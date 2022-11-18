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Дизайн
Yury Vetrov

Фреймворк для оценки интерфейсов и гайд по интервью с пользователями: главное в продуктовом дизайне за октябрь

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Magic, utility, and redesigning Material.io

Google снова переработали сайт Material Design. Новый подход к подаче информации, навигации, описанию стилей. Ну и активное использование принципов самой дизайн-системы. А ещё — большое обновление шаблона Material Design 3 для Figma. Что появилось — здесь.

Usability heuristic frameworks — Which one is right for you?

Фешенебельный анализ чек-листов и фреймворк для эвристической оценки интерфейсов от Michael Kritsch. Он проанализировал популярные и толковые — и разложил их по полочкам. Как и другие авторы, он рекомендует создавать собственные чек-листы под задачи, используя чужие как ориентир.

Design System ROI Calculator

Knapsack сделали калькулятор ROI дизайн-системы на основе своих публикаций и исследований на тему. Он умеет считать по разным срезам — люди, компоненты, общий эффект.

Four Ways to Pick the Right UX Method

Jeff Sauro и Jim Lewis выпустили дополнение к своей памятке по методам пользовательских исследований — как выбирать их для конкретного этапа проекта.

UX Stakeholders: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о работе с лицами, принимающими решения. Одна из свежих: памятка по проведению интервью с ними.

How to Build a UX Research Team

Топовая памятка по первым шагам в компании для лидера пользовательских исследований от Lizzy Burnam из User Interviews. Основные зоны фокуса и план на первые 90 дней.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: переработка поиска и замены, поддержка экранных дикторов, секции из FigJam, вставка видео.
  • Relay: Google сделали связку между Figma и Android Studio. Можно экспортировать компоненты в Jetpack Compose.
  • Adobe MAX 2022: для дизайнеров интерфейсов всё меньше полезного, но интересное есть. TechRadar сделали неплохую текстовую трансляцию с обзором хитов. Photoshop и Lightroom развивают алгоритмический дизайн: проще выделять и удалять объекты, людей, фон. В Illustrator появится простая работа с пересечениями объектов без создания кучи масок. Развивается инициатива по проверке аутентичности контента, что особенно важно в эпоху роста генераторов фото и иллюстраций.
  • Sketch 94: переосмыслена работа с символами, общие обновления интерфейса.
  • Typogram: инструмент помогает создавать логотипы. Авторы собрали большую базу знаний, так что он неплохо направляет в плане характера и позволяет гибко настраивать любые параметры текстовой части. Видеодемо — здесь.
  • Microsoft Designer: простой графический редактор от Microsoft для вещей типа публикаций в соцсетях. Может генерировать графику с помощью DALL-E 2 и рекомендовать композицию макета по текстовому описанию задачи.
  • iA Presenter: Information Architects запустили бета-версию своего инструмента для создания презентаций. Они полностью переосмыслили подход к их созданию и идут от рассказа истории, а не слайдов со списками.
  • Qanda: Сервис помогает делать текстовые транскрипции из сессий пользовательских исследований и вытаскивать ключевые инсайты. Пока в закрытой бете.

The Illustrated Stable Diffusion

Jay Alammar разобрал на пальцах, как работает Stable Diffusion. Отличное наглядное пояснение механики работы и общего устройства.

Successful Onboarding for New Hires in UX Roles

Памятка Rachel Krause из Nielsen/Norman Group по построению хорошего процесса адаптации новых сотрудников в компании.

Psychology for UX: Study Guide и Personas: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированные подборки своих статей о психологии пользователей и методе персонажей.

2022 Research Incentives Report

Свежий анализ суммы вознаграждения респондентам пользовательских исследований от User Interviews. Разбивка по методам, длительности и другим параметрам исследования.

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Designing an Accessible Future, talk at WDC

Geri Reid рассказывает о нововведениях в стандарте поддержки accessibility в вебе WCAG 3.0. Он смотрит на тему гораздо шире и предъявляет более жёсткие требования. В другой статье Lukas Oppermann описывает нюансы поддержки цветового контраста в более приземлённой версии WCAG 2.1, которая недавно вышла.

Augmented-Reality Calibration in Mobile Apps — 10 Guidelines

Sana Behnam и Raluca Budiu из Nielsen/Norman Group описывают лучшие практики интерфейса настройки приложений с дополненной реальностью.

Introducing the Minimum Viable Taxonomy Level 1

Emily DiLeo описывает минимальную таксономию для базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Это 11 полей, которые точно нужны на старте.

Programming Portals

Maggie Appleton описывает интерфейсную парадигму «порталов для программирования», которые объединяют лучшее из двух миров — командной строки и графических интерфейсов. Она приводит примеры нескольких исторических и современных продуктов, которые используют этот подход.

Run activity based interviews to maximize your time with users

Isabel Boettcher из Lucid описывает несколько методов интервью с пользователями, в которых они делают что-то с сырыми концептами интерфейса. Это позволяет собрать проблемы на ранней стадии.

Website Fidelity

Jim Nielsen разбирает концепцию Kyle Simpson «качества воспроизведения» сайтов. Самая простая вещь — текстовая версия для людей с плохим интернетом.

When, Why, and How to Conduct Competitive Analysis for UX Research

Rachell Lee из User Interviews описывает разные подходы к анализу конкурентов с точки зрения UX в целом, рынка и конкретно пользовательских исследований.

Upgrading colors to HD on the web

Bramus Van Damme показывает, как включить расширенные цветовые пространства в вебе. А Evil Martians рассказывают об OKLCH, ещё одном новом способе описания цветов — они считают, что он лучше HSL в плане понятности и работы с accessibility.

AI Stock Images — The Uncanny Valley from ShutterStock to StockAI

Graeme Fulton разбирается в отношении фотобанков к фото и иллюстрациям, созданным с помощью инструментов алгоритмического дизайна. Классические осторожничают, но есть новые специализированные.

Let’s talk about web components

Brad Frost описывает свой опыт работы с веб-компонентами и в целом топит за их использование. Он показывает их текущие ограничения и размышляет на тему их решения.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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