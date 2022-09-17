Пока компании говорят о деньгах и возможностях, пользователи «поминают» Figma и шутят, что в будущем будут качать «кряки» для неё с торрент-трекеров.

{"id":497699,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":497699,"gtm":null} 42 просмотров

15 сентября 2022 года разработчик ПО Adobe объявил о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Многие пользователи последнего новости не обрадовались.

Сперва все шутили. Одни говорили, будем носить траур, другие, что на прошлой неделе мы потеряли Елизавету II, а на этой — Figma. Как поняли, что сделка состоится, настроение омрачилось. глава дизайнерской команды платёжного сервиса Pento Олли Баркер

Angelos Arnis 🌍🏴 @AngelosArnis I wanna congratulate @figma for pissing off a whole profession 😅 Хочется поздравить Figma — компании удалось выбесить целый рынок специалистов 😅

С момента запуска в 2012 году Figma противопоставляли Adobe. Стартап:

Позволял вместе работать над дизайном через браузер в онлайн-режиме и не требовал скачивать никаких установочных файлов.

Предлагал бесплатные базовые функции и не раздувал стоимость платных тарифов.

Прислушивался к потребностям пользователей и, вдохновившись этим, даже выпустил отдельный продукт FigJam — доску для «брейншторминга».

Не усложнял интерфейс, благодаря чему разобраться в Figma могли не только технически подкованные специалисты.

Adobe тем временем постоянно повышала цену на свои услуги и усложняла отмену платной подписки, хотя сама это отрицала. В её «облачном» продукте Creative Cloud «от "облака" было только название», говорил сооснователь Figma Дилан Филд за несколько лет до сделки. Да и в совместной работе, по его словам, она ничего не смыслила — как и в общении с клиентом.

В том числе по этим причинам Figma прозвали в СМИ «убийцей Adobe». Да и сам проект никогда не хотел превращаться в конкурента. Причём об этом Филд писал совсем недавно — в январе 2021 года.

Dylan Field @zoink @JaiminDesai93 @itsrishabh @figmadesign Our goal is to be Figma not Adobe Наша цель — быть Figma, а не Adobe

Теперь, когда Figma рискует повторить судьбу Instagram*, который выкупила Meta*, понять негодование пользователей нетрудно. «Я не считаю сделку бессмысленной, но удивлён, что стартап с образом убийцы Adobe собрался стать её частью», — признался директор по продуктовому дизайну HBO Max Майкл МакУоттерс.

Однако у обеих компаний были свои причины пойти на это.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На что рассчитывает Figma

По словам самого Филда, Figma надеется получить доступ к технологиям Adobe и её многолетнему опыту в области «визуализации, фотографии, иллюстраций, видео, 3D и шрифтов». Это позволит стартапу «расширить возможности веб-платформы, которую так любят пользователи».

Сооснователь проекта также полагает, что сделка поможет Figma охватить новую аудиторию и выйти на рынки, о которых компания раньше даже не думала. Правда, о каких именно рынках речь, он не уточнил.

В интервью Protocol Филд заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы сохранить идентичность, сообщество и бренд, и считает, что сотрудничество пойдёт на пользу прежде всего пользователям приложения.

К сожалению, пользователи пока что не понимают выгоды, но этого следовало ожидать. Я знал, что решение встретят неоднозначно. сооснователь и гендиректор Figma Дилан Филд

На что рассчитывает Adobe

Инструменты для совместной работы — неотъемлемая часть нового рынка труда, где многие компании частично или полностью перешли на удалёнку. Шагом в сторону развития таких приложений в Adobe как раз станет Figma. Корпорации проще приобрести зарекомендовавший себя сервис, чем строить его самостоятельно: она толком не разрабатывала продукты для многопользовательской работы в онлайне.

Figma поможет компании привлечь новых клиентов — в том числе тех, кто считал её сервисы слишком сложными для использования или недоверчиво относился к самой Adobe. И параллельно позволит ей сосредоточиться на улучшении основных продуктов.



В долгосрочной перспективе сделка принесёт больше денег акционерам. Выручка Adobe в годовом исчислении выросла в среднем на 14% за последние четыре квартала, хотя раньше показатель доходил до 25%. Продукты Figma тем временем открывают компании «рынок на $16,5 млрд». «Уже через год после закрытия сделки вы увидите, что рост прибыли на акцию будет опережать общий рост выручки», — сообщил финансовый директор Adobe Дэн Дёрн.

Чего ждут акционеры Adobe

Несмотря на обещания Adobe нарастить за счёт Figma прибыль и аудиторию, инвесторы отреагировали на сделку неоднозначно. На фоне новости акции компании упали на 17% — до $309,13 за штуку. Отраслевые эксперты называют две основные причины для скепсиса:

Компания сомневается в себе, раз покупает конкурента за сумму вдвое больше его предыдущей оценки. Летом 2021 года инвесторы оценили Figma в $10 млрд, а приобретут её за $20 млрд — это в 50 раз больше годового регулярного дохода Figma. Акционеры боятся, что Adobe продолжит скупать стартапы, просто чтобы «устранять помехи». Следующей целью рискует стать редактор Canva.

Сделка ещё может сорваться, если регуляторы сочтут её попыткой Adobe построить монополию. Особенно если учесть, что компания давно занимает доминирующее положение на части рынков: «Тогда предложение о покупке только что показало, что Adobe не верит, что может конкурировать с Figma».

Впрочем, некоторые уверены: беспокоиться рано. Во-первых, Adobe не так много стоит, чтобы тревожить регуляторов (капитализация Apple — $2,4 трлн, а у Adobe не превышает $150 млрд). Во-вторых, приобретение действительно может повысить ценность компании.

Amal Dorai @amaldorai @TipsBubble I would argue that Adobe without Figma was a much riskier asset to hold, given that Figma would eventually eat large amounts of Adobe revenue. If you would sell it after the acquisition announcement, you should have really sold it way before. Adobe без Figma была активом куда более рисковым, и теперь львиную долю выручки Adobe будет приносить именно последняя. Если вы продали акции после анонса, вам стоило избавиться от них гораздо раньше

Чего опасаются и на что надеются пользователи Figma

Дизайнеры, привыкшие к Figma, переживают, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит «недружелюбный» интерфейс.

luis. @disco_lu Happy to announce that Figma is now available on CD ROM DM me for a cracked serial number 🔐 Cпешу с радостью сообщить, что теперь запустить Figma можно с диска. За «кряком» для установки обращайтесь в личку 🔐

Лентач @oldLentach Adobe приобретает сервис для веб-дизайнеров Figma за $20 миллиардов. Сделку собираются закрыть до конца 2023 года

Maxim Melnikov @bbsody Having Figma on a Mac 2016–2022: 2023: [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24cc5c12-d991-56df-b29c-6d7cc237a72a\/","width":1800,"height":1125}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7dec4d93-b18c-5697-9e47-d001c82c7870\/","width":1800,"height":1125}}}] Рабочий стол с Figma до 2022 года vs. рабочий стол с Figma с 2023-го

Daryl Ginn @darylginn the new colour picker for figma looks great А вот и новый цветовой миксер для Figma подъехал

Adobe тем временем утверждает: Figma продолжит работать как самостоятельный продукт. А управлять им по-прежнему будет Филд — как гендиректор. Он говорит, что у компаний нет планов поднимать цены, упразднять бесплатные возможности и внедрять Figma в пакет Creative Cloud. И сам он намерен сохранить в проекте присущую стартапам «хаотичность».

Позитивный настрой разделяют и некоторые пользователи. Один из них считает, что Adobe совсем необязательно объединять Figma со своими схожими продуктами — например, Adobe XD. Вместо этого она может придумать для них новые юзкейсы, которые будут отличать их от Figma.

То, что Adobe купила проект за $20 млрд, совсем не значит, что она собирается его уничтожить. Возможно, для Adobe это шанс перенять лучшие наработки стартапа и привнести часть его культуры в свои собственные продукты. директор по продуктовому дизайну HBO Max Майкл МакУоттерс

Но в большинстве своём пользователи считают, что отрицательные изменения — скорее всего, просто вопрос времени. Figma, как полагается стартапу, быстро внедряла инновации, но Adobe — корпоративный техгигант, который рискует затормозить прогресс своей многолетней бюрократией.

К тому же Adobe не привыкла работать с бесплатными продуктами, так что и цена на Figma в любой момент может измениться, ведь последнее слово так или иначе останется за новым владельцем.