Дизайн
DTF

NYT: Apple прекратила сотрудничество с дизайнером Джони Айвом — он работал с компанией последние 30 лет Статьи редакции

Он покинул Apple ещё в 2019-м, основал свою фирму, но продолжал помогать компании.

Wired
  • О прекращении сотрудничества Джонатана Айва и Apple сообщает газета The New York Times со ссылой на два источника, знакомых с деталями соглашения.
  • По данным издания, летом 2022 года контракт подходил к своему завершению и стороны решили не продлять его. В руководстве начали задаваться вопросом, уместно ли Айву продолжать платить огромные суммы — с учётом того, что некоторые дизайнеры Apple покинули компанию и перешли в команду Айва.
  • Источники отмечают, что Айв хотел получать доступ к клиентам без необходимости спрашивать разрешения у Apple.
  • Командой дизайнеров компании продолжит руководить операционный директор Джефф Уильямс, хотя NYT отмечает, что центральную роль в выборе продуктов Apple взяла на себя команда по маркетингу. Apple и Айв отказались от комментариев.
  • Айв присоединился к Apple в 1992 году и отвечал среди прочего за дизайн первого iMac и белых наушников для iPod. Дизайнер покинул корпорацию в 2019 году, чтобы основать собственную фирму под названием LoveFrom.
  • После этого Айв и Apple заключили многолетний контракт о сотрудничестве на сумму более $100 млн. Это делало производителя iPhone — основным клиентом фирмы, рассазали источники NYT. LoveFrom среди прочего продолжает сотрудничать с Airbnb и Ferrari.
Дизайн
Евгений Делюкин
Фото: прозрачный Power Mac G4, «Лампа Джобса», редизайн iOS и другие знаковые проекты Джони Айва Статьи редакции

Коротко об основных работах главного дизайнера Apple.

Harman/Kardon SoundSticks Wireless Ozone

#новость #apple #джониайв

5265 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Написать комментарий...
 andrey adamovich

У него кстати ещё вот такие были решения

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

да не, норм чел, это Кук просил что-то через жопу сделать в каждом продукте

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Затолокин

Хыыыыы Жопа, Тимкук, он гей , ну жопа и гей, поняли да хааааа

Ответить
Развернуть ветку
Harry Callahan

болеете, да?

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

форточку заклинило?

Ответить
Развернуть ветку
SYNACK

Он вообще посредственный дизайнер, достаточно посмотреть на продукты не связанные с Apple

Ответить
Развернуть ветку
SYNACK

У эпплоебов затрещала жопа от таких откровений

Ответить
Развернуть ветку
Valeryi

Миллион раз обмусоленная мышка. Дырку которой вы видите раз в месяц как раз благодаря дизайнеру.

Ответить
Развернуть ветку
Винниамин Пяточков

Да как-то уже не важно. Давно уже не важно.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

Это самое важное

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Татаринов

Начало заката или начало новой эры?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Карпов

с чего бы такие абстракции? - ничего революционного и действительно выдающегося в дизайне эппловских продуктов с точки зрения эстетики не было, а чёлка - так это вообще фэйспалм или тот же блок камер у последних поколений ойфонов... аля 3-хкомфорочная плита или электробритва - выпусти такое первым тот же Самсунг или ещё кто - с какашками бы смешали - ну а тут же великая эппле , а уж с точки зрения эргономики были и просчёты - те же острые грани у смартов

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan Yunusov

тоже интересно станет лучше или хуже

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

конец всего

Ответить
Развернуть ветку
Roman Kamushken

Если что - я свободен. Готов пофрилансить за яблоки.

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

орла, орла светящегося захерачь им на месте лого 👍

Ответить
Развернуть ветку
S.Z

Печальней не сам факт ухода конкретно Айва, а то что роль дизайнера будет такая же как в других компаниях. По заветам Джобса дизайну придавали особое значение

Ответить
Развернуть ветку
Vasya Pupkin

Маркетингу да, а дизайн просто был его инструментом. Так что роль дизайна миф, созданный маркетологами.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Shuev

Забавно читать комментарии не дизайнеров про плохой дизайн эппл. В эпоху импортозамещения, это видимо как валерьянка, когда у самого в кармане китайфон.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ну к Джонни весьма много вопросов в последжобсовскую эпоху. За одну только челку можно было ссаными тряпками гнать. Ну если заставляют тебя такую лажу делать - встань и скажи - "Я эту поебень рисовать не буду", так нет же, обоими ногами в это говно залез.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Макарычев

А что не так с челкой?

Ответить
Развернуть ветку
Lehman Brothers

так вот как выглядит человек который придумал челку на макбуке и на айфоне

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

он хотел, чтобы вы запомнили

Ответить
Развернуть ветку
Рядовой алмаз

Мне вот интересно, какому проценту хомячья, жалующихся в этом каждом посте про Эппл на челку, реально мешает эта челка?

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

Произошла Деайвивизация.
Apple нужно перестать зависеть и начать создавать свой постджобский стиль.
Например огромные часы непонятно для кого за 1000$, которые нужно заряжать каждый день.
Зарядил iPhone.
Зарядишь и Watch.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Благодаря дизайну у них получалось очень многое. И дизайн физических продуктов, и дизайн интерфейсов и вся экосистема. Apple, пожалуй в первую очередь именно про функциональный дизайн.
А не их фанат совершенно, но то, что хорошо и качественно — определённо заслуживает уважения.

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Джони давай к нам 😁

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

в Краматорск

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Хороший был Айв. На Винни-Пуха похож. Алюминий с британским акцентом произносил.

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный каякер

Так он же рыцарь)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Айв последние годы немного перегибал палку. Клавиатура макбуков, ломавшаяся от фотонов света, мыш вон...

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный каякер

Прощай, уникальность дизайна Apple. 👋

Ответить
Развернуть ветку
Acupuncture USA

Это было очевидно сразу после смерти Джобса. Что может придумать бухгалтер Кук? Ничего.

Ответить
Развернуть ветку
Всили

После смерти Джобса под руководством Кука эпл выпустила эйпордсы, эпл вотчи и компы на процессорах arm. Продукты, которые сильно повлияли на отрасль

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный каякер

Это наработки Джобса

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Карпов

в чём уникальность? - в параллелепипеде со скруглёнными углами? или в толстенных рамках экрана?

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный каякер

Глубже смотрите. Если Вы не дизайнер, то Вам будет сложно понять, о чём я. Джонни Айв очень сильный дизайнер. Посмотрите, какими были продукты на его веку, и какими они стали в последние годы. Без слёз не взглянешь…

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Теперь дизайн будет ещё более такой себе.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Симонов

ну он ушел развивать свою собственную компанию,так что удачи ему

Ответить
Развернуть ветку
Daily Science

Больше не будет градиентов?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И меньше не будет тоже (-:

Ответить
Развернуть ветку
Пукин

Ушла эпоха 😢

Ответить
Развернуть ветку
Artur Hannanov

Жаль конечно этого добряка. Конечно он для пользователей хороших продуктов не создавал, пару конечно создал для пользователей. Все равно жалко его. Хороший был дизайнер

Ответить
Развернуть ветку
Германский хичхакер
центральную роль в выборе продуктов Apple взяла на себя команда по маркетингу

А вот тут я напрягся.

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Откровенно, он уже не тянет последние 25 лет

Ответить
Развернуть ветку
Mike Glukhov
центральную роль в выборе продуктов Apple взяла на себя команда по маркетингу
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 46 комментариев
null