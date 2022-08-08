Директор по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрий Ветров покинул компанию Статьи редакции
Он работал в банке почти три года — с 2019-го.
- Об этом Ветров рассказал vc.ru. В «Райффайзенбанке» он не работает с 8 августа. О причинах ухода он не сообщил. В «Райффайзенбанке» на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru о том, кто займёт место Ветрова.
- По словам Ветрова, рынок сейчас в «странном состоянии», поэтому он не уверен, что сможет быстро найти «интересный вызов». До конца 2022 года он хочет заниматься консультациями и уже подписал договор с «Райффайзенбанком» — это поможет передать команде все дела. Также он хочет запустить или перезапустить серию своих проектов — по дизайн-менеджменту, дайджесту о продуктовом дизайне и другому.
- С 2006 года Юрий Ветров работал в маркетинговом агентстве Artics Internet Solutions. В 2008 году в партнёрстве с агентством он запустил компанию UI Modeling, которая специализировалась на проектировании интерфейсов. Её клиентами Ветров называет российское подразделение Audi, «Яндекс», HeadHunter, «Красный Квадрат» и другие.
- В 2011 году Ветров перешёл Mail.ru Group (сейчас — VK) в 2011 году на должность директора по дизайну «Почты и Портала». В феврале 2018 года стал директором по дизайну в Mail.ru, а в октябре — директором по дизайну в VK. В 2019-м он ушёл из компании после восьми лет работы в ней и через несколько месяцев стал работать в «Райффайзенбанке».
2055 просмотров
Он всё равно нихрена не делал кроме своих частных обзоров чужих работ на VC.
У меня некоторые заявки годами висели.
Вот недавно наконец одну фичу починили, о которой я обращался чуть ли не полтора года назад.
А еще он меня минуснул когда я лично с косяками обратился.
Вот. Я запомнил.
Почему он должен был что-то делать по вашим заявкам? Вы его руководитель?
Что за косяки
ты нам тут джонни айва не включай
нет предела совершенству, пусть консультирует.
Дизайн уже есть, делать нечего
По кофте сразу видно — директор по дизайну
Всё уже задизайнено, до нас (-:
Консультант... Воланд практически.
Да
Ха, вовремя ты свой коммент отредактировал, иначе бы точно в панамку насобирал )))
🫣
Я всё видел 👀
Тсс...
Да и хорошо. Потому что приложение райфа не самый лучший пример
По мне у них хороший и простой дизайн
Перевод сбп попробуйте сделайте
нет. не скажу что плохой, но и не "хороший/простой".
Например меня как юзверя Райфа более 10 лет, до сих пор искренне раздражают UXовые нюансы.
Например перевод средств на карту другому человеку. Не частый кейс (чаще всё-таки по телефону), поэтому каждый раз натыкаюсь на это диалоговое окно и пытаюсь вспомнить куда нажимать (оказывается - надо на "Номер карты").
Его было бы логично сделать похожим на поля выбора других карт, или хотя бы дать понять что слова "Номер карты" - это КНОПКА, а не просто черный текст на белом фоне.
И таких моментов более одного, с ними сталкиваются те, кто пользуется приложением.
Комментарий удален модератором
Самый лучший дизайн - простой дизайн.
Бабка в дубленке машет рукой.jpg
Молодец
Молодчина! 👍
Дальнейших успехов и развития!
Это ему можно сказать спасибо за новый дизайн интерфейса Райффа, появившийся пару недель назад?