно и отвратно. Цвета как верно заметили в провинциальном стиле - максимально унылые из всех возможных

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6 комментариев
Дима Акименко
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Martin Prestone

пацаны из яндекса делали?

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Аккаунт заморожен

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Sergio Molotkoni

Это редис и сосисы 😂

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Старательный звук

Знак: «Осторожно, морковь!» или «Бойся, возможен приступ эпилепсии!».
А ещё так и просится название ДжумДак

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Захар Кислина

Омерзительные цвета

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Андрей Мельник

С таким логотипом только название "Жрак Херак" подходит.

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Андрей Мельник

И слоганы к этому названию: "Жри и не ори", "Хрюча без бучи", "Жуй и πздуй", "Хавка без с повинной явки".
P.S. Если кто соберётся использовать название или слоганы - со мной всегда в личке можно связаться для обсуждения вознаграждения.

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John Yossarian

С другой стороны может решили под шумок прикупить и Marriot, попутно сделав ребрендинг.

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Алексей Комаров

Нечего хаять. Брысь в HR с резюме

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C Ever

- Надо отучить народ от этого ебучего фастфуда. Пусть пиздуют на заводы и питаются там по режиму в столовых. И рожают побольше новых рабов, блять. Ваши предложения!?

- Захуярим говно логотипы, чтобы даже заходить туда не хотелось!

- На кассе будет работник из ЖЭКа, матерящая покупателя!

- Вместо гамбургеров - чебуреки. Вместо чизбургеров - беляши.

- Заебись, работаем!

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Мурад Муртазалиев

Есть нюанс, на заводах с работой туго. Автотор своих рабочих отправил сажать картошку и собирать ягоды. В моем городе крупнейший завод работающий на всю Россию практически встал, зарплаты минимальные, люди увольняются

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1 комментарий
Андрей Мельник

Чебуреки вместо гамбургеров и матерящаяся работница ЖЭКа, которую можно послать в ответ. Так это же моя любимая кафешка

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5 комментариев
Сергей Егоров

Радио Арзамас прям

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Vasily Levchenko

Может у меня цветопередача телефона не очень, но зелёный цвет мне не очень нравится. Может дизайнерская задумка

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Игорь Мазаев

Если посмотреть сбоку, то на первом человек лежит в спальном мешке с высунутой головой. На втором два мешка лежат под солнцем. У меня всё.

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Denis Kolesnikov

Тоже напомнило. Цветовая гамма ужс.

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Artur Kuramshin

Marriott же тоже из России уходит? Видимо данный предприниматель решил забрать всё что можно))
А восклицательный знак для Мака мне зашёл, я бы им вообще все переданные компании пометил, ибо этим всё сказано

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Захар Кислина

*!*

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TLGM x Event

Ну разве не цветовая гамма веселья и праздника ) сарк.

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Захар Кислина

Ребрендинг мака… Грустный праздник…

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Наталия Шабанова

Второй издалека похож на прописную М. Отлично, считаю.

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Псков Бурито

Это самое дно!

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DeepFakescovery channel

цвета напоминают флаг Беларуси

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