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Дизайн
Маша Цепелева

Сервис доставки еды Grow Food провёл ребрендинг — изменил логотип и оформление упаковки Статьи редакции

Это первый ребрендинг сервиса с момента основания в 2015 году.

1373 просмотров

Изменится интерфейс приложения, сайт, дизайн упаковки для еды и коробок с рационами.

Над ребрендингом работала команда дизайн-бюро «Щука».

Придумать, чем питаться целую неделю, учесть калорийность этой еды и желательно еще приготовить, может стать настоящей бедой; особенно для тех, кто хочет не отвлекаться от любимых занятий или освободить для них время. Отсюда и центральный сюжет — c утра до вечера время есть на самое важное.

«С утра до вечера» — это буквы и тарелки, которые бросают тени, как солнечные часы и соответствуют времени ужина, обеда, полдника и завтрака. А «самое важное» — крупный кастомный шрифт, которым набраны сообщения, и насыщенная гастрономическая палитра, рифмующаяся с красочными фотографиями блюд.

Дарья Зудина

арт-директор бренд-бюро Щука
  • Grow Food основали в Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год — ещё около 300 млн рублей.
  • Сервис предлагает рационы на день из пяти блюд, подписка стоит 30-40 тысяч рублей в месяц в зависимости от калорийности набора и способа оплаты.
  • С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре сервис объявил о начале работы в Испании.

#новость #growfood

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23 комментария
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Владимир

Один из немногих ребрендингов, что понравился за посл время.

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Андрей Епифанов

согласен с вами,стало намного лучше

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Vasek Romanov

Интересно глянуть его без тени.

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Andrey Olenin

Мне нравилось у них название юрлица ООО КОНЬ, сейчас вроде другое уже

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Timur Agaev

классный дизайн, прям на много солиднее выглядит)

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Юлиан Юрьевич

Упаковка стала ярче,понравились детали с приборами

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Матвей Осокин

кросево

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R-Globus

Само название grow food лишено смысла, логичнее было бы grow fat.

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XNicON .

Самое главное, что приборов в коробке нет. Хотя еда и для дома, но всё же ирония лёгкая имеется.

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Слегка Придурковатый

На первый взгляд вроде бы и не говно, но хуууй знает.

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Acupuncture USA

На шрифты денег видимо уже не хватило

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Агент К

А зачем на них тратиться если и эти подходят? Это Apple может себе позволить все кастомное, подогнанное под них до микрона. А тут оно как-то избыточно (при условии, что шрифт в принципе подобран нормально)

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Andrew F.

это почти что т.н. "китайский"..придонье, так сказать

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Acupuncture USA

Можно было стилизовать букву W под распустившееся растение, или буквы "о" сделать в виде цветочков в строчном (старом) лого. Ну а так очень тупой лого получился.

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Кирилл Кондратьев

А зачем цветы в сервисе по доставке еды?

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Andrew F.

это бот, набивает камменты

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Acupuncture USA

А слово Grow тогда зачем?

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Roman Moskovskiy

Щука топ

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Шагалов Федор

Очень понравился момент что слово «grow” транслировано градацией размера букв, то есть изображена идея роста

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Российские аналоги

Да, но конкретно слово Grow становится меньше

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Деда Миша
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Alexander Schipakov

Кажется, что если уменьшить масштаб, то все эти чудные вилки/ложки "поплывут"

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Andrew F.

о том, как это выглядит в печати и какие проблемы создаст-тоже думать особо некому было

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