Придумать, чем питаться целую неделю, учесть калорийность этой еды и желательно еще приготовить, может стать настоящей бедой; особенно для тех, кто хочет не отвлекаться от любимых занятий или освободить для них время. Отсюда и центральный сюжет — c утра до вечера время есть на самое важное.

«С утра до вечера» — это буквы и тарелки, которые бросают тени, как солнечные часы и соответствуют времени ужина, обеда, полдника и завтрака. А «самое важное» — крупный кастомный шрифт, которым набраны сообщения, и насыщенная гастрономическая палитра, рифмующаяся с красочными фотографиями блюд.