Как описывать ошибки и рассчитывать окупаемость инвестиций в дизайн-системы: главное в продуктовом дизайне за сентябрь

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

{"id":524578,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":524578,"gtm":null} 92 просмотров

Отличная памятка по проектированию хорошей динамической валидации форм от Виталия Фридмана. Она часто срабатывают неправильно, поэтому лучше использовать её аккуратно.

Adobe купили продукт за $20 млрд. Это было утро «El Pucanero Bombardini» — «баттхёрт» в дизайн-сообществе ещё никогда не поднимался до крепкой девятки по шкале Рихтера. Но страхи полностью оправданы — Adobe славится тем, что купленные продукты со временем одеваются в корпоративный мерч «дед инсайд».

Помимо шквала мемов. вышел примерно петабайт статей разной степени полезности. Лучшая рефлексия получилась у Graeme Fulton — он говорит, что будущий крупный инструмент дизайна должен иметь открытый код и в целом подход к тому, как ведётся работа в нём.

Вспоминали недавние клоны, аналоги и потенциальные заменители типа Penpot. Кто-то решил сдуть пыль со Sketch, но ребята шустро показали, что особо рассчитывать не надо: в начале октября объявили о сокращениях. Ну и при всём уважении к их заслугам (ребята первыми сделали инструмент именно для дизайнеров интерфейсов), в последние годы они сами стали медленными и несмелыми — как Adobe.

Dylan Field говорит, что Figma будет оставаться независимой командой со своими тарифами. Тут, правда, на один удачный пример (GitHub + Microsoft) приходится сотня «ну мы же говорили». Остаётся верить в лучшее. Но Дилану и команде в любом случае бесконечный земной поклон и вечное место в истории дизайна.

После такого сложно думать о свежих обновлениях, но вот что добавили в сентябре: развитие свойств компонентов, интеграция с Google Calendar. А ещё их конференция Schema 2022 о дизайн-системах пройдёт в Нью-Йорке, Токио, Лондоне и интернете с 26 октября по 16 ноября.

Классификатор методов пользовательских исследований от Jeff Sauro и Jim Lewis. Они делят их на несколько категорий: поведение, отношение и аналитические.

Одно из самых интересных обновлений в iOS 16. Это интересный способ обыграть технологическое ограничение («чёлку» с камерами) — теперь это чёрная «пилюля», которая связана с интерфейсом по краям. В этой области показываются большие и маленькие уведомления, которые как будто используют это камерное пространство.

Правда, Samsung и многие другие современные производители смогли уменьшить эту техническую зону до простой точки, что гораздо полезнее для пользователя.

Чек-лист требований и лучших практик поддержки accessibility (доступности).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Сервис Polyplane анализирует популярные breakpoints для адаптивного дизайна. Они собрали несколько разных срезов на текущий момент.

Siddhant Mehta и Akshay Bakshi рассказывают о переосмыслении интерфейса Slack для iPad. Они проанализировали типичные сценарии использования и построили навигацию и логику адаптивности вокруг них.

Matej Latin опросил 156 дизайнеров интерфейсов на тему причин их ухода из компании. Неплохой срез основных поводов в зависимости от уровня специалиста — например, отсутствие карьерного роста, неудовлетворённость результатами работы.

Причины

Maximilian Speicher и Guido Baena Wehrmann предлагают свою формула расчёта ROI дизайн-системы. Она достаточно сложная, но полезная точка зрения на проблему. Шаблон для расчётов — здесь.

Генератор токенов. Описываете их в JSON, дальше он экспортирует их в разные форматы.

Ещё одна шикарная история «Скрепыша» из MS Office. Он стал объектом стёба за свою назойливость, но в основе него лежала крутая теория социализации взаимодействия человека с компьютером.

Это было критично в 1990-х — всего около 15% людей имели персональные компьютеры, так что нужно было обучить работе с ними почти всю цивилизацию.

Генератор иллюстраций и фото по текстовому описанию летит ракетой

Выгрузка набора обучающих данных и как его получили.

Ветка, которая позволяет генерировать текстуры по текстовому описанию.



Неофициальное приложение для macOS.



Ещё один веб-интерфейс.



Misha_Vozduh прокачал персонажей Fallout 2 из пикселей в реалистичных.



Инструкция Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group по методу кодирования результатов воркшопа точками. Он помогает выделить категории и подсветить важные места.

Jenni Nadler рассказывает о крутой инициативе — команда Wix зарубилась на месяц и переписала тексты всех ошибок в продукте. Они предлагают отличную формулу для хорошего сообщения об ошибке.

Mike Oren из Klaviyo описывает формат сессий критики для пользовательских исследований. Они ориентировались на метод дизайн-критики, но адаптировали его под свои задачи.

Andrew Hogan делится результатами исследования Figma среди дизайн-менеджеров и кадровиков о том, как правильно привлекать и нанимать толковых дизайнеров. Презентация — здесь.

Майя Азарова из Nielsen/Norman Group описывает фреймворк CUE (Context, Unspoken, Environment), который помогает проводить этнографические исследования и лучше понимать особенности поведения.

Памятка по дизайну тёмной темы оформления от Lukas Oppermann. Он проходится по основным аспектам: изображения, пиктограммы, тени, шрифты, цвета.

Caio Braga, Fabricio Teixeira и Luciano Infanti копают в корни направлений дизайна. Как они связывают историю и представления о будущем на примере нескольких текущих и прошлых трендов.

Инклюзивные дизайн-сообщества, антология A Book Apart, общепринятые нормы и законы для новых технологий, приватность.