«Студия Артемия Лебедева» запустила генератор мерча для «всех точек мира» Статьи редакции
Сервис назвали «На районе».
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- «На районе» генерирует бесконечный каталог футболок с дизайном по запросу. Чтобы задать свой, необходимо ввести в поисковую строку сайта название нужного места — родного города или посёлка, любимой страны или малоизвестной деревни на другом континенте. А ещё можно нажать на игральный кубик, чтобы сервис сам выбрал случайное место на карте.
- Дизайны создаёт система алгоритмов — она ищет в открытых источниках всё, что имеет отношение к местности: названия территорий, гербы, флаги, карты городов и контуры дорог, а также фотографии проживавших там знаковых фигур и памятных мест.
- Генератор предлагает футболки в пяти цветах — чёрном, белом, жёлтом, синем и красном. Позволяет выбрать язык надписей из более чем 100 — от азербайджанского и камбоджийского до пушту и эсперанто. А ещё при выборе города автоматически подбирает, например, округ и страну, в состав которых он входит. Параметры можно настроить вручную.
- Футболку можно заказать через генератор. Размеров четыре — S, M, L и 2XL. Стоимость одной вещи — 2499 рублей. При желании сервис позволяет оплатить только сам принт для самостоятельной печати — это 499 рублей.
Некоторые точки лучше и не показывать (-:
А вообще – не заигрались ли они со своими генераторами? Действительно продуманной, творческой работы можно не ждать?
Весь мир Манчестер а ты в нём Краснодар(
Результат почти никак не связан с географией и культурой региона.
Просто разное написание название города/региона/страны.
привет! у меня компуктер подвисал на сайте, поэтому заскринить всевозможные вариации не получилось. поиграйтесь в свободную минутку. я видела там карты, фотки памятников, портреты. не говорю, что это именно то, чего вам не хватило, но, возможно, все равно больше, чем удалось запечатлеть для превью здесь :—)
Надо роскомнадзору показать
Не надо, там возбудятся
Очередной кринж он САЛ
Хуита