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Дизайн
Yury Vetrov

Как описывать ошибки и рассчитывать окупаемость инвестиций в дизайн-системы: главное в продуктовом дизайне за сентябрь

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Designing Better Inline Validation UX

Отличная памятка по проектированию хорошей динамической валидации форм от Виталия Фридмана. Она часто срабатывают неправильно, поэтому лучше использовать её аккуратно.

Figma теперь Adobe

Adobe купили продукт за $20 млрд. Это было утро «El Pucanero Bombardini» — «баттхёрт» в дизайн-сообществе ещё никогда не поднимался до крепкой девятки по шкале Рихтера. Но страхи полностью оправданы — Adobe славится тем, что купленные продукты со временем одеваются в корпоративный мерч «дед инсайд».

Помимо шквала мемов. вышел примерно петабайт статей разной степени полезности. Лучшая рефлексия получилась у Graeme Fulton — он говорит, что будущий крупный инструмент дизайна должен иметь открытый код и в целом подход к тому, как ведётся работа в нём.

Вспоминали недавние клоны, аналоги и потенциальные заменители типа Penpot. Кто-то решил сдуть пыль со Sketch, но ребята шустро показали, что особо рассчитывать не надо: в начале октября объявили о сокращениях. Ну и при всём уважении к их заслугам (ребята первыми сделали инструмент именно для дизайнеров интерфейсов), в последние годы они сами стали медленными и несмелыми — как Adobe.

Dylan Field говорит, что Figma будет оставаться независимой командой со своими тарифами. Тут, правда, на один удачный пример (GitHub + Microsoft) приходится сотня «ну мы же говорили». Остаётся верить в лучшее. Но Дилану и команде в любом случае бесконечный земной поклон и вечное место в истории дизайна.

После такого сложно думать о свежих обновлениях, но вот что добавили в сентябре: развитие свойств компонентов, интеграция с Google Calendar. А ещё их конференция Schema 2022 о дизайн-системах пройдёт в Нью-Йорке, Токио, Лондоне и интернете с 26 октября по 16 ноября.

A Taxonomy of Common UX Research Methods

Классификатор методов пользовательских исследований от Jeff Sauro и Jim Lewis. Они делят их на несколько категорий: поведение, отношение и аналитические.

Dynamic Island

Одно из самых интересных обновлений в iOS 16. Это интересный способ обыграть технологическое ограничение («чёлку» с камерами) — теперь это чёрная «пилюля», которая связана с интерфейсом по краям. В этой области показываются большие и маленькие уведомления, которые как будто используют это камерное пространство.

Правда, Samsung и многие другие современные производители смогли уменьшить эту техническую зону до простой точки, что гораздо полезнее для пользователя.

Accessibility Not-Checklist

Чек-лист требований и лучших практик поддержки accessibility (доступности).

The breakpoints we tested in 2021 & 2022, and the ones to test in 2023

Сервис Polyplane анализирует популярные breakpoints для адаптивного дизайна. Они собрали несколько разных срезов на текущий момент.

How We Redesigned Slack for the iPad

Siddhant Mehta и Akshay Bakshi рассказывают о переосмыслении интерфейса Slack для iPad. Они проанализировали типичные сценарии использования и построили навигацию и логику адаптивности вокруг них.

Why designers quit

Matej Latin опросил 156 дизайнеров интерфейсов на тему причин их ухода из компании. Неплохой срез основных поводов в зависимости от уровня специалиста — например, отсутствие карьерного роста, неудовлетворённость результатами работы.

Причины

One Formula To Rule Them All — The ROI Of A Design System

Maximilian Speicher и Guido Baena Wehrmann предлагают свою формула расчёта ROI дизайн-системы. Она достаточно сложная, но полезная точка зрения на проблему. Шаблон для расчётов — здесь.

Token CSS

Генератор токенов. Описываете их в JSON, дальше он экспортирует их в разные форматы.

Купить рекламу Отключить

The Twisted Life of Clippy

Ещё одна шикарная история «Скрепыша» из MS Office. Он стал объектом стёба за свою назойливость, но в основе него лежала крутая теория социализации взаимодействия человека с компьютером.

Это было критично в 1990-х — всего около 15% людей имели персональные компьютеры, так что нужно было обучить работе с ними почти всю цивилизацию.

Генератор иллюстраций и фото по текстовому описанию летит ракетой

Dot Coding — An Activity to Elicit Perspectives in UX Workshops

Инструкция Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group по методу кодирования результатов воркшопа точками. Он помогает выделить категории и подсветить важные места.

When life gives you lemons, write better error messages

Jenni Nadler рассказывает о крутой инициативе — команда Wix зарубилась на месяц и переписала тексты всех ошибок в продукте. Они предлагают отличную формулу для хорошего сообщения об ошибке.

Improving Feedback On the Design Research Team at Klaviyo

Mike Oren из Klaviyo описывает формат сессий критики для пользовательских исследований. Они ориентировались на метод дизайн-критики, но адаптировали его под свои задачи.

The outsized role culture plays in attracting design talent

Andrew Hogan делится результатами исследования Figma среди дизайн-менеджеров и кадровиков о том, как правильно привлекать и нанимать толковых дизайнеров. Презентация — здесь.

The Context CUEs Framework in Field Studies

Майя Азарова из Nielsen/Norman Group описывает фреймворк CUE (Context, Unspoken, Environment), который помогает проводить этнографические исследования и лучше понимать особенности поведения.

Designing dark mode — Essential tips on how to design a great dark mode

Памятка по дизайну тёмной темы оформления от Lukas Oppermann. Он проходится по основным аспектам: изображения, пиктограммы, тени, шрифты, цвета.

The aesthetics of our new fictions

Caio Braga, Fabricio Teixeira и Luciano Infanti копают в корни направлений дизайна. Как они связывают историю и представления о будущем на примере нескольких текущих и прошлых трендов.

Новые книги по дизайну интерфейсов

Инклюзивные дизайн-сообщества, антология A Book Apart, общепринятые нормы и законы для новых технологий, приватность.

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#интерфейсы #ux #ui

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2 комментария
Поэтический пёс_анон

Я человек простой, если вижу пост от Ветрова, то сразу ставлю лайк 🤙

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Инга Русланова

круто, полезно, но авторский стиль сильно уж непривычный. текст читается с трудом, глаза спотыкаются в каждой строчке

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