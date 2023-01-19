«Википедия» провела редизайн — впервые более чем за десять лет Статьи редакции
Оглавление статьи теперь слева и не пропадает с экрана при прокрутке статьи вниз.
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- Некоммерческая организация «Фонд Викимедиа» объявила об изменении дизайна «Википедии» впервые более чем за десять лет. С 18 января 2023 года обновлённый интерфейс доступен в англоязычной версии сайта и на 94% из 318 других языковых версий сайта на ПК.
- Среди изменений: улучшенный поиск, в котором видны изображения из статей и короткие описания, переработанное оглавление, с которым удобнее перемещаться между разделами во время чтения, обновлённые инструменты для переключения между языками статьей.
- Зарегистрированные пользователи увидят постоянно отображаемую шапку: в ней расположены наиболее популярные функции вроде смены языка статьи или сохранения в избранное. «Фонд Викимедиа» сообщил, что эта функция снизила количество прокруток более чем на 15%.
- Разработчики «Википедии» подчеркнули, что в рамках редизайна не удалили ни одной функции, а также отметили, что обновление в течение «длительного периода» тестировали более 30 групп волонтёров со всего мира.
- Обновлённый дизайн можно увидеть на главной странице англоязычной «Википедии» и на отдельных статьях — например, об актёре Леонардо Ди Каприо. Проверка DTF показала, что на момент публикации изменились не все страницы и в англоязычной версии. (В этом убедилась и редакция vc.ru; на русскоязычной «Википедии» на утро 19 января не обновилась даже главная — vc.ru).
- Судя по первым отзывам в сабреддите «Википедии», обновление многим не понравилось. Чаще всего критикуют широкие пустые пространства по бокам от текста и отсутствие тёмной темы без авторизации. Некоторые пользователи посчитали редизайн удачным.
Главная страница до редизайна
Главная страница после редизайна
Поиск до редизайна
Поиск после редизайна
Страница статьи до редизайна
Страница статьи после редизайна
Обновлённая навигация
Переключение языков
Обновлённый поиск
Изменённое меню
На vc.ru первым новость заметил Андрей Фролов.
С Википедией понятно.,
Что с дизлайками на vc?
Или мне расследовать?
UPD: если этот коммент наберет 25 лайков и 5 скачиваний я расследую исчезновение дизов на vc и узнаю когда их вернут.
Выделил под такое дело второй галактический сегмент нейросетевых метащупалец второго порядка! Работайте, Андрей.
Оценки реально стали ужасными. Раньше было понятнее и удобнее. А сейчас непонятно что и дизлайки не видны
Он еще спрашивает)
Мы ещё от расследования Вадима и Блондина не отошли
Смысл расследовать пропажу минусов? Очевидно, что это заговор рептилоидов. Их часто сливали.
Это рука кремля, дело раскрыто
У меня дизайн не изменился.
(самоответ)
Это потому что я не читал статью, а сразу хуйнул камент.
Ну провела и провела.
Чё бубнить то...
Ура! Картиночки вставили в поиск 🤣
Как не было у вики дизайна, так его и не появилось. У неё есть вёрстка, за что и благодарность им. Не на свистелки и, пардон, перделки посмотреть на неё люди заходят.
Шило на мыло
Стоит признать, что ребята из Википедии неплохо работают, особенно для долбанных социалистов, коими они являются. Та же Мозилла уже почти сдохла. А весь остальной опенсорс как был говном, так им и остаётся.
А чо эт Мозилла сдохла?
Firefox как продукт по прежнему лучше Хрома, но скажем прямо, она проиграла битву за плагины, а это решает.
Хотя сам на ФФ сижу как основном браузере и конечно менять не собираюсь пока. Но какие-то задачи придется делать в Хроме из-за плагинов.
Я тож давно на ФФ.
UPD: Удивительно, но в Хроме, в отличие от ФФ, нельзя сделать показ тайтла открытой вкладки.
Удивительный человек этот Джимми Уэйлс, вики бы стоила не меньше Реддита имхо
Википедия похорошела
Ля. Я помню банер фаундера вики с щенячьими глазами просящего донат. Как раз десять лет назад