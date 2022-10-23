Как описывать ошибки и рассчитывать окупаемость инвестиций в дизайн-системы: главное в продуктовом дизайне за сентябрь
Традиционный дайджест Юрия Ветрова.
Отличная памятка по проектированию хорошей динамической валидации форм от Виталия Фридмана. Она часто срабатывают неправильно, поэтому лучше использовать её аккуратно.
Adobe купили продукт за $20 млрд. Это было утро «El Pucanero Bombardini» — «баттхёрт» в дизайн-сообществе ещё никогда не поднимался до крепкой девятки по шкале Рихтера. Но страхи полностью оправданы — Adobe славится тем, что купленные продукты со временем одеваются в корпоративный мерч «дед инсайд».
Помимо шквала мемов. вышел примерно петабайт статей разной степени полезности. Лучшая рефлексия получилась у Graeme Fulton — он говорит, что будущий крупный инструмент дизайна должен иметь открытый код и в целом подход к тому, как ведётся работа в нём.
Вспоминали недавние клоны, аналоги и потенциальные заменители типа Penpot. Кто-то решил сдуть пыль со Sketch, но ребята шустро показали, что особо рассчитывать не надо: в начале октября объявили о сокращениях. Ну и при всём уважении к их заслугам (ребята первыми сделали инструмент именно для дизайнеров интерфейсов), в последние годы они сами стали медленными и несмелыми — как Adobe.
Dylan Field говорит, что Figma будет оставаться независимой командой со своими тарифами. Тут, правда, на один удачный пример (GitHub + Microsoft) приходится сотня «ну мы же говорили». Остаётся верить в лучшее. Но Дилану и команде в любом случае бесконечный земной поклон и вечное место в истории дизайна.
После такого сложно думать о свежих обновлениях, но вот что добавили в сентябре: развитие свойств компонентов, интеграция с Google Calendar. А ещё их конференция Schema 2022 о дизайн-системах пройдёт в Нью-Йорке, Токио, Лондоне и интернете с 26 октября по 16 ноября.
Классификатор методов пользовательских исследований от Jeff Sauro и Jim Lewis. Они делят их на несколько категорий: поведение, отношение и аналитические.
Одно из самых интересных обновлений в iOS 16. Это интересный способ обыграть технологическое ограничение («чёлку» с камерами) — теперь это чёрная «пилюля», которая связана с интерфейсом по краям. В этой области показываются большие и маленькие уведомления, которые как будто используют это камерное пространство.
Правда, Samsung и многие другие современные производители смогли уменьшить эту техническую зону до простой точки, что гораздо полезнее для пользователя.
Чек-лист требований и лучших практик поддержки accessibility (доступности).
Сервис Polyplane анализирует популярные breakpoints для адаптивного дизайна. Они собрали несколько разных срезов на текущий момент.
Siddhant Mehta и Akshay Bakshi рассказывают о переосмыслении интерфейса Slack для iPad. Они проанализировали типичные сценарии использования и построили навигацию и логику адаптивности вокруг них.
Matej Latin опросил 156 дизайнеров интерфейсов на тему причин их ухода из компании. Неплохой срез основных поводов в зависимости от уровня специалиста — например, отсутствие карьерного роста, неудовлетворённость результатами работы.
Maximilian Speicher и Guido Baena Wehrmann предлагают свою формула расчёта ROI дизайн-системы. Она достаточно сложная, но полезная точка зрения на проблему. Шаблон для расчётов — здесь.
Генератор токенов. Описываете их в JSON, дальше он экспортирует их в разные форматы.
Ещё одна шикарная история «Скрепыша» из MS Office. Он стал объектом стёба за свою назойливость, но в основе него лежала крутая теория социализации взаимодействия человека с компьютером.
Это было критично в 1990-х — всего около 15% людей имели персональные компьютеры, так что нужно было обучить работе с ними почти всю цивилизацию.
Генератор иллюстраций и фото по текстовому описанию летит ракетой
- Выгрузка набора обучающих данных и как его получили.
- Ветка, которая позволяет генерировать текстуры по текстовому описанию.
- Неофициальное приложение для macOS.
- Ещё один веб-интерфейс.
- Misha_Vozduh прокачал персонажей Fallout 2 из пикселей в реалистичных.
Инструкция Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group по методу кодирования результатов воркшопа точками. Он помогает выделить категории и подсветить важные места.
Jenni Nadler рассказывает о крутой инициативе — команда Wix зарубилась на месяц и переписала тексты всех ошибок в продукте. Они предлагают отличную формулу для хорошего сообщения об ошибке.
Mike Oren из Klaviyo описывает формат сессий критики для пользовательских исследований. Они ориентировались на метод дизайн-критики, но адаптировали его под свои задачи.
Andrew Hogan делится результатами исследования Figma среди дизайн-менеджеров и кадровиков о том, как правильно привлекать и нанимать толковых дизайнеров. Презентация — здесь.
Майя Азарова из Nielsen/Norman Group описывает фреймворк CUE (Context, Unspoken, Environment), который помогает проводить этнографические исследования и лучше понимать особенности поведения.
Памятка по дизайну тёмной темы оформления от Lukas Oppermann. Он проходится по основным аспектам: изображения, пиктограммы, тени, шрифты, цвета.
Caio Braga, Fabricio Teixeira и Luciano Infanti копают в корни направлений дизайна. Как они связывают историю и представления о будущем на примере нескольких текущих и прошлых трендов.
Инклюзивные дизайн-сообщества, антология A Book Apart, общепринятые нормы и законы для новых технологий, приватность.
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Я человек простой, если вижу пост от Ветрова, то сразу ставлю лайк 🤙
круто, полезно, но авторский стиль сильно уж непривычный. текст читается с трудом, глаза спотыкаются в каждой строчке