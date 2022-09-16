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Дизайн
Yury Vetrov

Как описывать баги, разбирать дизайн-долг и проектировать сообщения об ошибках: главное в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Integrating Research

Jake Burghardt запланировал масштабную серию статей о базах знаний и инсайтов из пользовательских исследований (содержание). В одной из свежих статей он показывает, как помочь дизайнерам работать с базой знаний.

The AI Art Apocalypse

Шикарные размышления Alexander Wales о влиянии инструментов алгоритмического дизайна вроде DALL-E и Midjourney на профессиональных иллюстраторов и художников. Они точно подкосят экономику этих профессий и есть много вопросов к палитре возможного, но искусство как инструмент самовыражения никуда не денется.

Color and Contrast

Мощный справочник по разным аспектам восприятия цвета. Это важно для грамотной работы с accessibility.

How to write better bugs: tips to make clear and impactful tickets

Советы Brian Hildebrand из Lyft по описанию багов в интерфейсе. Как передать суть проблемы структурированно.

Пример плохого описания бага и хорошего

Памятка наставнику

Памятка наставникам стажёров в Контуре. Они активно развивают пользовательских исследователей и хорошо обкатали процесс.

A Guide to Using User-Experience Research Methods

Шпаргалка к шпаргалке по выбору методов пользовательских исследований от Christian Rohrer.

UXR Maturity — Move to a more advanced level in your org

Nikki Anderson из Dovetail проанализировала несколько моделей зрелости пользовательских исследований и предложила неплохой фреймворк на основе подхода Nasdaq.

The UX bootcamp model is broken. Would-be UX designers, don’t believe the hype

Miklos Philips пишет о родовых проблемах базовых курсов по дизайну интерфейсов. И предлагает несколько подходов, которые работают лучше.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: августовские обновления.
  • Sketch: августовские обновления (косплей формата обзора обновлений Figma).
  • Squarespace: полностью переработали редактор страниц. Теперь можно делать гибкие сетки.
  • Alphredo: сервис делает специальную прозрачную версию цвета, который похож на оригинальный.

The 10 Best Intranets of 2022: Trends in Design and Process

Kara Pernice описывает тренды в интранетах из их свежего ежегодного исследования Nielsen/Norman Group.

Smashing Podcast Episode 51 With Ben Callahan — What’s The Value Of A Design System?

Подкаст о дизайн-системах с Ben Callahan из Sparkox. Толковые мысли о их модели зрелости внедрения дизайн-системы и особенностях этого процесса.

The difference between Gamification and Incentivization, and how to use them in edTech

Tess Gadd пишет о том, что под геймификацией учебного процесса обычно понимают просто награды. Хотя это в первую очередь вовлекающие игровые способы усвоения материала.

Designing Better Error Messages UX

Советы Виталия Фридмана по проектированию сообщений об ошибках в формах.

Does Changing the Number of Response Options Affect Rating Behavior?

Jim Lewis и Jeff Sauro продолжают свои раскопки на тему важности количества вариантов в шкале опроса, а также порядка и названий в ней. И снова вывод — респонденты не особо замечают, но важно соблюдать стандартизированные подходы, если хотите сравниваться с рынком.

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Cross-Cutting Topics

Dan Brown показывает, как проектировать информационную архитектуру для сквозных тем, которые пересекаются с основной структурой во множестве мест. Это частично пересекается с концепцией фасетной классификации, но скорее про смысл информации, а не метод.

Facelift, Refresh, Redesign — strategies for paying off Design Debt

Alicja Suska описывает несколько подходов к системному разбору дизайн-долга. От небольших мини-проектов о до полноценного редизайна.

A story of running research in a Growth team

Неплохой обзор процесса интервью с пользователями от Halmat Ferello из Atlassian.

How Our Organization Improved Web Accessibility (Case Study)

Catherine Houle и Ilknur Eren рассказывают о системной работе по улучшению accessibility в своей компании Understood. Они встроили проверку на нескольких ключевых этапах работы над задачей.

How to Build a Participant List for UX Workshops

Советы по выбору состава участников для совместных рабочих сессий от Matt Brown из Nielsen/Norman Group.

Курс «Паттерны дизайн-менеджмента»

1 сентября стартует восьмой поток моего курса о дизайн-менеджменте цифровых продуктов на Bang Bang Education.

На первых семи отучились почти 500 дизайн-директоров, дизайн-менеджеров, арт-директоров, ведущих дизайнеров, креативных директоров из многих отечественных (и нескольких международных) компаний. Среди них — Альфа-Банк, Arrival, Aviasales, BBC, Газпром, EPAM, HeadHunter, Kaspi, Klarna, Microsoft, Miro, МТС, Opera, Ozon, PayPal, QIWI, Redmadrobot, Ростелеком, S7, Сбер, Semrush, Skyeng, Тинькофф, Wargaming, X5, Яндекс и другие.

Ещё можно успеть записаться.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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