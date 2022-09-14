Реалистичные комиксы и рукописный шрифт: банк «Точка» провёл свой первый крупный ребрендинг Статьи редакции
Дизайн компании не менялся с 2015 года.
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- По словам компании, новые «визуальные и смысловые элементы поддерживают стратегию перехода "Точки" от банка для предпринимателей к экосистеме», которая покрывает все основные запросы бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования, рассказывает сооснователь банка Яна Ганник.
- В старом дизайне иллюстрации были выполнены в виде акварельных набросков. В новом «Точка» захотела уйти от «наивности» и поэтому перешла на более реалистичные бельгийские комиксы.
- «Точка» также определила главный цвет бренда — фиолетовый, который сочетает в себе прежние оттенки дизайна, а именно — розовый и голубой. В фиолетовом уже выполнены ключевые страницы сайта, в нём же будут оформлять пластиковые карты, основные рекламные материалы, а также мерч.
- Новые иллюстрации дополнили рукописным шрифтом, соавтором которого выступила сотрудница «Точки» Ирина Злодеева. Он выглядит как зарисовка на салфетке и, по словам компании, отражает ту самую идею «мечтателя».
- В поддержку ребрендинга 14 сентября «Точка» также выпустила видеопрезентацию, которую разработала вместе с агентством Slava.
Слоган кампании — «А что, если?». Он, по словам авторов, показывает, что «Точка» готова быстро откликнуться на любой запрос бизнеса и меняется вместе с ним.
Получал карту Точки в новом дизайне и таком тубусе еще в июле, выглядит вживую очень приятно
А мне бухла маленькую бутылочку подарили в тубусе старого дизайна.
Страшноватые комиксы вышли в этой стилистике. Но это вкусовщина, конечно.
А вот цветом теперь WB напоминает 🤨
Ну и по нынешней традиции, можно и нейминг применить: точка и точка!
Не напоминает. С таким же успехом можно шоколадку Milka приплести и всех у кого фиолетовый цвет.
Точка и точка
Добрый точка
кто такое придумывает??
Если честно, заебали уже слово "экосистема" насиловать.
Тоже всегда хотелось узнать, что они курят?
Точка и вкусно
Годнота же
Не зашло
Олег, есть правки
Пару раз звали н аработу в банк Точка. Это какое-то нереальное болото. Походу, там кроме ребрендинга по факту ничего и нет
весомые аргументы
Ребрендинг это конечно не добрый знак, особенно в такое время
Банк для мечтателей, бл...ь )) Как-то слишком много в стране оторванных от реальности людей.
Банк для буратин, судя по носам нарисованных человечков.
Видать в стране буратин немало, раз для них банк делают.
Сок
Жир
Шикарный виз. Продакшн видео - жир! А вот сценарий подзатянут, можно было смело все, что после минуты срезать, вода) В целом все, как мне кажется, достойно.
Кто-то должен получить по жопе за позорные залитые цветом иконки. У вас же есть иллюстрации, в чем проблема заменить?
Господи, всегда поражала вот эта шляпа: контурные иконки предпочтительнее залитых. Бля, кто так решил? Всё что должна иконка - быть понятной, не вызывать ложных ассоциаций. В разных задачах могут быть разные стили. И нихера страшного нет в залитых иконках. Вкусовщина.
Кринжовато
Уебанские комиксы поменяли на уебанские комиксы
Красиво — и точка
Мда.. тупо выкинутые деньги на ветер...
К дизайну и текстам придираться не буду...
Но Универмаг?
Курсы?
Теперь Почта России заиграла новыми красками.
Очень-очень много красоты.
Компании успеха.
Красивое
Решили повторить Basecamp 2014 года. Так себе.
Чем бы ещё хомячков позамбировать сильнее? Нашлось - бельгийские комиксы филалетового цвета! Одобрено, размещай на VC!
Какое убогое третичное говное
Очень даже неплохое обновление, приятный цвет, да и иллюстрации хорошие
Мне кажется дизайнеры перевдохновились редизайном Badoo, у них не только рукописный шрифт, но и цвет почти такой-же. А иллюстрации на любителя, конечно.
Стилек
Залупа банк 😁
ребрендинг здорового человека
интересное решение, мне нравится ) хотя сейчас дикий тренд на 3D-персонажей что у тинькоффа, что у мегафона в приложениях.
Прежние иллюстрации нравились больше. Со шрифтом идея прикольная и смотрится хорошо. Цвет тоже как-то поднадоел уже, везде и всюду фиолетовый)
З.Ы. голубой кстати, прежний цвет, как-то больше с мечтами ассоциируется)
Даже не поленился залогиниться для этого.
Только у точки комментируешь посты?)) с момента публикации поста про точку регистрация)
Раз в семь лет логиниться, чтоб вставить 5 копеек про точку. Что-то тут нечисто)