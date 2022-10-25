«Фридом Финанс» сменит название на «Цифра» Статьи редакции
Брокер — на «Цифра брокер», банк — на «Цифра банк».
- О переименовании объявил новый владелец российского «Фридом Финанс» Максим Повалишин в интервью Frank Media.
- Ребрендинг проведут после закрытия сделки по продаже Повалишину российского подразделения, пишет РБК. В результате брокер «Фридом Финанс» сменит название на «Цифра брокер», банк — на «Цифра банк».
- В компании отметили, что новое название отражает новую стратегию бизнеса — развитие группы в цифровую экосистему (инвесткомпания, банк, управляющая и лизинговая компании, объединенные единой инфраструктурой).
- Название кириллицей указывает на российское происхождение, буква F символизирует преемственность ценностям и уровню сервиса холдинга Freedom Finance».
- 20 октября Freedom Holding объявил о продаже брокера и банка «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который работал в руководстве компании с момента её основания. Кроме этого, Freedom Holding заберёт себе казахстанский «Фридом Финанс». После закрытия сделки российская компания должна была провести ребрендинг. Сейчас обе ждут одобрения регуляторов: российских и казахстанских.
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Больше не "Фридом"
Что ни ребрендинг, то пост-ирония...
но с "преемственностью"
Только не совсем понятно, чего к чему.
Фридом остался в прошлом
мммм как же все равно
Креатор — дегенерат.
Она вообще там не считывается как «ф» в кириллице.
Цигра или Цифпа считывается в лучшем случае.
Максимально тупое внедрение конечно.
Очередной дизайн ради дизайна. Грустно.
Я вообще прочитал это, как ЦиЭфПиЭй
Мутный какой-то логотип. F в центре выглядит как чёрный и зелёный человечки, которые ипутся в позе 69
Цифпа оно читается. И это происходит, видимо, пооому что мы после «Ци» переключаемся на «латинскую раскладку» и дальше читаем на ней. Мысль о том, что всего одна буква будет Английская мозг поймать не успевает. Поэтому цифпа.
Цифра и точка?.. 🤔 точка такое гениальное изобретение человечества))
цифра очка
Единственный ребрендинг, который воспринимается без лютого приступа кринжа.
Наоборот
ци(press)Fра
И тут не поймёшь, то ли они просто такой дизайн сделали, то ли они понимают, что всё плохо)
Интуитивно читается как цифпа
Лучше Нуль 😂😂😂
Сделайте уже во Фридоме виртуальные карты.
Банк F
Отсылка к тому, что теперь валюта лишь цифры на счетах и не более?
Zero bank, Va bank - неужели еще нет?
дизайнер, который рисовал лого, у него бронь от мобилизации по зрению что ли?
Ну вставьте вы кириллическую "ф", нафига эту сборную солянку делать?
Новый дизайн УГ, мне не понравилось
Закончилась "фридом"
Какая-то странная цифпа
Фридом финанс - пирамида, жулики, все кто с ними сталкивался на деле, это хорошо знают. Смена названия - закономерный способ избежать ответственности.
Ваш финанс больше не фридом 🧘
Лого: смесь виагры и делимобиля 🤔🤷♂️