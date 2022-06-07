Apple назвала победителей Design Awards 2022 — среди них приложение для рисования и сервис для отслеживания задач Статьи редакции
Шесть категорий, двенадцать приложений.
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Apple Design Awards — ежегодная премия от Apple, куда попадают самые лучшие мобильные приложения и игры. В 2022 году компания выделила шесть категорий: «инклюзивность», «веселье», «взаимодействие», «социальное влияние», «визуальный ряд и графика» и «инновации». В каждой из них по одному приложению и игре.
Инклюзивность
- Procreate — приложение для художников и дизайнеров, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями.
- Wylde Flowers — игра для Apple Arcade в жанре «симулятора жизни» с элементами фэнтези. Отдельное внимание в игре уделили репрезентации ЛГБТКИ+ сообществ.
Веселье
- (Not Boring) Habits — приложение для отслеживания задач и привычек, которое выполнено в виде простенькой игры с наградами.
- Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой игрок оказывается убийцей.
Взаимодействие
- Slopes — удобное приложение для фанатов зимних видов спорта, которое позволяет отслеживать местоположение и включает в себя социальные функции для взаимодействий с друзьями.
- A Musical Story — интерактивное минималистичное приключение с акцентом на музыке и геймплее с механиками ритм-игры.
Социальное влияние
- Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин. Всё сопровождается музыкой и оригинальным артом.
- Gibbon: Beyond the Trees — другая игра для Apple Arcade, на этот раз минималистичная аркада про обезьян, которые живут в джунглях.
Визуальный ряд и графика
- Halide Mark II — приложение для фото и видео с дополнительными функциями и возможностями имитировать кинематографическую камеру.
- LEGO® Star Wars: Castaways — космическая аркада во вселенной «Звёздных войн».
Инновации
- Odio — приложение для создания эмбиент-музыки с объёмным звучанием и отслеживанием поворотов головы.
- MARVEL Future Revolution — мультиплеерная экшен-RPG с героями Marvel от студии Netmarble Games.
Это не спойлер, а главная особенность игры, с помощью которой она выделяется среди других адвенчур в похожем жанре. Про героиню-убийцу указано прямо в описании.
Там как бы на скриншоте девушка говорит: "Когда я его столкнула, было темно. Не оставила ли я следов?")
Даже тут умудрились повесточку всунуть😫
У них сео гей, ты че думал?
теперь понятно, почему сеошников не любят
Не путайте CEO и SEO.
Procreate реально отличная прога, а учитывая, что там единоразовый платеж, да еще и весьма умеренный - вообще просто супер.
Для художников мастхэв, зажравшийся монструозный глючный фотошоп идет лесом
— Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин
— Gibbon: Beyond the Trees — другая игра для Apple Arcade, на этот раз минималистичная аркада про обезьян
Поздравляем, вы закрыли все критически важные пункты текущей SJW-методички :)
Их так мало, что приходится делать отдельное приложение? )
В РФ уже есть такое приложение ) WB называется :D
Скрин с голубым дедом и его ЛГБТКИ+ паствой, прям намекает, как наше общество не хочет интегрироваться с западными ценностями.
В "нашем обществе" тоже полно ЛГБТ (хз как там КИ+)
Другое дело, что национальная идея лицемерия и болт, положенный на права человека, заставляет отрицать этот факт )
Полно, это абсолютное меньшинство, давайте не будем перевирать. И пропаганда ЛГБТКИ+, не тоже самое что и, например хотеть трахать свой пол. Мне лично пофиг, кто кого трахает, лишь бы по доброй воли, но я лично против пропаганды.
Gibbon: Beyond the Trees - душвная игруха
Стоит брать? В ней можно расслабиться или нужно будет умирать и перепроходить постоянно?
И НАДО ЛИ ПЛАКАТЬ В КОНЦЕ!
По вступительному ролику в сторе - явно надо )