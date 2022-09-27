Citroen представил новый логотип — это «переосмысление» первого логотипа бренда Статьи редакции
Он стал десятой версией логотипа для автопроизводителя.
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- Сначала логотип появится на автомобиле, который Citroen собирается представить в конце сентября 2022 года. С середины 2023-го — и на всех остальных моделях.
- В новом логотипе компания решила переосмыслить свой самый первый логотип — от 1919 года. Это десятый вариант эмблемы за 103-летнюю историю Citroen.
- Кроме того, у Citroen появился новый слоган — Nothing moves us like Citroen («Ничто не движет нами, как Citroen»).
- Фирменными цветами станут белый и холодный серый, которые дополнят синий и красный. Вместе с логотипом компания также переработала и фирменный шрифт.
citroen nothing moves
просто стрелочка каких с десяток в компьютерных игрушках ...
а вот версии 2009 и 2016 прям красота была
И в не стандартном разрешении - когда пиксель выше, чем шире 8))
Может мы действительно как-то откатились в параллельную вселенную на 100 лет назад? Старые логотипы повсюду, вместо испанки ковид, экономические кризисы и империалистические идеи по континентам. Либо сценарий один и тот же, только роли меняются.
Не 100, а 250.
Вот фитнес-философиня объясняет ))
Пздц днище, она ведь с телефона читает. Не в состоянии пару фраз запомнить. А все туда же о высоких материях рассуждать лезет.
Поколение которое заслужили.
Поколение, которое проипали.
Знаете, а блеать уже даже не удивлюсь если окажется что она права и анунаки со дня на день в гости пожалуют
Да мы ни куда и не катились вперед что бы откатываться. Просто было очередное затишье перед бурей.
2009 the best)
Мне нравится)
Больше всего нравится образца 1985 года, но этот тоже крутой) Строго и лаконично)
Красный на чёрном на фото очень круто выглядит! Молодцы, конечно, но просто замкнули цикл изменений логотипа, вернувшись в первому варианту.
Вадимка экспертизу выдает и в политике, и в дизайне логотипов. Везде затычка прям.
Ну вот, докатились до яйца.
Вот это актуальная новость, конечно:)
Ну почему бы и нет, надо хоть как-то разбавить новости
Ёлка уже не та )))
Капрал вернулся.
выглядит примерно также ...
Второй смысл слогана: "Ничто не трогает наши сердца как Citroen" (компании любят играть словами в слоганах). Или еще один, прямолинейный: "Ничто не перемещает нас так, как Citroen".
Интересный факт (и баян): логотип Citroen - не "елочка" или "стрелочки", а зубья шевронной передачи (два зубчатых колеса в зацеплении)
Ну прям сбер начало 2000ххх
красный значит спортивный, но ситроен вообще не спортивный
Да ты шо?
Citroen mover of modern and practical cars
Ужас.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
жаль не 1932
Вернулись в 1919 год
Новое лого похоже на погоны, 2009 самый топ из
Две полоски, это капрал.
Капрал, это младший сержант.
Сейча с в моде будет просто название марки большими буквами писать на решетке или кромке капота.
А мне нравится этот серенький.
Держу в курсе.
1959 — самый смелый
По истории логотипов видно, что дизайнер у них уволился в 2016-м, а в этом году и они даже на фрилансе решили не заказывать, я так понимаю. Чисто директор в Паинте накидал.