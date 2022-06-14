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Дизайн
Yury Vetrov

Разбор переключателей языка в интерфейсе и рассказ об обучении нейросети DALL-E: главное в продуктовом дизайне за май

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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A Guide To Asking Robots To Design Stained Glass Windows

Чумовой рассказ Scott Alexander о том, как он учил нейросеть DALL-E рисовать витражи с определёнными сюжетами. Он постоянно уточнял формулировку запроса, чтобы добиться определённого результата. Это отличный пример того, как дизайнеры могут управлять роботами-дизайнерами.

A Guide to Study-Based UX Metrics

Уникальная памятка по интерфейсным метрикам на уровне всего исследования от Jeff Sauro и Jim Lewis. Удовлетворённость и лояльность, бренд и визуальный дизайн, юзабилити и полезность, доверие, плюс куча специализированных вроде голосовых интерфейсов.

Top Tasks — To Focus On What Matters You Must De-Focus On What Doesn’t

Топовая памятка топового Gerry McGovern по методу анализа топовых задач пользователей в продукте. Это один из самых полезных способов понять потребности пользователей.

Everything is trending all at once on TikTok

Terry Nguyen отлично приложил саму идею трендов в современном мире. Зачастую их выдумывают авторы статей и дальше они имеют ограниченную жизнь, а их общий посыл — помочь упаковать какую-то часть культуры для более удобного потребления.

Android 13 для дизайнеров

Ежегодная презентация Google I/O прошла 10-11 мая. Обычно я делаю разбор нового для дизайнеров в свежем Android 13, но его особо нет — разве что оптимизация для мёртвого жанра планшетов и альтернативных способов ввода (перо и клавиатура).

Уделили время лучшей провязке разных Android-устройств. Также показали новый интерфейс выбора фото и запроса разрешений у пользователя. Можно настроить логику работы кнопки/жеста «назад» и использовать стандартный сканер QR-кодов. Android Studio подсказывает, как оптимизировать accessibility.

Four Tradeoffs When Designing Navigation Menus

Dan Brown из EightShapes перечисляет 4 компромисса при проектировании меню в интерфейсе.

The Leadership Ceiling — A framework for diagnosing your situation

Peter Merholz рассказывает о концепции «лидерского потолка» Tim Kieschnick. Он оценивает три ключевых составляющих (цель, люди, процесс) по наименее успешному из них — это и есть потолок, который будет тормозить все инициативы. И предлагает разные подходы к работе с ним.

User research strategy

Jonathan Richardson предлагает подход к стратегии пользовательских исследований для серии связанных проектов. Вторая часть.

Новости инструментов дизайна

  • Figma. Крупные обновления — работа с тёмной темой, переосмысленный auto layout, свойства компонентов для упрощения версий (беглый обзор), вариативные шрифты, куча полезного для совместной работы. Экранный диктор для прототипов.
  • Sketch 87 (87) и (88). Переработанный просмотр прототипов и общие обновления интерфейса.
  • Leonardo. Генератор цветовых палитр от Adobe сильно обновился и теперь позволяет делать в том числе палитры для визуализации данных.
  • Motion DevTools. Плагин для Chrome добавляет в инструменты разработчика панель для тюнинга анимации в вебе.

Designing A Better Language Selector

Виталий Фридман разбирает грамотные способы сделать переключение языка в интерфейсе.

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Why So Many Luxury Brands Are Terrible at Ecommerce

Kate Moran анализирует, почему многие люксовые бренды делают такие плохие интернет-магазины по сравнению с фешенебельным опытом в офлайне.

Principles of Color? Going Beyond sRGB

Jim Nielsen рассуждает о возможном прогрессе развития экранов устройств. После перехода на ретину один из немногих способов поднять планку дальше — расширенные цветовые пространства и модели описания цветов.

Net Promoter 3.0

Fred Reichheld, Darci Darnell и Maureen Burns предлагают важное дополнение к NPS: концепцию «заработанного» роста. Она считает клиентов, которые пришли благодаря хорошему сервису, то есть продолжили пользоваться или начали благодаря рекомендации.

Многие компании научились манипулировать NPS, так что они пытаются сбалансировать метрику статистикой реальных продаж. Занятно, что это противоречит школе мысли Byron Sharp, который не верит в заметный рост благодаря рекомендациям.

Inside Microsoft’s new Inclusive Tech Labh

Рассказ о новой лаборатории инклюзивных технологий Microsoft. Они анонсировали модульную мышь для людей с ограниченными возможностями. И в целом сделали очень интересное офисное пространство.

Hiring and Retaining UX Teams During the Great Resignation

Evan Sunwall рассказывает о результатах исследования Nielsen/Norman Group по современным подходам к найму дизайнеров, когда многие привыкли к миру удалёнки.

A conversation with Marty Cagan

Интервью с Marty Cagan о его понимании роли и формата пользовательских исследований в современной продуктовой работе.

Developing An Award-Winning Onboarding Process: Case Study

Kata Nagygyörgy и Diana Lakatos рассказывают о перепроектировании сайта с документацией для разработчиков platformOS. Хороший поэтапный рассказ с кучей деталей и методов.

Ethical Design Resources

Коллекция ссылок на тему этичного дизайна.

How to triangulate data from multiple sources in user research

Nikki Anderson из Dovetail делится своим опытом триангуляции данных при проведении пользовательских исследований.

Building a button component

Adam Argyle описывает все аспекты реализации кнопки в коде с учётом всех современных требований (состояния, accessibility, тёмная тема и так далее).

Understanding User Behaviors Across Surfaces

Hayley Yudelman, Aakanksha Parameshwar, Sohit Karol и Harini Sampath рассказывают об исследовании кросс-платформенной работы пользователей Google Cloud. Как они переключаются между графическим интерфейсом, командной строкой и другими способами управления сложным сервисом.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #figma #android

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