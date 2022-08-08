Дизайн
Шахматный танк88

Директор по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрий Ветров покинул компанию Статьи редакции

Он работал в банке почти три года — с 2019-го.

  • Об этом Ветров рассказал vc.ru. В «Райффайзенбанке» он не работает с 8 августа. О причинах ухода он не сообщил. В «Райффайзенбанке» на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru о том, кто займёт место Ветрова.
  • По словам Ветрова, рынок сейчас в «странном состоянии», поэтому он не уверен, что сможет быстро найти «интересный вызов». До конца 2022 года он хочет заниматься консультациями и уже подписал договор с «Райффайзенбанком» — это поможет передать команде все дела. Также он хочет запустить или перезапустить серию своих проектов — по дизайн-менеджменту, дайджесту о продуктовом дизайне и другому.
  • С 2006 года Юрий Ветров работал в маркетинговом агентстве Artics Internet Solutions. В 2008 году в партнёрстве с агентством он запустил компанию UI Modeling, которая специализировалась на проектировании интерфейсов. Её клиентами Ветров называет российское подразделение Audi, «Яндекс», HeadHunter, «Красный Квадрат» и другие.
  • В 2011 году Ветров перешёл Mail.ru Group (сейчас — VK) в 2011 году на должность директора по дизайну «Почты и Портала». В феврале 2018 года стал директором по дизайну в Mail.ru, а в октябре — директором по дизайну в VK. В 2019-м он ушёл из компании после восьми лет работы в ней и через несколько месяцев стал работать в «Райффайзенбанке».
Юрий Ветров

#новость #райффайзенбанк #кадры

2055 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
Вольный томагавк_два

Он всё равно нихрена не делал кроме своих частных обзоров чужих работ на VC.

У меня некоторые заявки годами висели.
Вот недавно наконец одну фичу починили, о которой я обращался чуть ли не полтора года назад.

А еще он меня минуснул когда я лично с косяками обратился.

Вот. Я запомнил.

Ответить
Развернуть ветку
Lirnik

Почему он должен был что-то делать по вашим заявкам? Вы его руководитель?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Что за косяки

Ответить
Развернуть ветку
Make Luv
хочет заниматься консультациями и уже подписал договор поддержки

ты нам тут джонни айва не включай

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

нет предела совершенству, пусть консультирует.

Ответить
Развернуть ветку
Ол Сен

Дизайн уже есть, делать нечего

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

По кофте сразу видно — директор по дизайну

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё уже задизайнено, до нас (-:
Консультант... Воланд практически.

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Да

Ответить
Развернуть ветку
Вольный томагавк_два

Ха, вовремя ты свой коммент отредактировал, иначе бы точно в панамку насобирал )))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

🫣

Ответить
Развернуть ветку
Вольный томагавк_два

Я всё видел 👀

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Тсс...

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Voronkov

Да и хорошо. Потому что приложение райфа не самый лучший пример

Ответить
Развернуть ветку
Артур Мороз

По мне у них хороший и простой дизайн

Ответить
Развернуть ветку
pancakeForev

Перевод сбп попробуйте сделайте

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Naumenko

нет. не скажу что плохой, но и не "хороший/простой".
Например меня как юзверя Райфа более 10 лет, до сих пор искренне раздражают UXовые нюансы.
Например перевод средств на карту другому человеку. Не частый кейс (чаще всё-таки по телефону), поэтому каждый раз натыкаюсь на это диалоговое окно и пытаюсь вспомнить куда нажимать (оказывается - надо на "Номер карты").
Его было бы логично сделать похожим на поля выбора других карт, или хотя бы дать понять что слова "Номер карты" - это КНОПКА, а не просто черный текст на белом фоне.
И таких моментов более одного, с ними сталкиваются те, кто пользуется приложением.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

Самый лучший дизайн - простой дизайн.

Ответить
Развернуть ветку
Viktor Mann

Бабка в дубленке машет рукой.jpg

Ответить
Развернуть ветку
pancakeForev

Молодец

Ответить
Развернуть ветку
МКУ ГП РФ

Молодчина! 👍

Дальнейших успехов и развития!

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

Это ему можно сказать спасибо за новый дизайн интерфейса Райффа, появившийся пару недель назад?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null