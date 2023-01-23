Перерисовка главной в Spotify, бум алгоритмов и зрелость дизайн-систем: главное в продуктовом дизайне за декабрь
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Ежегодный обзор обзоров трендов. Дизайнерские по самым разным срезам, а ещё общетехнологические — и критика самого жанра трендов.
Годнейшее мышление Derek Boman о модели зрелости дизайн-системы. Он взял за основу концепцию Джеффри Мура «преодоления пропасти» для стартапов и грамотно переложил её на этапы внедрения дизайн-системы внутри организации.
Matthias Ott провёл интересный эксперимент — пообщался с новым ботом ChatGPT на тему типографики и продуктового дизайна. Ответы звучали правдоподобно, хотя это главный риск этой модели — она часто выдаёт просто салат из слов, где «неэксперту» сложно оценить их достоверность.
С другой стороны, если посмотреть прорву статей на Medium от начинающих дизайнеров — там тоже хватает этих проблем. Так что нас ждёт много интересных этических вопросов.
Платиновая памятка Tomer Sharon по запуску современного процесса пользовательских исследований в компании. Точнее, это его видение как должно быть, но оно очень здравое и выверенное его гигантским опытом.
Все заметные обновления Material Design в 2022 году.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: проверка орфографии, передача проектов и команд другим людям и другие обновления интерфейса.
- Sketch 95: импорт макетов Figma, улучшения автоматической расстановки элементов и другие обновления интерфейса.
- Freeform: доска Apple для совместной работы теперь доступна для всех.
- CSS mesh gradients generator: генератор mesh-градиентов в браузере, выдаёт CSS.
Андрей Сундиев рассказывает о пилотном запуске дизайн-системы Beamery. Как выбрали часть продукта для него и упрощали процесс, чтобы не делать лишнего на раннем этапе.
Rodrigo Dalcin показывает примеры автоматизации процесса планирования и проведения пользовательских исследований в Auth0. И ещё немного примеров от Nielsen/Norman Group.
Maria Rosala и Kelley Gordon рассуждают о хорошем интерфейсе выбора часового пояса. Nielsen/Norman Group провели своё исследование разных подходов и дают рекомендации по проектированию.
Kate Kaplan делится цифрами недавнего опроса Nielsen/Norman Group среди специалистов по интерфейсам: сколько времени занимает создание CJM? Если очень грубо — около 2 недель.
Aaron Hertzmann проводит интереснейшие параллели текущего бума инструментов алгоритмического дизайна и других веток искусства и культуры за последние пару сотен лет. Он видит текущую стадию развития как промежуточную и показывает много уместных аналогий.
Alexandria Goree и Faith McAllister рассказывают о редизайне главной страницы Spotify в вебе — теперь это плеер.
Владислава Епифанова рассказывает о настройке каналов сбора обратной связи в одном из продуктов «Контура». Через какие способы они прошли и что сработало лучше всего.
The New York Times сделали мини-интервью о применении новых инструментов алгоритмического дизайна в разных отраслях — игры, интерьеры, реклама, проектирование услуг.
Годная подборка важных публикаций, которые разбирают дизайн как дисциплину с критической точки зрения.
Lukas Oppermann сделал обзор черновика стандарта W3C для токенов и показал, как научить Style Dictionary понимать эту нотацию.
Samantha Campbell показывает пример подхода к аудиту контента в Atlassian.
Keima Kai анализирует, может ли алгоритмический дизайн помочь на каждом этапе работы над сайтом.
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