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Дизайн
Yury Vetrov

Тренды в логотипах и гайды по дизайн-системам и исследованиям: главное в продуктовом дизайне за июнь

Традиционный дайджест от Юрия Ветрова.

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iOS 16 для дизайнеров

6-10 июня прошла ежегодная выставка новых операционок Apple. Как и месяц назад в Android 13, интерфейсных обновлений особо нет, в основном развитие самой оболочки и ключевых приложений. Но два раза пропускать анонсы грешно, так что подсвечу хотя бы это.

Возможности DALL-E 2

В этом году подборка новостей алгоритмического дизайна = подборка новостей про DALL-E 2. Это второе поколение экспериментального генератора фотографий и иллюстраций реальных и выдуманных объектов по текстовому описанию от OpenAI.

Уровень, конечно, фантастический — многие из результатов можно хоть сейчас без стыда использовать в реальных продуктах. Одно из самых сильных явлений в истории алгоритмического дизайна.

Фотоаппараты в духе персонажей «Звёздных войн» и других фильмов от Mathieu Stern

Идеи и гайдлайны для интернет-магазинов

Станислав Хрусталёв собрал каталоги паттернов интернет-магазинов:

Paying off design debt

Шикарная инструкция по пополнению и разбору дизайн-долга от Alicja Suska. Это продолжение её серии статей на тему — они собраны на сайте Design Debt 101.

How to choose the right research methods for your discovery process

Отличная памятка по выбору методов исследований при поиске и понимании проблемы пользователей от Robin Zaragoza.

Design System in 90 Days — A workbook from SuperFriendly

Команда SuperFriendly выпустила мини-книгу о дизайн-системах «Design System in 90 Days», в дополнение к которой идут шаблоны для воркшопов. Стоит она прилично, $349. Но ребята — одни из лучших в теме.

UX Writing: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о текстах в интерфейсах.

Measuring The Performance Of Typefaces For Users

Thomas Bohm разбирается в метриках, помогающих оценить работоспособность шрифтов. Он составил огромнейший перечень методов оценки.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: Июньские обновления. Виджеты, поиск плагинов и шаблонов прямо в интерфейсе, переработанная документация по API, поддержка Chromebook.
  • Adobe Photoshop: Тестируют полу-бесплатную версию в браузере, достаточно функциональную.
  • Sketch 89: Возможность создавать шаблоны арт-бордов и общие обновления интерфейса.
  • Primer Prism: GitHub открыли наружу свой генератор цветовых палитр, который помогает создать тёмную тему оформления и другие темы, где основной цвет — не белый. Анонс и обзор.
  • Ingradients: Подборка симпатичных mesh-градиентов, созданных вручную. Можно скачать в растре, векторе или сразу Figma.

Why Fonts Make Us Feel

Словолитня Monotype и исследовательская компания Neurons изучили эмоциональный эффект от шрифтов. Они сравнили три шрифта в разных ситуациях среди 400 респондентов.

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Notes on maintaining an internal React component library

Годные советы Gabe Scholz по разработке компонентов дизайн-системы. Многие из них полезны для управления процессом и дизайна.

Scaling Research — Using Rapid Research to level-up your teams

Amanda Gelb рассказывает о вовлечении дизайнеров и менеджеров продуктов Lyft в простые пользовательские исследования. Она описывает стандартный подход быстрых тестов в компании. Вышла ещё пара статей на тему демократизации исследований от команды Maze и Nielsen/Norman Group.

2022 Logo Trend Report

Тренды в логотипах 2022 года от LogoLounge.

Touch-First Cursor — Round Pointers vs. Mouse Arrows

Graeme Fulton анализирует особенности работы курсора в iPad, который развивает классическую идею курсора, существовавшую много десятилетий без особых изменений.

How Research Operations Supports Scaling and Democratized Teams

Толковая подборка мнений сильных руководителей UX-исследований на тему разных аспектов ResearchOps. Демократизация, база знаний и инсайтов, инструменты и другое.

Natalie Marie Dunbar — From Solo to Scaled

Rosenfeld Media выпустили книгу Natalie Marie Dunbar «From Solo to Scaled. Building a Sustainable Content Strategy Practice» о системном построении контент-стратегии в компании. Выдержка из главы 1 и интервью с автором.

How to use mixed method research to drive product decisions

Raschin Fatemi показывает, как её команда в Shopify использует комбинацию методов исследований в продуктовой работе. Ещё одна статья на тему от IBM.

Internet Explorer Still Does Not Go Away Today

15 июня 2022 года Microsoft прекратили поддержку Internet Explorer. Ушла эпоха со своими взлётами и пролётами. Но пользователи с этим браузером просто так не исчезнут — в некоторых отраслях их нужно будет продолжать поддерживать (они зачастую не могут выбирать рабочие инструменты).

Setting Yourself Up for Success On a New Team

Советы Ashley Kraner для дизайнеров, которые только что пришли в компанию. Как грамотно влиться в команду и показать свою пользу за первые 90 дней.

Core77 Design Awards 2022

Лучший дизайн 2022 года по версии журнала Core77.

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#шрифты #логотипы

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