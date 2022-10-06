Дизайн
Маша Цепелева

«Росбанк» сменил логотип после продажи «Интерросу» Владимира Потанина Статьи редакции

Из визуального стиля исчезли элементы бывшего французского владельца.

  • Из логотипа «Росбанка» пропали визуальные элементы французской группы Societe Generale, которая раньше владела банком. Теперь акцент сделан на названии компании. Предыдущий логотип использовался с 2011 года.

В новом логотипе мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» активного красного цвета. Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.

Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда.

Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы «Росбанка»
  • Наименование «Росбанк» останется в брендах группы — «Росбанк Дом», «Росбанк Авто», «Росбанк Капитал», «Росбанк Страхование», «Росбанк Лизинг» и других. Логотип будут обновлять на всех площадках и в материалах постепенно в 2022-2023 годах.
  • Французская Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» структуре Владимира Потанина в апреле 2022 года. Банк сохранит статус привилегированного партнёра французской компании. Управленческая команда не изменилась.
  • «Интеррос» также владеет крупнейшей долей в TCS Group, её продал Олег Тиньков.

#новость #росбанк

3551 просмотров
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66 комментариев
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 Qwerty54321

Стало хуже

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Леонид Далеев

А могли вообще зарубить топором.

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Sheluxa Pustota

👍🏼👍🏼👍🏼говно

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Alexander Golubev

Знали чем вам угодить. 👍🏻

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Арсений Полешко

А мне нравится

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Антон Штадлер

А мне нет

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Красная пиздюлька, значит, символизирует "энергию движения в будущее и стремление к развитию". Ну ок.

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D.

мля, у Яндекса такой пиздюльки нет, значит они не за движение в будущее и стремление к развитию...

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1 комментарий
Евгений Вторушин

Там считывается знак <
Че-то не к тому немного стремление

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Analtoy Wasserschlang

Полный сосьете.

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Искатель

"сосетье за копейки"

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Чую этот лого рисовал новоиспечённый дизайнер Валера, который решил перейти в ИТ из сферы слесарных наук.

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Искатель

нарисовано нейросетью - это же мейнстрим.

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1 комментарий
D.

Удивишься, но лого делал дизигнер с 5 летним опытом в дизайне. Ты думаешь среди дизайнеров нет рукожопов)?

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1 комментарий
Последний Шанс

Раньше шрифт прикольный был

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Я никто и звать меня никак

Говно какое-то

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ABCDEF FEDCBA

"Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.
"Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда."

Елена Кожадей единственная, кто придаёт такой смысл новому логотипу.

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Копил и Верил

Раньше мне лого напоминал флаг Правого Сектора. Но я хотя бы мог отличить лого банка от других, а сейчас вообще хер поймешь что за закорючка - Ростелеком какой-то. Бездарщина

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M-S-R

дизайнер добрый колы небось старался. гы-гы

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Аноним Аркадьевич

Жду шутку про РоZбанк

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INDEX

Старый напоминал лого украинских анархистов

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Alexander Golubev

Только "украинских нацистов". У анархистов цвета подиагонали.

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3 комментария
Уверенный нос

ну самое главное, что после ухода французов, название банка — теперь соответствует действительности

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Feduard Klimkin

Казалось бы, причём тут визитка Яроша)

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M-S-R

а что с буквой б не так? зачем её изуродовали? и почему текст темно-синий?

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lakoros

Черточку у рубля переметили наверх и к букве б.

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M-S-R

первый раз такое написание вижу. Логотип знака рубля с заглавной буквой Р. и тогда это читается. А тут шляпа какая-то непонятная. И цвета не сочетаются от слова никак

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3 комментария
Артур Каримов

Выглядит норм, как по мне

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Alexander Golubev

Like за отказ от capslock.

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Вадим Д.

Одно интересно – со сменой логотипа он стал больше рос или больше банк?

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33_rublya

росоанк

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Петр Вавилов

А мне лично все равно какой логотип у банка. Главное чтобы там "крысы не сидели".

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sheshotov

Логотип говорит: будь внимателен, есть нюансы на обратной стороне.

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Искатель

на обороте красные - как лабутэны.

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Михаил Апаков

Больше похоже на тик ток шрифтом и позицией б

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дискотека 80-х

Потанин решил все банки скупить?..

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Дальнейший парфюмер
дифференцирующим элементом логотипа / восходящий терминал литеры / символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию / строгий и глубокий синий / подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда

Все это создавали на компьютерах, провода к которым шли из бескислородной меди. Провода проходили и опирались на специальных деревянных подставках из тика, создавая завихрения немного консилиума. На конце, были металлические кольца, добавляющие движениям мыши стальной характер и выдающий произведение каменно-фентезийного толка.

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Искатель

прогретых проводах (я настаиваю) из бескислородной меди. На не прогретой меди звук не такой мягкий.

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садовыйгном

Хуета

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Alks

Просто "Правый сектор" попросил не марать "два кольори"...

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Denis G

росданк

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Maxim Korobov

Понятно и точка.

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Ka Vi

Наверное скоро должен появиться "Потанин банк"

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ilia

А не та же компания что и "Вкусно и точка" придумала? Уж очень похоже, по-моему, и не очень...

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Daniel de Lion

Какой ужас 🥶

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Vasek Romanov

Росоанк

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D.

"В новом логотипе мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» активного красного цвета. Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.

Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда."

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Михаил Романов

Первая ассоциация нового лого с пятерочкой, там тоже подобная шишка в цифре 5, только зеленая

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Oleg Ast

Ну вот "Пятерочка" символизирует энергию движения в зеленое будущее

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Слегка Придурковатый

Аж шишка встала.

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Ксения Шкодина

Интересный логотип, сочетание цветов красивое и сочное. Лого получился лёгким, деталь литеры "б" смотрится минималистично и понятно. Молодцы!

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Михаил Емельченков

Выглядит одновременно как граната и как «у вас «б» отклеилась». По цветовому решению — словно его купил не «Интеррос», а «Связной».

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Ivan Boldyrev

Разъебанк.

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Volodya Agadzhanov

На очереди Тиньков

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Догго

В принципе норм

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