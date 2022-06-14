Разбор переключателей языка в интерфейсе и рассказ об обучении нейросети DALL-E: главное в продуктовом дизайне за май

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Чумовой рассказ Scott Alexander о том, как он учил нейросеть DALL-E рисовать витражи с определёнными сюжетами. Он постоянно уточнял формулировку запроса, чтобы добиться определённого результата. Это отличный пример того, как дизайнеры могут управлять роботами-дизайнерами.

Уникальная памятка по интерфейсным метрикам на уровне всего исследования от Jeff Sauro и Jim Lewis. Удовлетворённость и лояльность, бренд и визуальный дизайн, юзабилити и полезность, доверие, плюс куча специализированных вроде голосовых интерфейсов.

Топовая памятка топового Gerry McGovern по методу анализа топовых задач пользователей в продукте. Это один из самых полезных способов понять потребности пользователей.

Terry Nguyen отлично приложил саму идею трендов в современном мире. Зачастую их выдумывают авторы статей и дальше они имеют ограниченную жизнь, а их общий посыл — помочь упаковать какую-то часть культуры для более удобного потребления.

Ежегодная презентация Google I/O прошла 10-11 мая. Обычно я делаю разбор нового для дизайнеров в свежем Android 13, но его особо нет — разве что оптимизация для мёртвого жанра планшетов и альтернативных способов ввода (перо и клавиатура).

Уделили время лучшей провязке разных Android-устройств. Также показали новый интерфейс выбора фото и запроса разрешений у пользователя. Можно настроить логику работы кнопки/жеста «назад» и использовать стандартный сканер QR-кодов. Android Studio подсказывает, как оптимизировать accessibility.

Dan Brown из EightShapes перечисляет 4 компромисса при проектировании меню в интерфейсе.

Peter Merholz рассказывает о концепции «лидерского потолка» Tim Kieschnick. Он оценивает три ключевых составляющих (цель, люди, процесс) по наименее успешному из них — это и есть потолок, который будет тормозить все инициативы. И предлагает разные подходы к работе с ним.

Jonathan Richardson предлагает подход к стратегии пользовательских исследований для серии связанных проектов. Вторая часть.

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Новости инструментов дизайна

Figma. Крупные обновления — работа с тёмной темой, переосмысленный auto layout, свойства компонентов для упрощения версий (беглый обзор), вариативные шрифты, куча полезного для совместной работы. Экранный диктор для прототипов.

Sketch 87 (87) и (88). Переработанный просмотр прототипов и общие обновления интерфейса.

Leonardo. Генератор цветовых палитр от Adobe сильно обновился и теперь позволяет делать в том числе палитры для визуализации данных.



Motion DevTools. Плагин для Chrome добавляет в инструменты разработчика панель для тюнинга анимации в вебе.

Виталий Фридман разбирает грамотные способы сделать переключение языка в интерфейсе.

Kate Moran анализирует, почему многие люксовые бренды делают такие плохие интернет-магазины по сравнению с фешенебельным опытом в офлайне.

Jim Nielsen рассуждает о возможном прогрессе развития экранов устройств. После перехода на ретину один из немногих способов поднять планку дальше — расширенные цветовые пространства и модели описания цветов.

Fred Reichheld, Darci Darnell и Maureen Burns предлагают важное дополнение к NPS: концепцию «заработанного» роста. Она считает клиентов, которые пришли благодаря хорошему сервису, то есть продолжили пользоваться или начали благодаря рекомендации.

Многие компании научились манипулировать NPS, так что они пытаются сбалансировать метрику статистикой реальных продаж. Занятно, что это противоречит школе мысли Byron Sharp, который не верит в заметный рост благодаря рекомендациям.

Рассказ о новой лаборатории инклюзивных технологий Microsoft. Они анонсировали модульную мышь для людей с ограниченными возможностями. И в целом сделали очень интересное офисное пространство.

Evan Sunwall рассказывает о результатах исследования Nielsen/Norman Group по современным подходам к найму дизайнеров, когда многие привыкли к миру удалёнки.

Интервью с Marty Cagan о его понимании роли и формата пользовательских исследований в современной продуктовой работе.

Kata Nagygyörgy и Diana Lakatos рассказывают о перепроектировании сайта с документацией для разработчиков platformOS. Хороший поэтапный рассказ с кучей деталей и методов.

Коллекция ссылок на тему этичного дизайна.

Nikki Anderson из Dovetail делится своим опытом триангуляции данных при проведении пользовательских исследований.

Adam Argyle описывает все аспекты реализации кнопки в коде с учётом всех современных требований (состояния, accessibility, тёмная тема и так далее).

Hayley Yudelman, Aakanksha Parameshwar, Sohit Karol и Harini Sampath рассказывают об исследовании кросс-платформенной работы пользователей Google Cloud. Как они переключаются между графическим интерфейсом, командной строкой и другими способами управления сложным сервисом.