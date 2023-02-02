Apple не будет назначать нового главу промышленного дизайна — Bloomberg Статьи редакции
Пока дизайнеры будут подчиняться операционному директору.
- Apple решила повременить с поиском нового главного дизайнера, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он должен был заменить уходящую из компании Эванс Хэнки.
- Основная команда из 20 промышленных дизайнеров будет отчитываться перед операционным директором Apple Джеффом Уильямсом — ему же «рапортовала» сама Хэнки. Такое решение не понравилось «творческим» сотрудникам, поскольку дизайнерские процессы начинают пересекаться с операционными.
- Но сам Уильямс тем временем получит больше влияния, что кажется логичным тем, кто видит в нём будущего преемника исполнительного директора Apple Тима Кука, пишет издание.
- Тем сотрудникам, кто проработал в компании дольше других, дадут больше полномочий. Речь может идти о Молли Андерсон, Дункане Керре, Барте Андре, Ричарде Ховарте, Питере Расселле-Кларке и Бэне Шаффере.
- Об уходе Хэнки сообщили 21 октября 2022 года. Кандидата на замену не объявляли, а сама она должна была проработать в штате ещё полгода. Под её руководством Apple выпустила iPhone 12, 13 и 14, а также MacBook с процессором M1. Джони Айв, которого сменила Хэнки, ушёл в отставку в 2019-м после 30 лет работы и помогал компании вплоть до 2022-го.
- Дизайнеры Apple годами считались одними из самых важных людей в штате — так было и до прихода Айва, ещё в 1990-х. Айв же вместе со Стивом Джобсом «превратили эстетику дизайнерских решений Apple в религию», пишет Bloomberg.
- Уход Хэнки — лишь один из череды увольнений в команде дизайна: с 2015 года её покинуло около 15 ведущих специалистов. Это, говорят источники, затрудняет поиск достойного кандидата на должность. Однако если он появится, компания может и передумать, заключает издание.
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"Я сам научился рисовать скруглённые прямоугольники, муахаха" — прокомментировал новость операционный директор Apple
у эппл не просто скругленные пямоугольники
Да. Они называются Squircles
https://en.wikipedia.org/wiki/Squircle
Красивое
Это смешно!
Наш дизайнер доказывал что скруглёнными разные бывают. Вот тебе и 80/20
а что по этому поводу думает GPT?
Ничего не думает, а спокойно исполняет обязанности главы промышленного дизайна, вот и не ищут кожаного.
Думаю, ни для кого не секрет, что всем дизайном в Эпл занимаются исключительно геи. Так же как в сфере моды, аксессуаров и т.д.
Жир потек с экрана.
и хуле?
И в сфере убирания дизлайков.
Зачем так оскорбительно к геям. Это уже крайняя гомофобия.
Не крайняя, а последняя, лол.
Начальник женщина была же раньше... Или вы думаете она как Вачовски ...
не очень хорошая новость. Кто такой Джефф Уильямс и чем знаменит?
пс Айв топчик
Ведет почти все презентации, которые не ведет сам Кук.
Этот хмырь
Пусть сделают уже наконец круглые эпл вотч, мне от них больше ничего не нужно
Нужен пепе дизайнер