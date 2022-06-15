Год назад португальский дизайнер придумал концепт редизайна McDonald's — он похож на логотип «Вкусно и точка» Статьи редакции
Новый логотип сети в России разработала студия «Родная речь».
Португальский дизайнер Рафаэль Серра придумывает концепты логотипов известных брендов. У каждой работы узнаваемый стиль — он сочетает ретро и футуризм.
Серра впервые опубликовал концепт ребрендинга McDonald's в 2021 году, в апреле того же года о нём написал журнал Print.
Концепт напоминает логотип бывшей сети McDonald's в России — «Вкусно и точка». Компания представила его в июне 2022 года. На нём изображены «две палочки картошки-фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого». Зелёный фон «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», объясняли в сети.
Автором логотипа стала группа «Родная речь». Среди её клиентов — «Сбер», Samsung, «Билайн» и другие крупные компании. Редакция vc.ru отправила вопросы о похожих логотипах дизайнеру и компании «Вкусно и точка».
Тихо с3.14здил и ушёл называется нашёл
Вот, честно, похуй.
И точка.
великодержавненько
Предположу, что другие логотипы этого дизайнера также пригодятся коллегам из РФ в рамках кампании по импортозамещению.
Многие лого в ретро стиле, не очень смотрится в нынешнее время, хотя это просто фантазии дизайнера, имхо
Уж слишком много новостей про Макдональдс. VC вам что платят за рекламу?)
Я бы ответил, но нет времени — вот ещё грузовик с деньгами привезли, всё, пока!
Если серьёзно, вы же сами комментировали одну из прошлых новостей про мак и пришли сюда. Вся эта история про довольно необычная, нечасто крупная и популярная сеть фастфуда целиком передаётся новому собственнику, да ещё и в таких условиях. Поэтому мы и описываем необычный процесс, работа такая.
Дзен узнаю)
Не RETRO, а XYNTA.
Посмотрев на его лого, я сразу все понял, посмотрев на лого "Вкусно и точка" , я тоже все понял (нет). А оказывается это картофель и бургер...
Подождите, я думал, это две сосиски и морковная пюрешка. Иначе бургер-недоросток и картофель-перереросток.
родная течь
Мне производитель ретро консолей вспомнился
Дизайнер из него конечно так себе. Макдак наверное самый удачный молучился.