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Дизайн
Полина Лааксо

Реалистичные комиксы и рукописный шрифт: банк «Точка» провёл крупный ребрединг Статьи редакции

Впервые со своего основания в 2015 году.

1773 просмотров
  • По словам компании, новые «визуальные и смысловые элементы поддерживают стратегию перехода "Точки" от банка для предпринимателей к экосистеме», которая покрывает все основные запросы бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования, рассказывает сооснователь банка Яна Ганник.
  • В старом дизайне иллюстрации были выполнены в виде акварельных набросков. В новом «Точка» захотела уйти от «наивности» и поэтому перешла на более реалистичные бельгийские комиксы.

Они соединяют в себе удивительность и нормальность, реальность и фантазию — так же, как и наши клиенты. Когда-то мы помогли начинающим предпринимателям построить бизнес, а сейчас они помогли нам найти образ деятельного мечтателя, вокруг которого мы построили сюжетные иллюстрации.

лидер команды бренда Софья Масленникова
  • «Точка» также определила главный цвет бренда — фиолетовый, который сочетает в себе прежние оттенки дизайна, а именно — розовый и голубой. В фиолетовом уже выполнены ключевые страницы сайта, в нём же будут оформлять пластиковые карты, основные рекламные материалы, а также мерч.
  • Новые иллюстрации дополнили рукописным шрифтом, соавтором которого выступила сотрудница «Точки» Ирина Злодеева. Он выглядит как зарисовка на салфетке и, по словам компании, отражает ту самую идею «мечтателя».
  • В поддержку ребрендинга 14 сентября «Точка» также выпустила видеопрезентацию, которую разработала вместе с агентством Slava.

    Слоган кампании — «А что, если?». Он, по словам авторов, показывает, что «Точка» готова быстро откликнуться на любой запрос бизнеса и меняется вместе с ним.

Презентация ребрендинга

#точкабанк #ребрендинг #новость

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29 комментариев
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 Vladislav

Получал карту Точки в новом дизайне и таком тубусе еще в июле, выглядит вживую очень приятно

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Vladislav
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Вася Пражкин

А что в тубусе было, чекушка?

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Пол Финч

Получал в августе, виски и два пакета с кофе

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Слегка Придурковатый

Тебя больше уважают по ходу дела. Чуваку выше вон сироп вместо виски достался.

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Vladislav

Два вида кофе и сироп

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Пришелец 13

Было бы неплохо)

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Пришелец 13

Тубусы крутые

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Вадим Д.

Страшноватые комиксы вышли в этой стилистике. Но это вкусовщина, конечно.
А вот цветом теперь WB напоминает 🤨
Ну и по нынешней традиции, можно и нейминг применить: точка и точка!

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Александр Кабешов

Не напоминает. С таким же успехом можно шоколадку Milka приплести и всех у кого фиолетовый цвет.

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Слегка Придурковатый

Банк для буратин, судя по носам нарисованных человечков.

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Вася Пражкин

Видать в стране буратин немало, раз для них банк делают.

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AIAIAI

Точка и точка

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Andrey Lukyanov
> новые визуальные и смысловые элементы поддерживают стратегию перехода от банка к экосистеме

кто такое придумывает??

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Максим Соколов

Тоже всегда хотелось узнать, что они курят?

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Слегка Придурковатый

Если честно, заебали уже слово "экосистема" насиловать.

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Андрей Рядькин

Олег, есть правки

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Алексей К

Не зашло

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Джонни Лавджой

Сок

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Алеоп

Жир

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Alexey QuQu

Мясо

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Алеоп

Фарш

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Артём Логинов

Красивое

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Печенька

Ребрендинг это конечно не добрый знак, особенно в такое время

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чертов бадминтон

Банк для мечтателей, бл...ь )) Как-то слишком много в стране оторванных от реальности людей.

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Копил и Верил

Точка и вкусно

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Копил и Верил

Пару раз звали н аработу в банк Точка. Это какое-то нереальное болото. Походу, там кроме ребрендинга по факту ничего и нет

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Отчаянный Никита

Решили повторить Basecamp 2014 года. Так себе.

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Андрей

Кринжовато

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