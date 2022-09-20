«Вкусно — и точка» представила новый дизайн упаковки для картофеля фри, бургеров и других продуктов Статьи редакции
Бывшие рестораны McDonald's также подвели итоги первых 100 дней работы под новой вывеской.
- Обновлённый дизайн упаковки картофеля фри, бургеров, стаканов для мороженого и напитков выполнен в фирменных цветах бренда и будет постепенно появляться в ресторанах сети, объявила компания.
- Дизайном занималась группа «Родная речь», которая придумала новый логотип бывшей сети McDonald’s в России. По собственным данным, знание нового бренда среди россиян сейчас составляет 78%.
- «Вкусно — и точка» также рассказала, что с момента открытия сети под новым брендом в середине июня 2022 года открыла более 800 ресторанов, в которых работает 17 тысяч человек. Компания также отчиталась, что возобновила поставки картофеля фри и договорилась с новыми партнёрами — например, это позволило представить бургер «Биг Спешиал» и возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
- В июле «Вкусно — и точка» опубликовала первые рекламные ролики про «места, которые мы хорошо знаем». Над кампанией работали креативное агентство Leo Burnett Москва и медийное агентство Starcom Москва (оба входят в группу «Родная речь»).
2265 просмотров
По сравнению с кринжевым названием, упаковка, ну упаковка. Не эпик дизайн, но вполне годно.
Кринж - не кринж, а десятки мемов создало! (На тему «дура - не дура, а рупь в день имею!»)
Тут Вы правы кстати. И сленговое вкусоточка получилось не сильно ужасно.
Согласен. Упаковка вполне приемлемая
да их тёмно-зелёный фон это вообще жесть.
ну упаковку просто сделали похожую и все
Почему в дизайне используются недовольные смайлики?
я теперь не могу на это смотреть, их много
Ну да. Похоже, что тут дизайнеры изобразили очередь за едой, и люди в ней не очень довольны. Или наоборот, это те, кто уже вышел из заведения и картошки там не нашел :)
Не недовольный, а типа "ну норм" )
безвкусно и точка
Вы там были хоть раз или просто в тренде?)
ну Макдональдс это вкус детства, при всем при том, что это фастфуд это было норм
а вкусно и точка это уже не макдональдс, логотип из 90х, упаковка из 90х, уверен что тот кто утверждает такое внутри имеет тоже 90е
и судя по отзывам там все хуже и хуже, меня же как клиента они потеряли сразу после переименования, ну вот такой вот я не лояльный стал к российскому импортозамещению сорян
Я пару дней назад там был. Не заметил отличий по вкусу, но было больше хаоса в процессах. :-)
Даже запах изменился!
Я не большой любитель Макдака, но изменение запаха говорит о том, что Мак уже не тот!
Ну запах то они увезли с собой. В прямом смысле слова. Это запатентованный запах. Он не от еды, а специально распылялся.
Я не сильно чувствительная натура, наверное, по этому для меня все было тоже самое.
Вообще было любопытно насколько реально там что-то изменилось, а на сколько у людей заранее негативное отношение. У меня лично на это нет ответа)
конечно, сейчас все идет по инерции, но я не удивлюсь если там через какое то начнут Балтику продавать и мышей находить;)
По инерции такие процессы не идут. Особенно после закрытия и повторного открытия. 17 тысяч человек каждый день работают в унисон.
Вы заранее судите с позиции "там обязательно все будет плохо". А зачем?
а зачем мне кому то доказывать правильно это или нет, это же моя личная позиция и она такая, плюс опыт и логика немношк)
Ни каких доказательство, просто интересно) У меня вкусоточка вызывает улыбку от брендирования, да и вообще забавно. Но негатива никакого нет.
Отзывы часто бывают из-за общего хейта. Думаю стоит самому попробовать, и стараться это сделать нейтрально, а не заранее себя готовя к тому как там "все плохо".
прям в точку. и про дизайн и про еду
Удивительно. Интересен мотив минусующих. Сказано верно. Если подходить объективно, то действительно, упаковка так себе не ужасная, но и ничего особенного. Еда по соотноiению цена / качество - откровенно на уровне ниже придорожных пирожков.
Суть от этого не поменялась)
Копируй, но не точь в точь
Списывай своими словами.
Хороший дизайн, одобряю! И вот все жалуются на название... как по мне оно гениальное.
Было бы название "Мак" или "Макдак", хайпа было бы в 1000 раз меньше.
А так постоянные шутки, постоянно об этом говорят. Не так давно там был и слышал кучу шуток про название от людей уже жрущих эти бургеры. И до сих пор это название тревожит умы людей, хотя прошло умай времени.
Хуже всего было бы, если название никаких эмоций не вызывало.
Ну и с товарищами, когда говорим, кто-то зовет во "Вкусочка" или "Вкус очка" или полностью произносит. Хотя, Конечно, просто "Мак" тоже в обиходе)
Годно выглядит, глаз не режет. Уже хорошо!
А название - это главная фишка. Конечно, оно создало определенный хейт в интернетах - но мне оно кажется удачным, потому что стало мемом. На мой взгляд - это успех!
упаковка для картошки фри выглядит норм,потому что похожа на прежнюю
Ну упаковка и упаковка.
Стандартная хуйня
дизайном занималась группа "Родная речь". А названия то какие родные, исконно русские прям - фиш бургер, айс крим де люкс... дизайнеры конечно тут непричем, просто очередной диссонанс в этой стране.
а ещё интернет, ВПН, кэш, куки и куча других слов)
Бургеры, фиш, картошки фри и прочее уже являются частью нашего языка, так что всё в порядке)
в этой стране
Уже не так уж и плохо смотрится, когда привыкаешь))
Минималистично, мне нравится.
На самом деле, я поумерил свой хейт: по сравнению с «Пицца Х» и «Старс Кофе» эта сеть хоть не выглядит как Абибас со своим названием и лого
Верните Бигбрэкфаст ролл на макзавтраке!
не макзавтрак, а вкусноиточказавтрак!
Начать надо с оладушка, его нет, а он в составе
С цветам что-то так себе поработали, их зелёный как-то не особо на аппетит настраивает
Все нравится, но вот зеленый цвет на коробке не очень аппетитный
Приходит милиционер к наркоманам в квартиру:
- Тут у вас соседи жалуются. Говорят, что вечно от вас тряпками жжеными
воняет, смеетесь до ночи! Что же вы тут, черт побери делаете?
- Да так... Тряпки жжем... Смеемся...!