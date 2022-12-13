Коллекция интерфейсных концепций и инструменты для работы с дизайн-системами: главное в продуктовом дизайне за ноябрь

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Интерактивная мини-книга по дизайн-системам от Romina Kavcic.

Золотая коллекция презентаций интерфейсных концепций и парадигм с 1983 по 2002 год.

Жутчайшая история из очередной волны генераторов фото и иллюстраций по текстовому описанию. Andy Bayo поговорил с иллюстратором Hollie Mengert, чьи коммерческие работы для клиентов использовали для тренировки нейросети и позволили, по сути, клонировать их.

Он также поговорил с Ogbogu Kalu — автором кода. В комментариях настоящий лепрозорий из тех, кто не уважает чужой труд. Грань допустимого использования чужих стилей в обучении алгоритмов обсуждается давно, но тут она явно перейдена — у конкретного человека отобрали работу.

Ryan Duffy рассуждает, как современная экономика стартапов приводит к тому, что сайты, бренды, интерьеры, машины и многие другие вещи становятся одинаковыми.

Henry Escoto, Rene Alexander и Kevin Cashman рассказывают о работе над двумя дизайн-системами для медиахолдинга Fox (для обычных пользователей и внутренних сервисов).

Обзор гайдлайнов iOS 16 от Erik D. Kennedy. Основные принципы и элементы плюс пачка шаблонов.

Новости инструментов дизайна:

Figma: Общие обновления интерфейса, проверка правописания.

Affinity: Прорва обновлений для всей линейки продуктов.

Womp: Простой 3D-редактор в браузере.

pppixelate: Простой инструмент для создания пиксельных текстур в браузере. На выходе даёт SVG.

Brushify: Сайт превращает любое фото в акварельную иллюстрацию.

Rive: Инструмент для анимации интерфейсов, презентаций, объясняющих роликов и всякого такого.

More Graphics: Генератор текстур и градиентов в браузере. На выходе растр или SVG.

Методичка по поддержке accessibilty на всех уровнях от команды Ad Hoc. Это пошаговая инструкция, позволяющая внедрить хорошие практики в продуктах, командах и культуре.

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Платформа для работы над дизайн-системой, которая объединяет инструменты дизайна, разработки и тестирования. Многое встраивается через плагины и надстройки к уже известным вещам.

Занятный кликбейт вышел в Fast Company — мол, крупные компании разочаровались в дизайне за последнее десятилетие, потому что он не даёт быстрой отдачи.

Комично — журналисты и недалёкие заказчики сами раздули пузырь, потом его развенчивают. Дизайн является продолжением продуктовой и бизнес-стратегии, помогает их реализовать. Он не может заменить их и не может спасти бредовый стартап.

Nathan Curtis описывает процесс рефакторинга токенов в дизайн-системе. Иногда они создаются и используются хаотично, что тормозит отдачу от них.

Памятка Anna Kaley из Nielsen/Norman Group по контент-стратегии.

Интервью с Kirk Rodgers, директором пользовательских исследований в Bungie. Как развиваться и куда расти исследователю в играх.

Michelle Sargent из Indeed показывает пример, как дизайнеры могут описывать свои идеи на языке менеджеров продуктов. Она разбирает одно из предложений от цели бизнеса до MVP.

Aaron Cecchini-Butler разбирает основные идеи редизайна приложения Duolingo и в целом хвалит новый подход. Tina Golub, наоборот, считает его проблемным.

Jeff Patton описывает конфликт между проблемами бизнеса и проблемами клиентов. Это известная модель, но он ещё раз понятно разжевал её.

Агентство Creative Navy анализирует интерфейсы крупных международных сервисов для ведения электронных медицинских карт.

Список международных конференций по пользовательским исследованиям в 2023 году.

Toluwa Awodiya из Momentive показывает, как команда пользовательских исследований регулярно замеряет пользу от своей работы. Шаблон опросника.

Сервис предлагает угадать текстовый запрос, по которому создано изображение с помощью инструмента алгоритмического дизайна.