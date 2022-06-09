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Автором нового логотипа бывшей сети McDonald’s в России стала группа «Родная речь» Статьи редакции

Логотип уже успели раскритиковать пользователи соцсетей.

  • 9 июня 2022 года новый владелец McDonald’s в России подтвердил, что новым логотипом станет изображение жёлто-оранжевой буквы «М» на тёмно-зелёном фоне. В компании сообщили Inc., что его разработала российская группа «Родная речь». Это подтвердил представитель «Родной речи».
  • Стоимость разработки дизайна в бывшей McDonald’s не раскрыли, но отметили, что цена была «рыночной».
  • Коммуникационное агентство «Родная речь» создано в 2002 году. Его основатель Сергей Коптев ранее возглавлял российский офис рекламного агентства D’Arcy (входило в французскую Publicis Group).
  • В марте 2022 года Publicis Group объявила об уходе с российского рынка. Её местные активы перешли к Сергею Коптеву, в апреле его компания закрыла сделку. В группу «Родная речь» входят 15 агентств, в том числе Leo Burnett, Saatchi&Saatchi, Starcom, Zenith и другие. На её сайте среди клиентов указаны «Сбер», Samsung, «Билайн», Bayer и другие крупные компании.
  • Новый логотип бывшей сети McDonald’s в России раскритиковали пользователи соцсетей: некоторые нашли сходство с логотипами Joom и других компаний, другие не согласились с тем, какой смысл авторы вложили в логотип (бургер и две палочки картошки). Команда «Логомашины» также отметила, что логотип можно было сделать лучше. Название новой сети пока не раскрывается.

#новость #mcdonalds

6001 просмотров
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139 комментариев
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Alexey

Говно

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Артем Копалейшвили

Так это дизайн гавна

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12 комментариев

Комментарий удален модератором

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3 комментария
Неподвижный Илья

Оно!

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1 комментарий
Леонид Цветков

Ну зачем вы так про родную речь?

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Юрий Голубев

Кто-нибудь, кто умеет в фотошоп (ах, да, забыл) дорисуйте, пожалуйста. Это ж вставание с колен!

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Иван Помидоров

А по-моему это наоборот - поза для принятия регулярного государственного шваброчного моциона.

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Denis

Вы приняты в агентство «Родная речь».

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Пришелец

Попытка встать с колен, но сзади кто-то мешает.

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1 комментарий
Максим Александрович

Ой тонко!!!

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Дмитрий Иванов

Все норм, с колен поднимаемся!

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Alex Moren

Больше похоже на поклон

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Леонид Цветков

Да зачем, вы и так профессионал)

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Vladimir Nine
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artёm rudomёtov
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ColtB

Не долго думали 🤣

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Евгений Дроздов

Ну говно же!!!

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Alex Gurulli

Да говно же!!!

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1 комментарий
Александр Медведь

Если цвета поменять, то может ещё как-то...

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5 комментариев
Джона уик

Лебедев лучше бы нарисовал.

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Александр Голубев

Татьяныч не мудрил бы! Просто оставил всем знакомый логотип!

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4 комментария
Lukas Dexter

Палка палка , огуречик , получился человечек 😁

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Евгений Дроздов

И цвета блевотные!

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Alexey V

Наверное и еда будет такая же. Гармония.

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MEGAtraXXXer666
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Дмитрий Сапожников

Было бы лучше, если б палочка смотрела вниз)

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Роман Кулаков

Морковно-помидорный Мариотт.

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Артем Копалейшвили

Аххаха 😄

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Denis Yurtseven

Клиенты с сайта студии Родная Речь))

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Salena_ya

А чо предыдущий логотип Макдональдса тоже от родной речи был?

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1 комментарий
Прикладной алмаз

Студия Лебедева 2.0?

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Ivan Urban

Что за тренд засирать студию Лебедева? 😀 чтобы плюсов в комменты накидали?

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7 комментариев

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Edgar Tomeyan

Для клона инсты "Now" эти же дизайнеры делали логотип?)

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Андрей Макарычев

Точно. Я все думал откуда это

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Роман Ваничкин

Тоже чтоль дизайнером стать. Легкие деньги, как посмотрю.

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Цифровые комплексы

Родная речь? Учебник для начальной школы?)

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Yaroslav Kostrov

У них там свои подвесы. Была еще схожая откато-распилочная контора DEFA (могли бы назваться PEBE или Sfinx - вот бы тру-олдфаги порадовались бы!), парнишки невовремя родились и в нужное время недосмотрели фильмов про Чингачкука, поэтому их долго мучали советские фантомные боли.

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Максим Бережной

Фигня в том, что какой бы логотип ни сделали, тут бы его всеравно обосрали)))))) Логотип то макдака зачетный, а этот гавно)))) ценители блядь искусства и дизайна собрались

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Wega

ой да ладно, прям таки нельзя по вашему ничего сделать по приятнее)

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4 комментария
Grigoriy Malyshev

все так.
поэтому можно не старатья

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Salena_ya

В соседней теме про это же пользователи несколько логотипов предложили повеселее

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Юлия Баранова

И именнно после общения с этой компанией Билайн и Сбер ушли в студию к Лебедеву 😄 там тоже те еще креативщики, но по крайней мере сейчас Билайн и Сбер выглядят адекватно

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Псков Бурито
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Роман Ваничкин

Интересно сколько сейчас такой дизайн стоит...

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Nikita Voronin

Пару сотен миллионов из госбюджета под видом того, что это заплатил частный инвестор

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3 комментария
Edgar Tomeyan

Ну норм. Помидорка и две морковные палочки на листе салата.

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StargazerXIII

Ты рисовал? Признавайся

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Speedwagon MMXXII

Казалось бы, при чём тут торгово-ярмарочный комплекс «Москва»?..

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Юлия Баранова

Во-во, и мне напоминает)))

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Nikita Voronin

Такие группы выживают лишь в России, на рынке без настоящей конкуренции

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Grigoriy Malyshev

это в России то нет конкуренции у РА? кек

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7 комментариев
Сергей

ну не факт, на этом рынке в рф конкуренция присутствует ... и не малая
просто умеют выживать и втюхивать и ловят поток, когда можно не стараться.

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Vladimir Malygin

Там ни у кого времени не было тендер проводить. Пошли просто к тем с кем работали до этого. Ну и договор был подписан.

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Дмитрий

мда…

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Alexander Novikov

Какое-то метро московское или ростовское. Кому - ближе. Или ещё лучше какой-то фирмы производителя инструментов. А вообще Лебедеву за 100к нужно было ТЗ дать.

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Юлия Баранова

Рыночная цена разработки у фрилансера 5000р 😄

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Wega

ну извините, что теперь не осваивать миллионы что ли)

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Владимир Ермаков

🤦‍♂️ вроде цвета так себе сочетаются, это потому что я дальтоник?

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Евгений Дроздов

То есть логотип уже есть, а названия нет, но надо было обыграть букву М, которой возможно и не будет в названии?

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Бедный татарин
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Влад Борщ

Это лучший логотип. Лучший логотип для антирекламы студии)))

P.S. На VC недавно уже в отдельном посте накидали норм логотипов, даже эту зелёную хуйню пофиксили)

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Non Existence

Это не про еду.

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Сергей

Просто ребята знают, что лучший кофе на заправкак WOG
И все бы ничего, но логотип этот делался в агентстве из той же семьи, а это уже не красиво как минимум. Но учитывая ....

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Кирилл Далинин

Абсолютно разные логотипы.

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1 комментарий
Pavel Maratkanov

Тройничок же ЖММ, толерантненько

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Dmitry Kapustin

А что, какая будет сеть такой и логотип :))

Похож на упавший сэндвич

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Юлия Баранова

Название говорит само за себя

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Екатерина Финина

Каша мёд говно и гвозди… простите…

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Максим Бережной

Оxyeнный логотип.

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TLGM x Event

Сообщение удалено

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StargazerXIII

Говно и палки

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Ревизор

Достала уже эта новость. И ваши комментарии "ряяя это не красиво ряяя" тоже надоели, вы заслужили именно такой логотип))

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John Yossarian

Ну уже нет.
Именно такой не очень заслужили.

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Неподвижный Илья

Это же легендарное "Встаём с колен"

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Неподвижный Илья

Родная речь ага...Дима помаши рукой маме...Помаши рукой...

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Yaroslav Kostrov

"Родная речь" разработала говнотип бывшей сети.

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Кирилл Далинин

Ну, уж если команда Логомашины отметила..

Нормальный логотип. Ппц эстетов развелось.

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Максим Степанов

цена - рыночная, качество - скрепное

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Павел Полихронов

Теперь мы знаем к кому обращаться не стоит. Это репутационные потери

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Wega

возможно на треть жизни заработали, и не волнуют их никакие репутации

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Сергей Невзоров

Недавно выкладывали концепт, как по мне в разы круче.
https://www.behance.net/gallery/144789879/veselo-i-vkusno-brand-identity-concept?ref=vc.ru

А то что сейчас сделали, унылое говно!

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Мария Самойлова

Поддерживаю )

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Мария Самойлова

А мне отель Мариот напоминает

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Olga RRR

Сначала онемела, а потом не могла перестать орать.
Да почему так-то, а?
А??? Скажите мне, почему логотип из фотостока несёт больше смысла и эстетики?

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Саша Завьялов

Ни одного человека пока не встречал, кому новое лого понравилось. Вообще не плохо, привыкнем) но вот название...

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Максим Степанов

Вы ничего не понимаете! если такой дизайн не сделают они - его сделают солдаты НАТО!

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Christina

На студию Лебедева не хватило денег.

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Assylbek Mustafayev

3-летние дети лучше рисуют и смысла больше было бы! ʕ•ε•ʔ

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Господин Пятая колонна

Почему у младших братушек не позаимствовали?

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Василий Дейков

А ещё недавно обосрали данный логотип. Хотя тут на одной идёт сделали лучше, чем за деньги

https://vc.ru/434206

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