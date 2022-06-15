Новый логотип сети в России разработала студия «Родная речь».

{"id":443050,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":443050,"gtm":null} 4392 просмотров

Португальский дизайнер Рафаэль Серра придумывает концепты логотипов известных брендов. У каждой работы узнаваемый стиль — он сочетает ретро и футуризм.

Серра впервые опубликовал концепт ребрендинга McDonald's в 2021 году, в апреле того же года о нём написал журнал Print.

Концепт Рафаэля Серра

Концепт напоминает логотип бывшей сети McDonald's в России — «Вкусно и точка». Компания представила его в июне 2022 года. На нём изображены «две палочки картошки-фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого». Зелёный фон «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», объясняли в сети.

Автором логотипа стала группа «Родная речь». Среди её клиентов — «Сбер», Samsung, «Билайн» и другие крупные компании. Редакция vc.ru отправила вопросы о похожих логотипах дизайнеру и компании «Вкусно и точка».

Логотип «Вкусно и точка»

Другие работы Рафаэля Серра