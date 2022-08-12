Нейросеть «Николай Иронов» добавили на ProductHunt — из-за мнения Лебедева о ситуации в Украине её оценку снизили до 1,9 Статьи редакции
В описании отрицательных оценок пользователи пишут, что создатель сервиса «поддерживает Путина» и «работает на пропаганду».
- 8 августа «Студия Артемия Лебедева» опубликовала на ProductHunt программу ironov.ai — на российском рынке это нейросеть «Николай Иронов», которая создаёт логотипы по описанию.
- За четыре дня оценка сервиса упала до 1,9 из 5. 32 из 41 пользователя поставили оценку от 1 или 2 — они называют основателя студии Артемия Лебедева «пропагандистом», «поддерживающим режим Путина» и «спецоперацию» в Украине.
- В обсуждении проекта больше 250 комментариев. Многие пользователи критикуют компанию, спрашивают, почему она решила продвигаться на западном рынке, и просят ProductHunt заблокировать сервис. Представители студии не отвечают на отрицательные комментарии. Другие пользователи просят «перестать привносить политику во все» и оставляют заявки на тестирование ironov.ai.
- 28 февраля 2022 года Артемий Лебедев опубликовал в своём Telegram-канале пост против «спецоперации». В июле дизайнер ездил в ДНР и ЛНР и опубликовал видеоблог об этом. В нём он называет некоторые территории Украины де-факто российскими.
- Студия использует «Николая Иронова» для логотипов с 2020 года. Первая версия генерировала варианты на основе анализа текста о компании, названия и описания её работы. Второе поколение может создавать логотипы с абстракциями, инициалами, геометрическими формами, шрифтовыми композициями и другими решениями.
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А так «ты можешь иметь любое мнение», да.
Ну ты можешь иметь мнение, как другой человек тоже может иметь мнение насчёт тебя и твоего мнения. В чем проблема? Им не разрешили опубликоваться на сервисе?
Мнение прежде чем быть озвучено, должно быть качественно сформировано и хоть чем то подкреплено, хотя бы жизненным опытом. А то что описывается в статье это не мнение.
Это так. Мелкое пакостничество.
Хомячков целенаправленно собрали и целенаправленно согнали на один ресурс, на одну цель, чтобы те целенаправленно сбили рейтинг приложения, которое, приготовьтесь, не имеет к политике никакого отношения, равно как и отзывы, которые предназначены для фидбэка по программе, не предназначены для оценки действий и высказываний каких либо, вообще любых сотрудников работавших над этой программой или с ней связанных, и даже такого частного лица как Лебедев.
Подобные коричневые атаки это экстремум полит деятельности либерально настроенных слоев
Проблемы нет, есть тупой ты
ты можешь иметь любое, но наше правильное
Мнения действительно могут быть правильными и неправильными. Нацисты, например, думали, что нужно очищать мир от "неправильных" рас. И сейчас можно такое мнение высказывать, но это не значит, что за него не будет той или иной ответственности, к примеру получить по лицу от представителя "неправильной" расы. Или вы из тех кто считает, что можно творить любую дичь прикрываясь свободой самовыражения?
Мнение то может быть любым, также как и общественная реакция разная. Его ведь народ осуждает, а не сервис минусит.
А что не так-то? Никто же не запретил ему мнение иметь, но никто не говорил что за мнение нельзя осуждать.
Некоторые преподносят западные ценности как смесь их собственных представлений, а потом сами удивляются тут в коментах
На поводок посадили,говорят что делать, аудитория большая у него, вот и пытаются через любые каналы пургу свою гнать, типа если известный всем индюк поддерживает, значит годная тема, на стадо работает. ХЗ
Почему в данном случае осуждают творение человека?
Это ли не травля за мнение?
Чет я не видел что они осуждают творение, скорее осуждают человека под информацией о творении, даже не человека а его позицию по очень конкретному вопросу.
А то что все осуждают людоедов это травля за мнение?
«Мнение»? Господин, вы о чем?
Можете иметь любое мнение, список любых мнений смотри в приложении 1Б.
Но его же не повязали за одно слово и срок не впаяли. Просто попросили любить Родину у себя, а не лезть со своей любовью к ним в загнивающию Еуропу.
Блять, чего? Продукт, вообще не имеющей отношение к политике «лезет со своей любовью в Европу»? Але?
Мое мнение субъективно, но, лично для меня, Тема мразотный персонаж. Единственную хорошую вещь, которую могу про него сказать, так это то, что его мама в свое время написала неплохую книгу "Кысь".
Так это не про него, а про его мать. Он то при чем?
Вот-вот.
Тёма красавчик, не ссыт говорить что думает, а потом любуется фейерверком из пердаков.
Читаю его со времён Мумусика.
Быть троллем очень легко. Охуенный результат деятельности-Фейрверк Пердаков(прямо как имя и фамилия, можно использовать как псевдоним) именно ради этого стоит жить.
Быть актуальным и интересным троллем 15 лет подряд не так уж и легко. При том что в случае Тёмы троллинг это хобби.
Легко. Выяснить мнение большинства и в максимально в глумливой манере высказать противоположное. Ну или просто выложить фото несмытого унитаза.
Вам бы переоценку насчет «большинства» еще раз провести.
Дауны тоже говорят, что думают, но здоровее они от этого не становятся
Одно дело срачи типа Google vs Apple и совсем другое — откровенное глумление над стороной, пострадавшей от войны. А "антивоенный пост" у Лебедева удивительно сочетается с пересказыванием бредней одного известного коротко стриженного клоуна в очках в "самых честных" новостях.
Причем тут глумление над страной и мнение об программе? И что, Лебедев лично принимал решение начать войну?
После ролика с визитом на "новые территории" этот мудак репостил stories в Instagram с комментариями про "рвущиеся пердаки хохлов".
Лебедев не принимал таких решений, но активно поддерживает их информационно и этого не заметить может только слепой.
Говорит ли он все что думает, или все что нужно для продолжающихся заказов логотипов для всего государственного и окологосвдарственного?🫣
Навальный так ни одного Тёминого якобы распила и не смог доказать. Много пиздел, но в итоге слился.
Причем тут Навальный и распил, речь о том что человек не обязательно говорит что думает, вероятно он говорит как раз таки что ему удобно, чтобы заказы не терять.
Хохлы все портят, до чего дотянутся. Дотянулись до комментариев на ProductHunt
Ты перепутал с русскими
Русские написали искусственный интеллект, хохлы написали говенные комментарии к программе, реализующей ИИ
😂😂
Сейчас ещё и тут взорвётся у них 😂
никто не пишет ии, это матрица коэфициентов которую обучают чтобы она выдавала нужный результат, подбор коэфиентов называется обучением
Ага как скажешь. Гордость уровня роскосмос
99% украинцев это теже кто населяет центральную россию тк эти земли заселяли во время обратной миграции. хохлы это состояние души - величие от осознания что тебя окупировали поляки и сделали настоящим европейцем
Одна хуйня
По факту повторяется ситуация в нацисткой Германии в которой была "еврейская физика" (прям так и говорили)и правильная немецкая
Как же заеб@ли эти глупые либерахи. Никогда столько ноющих как бабы мужиков не видел)) один красильщик чего стоит
Это нейросеть написала?)
Хохлов спросить забыли.
ага, не потому что нахой она на нужона никому, а потому что кого-то ебут его ссаные полит высказывания
Какой масштабный ревьюбомбинг!
Возможность иметь собственное мнение - одна из форм политического плюрализма. Политических мер по отношению к Лебедеву не принимали - его не посадили за высказывания, не выписали штраф, не запретил использовать платформу ProductHunt. Всё, что к нему применили - это скорее общественная реакция, то есть меры социальные, она никак его свободу не ущемляет. Если Вы предлагаете запретить людям выбирать оценки, которые они считают правильными - то это уже есть самое чистое нарушение права человека на свободу мысли.
Моё мнение: Лебедев поддерживает Путина, его действия и Россию в целом. В России свободы нет, если она идёт вразрез с позицией государства, причём к Вам применят не социальные, а самые настоящие политические меры (посадят, оштрафуют, заставят работодателя уволить). Поэтому в его случае прекрасно работает принцип «никакой свободы противникам свободы»
Вот вам и главная новость прошедшей недели.
может эти оценки очередная нейросеть клепает. Ерунда все эти рейтинги, можно любой нарисовать.
Любой пиар хорош, кроме некролога
Многие путают 2 вещи:
1. Мнение ( я думаю что этот предмет красного цвета, кто не понимает почитайте что такое цвет)
2. Факты 2+2=4
Думаю умные дальше сами поймут о чем речь.