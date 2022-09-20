Дизайн
Парламентский пришелец

«Вкусно — и точка» представила новый дизайн упаковки для картофеля фри, бургеров и других продуктов Статьи редакции

Бывшие рестораны McDonald's также подвели итоги первых 100 дней работы под новой вывеской.

  • Обновлённый дизайн упаковки картофеля фри, бургеров, стаканов для мороженого и напитков выполнен в фирменных цветах бренда и будет постепенно появляться в ресторанах сети, объявила компания.
Источник: «Вкусно — и точка»
  • Дизайном занималась группа «Родная речь», которая придумала новый логотип бывшей сети McDonald’s в России. По собственным данным, знание нового бренда среди россиян сейчас составляет 78%.
  • «Вкусно — и точка» также рассказала, что с момента открытия сети под новым брендом в середине июня 2022 года открыла более 800 ресторанов, в которых работает 17 тысяч человек. Компания также отчиталась, что возобновила поставки картофеля фри и договорилась с новыми партнёрами — например, это позволило представить бургер «Биг Спешиал» и возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
  • В июле «Вкусно — и точка» опубликовала первые рекламные ролики про «места, которые мы хорошо знаем». Над кампанией работали креативное агентство Leo Burnett Москва и медийное агентство Starcom Москва (оба входят в группу «Родная речь»).

#новость #вкусноиточка

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45 комментариев
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 And

По сравнению с кринжевым названием, упаковка, ну упаковка. Не эпик дизайн, но вполне годно.

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Denis Kiselev

Кринж - не кринж, а десятки мемов создало! (На тему «дура - не дура, а рупь в день имею!»)

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And

Тут Вы правы кстати. И сленговое вкусоточка получилось не сильно ужасно.

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Сергей Галкин

Согласен. Упаковка вполне приемлемая

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lakoros

да их тёмно-зелёный фон это вообще жесть.

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Аллоизий Могарыч

ну упаковку просто сделали похожую и все

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Дмитрий Цапенко

Почему в дизайне используются недовольные смайлики?

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Владимир

я теперь не могу на это смотреть, их много

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Дмитрий Цапенко

Ну да. Похоже, что тут дизайнеры изобразили очередь за едой, и люди в ней не очень довольны. Или наоборот, это те, кто уже вышел из заведения и картошки там не нашел :)

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lakoros

Не недовольный, а типа "ну норм" )

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Martin Prestone

безвкусно и точка

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And

Вы там были хоть раз или просто в тренде?)

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Martin Prestone

ну Макдональдс это вкус детства, при всем при том, что это фастфуд это было норм

а вкусно и точка это уже не макдональдс, логотип из 90х, упаковка из 90х, уверен что тот кто утверждает такое внутри имеет тоже 90е

и судя по отзывам там все хуже и хуже, меня же как клиента они потеряли сразу после переименования, ну вот такой вот я не лояльный стал к российскому импортозамещению сорян

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And

Я пару дней назад там был. Не заметил отличий по вкусу, но было больше хаоса в процессах. :-)

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Иван Серик

Даже запах изменился!
Я не большой любитель Макдака, но изменение запаха говорит о том, что Мак уже не тот!

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Артемий Какашко

Ну запах то они увезли с собой. В прямом смысле слова. Это запатентованный запах. Он не от еды, а специально распылялся.

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And

Я не сильно чувствительная натура, наверное, по этому для меня все было тоже самое.

Вообще было любопытно насколько реально там что-то изменилось, а на сколько у людей заранее негативное отношение. У меня лично на это нет ответа)

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Martin Prestone

конечно, сейчас все идет по инерции, но я не удивлюсь если там через какое то начнут Балтику продавать и мышей находить;)

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Selfish Ledger

По инерции такие процессы не идут. Особенно после закрытия и повторного открытия. 17 тысяч человек каждый день работают в унисон.

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And

Вы заранее судите с позиции "там обязательно все будет плохо". А зачем?

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Martin Prestone

а зачем мне кому то доказывать правильно это или нет, это же моя личная позиция и она такая, плюс опыт и логика немношк)

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And

Ни каких доказательство, просто интересно) У меня вкусоточка вызывает улыбку от брендирования, да и вообще забавно. Но негатива никакого нет.

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And

Отзывы часто бывают из-за общего хейта. Думаю стоит самому попробовать, и стараться это сделать нейтрально, а не заранее себя готовя к тому как там "все плохо".

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M-S-R

прям в точку. и про дизайн и про еду

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Игорь Блудов

Удивительно. Интересен мотив минусующих. Сказано верно. Если подходить объективно, то действительно, упаковка так себе не ужасная, но и ничего особенного. Еда по соотноiению цена / качество - откровенно на уровне ниже придорожных пирожков.

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Александр Рюмин

Суть от этого не поменялась)

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Печенька

Копируй, но не точь в точь

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Analtoy Wasserschlang

Списывай своими словами.

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Дмитрий Кораблев

Хороший дизайн, одобряю! И вот все жалуются на название... как по мне оно гениальное.
Было бы название "Мак" или "Макдак", хайпа было бы в 1000 раз меньше.

А так постоянные шутки, постоянно об этом говорят. Не так давно там был и слышал кучу шуток про название от людей уже жрущих эти бургеры. И до сих пор это название тревожит умы людей, хотя прошло умай времени.

Хуже всего было бы, если название никаких эмоций не вызывало.

Ну и с товарищами, когда говорим, кто-то зовет во "Вкусочка" или "Вкус очка" или полностью произносит. Хотя, Конечно, просто "Мак" тоже в обиходе)

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Denis Kiselev

Годно выглядит, глаз не режет. Уже хорошо!

А название - это главная фишка. Конечно, оно создало определенный хейт в интернетах - но мне оно кажется удачным, потому что стало мемом. На мой взгляд - это успех!

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Семён Мальцев

упаковка для картошки фри выглядит норм,потому что похожа на прежнюю

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Слегка Придурковатый

Ну упаковка и упаковка.

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segamega

Стандартная хуйня

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Max Maximilianov

дизайном занималась группа "Родная речь". А названия то какие родные, исконно русские прям - фиш бургер, айс крим де люкс... дизайнеры конечно тут непричем, просто очередной диссонанс в этой стране.

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Дмитрий Кораблев

а ещё интернет, ВПН, кэш, куки и куча других слов)
Бургеры, фиш, картошки фри и прочее уже являются частью нашего языка, так что всё в порядке)

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Selfish Ledger

в этой стране

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Борис Плаксий

Уже не так уж и плохо смотрится, когда привыкаешь))

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Sergey Parfenov

Минималистично, мне нравится.

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Михаил Иванович

На самом деле, я поумерил свой хейт: по сравнению с «Пицца Х» и «Старс Кофе» эта сеть хоть не выглядит как Абибас со своим названием и лого

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Evgeniy

Верните Бигбрэкфаст ролл на макзавтраке!

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Feduard Klimkin

не макзавтрак, а вкусноиточказавтрак!

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Деда Миша

Начать надо с оладушка, его нет, а он в составе

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Sam Duke

С цветам что-то так себе поработали, их зелёный как-то не особо на аппетит настраивает

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Николай Козловский

Все нравится, но вот зеленый цвет на коробке не очень аппетитный

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M-S-R

Приходит милиционер к наркоманам в квартиру:
- Тут у вас соседи жалуются. Говорят, что вечно от вас тряпками жжеными
воняет, смеетесь до ночи! Что же вы тут, черт побери делаете?
- Да так... Тряпки жжем... Смеемся...!

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