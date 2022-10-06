В новом логотипе мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» активного красного цвета. Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.

Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда.