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Дизайн
Полина Лааксо

Реалистичные комиксы и рукописный шрифт: банк «Точка» провёл свой первый крупный ребрендинг Статьи редакции

Дизайн компании не менялся с 2015 года.

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  • По словам компании, новые «визуальные и смысловые элементы поддерживают стратегию перехода "Точки" от банка для предпринимателей к экосистеме», которая покрывает все основные запросы бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования, рассказывает сооснователь банка Яна Ганник.
  • В старом дизайне иллюстрации были выполнены в виде акварельных набросков. В новом «Точка» захотела уйти от «наивности» и поэтому перешла на более реалистичные бельгийские комиксы.

Они соединяют в себе удивительность и нормальность, реальность и фантазию — так же, как и наши клиенты. Когда-то мы помогли начинающим предпринимателям построить бизнес, а сейчас они помогли нам найти образ деятельного мечтателя, вокруг которого мы построили сюжетные иллюстрации.

лидер команды бренда Софья Масленникова
  • «Точка» также определила главный цвет бренда — фиолетовый, который сочетает в себе прежние оттенки дизайна, а именно — розовый и голубой. В фиолетовом уже выполнены ключевые страницы сайта, в нём же будут оформлять пластиковые карты, основные рекламные материалы, а также мерч.
  • Новые иллюстрации дополнили рукописным шрифтом, соавтором которого выступила сотрудница «Точки» Ирина Злодеева. Он выглядит как зарисовка на салфетке и, по словам компании, отражает ту самую идею «мечтателя».
  • В поддержку ребрендинга 14 сентября «Точка» также выпустила видеопрезентацию, которую разработала вместе с агентством Slava.

    Слоган кампании — «А что, если?». Он, по словам авторов, показывает, что «Точка» готова быстро откликнуться на любой запрос бизнеса и меняется вместе с ним.

Презентация ребрендинга

#точкабанк #ребрендинг #новость

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61 комментарий
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 Vladislav

Получал карту Точки в новом дизайне и таком тубусе еще в июле, выглядит вживую очень приятно

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Vladislav
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6 комментариев
Rabbit Rabbin
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1 комментарий
Иван Грозный

А мне бухла маленькую бутылочку подарили в тубусе старого дизайна.

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Вадим Д.

Страшноватые комиксы вышли в этой стилистике. Но это вкусовщина, конечно.
А вот цветом теперь WB напоминает 🤨
Ну и по нынешней традиции, можно и нейминг применить: точка и точка!

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Александр Кабешов

Не напоминает. С таким же успехом можно шоколадку Milka приплести и всех у кого фиолетовый цвет.

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AIAIAI

Точка и точка

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Иван

Добрый точка

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Andrey Lukyanov
> новые визуальные и смысловые элементы поддерживают стратегию перехода от банка к экосистеме

кто такое придумывает??

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Слегка Придурковатый

Если честно, заебали уже слово "экосистема" насиловать.

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1 комментарий
Максим Соколов

Тоже всегда хотелось узнать, что они курят?

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Копил и Верил

Точка и вкусно

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Данил Соколов

Годнота же

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Алексей К

Не зашло

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Андрей Рядькин

Олег, есть правки

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Копил и Верил

Пару раз звали н аработу в банк Точка. Это какое-то нереальное болото. Походу, там кроме ребрендинга по факту ничего и нет

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diman

весомые аргументы

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3 комментария
Сафин Айдар
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Печенька

Ребрендинг это конечно не добрый знак, особенно в такое время

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чертов бадминтон

Банк для мечтателей, бл...ь )) Как-то слишком много в стране оторванных от реальности людей.

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Слегка Придурковатый

Банк для буратин, судя по носам нарисованных человечков.

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Вася Пражкин

Видать в стране буратин немало, раз для них банк делают.

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Джонни Лавджой

Сок

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Алеоп

Жир

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4 комментария
Артур Сальников

Шикарный виз. Продакшн видео - жир! А вот сценарий подзатянут, можно было смело все, что после минуты срезать, вода) В целом все, как мне кажется, достойно.

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Глеб Голубев

Кто-то должен получить по жопе за позорные залитые цветом иконки. У вас же есть иллюстрации, в чем проблема заменить?

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Ronan Hardman

Господи, всегда поражала вот эта шляпа: контурные иконки предпочтительнее залитых. Бля, кто так решил? Всё что должна иконка - быть понятной, не вызывать ложных ассоциаций. В разных задачах могут быть разные стили. И нихера страшного нет в залитых иконках. Вкусовщина.

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Андрей

Кринжовато

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S.Z

Уебанские комиксы поменяли на уебанские комиксы

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igotosochi

Красиво — и точка

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mon nom

Мда.. тупо выкинутые деньги на ветер...
К дизайну и текстам придираться не буду...
Но Универмаг?
Курсы?
Теперь Почта России заиграла новыми красками.

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Соя Кабуль

Очень-очень много красоты.
Компании успеха.

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Артём Логинов

Красивое

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Отчаянный Никита

Решили повторить Basecamp 2014 года. Так себе.

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Сергей Леопольдович

Чем бы ещё хомячков позамбировать сильнее? Нашлось - бельгийские комиксы филалетового цвета! Одобрено, размещай на VC!

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Nahui Nick

Какое убогое третичное говное

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Roll Null

Очень даже неплохое обновление, приятный цвет, да и иллюстрации хорошие

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Yan Petrov

Мне кажется дизайнеры перевдохновились редизайном Badoo, у них не только рукописный шрифт, но и цвет почти такой-же. А иллюстрации на любителя, конечно.

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Егор Ярко

Стилек

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Pavel Marevichev

Залупа банк 😁

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Малкин Никита

ребрендинг здорового человека

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Protein Wars

интересное решение, мне нравится ) хотя сейчас дикий тренд на 3D-персонажей что у тинькоффа, что у мегафона в приложениях.

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Vanilla Helena

Прежние иллюстрации нравились больше. Со шрифтом идея прикольная и смотрится хорошо. Цвет тоже как-то поднадоел уже, везде и всюду фиолетовый)

З.Ы. голубой кстати, прежний цвет, как-то больше с мечтами ассоциируется)

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Nahui Nick

Даже не поленился залогиниться для этого.

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Саша Белов

Только у точки комментируешь посты?)) с момента публикации поста про точку регистрация)

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tabularasa

Раз в семь лет логиниться, чтоб вставить 5 копеек про точку. Что-то тут нечисто)

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