Тренды в логотипах и гайды по дизайн-системам и исследованиям: главное в продуктовом дизайне за июнь
Традиционный дайджест от Юрия Ветрова.
6-10 июня прошла ежегодная выставка новых операционок Apple. Как и месяц назад в Android 13, интерфейсных обновлений особо нет, в основном развитие самой оболочки и ключевых приложений. Но два раза пропускать анонсы грешно, так что подсвечу хотя бы это.
В этом году подборка новостей алгоритмического дизайна = подборка новостей про DALL-E 2. Это второе поколение экспериментального генератора фотографий и иллюстраций реальных и выдуманных объектов по текстовому описанию от OpenAI.
Уровень, конечно, фантастический — многие из результатов можно хоть сейчас без стыда использовать в реальных продуктах. Одно из самых сильных явлений в истории алгоритмического дизайна.
Идеи и гайдлайны для интернет-магазинов
Станислав Хрусталёв собрал каталоги паттернов интернет-магазинов:
Шикарная инструкция по пополнению и разбору дизайн-долга от Alicja Suska. Это продолжение её серии статей на тему — они собраны на сайте Design Debt 101.
Отличная памятка по выбору методов исследований при поиске и понимании проблемы пользователей от Robin Zaragoza.
Команда SuperFriendly выпустила мини-книгу о дизайн-системах «Design System in 90 Days», в дополнение к которой идут шаблоны для воркшопов. Стоит она прилично, $349. Но ребята — одни из лучших в теме.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о текстах в интерфейсах.
Thomas Bohm разбирается в метриках, помогающих оценить работоспособность шрифтов. Он составил огромнейший перечень методов оценки.
Новости инструментов дизайна
- Figma: Июньские обновления. Виджеты, поиск плагинов и шаблонов прямо в интерфейсе, переработанная документация по API, поддержка Chromebook.
- Adobe Photoshop: Тестируют полу-бесплатную версию в браузере, достаточно функциональную.
- Sketch 89: Возможность создавать шаблоны арт-бордов и общие обновления интерфейса.
- Primer Prism: GitHub открыли наружу свой генератор цветовых палитр, который помогает создать тёмную тему оформления и другие темы, где основной цвет — не белый. Анонс и обзор.
- Ingradients: Подборка симпатичных mesh-градиентов, созданных вручную. Можно скачать в растре, векторе или сразу Figma.
Словолитня Monotype и исследовательская компания Neurons изучили эмоциональный эффект от шрифтов. Они сравнили три шрифта в разных ситуациях среди 400 респондентов.
Годные советы Gabe Scholz по разработке компонентов дизайн-системы. Многие из них полезны для управления процессом и дизайна.
Amanda Gelb рассказывает о вовлечении дизайнеров и менеджеров продуктов Lyft в простые пользовательские исследования. Она описывает стандартный подход быстрых тестов в компании. Вышла ещё пара статей на тему демократизации исследований от команды Maze и Nielsen/Norman Group.
Тренды в логотипах 2022 года от LogoLounge.
Graeme Fulton анализирует особенности работы курсора в iPad, который развивает классическую идею курсора, существовавшую много десятилетий без особых изменений.
Толковая подборка мнений сильных руководителей UX-исследований на тему разных аспектов ResearchOps. Демократизация, база знаний и инсайтов, инструменты и другое.
Rosenfeld Media выпустили книгу Natalie Marie Dunbar «From Solo to Scaled. Building a Sustainable Content Strategy Practice» о системном построении контент-стратегии в компании. Выдержка из главы 1 и интервью с автором.
Raschin Fatemi показывает, как её команда в Shopify использует комбинацию методов исследований в продуктовой работе. Ещё одна статья на тему от IBM.
15 июня 2022 года Microsoft прекратили поддержку Internet Explorer. Ушла эпоха со своими взлётами и пролётами. Но пользователи с этим браузером просто так не исчезнут — в некоторых отраслях их нужно будет продолжать поддерживать (они зачастую не могут выбирать рабочие инструменты).
Советы Ashley Kraner для дизайнеров, которые только что пришли в компанию. Как грамотно влиться в команду и показать свою пользу за первые 90 дней.
Лучший дизайн 2022 года по версии журнала Core77.
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