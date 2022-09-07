На Земле миллионы уникальных мест. Страны, области, города, улицы, деревни заслуживают любви не только за ландшафт и интересные достопримечательности, но и потому, что это чья-то родина.



Люди во всех точках мира любят свой город, регион или край. Локальный патриотизм — чувство, понятное везде. Теперь свой мерч есть не только у Нью-Йорка и других крупных городов. Он есть у Лаокая, Таоса и деревни Каменка.