{"id":13650,"url":"\/distributions\/13650\/click?bit=1&hash=b4a44ea9299acb416ac92e110a87e80acc960de1a8f124e06d52ec1ea62c252a","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a \u0432 Sims","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн
Научно-Технический будильник

Citroen представил новый логотип — это «переосмысление» первого логотипа бренда Статьи редакции

Он стал десятой версией логотипа для автопроизводителя.

2755 просмотров
  • Сначала логотип появится на автомобиле, который Citroen собирается представить в конце сентября 2022 года. С середины 2023-го — и на всех остальных моделях.
  • В новом логотипе компания решила переосмыслить свой самый первый логотип — от 1919 года. Это десятый вариант эмблемы за 103-летнюю историю Citroen.
  • Кроме того, у Citroen появился новый слоган — Nothing moves us like Citroen («Ничто не движет нами, как Citroen»).
  • Фирменными цветами станут белый и холодный серый, которые дополнят синий и красный. Вместе с логотипом компания также переработала и фирменный шрифт.

#новость #citroen

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Макс Верстаппен

citroen nothing moves

Ответить
Развернуть ветку
Karen Mnatsakanyan

просто стрелочка каких с десяток в компьютерных игрушках ...

а вот версии 2009 и 2016 прям красота была

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

И в не стандартном разрешении - когда пиксель выше, чем шире 8))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Может мы действительно как-то откатились в параллельную вселенную на 100 лет назад? Старые логотипы повсюду, вместо испанки ковид, экономические кризисы и империалистические идеи по континентам. Либо сценарий один и тот же, только роли меняются.

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный рак

Не 100, а 250.
Вот фитнес-философиня объясняет ))

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Пздц днище, она ведь с телефона читает. Не в состоянии пару фраз запомнить. А все туда же о высоких материях рассуждать лезет.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Поколение которое заслужили.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Поколение, которое проипали.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Знаете, а блеать уже даже не удивлюсь если окажется что она права и анунаки со дня на день в гости пожалуют

Ответить
Развернуть ветку
And

Да мы ни куда и не катились вперед что бы откатываться. Просто было очередное затишье перед бурей.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Паскарь

2009 the best)

Ответить
Развернуть ветку
Организованный супер_стар

Мне нравится)

Больше всего нравится образца 1985 года, но этот тоже крутой) Строго и лаконично)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Красный на чёрном на фото очень круто выглядит! Молодцы, конечно, но просто замкнули цикл изменений логотипа, вернувшись в первому варианту.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Вадимка экспертизу выдает и в политике, и в дизайне логотипов. Везде затычка прям.

Ответить
Развернуть ветку
Fedor

Ну вот, докатились до яйца.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Вот это актуальная новость, конечно:)

Ответить
Развернуть ветку
От Себя Добавлю

Ну почему бы и нет, надо хоть как-то разбавить новости

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Алтунин

Ёлка уже не та )))

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Капрал вернулся.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Ковтун

выглядит примерно также ...

Ответить
Развернуть ветку
Dima Kurilov

Второй смысл слогана: "Ничто не трогает наши сердца как Citroen" (компании любят играть словами в слоганах). Или еще один, прямолинейный: "Ничто не перемещает нас так, как Citroen".
Интересный факт (и баян): логотип Citroen - не "елочка" или "стрелочки", а зубья шевронной передачи (два зубчатых колеса в зацеплении)

Ответить
Развернуть ветку
Cidirw Cidirw

Ну прям сбер начало 2000ххх

Ответить
Развернуть ветку
Denis Buslaev

красный значит спортивный, но ситроен вообще не спортивный

Ответить
Развернуть ветку
Anton Vlasov

Да ты шо?

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Citroen mover of modern and practical cars

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Мн

Ужас.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Vasek Romanov

жаль не 1932

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Вернулись в 1919 год

Ответить
Развернуть ветку
Антон Т

Новое лого похоже на погоны, 2009 самый топ из

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный рак

Две полоски, это капрал.
Капрал, это младший сержант.

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Сейча с в моде будет просто название марки большими буквами писать на решетке или кромке капота.

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный рак

А мне нравится этот серенький.
Держу в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
Филипп Гаврилов

1959 — самый смелый

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

По истории логотипов видно, что дизайнер у них уволился в 2016-м, а в этом году и они даже на фрилансе решили не заказывать, я так понимаю. Чисто директор в Паинте накидал.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
null