«Росбанк» сменил логотип после продажи «Интерросу» Владимира Потанина Статьи редакции
Из визуального стиля исчезли элементы бывшего французского владельца.
- Из логотипа «Росбанка» пропали визуальные элементы французской группы Societe Generale, которая раньше владела банком. Теперь акцент сделан на названии компании. Предыдущий логотип использовался с 2011 года.
- Наименование «Росбанк» останется в брендах группы — «Росбанк Дом», «Росбанк Авто», «Росбанк Капитал», «Росбанк Страхование», «Росбанк Лизинг» и других. Логотип будут обновлять на всех площадках и в материалах постепенно в 2022-2023 годах.
- Французская Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» структуре Владимира Потанина в апреле 2022 года. Банк сохранит статус привилегированного партнёра французской компании. Управленческая команда не изменилась.
- «Интеррос» также владеет крупнейшей долей в TCS Group, её продал Олег Тиньков.
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Стало хуже
А могли вообще зарубить топором.
👍🏼👍🏼👍🏼говно
Знали чем вам угодить. 👍🏻
А мне нравится
А мне нет
Красная пиздюлька, значит, символизирует "энергию движения в будущее и стремление к развитию". Ну ок.
мля, у Яндекса такой пиздюльки нет, значит они не за движение в будущее и стремление к развитию...
Там считывается знак <
Че-то не к тому немного стремление
Полный сосьете.
"сосетье за копейки"
Чую этот лого рисовал новоиспечённый дизайнер Валера, который решил перейти в ИТ из сферы слесарных наук.
нарисовано нейросетью - это же мейнстрим.
Удивишься, но лого делал дизигнер с 5 летним опытом в дизайне. Ты думаешь среди дизайнеров нет рукожопов)?
Раньше шрифт прикольный был
Говно какое-то
"Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.
"Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда."
Елена Кожадей единственная, кто придаёт такой смысл новому логотипу.
Раньше мне лого напоминал флаг Правого Сектора. Но я хотя бы мог отличить лого банка от других, а сейчас вообще хер поймешь что за закорючка - Ростелеком какой-то. Бездарщина
дизайнер добрый колы небось старался. гы-гы
Жду шутку про РоZбанк
Старый напоминал лого украинских анархистов
Только "украинских нацистов". У анархистов цвета подиагонали.
ну самое главное, что после ухода французов, название банка — теперь соответствует действительности
Казалось бы, причём тут визитка Яроша)
а что с буквой б не так? зачем её изуродовали? и почему текст темно-синий?
Черточку у рубля переметили наверх и к букве б.
первый раз такое написание вижу. Логотип знака рубля с заглавной буквой Р. и тогда это читается. А тут шляпа какая-то непонятная. И цвета не сочетаются от слова никак
Выглядит норм, как по мне
Like за отказ от capslock.
Одно интересно – со сменой логотипа он стал больше рос или больше банк?
росоанк
А мне лично все равно какой логотип у банка. Главное чтобы там "крысы не сидели".
Логотип говорит: будь внимателен, есть нюансы на обратной стороне.
на обороте красные - как лабутэны.
Больше похоже на тик ток шрифтом и позицией б
Потанин решил все банки скупить?..
Все это создавали на компьютерах, провода к которым шли из бескислородной меди. Провода проходили и опирались на специальных деревянных подставках из тика, создавая завихрения немного консилиума. На конце, были металлические кольца, добавляющие движениям мыши стальной характер и выдающий произведение каменно-фентезийного толка.
прогретых проводах (я настаиваю) из бескислородной меди. На не прогретой меди звук не такой мягкий.
Хуета
Просто "Правый сектор" попросил не марать "два кольори"...
росданк
Понятно и точка.
Наверное скоро должен появиться "Потанин банк"
А не та же компания что и "Вкусно и точка" придумала? Уж очень похоже, по-моему, и не очень...
Какой ужас 🥶
Росоанк
"В новом логотипе мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» активного красного цвета. Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.
Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда."
Первая ассоциация нового лого с пятерочкой, там тоже подобная шишка в цифре 5, только зеленая
Ну вот "Пятерочка" символизирует энергию движения в зеленое будущее
Аж шишка встала.
Интересный логотип, сочетание цветов красивое и сочное. Лого получился лёгким, деталь литеры "б" смотрится минималистично и понятно. Молодцы!
Выглядит одновременно как граната и как «у вас «б» отклеилась». По цветовому решению — словно его купил не «Интеррос», а «Связной».
Разъебанк.
На очереди Тиньков
В принципе норм