Apple Design Awards — ежегодная премия от Apple, куда попадают самые лучшие мобильные приложения и игры. В 2022 году компания выделила шесть категорий: «инклюзивность», «веселье», «взаимодействие», «социальное влияние», «визуальный ряд и графика» и «инновации». В каждой из них по одному приложению и игре.