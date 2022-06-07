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Дизайн
DTF

Apple назвала победителей Design Awards 2022 — среди них приложение для рисования и сервис для отслеживания задач Статьи редакции

Шесть категорий, двенадцать приложений.

2917 просмотров

Apple Design Awards — ежегодная премия от Apple, куда попадают самые лучшие мобильные приложения и игры. В 2022 году компания выделила шесть категорий: «инклюзивность», «веселье», «взаимодействие», «социальное влияние», «визуальный ряд и графика» и «инновации». В каждой из них по одному приложению и игре.

Инклюзивность

  • Procreate — приложение для художников и дизайнеров, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями.
  • Wylde Flowers — игра для Apple Arcade в жанре «симулятора жизни» с элементами фэнтези. Отдельное внимание в игре уделили репрезентации ЛГБТКИ+ сообществ.

Веселье

  • (Not Boring) Habits — приложение для отслеживания задач и привычек, которое выполнено в виде простенькой игры с наградами.
  • Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой игрок оказывается убийцей.

Взаимодействие

  • Slopes — удобное приложение для фанатов зимних видов спорта, которое позволяет отслеживать местоположение и включает в себя социальные функции для взаимодействий с друзьями.
  • A Musical Story — интерактивное минималистичное приключение с акцентом на музыке и геймплее с механиками ритм-игры.

Социальное влияние

  • Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин. Всё сопровождается музыкой и оригинальным артом.
  • Gibbon: Beyond the Trees — другая игра для Apple Arcade, на этот раз минималистичная аркада про обезьян, которые живут в джунглях.

Визуальный ряд и графика

  • Halide Mark II — приложение для фото и видео с дополнительными функциями и возможностями имитировать кинематографическую камеру.

Инновации

  • Odio — приложение для создания эмбиент-музыки с объёмным звучанием и отслеживанием поворотов головы.
  • MARVEL Future Revolution — мультиплеерная экшен-RPG с героями Marvel от студии Netmarble Games.

#новость #apple #designawards

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18 комментариев
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George Weiller
Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой игрок оказывается убийцей. Спасибо))
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Dzhamil Makhmutov

Это не спойлер, а главная особенность игры, с помощью которой она выделяется среди других адвенчур в похожем жанре. Про героиню-убийцу указано прямо в описании.

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Пришелец

Там как бы на скриншоте девушка говорит: "Когда я его столкнула, было темно. Не оставила ли я следов?")

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Царь Преисподни

Даже тут умудрились повесточку всунуть😫

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Антон Гамаюнов

У них сео гей, ты че думал?

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умный человек

теперь понятно, почему сеошников не любят

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Артур Малосиев

Не путайте CEO и SEO.

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Герман Воронов

Procreate реально отличная прога, а учитывая, что там единоразовый платеж, да еще и весьма умеренный - вообще просто супер.
Для художников мастхэв, зажравшийся монструозный глючный фотошоп идет лесом

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Dear Moscow,
— Wylde Flowers — игра для Apple Arcade ... Отдельное внимание в игре уделили репрезентации ЛГБТКИ+ сообществ
— Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин
— Gibbon: Beyond the Trees — другая игра для Apple Arcade, на этот раз минималистичная аркада про обезьян

Поздравляем, вы закрыли все критически важные пункты текущей SJW-методички :)

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Андрей Иванов
Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин.

Их так мало, что приходится делать отдельное приложение? )

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Герман Воронов

В РФ уже есть такое приложение ) WB называется :D

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Дмитрий Филиппов
Wylde Flowers — игра для Apple Arcade в жанре «симулятора жизни» с элементами фэнтези. Отдельное внимание в игре уделили репрезентации ЛГБТКИ+ сообществ.

Скрин с голубым дедом и его ЛГБТКИ+ паствой, прям намекает, как наше общество не хочет интегрироваться с западными ценностями.

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Герман Воронов

В "нашем обществе" тоже полно ЛГБТ (хз как там КИ+)
Другое дело, что национальная идея лицемерия и болт, положенный на права человека, заставляет отрицать этот факт )

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Дмитрий Филиппов

Полно, это абсолютное меньшинство, давайте не будем перевирать. И пропаганда ЛГБТКИ+, не тоже самое что и, например хотеть трахать свой пол. Мне лично пофиг, кто кого трахает, лишь бы по доброй воли, но я лично против пропаганды.

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Псков Бурито

Gibbon: Beyond the Trees - душвная игруха

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Герман Воронов

Стоит брать? В ней можно расслабиться или нужно будет умирать и перепроходить постоянно?

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Ilya Dorofeev

И НАДО ЛИ ПЛАКАТЬ В КОНЦЕ!

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Герман Воронов

По вступительному ролику в сторе - явно надо )

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