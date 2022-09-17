«Сперва все шутили, потом приуныли»: чего ждут от сделки Adobe и Figma на $20 млрд акционеры и пользователи Статьи редакции
Пока компании говорят о деньгах и возможностях, пользователи «поминают» Figma и шутят, что в будущем будут качать «кряки» для неё с торрент-трекеров.
15 сентября 2022 года разработчик ПО Adobe объявил о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Многие пользователи последнего новости не обрадовались.
С момента запуска в 2012 году Figma противопоставляли Adobe. Стартап:
- Позволял вместе работать над дизайном через браузер в онлайн-режиме и не требовал скачивать никаких установочных файлов.
- Предлагал бесплатные базовые функции и не раздувал стоимость платных тарифов.
- Прислушивался к потребностям пользователей и, вдохновившись этим, даже выпустил отдельный продукт FigJam — доску для «брейншторминга».
- Не усложнял интерфейс, благодаря чему разобраться в Figma могли не только технически подкованные специалисты.
Adobe тем временем постоянно повышала цену на свои услуги и усложняла отмену платной подписки, хотя сама это отрицала. В её «облачном» продукте Creative Cloud «от "облака" было только название», говорил сооснователь Figma Дилан Филд за несколько лет до сделки. Да и в совместной работе, по его словам, она ничего не смыслила — как и в общении с клиентом.
В том числе по этим причинам Figma прозвали в СМИ «убийцей Adobe». Да и сам проект никогда не хотел превращаться в конкурента. Причём об этом Филд писал совсем недавно — в январе 2021 года.
Теперь, когда Figma рискует повторить судьбу Instagram*, который выкупила Meta*, понять негодование пользователей нетрудно. «Я не считаю сделку бессмысленной, но удивлён, что стартап с образом убийцы Adobe собрался стать её частью», — признался директор по продуктовому дизайну HBO Max Майкл МакУоттерс.
Однако у обеих компаний были свои причины пойти на это.
На что рассчитывает Figma
- По словам самого Филда, Figma надеется получить доступ к технологиям Adobe и её многолетнему опыту в области «визуализации, фотографии, иллюстраций, видео, 3D и шрифтов». Это позволит стартапу «расширить возможности веб-платформы, которую так любят пользователи».
- Сооснователь проекта также полагает, что сделка поможет Figma охватить новую аудиторию и выйти на рынки, о которых компания раньше даже не думала. Правда, о каких именно рынках речь, он не уточнил.
В интервью Protocol Филд заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы сохранить идентичность, сообщество и бренд, и считает, что сотрудничество пойдёт на пользу прежде всего пользователям приложения.
На что рассчитывает Adobe
- Инструменты для совместной работы — неотъемлемая часть нового рынка труда, где многие компании частично или полностью перешли на удалёнку. Шагом в сторону развития таких приложений в Adobe как раз станет Figma. Корпорации проще приобрести зарекомендовавший себя сервис, чем строить его самостоятельно: она толком не разрабатывала продукты для многопользовательской работы в онлайне.
- Figma поможет компании привлечь новых клиентов — в том числе тех, кто считал её сервисы слишком сложными для использования или недоверчиво относился к самой Adobe. И параллельно позволит ей сосредоточиться на улучшении основных продуктов.
- В долгосрочной перспективе сделка принесёт больше денег акционерам. Выручка Adobe в годовом исчислении выросла в среднем на 14% за последние четыре квартала, хотя раньше показатель доходил до 25%. Продукты Figma тем временем открывают компании «рынок на $16,5 млрд». «Уже через год после закрытия сделки вы увидите, что рост прибыли на акцию будет опережать общий рост выручки», — сообщил финансовый директор Adobe Дэн Дёрн.
Чего ждут акционеры Adobe
Несмотря на обещания Adobe нарастить за счёт Figma прибыль и аудиторию, инвесторы отреагировали на сделку неоднозначно. На фоне новости акции компании упали на 17% — до $309,13 за штуку. Отраслевые эксперты называют две основные причины для скепсиса:
- Компания сомневается в себе, раз покупает конкурента за сумму вдвое больше его предыдущей оценки. Летом 2021 года инвесторы оценили Figma в $10 млрд, а приобретут её за $20 млрд — это в 50 раз больше годового регулярного дохода Figma. Акционеры боятся, что Adobe продолжит скупать стартапы, просто чтобы «устранять помехи». Следующей целью рискует стать редактор Canva.
- Сделка ещё может сорваться, если регуляторы сочтут её попыткой Adobe построить монополию. Особенно если учесть, что компания давно занимает доминирующее положение на части рынков: «Тогда предложение о покупке только что показало, что Adobe не верит, что может конкурировать с Figma».
Впрочем, некоторые уверены: беспокоиться рано. Во-первых, Adobe не так много стоит, чтобы тревожить регуляторов (капитализация Apple — $2,4 трлн, а у Adobe не превышает $150 млрд). Во-вторых, приобретение действительно может повысить ценность компании.
Чего опасаются и на что надеются пользователи Figma
Дизайнеры, привыкшие к Figma, переживают, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит «недружелюбный» интерфейс.
Adobe тем временем утверждает: Figma продолжит работать как самостоятельный продукт. А управлять им по-прежнему будет Филд — как гендиректор. Он говорит, что у компаний нет планов поднимать цены, упразднять бесплатные возможности и внедрять Figma в пакет Creative Cloud. И сам он намерен сохранить в проекте присущую стартапам «хаотичность».
Позитивный настрой разделяют и некоторые пользователи. Один из них считает, что Adobe совсем необязательно объединять Figma со своими схожими продуктами — например, Adobe XD. Вместо этого она может придумать для них новые юзкейсы, которые будут отличать их от Figma.
Но в большинстве своём пользователи считают, что отрицательные изменения — скорее всего, просто вопрос времени. Figma, как полагается стартапу, быстро внедряла инновации, но Adobe — корпоративный техгигант, который рискует затормозить прогресс своей многолетней бюрократией.
К тому же Adobe не привыкла работать с бесплатными продуктами, так что и цена на Figma в любой момент может измениться, ведь последнее слово так или иначе останется за новым владельцем.
Мало того, что figma обошлась адобу дороже тех $20 млрд за счёт падения акций и настроений всех вокруг — ожидания действительно весьма негативные: устранение бесплатного доступа, переработка и т.д.
Очень, ну просто очень хочется верить, что figma останется отдельным сервисом в составе адоб, без лютых интеграций. Пусть, в конце концов, подтянут что-то в XD, но оставят принципиальные вещи в figma неизменными.