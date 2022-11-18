Фреймворк для оценки интерфейсов и гайд по интервью с пользователями: главное в продуктовом дизайне за октябрь
Традиционный дайджест Юрия Ветрова.
Google снова переработали сайт Material Design. Новый подход к подаче информации, навигации, описанию стилей. Ну и активное использование принципов самой дизайн-системы. А ещё — большое обновление шаблона Material Design 3 для Figma. Что появилось — здесь.
Фешенебельный анализ чек-листов и фреймворк для эвристической оценки интерфейсов от Michael Kritsch. Он проанализировал популярные и толковые — и разложил их по полочкам. Как и другие авторы, он рекомендует создавать собственные чек-листы под задачи, используя чужие как ориентир.
Knapsack сделали калькулятор ROI дизайн-системы на основе своих публикаций и исследований на тему. Он умеет считать по разным срезам — люди, компоненты, общий эффект.
Jeff Sauro и Jim Lewis выпустили дополнение к своей памятке по методам пользовательских исследований — как выбирать их для конкретного этапа проекта.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о работе с лицами, принимающими решения. Одна из свежих: памятка по проведению интервью с ними.
Топовая памятка по первым шагам в компании для лидера пользовательских исследований от Lizzy Burnam из User Interviews. Основные зоны фокуса и план на первые 90 дней.
Новости инструментов дизайна
- Figma: переработка поиска и замены, поддержка экранных дикторов, секции из FigJam, вставка видео.
- Relay: Google сделали связку между Figma и Android Studio. Можно экспортировать компоненты в Jetpack Compose.
- Adobe MAX 2022: для дизайнеров интерфейсов всё меньше полезного, но интересное есть. TechRadar сделали неплохую текстовую трансляцию с обзором хитов. Photoshop и Lightroom развивают алгоритмический дизайн: проще выделять и удалять объекты, людей, фон. В Illustrator появится простая работа с пересечениями объектов без создания кучи масок. Развивается инициатива по проверке аутентичности контента, что особенно важно в эпоху роста генераторов фото и иллюстраций.
- Sketch 94: переосмыслена работа с символами, общие обновления интерфейса.
- Typogram: инструмент помогает создавать логотипы. Авторы собрали большую базу знаний, так что он неплохо направляет в плане характера и позволяет гибко настраивать любые параметры текстовой части. Видеодемо — здесь.
- Microsoft Designer: простой графический редактор от Microsoft для вещей типа публикаций в соцсетях. Может генерировать графику с помощью DALL-E 2 и рекомендовать композицию макета по текстовому описанию задачи.
- iA Presenter: Information Architects запустили бета-версию своего инструмента для создания презентаций. Они полностью переосмыслили подход к их созданию и идут от рассказа истории, а не слайдов со списками.
- Qanda: Сервис помогает делать текстовые транскрипции из сессий пользовательских исследований и вытаскивать ключевые инсайты. Пока в закрытой бете.
Jay Alammar разобрал на пальцах, как работает Stable Diffusion. Отличное наглядное пояснение механики работы и общего устройства.
Памятка Rachel Krause из Nielsen/Norman Group по построению хорошего процесса адаптации новых сотрудников в компании.
Nielsen/Norman Group сделали структурированные подборки своих статей о психологии пользователей и методе персонажей.
Свежий анализ суммы вознаграждения респондентам пользовательских исследований от User Interviews. Разбивка по методам, длительности и другим параметрам исследования.
Geri Reid рассказывает о нововведениях в стандарте поддержки accessibility в вебе WCAG 3.0. Он смотрит на тему гораздо шире и предъявляет более жёсткие требования. В другой статье Lukas Oppermann описывает нюансы поддержки цветового контраста в более приземлённой версии WCAG 2.1, которая недавно вышла.
Sana Behnam и Raluca Budiu из Nielsen/Norman Group описывают лучшие практики интерфейса настройки приложений с дополненной реальностью.
Emily DiLeo описывает минимальную таксономию для базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Это 11 полей, которые точно нужны на старте.
Maggie Appleton описывает интерфейсную парадигму «порталов для программирования», которые объединяют лучшее из двух миров — командной строки и графических интерфейсов. Она приводит примеры нескольких исторических и современных продуктов, которые используют этот подход.
Isabel Boettcher из Lucid описывает несколько методов интервью с пользователями, в которых они делают что-то с сырыми концептами интерфейса. Это позволяет собрать проблемы на ранней стадии.
Jim Nielsen разбирает концепцию Kyle Simpson «качества воспроизведения» сайтов. Самая простая вещь — текстовая версия для людей с плохим интернетом.
Rachell Lee из User Interviews описывает разные подходы к анализу конкурентов с точки зрения UX в целом, рынка и конкретно пользовательских исследований.
Bramus Van Damme показывает, как включить расширенные цветовые пространства в вебе. А Evil Martians рассказывают об OKLCH, ещё одном новом способе описания цветов — они считают, что он лучше HSL в плане понятности и работы с accessibility.
Graeme Fulton разбирается в отношении фотобанков к фото и иллюстрациям, созданным с помощью инструментов алгоритмического дизайна. Классические осторожничают, но есть новые специализированные.
Brad Frost описывает свой опыт работы с веб-компонентами и в целом топит за их использование. Он показывает их текущие ограничения и размышляет на тему их решения.
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