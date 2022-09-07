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Дизайн
Полина Лааксо

«Студия Артемия Лебедева» запустила генератор мерча для «всех точек мира» Статьи редакции

Сервис назвали «На районе».

766 просмотров
  • «На районе» генерирует бесконечный каталог футболок с дизайном по запросу. Чтобы задать свой, необходимо ввести в поисковую строку сайта название нужного места — родного города или посёлка, любимой страны или малоизвестной деревни на другом континенте. А ещё можно нажать на игральный кубик, чтобы сервис сам выбрал случайное место на карте.

На Земле миллионы уникальных мест. Страны, области, города, улицы, деревни заслуживают любви не только за ландшафт и интересные достопримечательности, но и потому, что это чья-то родина.

Люди во всех точках мира любят свой город, регион или край. Локальный патриотизм — чувство, понятное везде. Теперь свой мерч есть не только у Нью-Йорка и других крупных городов. Он есть у Лаокая, Таоса и деревни Каменка.

из презентации компании
  • Дизайны создаёт система алгоритмов — она ищет в открытых источниках всё, что имеет отношение к местности: названия территорий, гербы, флаги, карты городов и контуры дорог, а также фотографии проживавших там знаковых фигур и памятных мест.
  • Генератор предлагает футболки в пяти цветах — чёрном, белом, жёлтом, синем и красном. Позволяет выбрать язык надписей из более чем 100 — от азербайджанского и камбоджийского до пушту и эсперанто. А ещё при выборе города автоматически подбирает, например, округ и страну, в состав которых он входит. Параметры можно настроить вручную.
  • Футболку можно заказать через генератор. Размеров четыре — S, M, L и 2XL. Стоимость одной вещи — 2499 рублей. При желании сервис позволяет оплатить только сам принт для самостоятельной печати — это 499 рублей.
Тель-Авив
Санкт-Петербург
Краснодар
Манчестер
Киров

#артемийлебедев

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Некоторые точки лучше и не показывать (-:
А вообще – не заигрались ли они со своими генераторами? Действительно продуманной, творческой работы можно не ждать?

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Ахмед Шахидов

Весь мир Манчестер а ты в нём Краснодар(

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Sergey Maksimenko

Результат почти никак не связан с географией и культурой региона.
Просто разное написание название города/региона/страны.

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Полина Лааксо
Автор

привет! у меня компуктер подвисал на сайте, поэтому заскринить всевозможные вариации не получилось. поиграйтесь в свободную минутку. я видела там карты, фотки памятников, портреты. не говорю, что это именно то, чего вам не хватило, но, возможно, все равно больше, чем удалось запечатлеть для превью здесь :—)

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Anonymus

Надо роскомнадзору показать

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Кто-то такой

Не надо, там возбудятся

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Yan Petrov

Очередной кринж он САЛ

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Денис Пихаров

Хуита

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