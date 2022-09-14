Реалистичные комиксы и рукописный шрифт: банк «Точка» провёл крупный ребрединг Статьи редакции
Впервые со своего основания в 2015 году.
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- По словам компании, новые «визуальные и смысловые элементы поддерживают стратегию перехода "Точки" от банка для предпринимателей к экосистеме», которая покрывает все основные запросы бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования, рассказывает сооснователь банка Яна Ганник.
- В старом дизайне иллюстрации были выполнены в виде акварельных набросков. В новом «Точка» захотела уйти от «наивности» и поэтому перешла на более реалистичные бельгийские комиксы.
- «Точка» также определила главный цвет бренда — фиолетовый, который сочетает в себе прежние оттенки дизайна, а именно — розовый и голубой. В фиолетовом уже выполнены ключевые страницы сайта, в нём же будут оформлять пластиковые карты, основные рекламные материалы, а также мерч.
- Новые иллюстрации дополнили рукописным шрифтом, соавтором которого выступила сотрудница «Точки» Ирина Злодеева. Он выглядит как зарисовка на салфетке и, по словам компании, отражает ту самую идею «мечтателя».
- В поддержку ребрендинга 14 сентября «Точка» также выпустила видеопрезентацию, которую разработала вместе с агентством Slava.
Слоган кампании — «А что, если?». Он, по словам авторов, показывает, что «Точка» готова быстро откликнуться на любой запрос бизнеса и меняется вместе с ним.
Получал карту Точки в новом дизайне и таком тубусе еще в июле, выглядит вживую очень приятно
А что в тубусе было, чекушка?
Получал в августе, виски и два пакета с кофе
Тебя больше уважают по ходу дела. Чуваку выше вон сироп вместо виски достался.
Два вида кофе и сироп
Было бы неплохо)
Тубусы крутые
Страшноватые комиксы вышли в этой стилистике. Но это вкусовщина, конечно.
А вот цветом теперь WB напоминает 🤨
Ну и по нынешней традиции, можно и нейминг применить: точка и точка!
Не напоминает. С таким же успехом можно шоколадку Milka приплести и всех у кого фиолетовый цвет.
Банк для буратин, судя по носам нарисованных человечков.
Видать в стране буратин немало, раз для них банк делают.
Точка и точка
кто такое придумывает??
Тоже всегда хотелось узнать, что они курят?
Если честно, заебали уже слово "экосистема" насиловать.
Олег, есть правки
Не зашло
Сок
Жир
Мясо
Фарш
Красивое
Ребрендинг это конечно не добрый знак, особенно в такое время
Банк для мечтателей, бл...ь )) Как-то слишком много в стране оторванных от реальности людей.
Точка и вкусно
Пару раз звали н аработу в банк Точка. Это какое-то нереальное болото. Походу, там кроме ребрендинга по факту ничего и нет
Решили повторить Basecamp 2014 года. Так себе.
Кринжовато