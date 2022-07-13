NYT: Apple прекратила сотрудничество с дизайнером Джони Айвом — он работал с компанией последние 30 лет Статьи редакции
Он покинул Apple ещё в 2019-м, основал свою фирму, но продолжал помогать компании.
- О прекращении сотрудничества Джонатана Айва и Apple сообщает газета The New York Times со ссылой на два источника, знакомых с деталями соглашения.
- По данным издания, летом 2022 года контракт подходил к своему завершению и стороны решили не продлять его. В руководстве начали задаваться вопросом, уместно ли Айву продолжать платить огромные суммы — с учётом того, что некоторые дизайнеры Apple покинули компанию и перешли в команду Айва.
- Источники отмечают, что Айв хотел получать доступ к клиентам без необходимости спрашивать разрешения у Apple.
- Командой дизайнеров компании продолжит руководить операционный директор Джефф Уильямс, хотя NYT отмечает, что центральную роль в выборе продуктов Apple взяла на себя команда по маркетингу. Apple и Айв отказались от комментариев.
- Айв присоединился к Apple в 1992 году и отвечал среди прочего за дизайн первого iMac и белых наушников для iPod. Дизайнер покинул корпорацию в 2019 году, чтобы основать собственную фирму под названием LoveFrom.
- После этого Айв и Apple заключили многолетний контракт о сотрудничестве на сумму более $100 млн. Это делало производителя iPhone — основным клиентом фирмы, рассазали источники NYT. LoveFrom среди прочего продолжает сотрудничать с Airbnb и Ferrari.
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У него кстати ещё вот такие были решения
да не, норм чел, это Кук просил что-то через жопу сделать в каждом продукте
Хыыыыы Жопа, Тимкук, он гей , ну жопа и гей, поняли да хааааа
болеете, да?
форточку заклинило?
Он вообще посредственный дизайнер, достаточно посмотреть на продукты не связанные с Apple
У эпплоебов затрещала жопа от таких откровений
Миллион раз обмусоленная мышка. Дырку которой вы видите раз в месяц как раз благодаря дизайнеру.
Да как-то уже не важно. Давно уже не важно.
Это самое важное
Начало заката или начало новой эры?
с чего бы такие абстракции? - ничего революционного и действительно выдающегося в дизайне эппловских продуктов с точки зрения эстетики не было, а чёлка - так это вообще фэйспалм или тот же блок камер у последних поколений ойфонов... аля 3-хкомфорочная плита или электробритва - выпусти такое первым тот же Самсунг или ещё кто - с какашками бы смешали - ну а тут же великая эппле , а уж с точки зрения эргономики были и просчёты - те же острые грани у смартов
тоже интересно станет лучше или хуже
конец всего
Если что - я свободен. Готов пофрилансить за яблоки.
орла, орла светящегося захерачь им на месте лого 👍
Печальней не сам факт ухода конкретно Айва, а то что роль дизайнера будет такая же как в других компаниях. По заветам Джобса дизайну придавали особое значение
Маркетингу да, а дизайн просто был его инструментом. Так что роль дизайна миф, созданный маркетологами.
Забавно читать комментарии не дизайнеров про плохой дизайн эппл. В эпоху импортозамещения, это видимо как валерьянка, когда у самого в кармане китайфон.
Ну к Джонни весьма много вопросов в последжобсовскую эпоху. За одну только челку можно было ссаными тряпками гнать. Ну если заставляют тебя такую лажу делать - встань и скажи - "Я эту поебень рисовать не буду", так нет же, обоими ногами в это говно залез.
А что не так с челкой?
так вот как выглядит человек который придумал челку на макбуке и на айфоне
он хотел, чтобы вы запомнили
Мне вот интересно, какому проценту хомячья, жалующихся в этом каждом посте про Эппл на челку, реально мешает эта челка?
Произошла Деайвивизация.
Apple нужно перестать зависеть и начать создавать свой постджобский стиль.
Например огромные часы непонятно для кого за 1000$, которые нужно заряжать каждый день.
Зарядил iPhone.
Зарядишь и Watch.
Благодаря дизайну у них получалось очень многое. И дизайн физических продуктов, и дизайн интерфейсов и вся экосистема. Apple, пожалуй в первую очередь именно про функциональный дизайн.
А не их фанат совершенно, но то, что хорошо и качественно — определённо заслуживает уважения.
Джони давай к нам 😁
в Краматорск
Хороший был Айв. На Винни-Пуха похож. Алюминий с британским акцентом произносил.
Так он же рыцарь)
Айв последние годы немного перегибал палку. Клавиатура макбуков, ломавшаяся от фотонов света, мыш вон...
Прощай, уникальность дизайна Apple. 👋
Это было очевидно сразу после смерти Джобса. Что может придумать бухгалтер Кук? Ничего.
После смерти Джобса под руководством Кука эпл выпустила эйпордсы, эпл вотчи и компы на процессорах arm. Продукты, которые сильно повлияли на отрасль
Это наработки Джобса
в чём уникальность? - в параллелепипеде со скруглёнными углами? или в толстенных рамках экрана?
Глубже смотрите. Если Вы не дизайнер, то Вам будет сложно понять, о чём я. Джонни Айв очень сильный дизайнер. Посмотрите, какими были продукты на его веку, и какими они стали в последние годы. Без слёз не взглянешь…
Теперь дизайн будет ещё более такой себе.
ну он ушел развивать свою собственную компанию,так что удачи ему
Больше не будет градиентов?
И меньше не будет тоже (-:
Ушла эпоха 😢
Жаль конечно этого добряка. Конечно он для пользователей хороших продуктов не создавал, пару конечно создал для пользователей. Все равно жалко его. Хороший был дизайнер
А вот тут я напрягся.
Откровенно, он уже не тянет последние 25 лет