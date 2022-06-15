Сервис доставки еды Grow Food провёл ребрендинг — изменил логотип и оформление упаковки Статьи редакции
Это первый ребрендинг сервиса с момента основания в 2015 году.
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Изменится интерфейс приложения, сайт, дизайн упаковки для еды и коробок с рационами.
Над ребрендингом работала команда дизайн-бюро «Щука».
- Grow Food основали в Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год — ещё около 300 млн рублей.
- Сервис предлагает рационы на день из пяти блюд, подписка стоит 30-40 тысяч рублей в месяц в зависимости от калорийности набора и способа оплаты.
- С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре сервис объявил о начале работы в Испании.
Один из немногих ребрендингов, что понравился за посл время.
согласен с вами,стало намного лучше
Интересно глянуть его без тени.
Мне нравилось у них название юрлица ООО КОНЬ, сейчас вроде другое уже
классный дизайн, прям на много солиднее выглядит)
Упаковка стала ярче,понравились детали с приборами
кросево
Само название grow food лишено смысла, логичнее было бы grow fat.
Самое главное, что приборов в коробке нет. Хотя еда и для дома, но всё же ирония лёгкая имеется.
На первый взгляд вроде бы и не говно, но хуууй знает.
На шрифты денег видимо уже не хватило
А зачем на них тратиться если и эти подходят? Это Apple может себе позволить все кастомное, подогнанное под них до микрона. А тут оно как-то избыточно (при условии, что шрифт в принципе подобран нормально)
это почти что т.н. "китайский"..придонье, так сказать
Можно было стилизовать букву W под распустившееся растение, или буквы "о" сделать в виде цветочков в строчном (старом) лого. Ну а так очень тупой лого получился.
А зачем цветы в сервисе по доставке еды?
это бот, набивает камменты
А слово Grow тогда зачем?
Щука топ
Очень понравился момент что слово «grow” транслировано градацией размера букв, то есть изображена идея роста
Да, но конкретно слово Grow становится меньше
Кажется, что если уменьшить масштаб, то все эти чудные вилки/ложки "поплывут"
о том, как это выглядит в печати и какие проблемы создаст-тоже думать особо некому было