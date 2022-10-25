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«Фридом Финанс» сменит название на «Цифра» Статьи редакции

Брокер — на «Цифра брокер», банк — на «Цифра банк».

  • О переименовании объявил новый владелец российского «Фридом Финанс» Максим Повалишин в интервью Frank Media.
  • Ребрендинг проведут после закрытия сделки по продаже Повалишину российского подразделения, пишет РБК. В результате брокер «Фридом Финанс» сменит название на «Цифра брокер», банк — на «Цифра банк».
  • В компании отметили, что новое название отражает новую стратегию бизнеса — развитие группы в цифровую экосистему (инвесткомпания, банк, управляющая и лизинговая компании, объединенные единой инфраструктурой).
  • Название кириллицей указывает на российское происхождение, буква F символизирует преемственность ценностям и уровню сервиса холдинга Freedom Finance».
Новый логотип «Фридом Финанс»
Логотип «Фридом Финанс»
Фото РБК
  • 20 октября Freedom Holding объявил о продаже брокера и банка «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который работал в руководстве компании с момента её основания. Кроме этого, Freedom Holding заберёт себе казахстанский «Фридом Финанс». После закрытия сделки российская компания должна была провести ребрендинг. Сейчас обе ждут одобрения регуляторов: российских и казахстанских.

#новость #фридомфинанс

1712 просмотров
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28 комментариев
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 Евгений Фрост

Больше не "Фридом"

Что ни ребрендинг, то пост-ирония...

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Ware Wow

но с "преемственностью"

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Евгений Фрост

Только не совсем понятно, чего к чему.

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Вася Пражкин

Фридом остался в прошлом

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Михаил Балакин

мммм как же все равно

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Ленинский вентилятор

Креатор — дегенерат.
Она вообще там не считывается как «ф» в кириллице.
Цигра или Цифпа считывается в лучшем случае.
Максимально тупое внедрение конечно.

Очередной дизайн ради дизайна. Грустно.

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Доктор Богомол Тобогган

Я вообще прочитал это, как ЦиЭфПиЭй

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Павел Иванов

Мутный какой-то логотип. F в центре выглядит как чёрный и зелёный человечки, которые ипутся в позе 69

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Sergey Ilyin

Цифпа оно читается. И это происходит, видимо, пооому что мы после «Ци» переключаемся на «латинскую раскладку» и дальше читаем на ней. Мысль о том, что всего одна буква будет Английская мозг поймать не успевает. Поэтому цифпа.

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Alex Shevchenko

Цифра и точка?.. 🤔 точка такое гениальное изобретение человечества))

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Malina Krasnaya

цифра очка

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Влад Борщ

Единственный ребрендинг, который воспринимается без лютого приступа кринжа.

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Ленинский вентилятор

Наоборот

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Allestor Klei

ци(press)Fра

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Aleksandr Bovin

И тут не поймёшь, то ли они просто такой дизайн сделали, то ли они понимают, что всё плохо)

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Шерут Лахохот

Интуитивно читается как цифпа

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Lukas Dexter

Лучше Нуль 😂😂😂

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Ware Wow

Сделайте уже во Фридоме виртуальные карты.

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MMT

Банк F

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Бублик

Отсылка к тому, что теперь валюта лишь цифры на счетах и не более?

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Дед Велосипед

Zero bank, Va bank - неужели еще нет?

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Protein Wars

дизайнер, который рисовал лого, у него бронь от мобилизации по зрению что ли?

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Слегка Придурковатый

Ну вставьте вы кириллическую "ф", нафига эту сборную солянку делать?

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Доктор Богомол Тобогган

Новый дизайн УГ, мне не понравилось

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M-S-R

Закончилась "фридом"

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Murat Oshroev

Какая-то странная цифпа

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Alexander Lavrov

Фридом финанс - пирамида, жулики, все кто с ними сталкивался на деле, это хорошо знают. Смена названия - закономерный способ избежать ответственности.

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Игорь Мазаев

Ваш финанс больше не фридом 🧘
Лого: смесь виагры и делимобиля 🤔🤷‍♂️

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