Они соединяют в себе удивительность и нормальность, реальность и фантазию — так же, как и наши клиенты. Когда-то мы помогли начинающим предпринимателям построить бизнес, а сейчас они помогли нам найти образ деятельного мечтателя, вокруг которого мы построили сюжетные иллюстрации.

