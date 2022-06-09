Автором нового логотипа бывшей сети McDonald’s в России стала группа «Родная речь» Статьи редакции
Логотип уже успели раскритиковать пользователи соцсетей.
- 9 июня 2022 года новый владелец McDonald’s в России подтвердил, что новым логотипом станет изображение жёлто-оранжевой буквы «М» на тёмно-зелёном фоне. В компании сообщили Inc., что его разработала российская группа «Родная речь». Это подтвердил представитель «Родной речи».
- Стоимость разработки дизайна в бывшей McDonald’s не раскрыли, но отметили, что цена была «рыночной».
- Коммуникационное агентство «Родная речь» создано в 2002 году. Его основатель Сергей Коптев ранее возглавлял российский офис рекламного агентства D’Arcy (входило в французскую Publicis Group).
- В марте 2022 года Publicis Group объявила об уходе с российского рынка. Её местные активы перешли к Сергею Коптеву, в апреле его компания закрыла сделку. В группу «Родная речь» входят 15 агентств, в том числе Leo Burnett, Saatchi&Saatchi, Starcom, Zenith и другие. На её сайте среди клиентов указаны «Сбер», Samsung, «Билайн», Bayer и другие крупные компании.
- Новый логотип бывшей сети McDonald’s в России раскритиковали пользователи соцсетей: некоторые нашли сходство с логотипами Joom и других компаний, другие не согласились с тем, какой смысл авторы вложили в логотип (бургер и две палочки картошки). Команда «Логомашины» также отметила, что логотип можно было сделать лучше. Название новой сети пока не раскрывается.
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Говно
Так это дизайн гавна
Комментарий удален модератором
Оно!
Ну зачем вы так про родную речь?
Кто-нибудь, кто умеет в фотошоп (ах, да, забыл) дорисуйте, пожалуйста. Это ж вставание с колен!
А по-моему это наоборот - поза для принятия регулярного государственного шваброчного моциона.
Вы приняты в агентство «Родная речь».
Попытка встать с колен, но сзади кто-то мешает.
Ой тонко!!!
Все норм, с колен поднимаемся!
Больше похоже на поклон
Да зачем, вы и так профессионал)
Не долго думали 🤣
Ну говно же!!!
Да говно же!!!
Если цвета поменять, то может ещё как-то...
Лебедев лучше бы нарисовал.
Татьяныч не мудрил бы! Просто оставил всем знакомый логотип!
Палка палка , огуречик , получился человечек 😁
И цвета блевотные!
Наверное и еда будет такая же. Гармония.
Было бы лучше, если б палочка смотрела вниз)
Морковно-помидорный Мариотт.
Аххаха 😄
Клиенты с сайта студии Родная Речь))
А чо предыдущий логотип Макдональдса тоже от родной речи был?
Студия Лебедева 2.0?
Что за тренд засирать студию Лебедева? 😀 чтобы плюсов в комменты накидали?
Комментарий удален модератором
Для клона инсты "Now" эти же дизайнеры делали логотип?)
Точно. Я все думал откуда это
Тоже чтоль дизайнером стать. Легкие деньги, как посмотрю.
Родная речь? Учебник для начальной школы?)
У них там свои подвесы. Была еще схожая откато-распилочная контора DEFA (могли бы назваться PEBE или Sfinx - вот бы тру-олдфаги порадовались бы!), парнишки невовремя родились и в нужное время недосмотрели фильмов про Чингачкука, поэтому их долго мучали советские фантомные боли.
Фигня в том, что какой бы логотип ни сделали, тут бы его всеравно обосрали)))))) Логотип то макдака зачетный, а этот гавно)))) ценители блядь искусства и дизайна собрались
ой да ладно, прям таки нельзя по вашему ничего сделать по приятнее)
все так.
поэтому можно не старатья
В соседней теме про это же пользователи несколько логотипов предложили повеселее
И именнно после общения с этой компанией Билайн и Сбер ушли в студию к Лебедеву 😄 там тоже те еще креативщики, но по крайней мере сейчас Билайн и Сбер выглядят адекватно
Интересно сколько сейчас такой дизайн стоит...
Пару сотен миллионов из госбюджета под видом того, что это заплатил частный инвестор
Ну норм. Помидорка и две морковные палочки на листе салата.
Ты рисовал? Признавайся
Казалось бы, при чём тут торгово-ярмарочный комплекс «Москва»?..
Во-во, и мне напоминает)))
Такие группы выживают лишь в России, на рынке без настоящей конкуренции
это в России то нет конкуренции у РА? кек
ну не факт, на этом рынке в рф конкуренция присутствует ... и не малая
просто умеют выживать и втюхивать и ловят поток, когда можно не стараться.
Там ни у кого времени не было тендер проводить. Пошли просто к тем с кем работали до этого. Ну и договор был подписан.
мда…
Какое-то метро московское или ростовское. Кому - ближе. Или ещё лучше какой-то фирмы производителя инструментов. А вообще Лебедеву за 100к нужно было ТЗ дать.
Рыночная цена разработки у фрилансера 5000р 😄
ну извините, что теперь не осваивать миллионы что ли)
🤦♂️ вроде цвета так себе сочетаются, это потому что я дальтоник?
То есть логотип уже есть, а названия нет, но надо было обыграть букву М, которой возможно и не будет в названии?
Это лучший логотип. Лучший логотип для антирекламы студии)))
P.S. На VC недавно уже в отдельном посте накидали норм логотипов, даже эту зелёную хуйню пофиксили)
Это не про еду.
Просто ребята знают, что лучший кофе на заправкак WOG
И все бы ничего, но логотип этот делался в агентстве из той же семьи, а это уже не красиво как минимум. Но учитывая ....
Абсолютно разные логотипы.
Тройничок же ЖММ, толерантненько
А что, какая будет сеть такой и логотип :))
Похож на упавший сэндвич
Название говорит само за себя
Каша мёд говно и гвозди… простите…
Оxyeнный логотип.
Сообщение удалено
Говно и палки
Достала уже эта новость. И ваши комментарии "ряяя это не красиво ряяя" тоже надоели, вы заслужили именно такой логотип))
Ну уже нет.
Именно такой не очень заслужили.
Это же легендарное "Встаём с колен"
Родная речь ага...Дима помаши рукой маме...Помаши рукой...
"Родная речь" разработала говнотип бывшей сети.
Ну, уж если команда Логомашины отметила..
Нормальный логотип. Ппц эстетов развелось.
цена - рыночная, качество - скрепное
Теперь мы знаем к кому обращаться не стоит. Это репутационные потери
возможно на треть жизни заработали, и не волнуют их никакие репутации
Недавно выкладывали концепт, как по мне в разы круче.
https://www.behance.net/gallery/144789879/veselo-i-vkusno-brand-identity-concept?ref=vc.ru
А то что сейчас сделали, унылое говно!
Поддерживаю )
А мне отель Мариот напоминает
Сначала онемела, а потом не могла перестать орать.
Да почему так-то, а?
А??? Скажите мне, почему логотип из фотостока несёт больше смысла и эстетики?
Ни одного человека пока не встречал, кому новое лого понравилось. Вообще не плохо, привыкнем) но вот название...
Вы ничего не понимаете! если такой дизайн не сделают они - его сделают солдаты НАТО!
На студию Лебедева не хватило денег.
3-летние дети лучше рисуют и смысла больше было бы! ʕ•ε•ʔ
Почему у младших братушек не позаимствовали?
А ещё недавно обосрали данный логотип. Хотя тут на одной идёт сделали лучше, чем за деньги
https://vc.ru/434206