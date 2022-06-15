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Дизайн
Маша Цепелева

Год назад португальский дизайнер придумал концепт редизайна McDonald's — он похож на логотип «Вкусно и точка» Статьи редакции

Новый логотип сети в России разработала студия «Родная речь».

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Португальский дизайнер Рафаэль Серра придумывает концепты логотипов известных брендов. У каждой работы узнаваемый стиль — он сочетает ретро и футуризм.

Серра впервые опубликовал концепт ребрендинга McDonald's в 2021 году, в апреле того же года о нём написал журнал Print.

Концепт Рафаэля Серра

Концепт напоминает логотип бывшей сети McDonald's в России — «Вкусно и точка». Компания представила его в июне 2022 года. На нём изображены «две палочки картошки-фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого». Зелёный фон «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», объясняли в сети.

Автором логотипа стала группа «Родная речь». Среди её клиентов — «Сбер», Samsung, «Билайн» и другие крупные компании. Редакция vc.ru отправила вопросы о похожих логотипах дизайнеру и компании «Вкусно и точка».

Логотип «Вкусно и точка»

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#mcdonalds #вкусноиточка

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17 комментариев
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Maksim Ivanov
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Nikolay Kenig

Тихо с3.14здил и ушёл называется нашёл

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Dmitry Voloshin

Вот, честно, похуй.

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Революционный турник

И точка.

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Инга Русланова

великодержавненько

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Alexei Ageyev

Предположу, что другие логотипы этого дизайнера также пригодятся коллегам из РФ в рамках кампании по импортозамещению.

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Rafa Ramazanov

Многие лого в ретро стиле, не очень смотрится в нынешнее время, хотя это просто фантазии дизайнера, имхо

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Владимир

Уж слишком много новостей про Макдональдс. VC вам что платят за рекламу?)

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Андрей Фролов

Я бы ответил, но нет времени — вот ещё грузовик с деньгами привезли, всё, пока!

Если серьёзно, вы же сами комментировали одну из прошлых новостей про мак и пришли сюда. Вся эта история про довольно необычная, нечасто крупная и популярная сеть фастфуда целиком передаётся новому собственнику, да ещё и в таких условиях. Поэтому мы и описываем необычный процесс, работа такая.

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Евгений Широков

Дзен узнаю)

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Знатный Тролль

Не RETRO, а XYNTA.

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Артем Трошин

Посмотрев на его лого, я сразу все понял, посмотрев на лого "Вкусно и точка" , я тоже все понял (нет). А оказывается это картофель и бургер...

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Яков Большун

Подождите, я думал, это две сосиски и морковная пюрешка. Иначе бургер-недоросток и картофель-перереросток.

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Denis Usanov

родная течь

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Baileys

Мне производитель ретро консолей вспомнился

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Никого Нету
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Stanislav

Дизайнер из него конечно так себе. Макдак наверное самый удачный молучился.

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