Дизайн
Полина Лааксо

Apple не будет назначать нового главу промышленного дизайна — Bloomberg Статьи редакции

Пока дизайнеры будут подчиняться операционному директору.

Источник: iDownloadBlog
  • Apple решила повременить с поиском нового главного дизайнера, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он должен был заменить уходящую из компании Эванс Хэнки.
  • Основная команда из 20 промышленных дизайнеров будет отчитываться перед операционным директором Apple Джеффом Уильямсом — ему же «рапортовала» сама Хэнки. Такое решение не понравилось «творческим» сотрудникам, поскольку дизайнерские процессы начинают пересекаться с операционными.
  • Но сам Уильямс тем временем получит больше влияния, что кажется логичным тем, кто видит в нём будущего преемника исполнительного директора Apple Тима Кука, пишет издание.
  • Тем сотрудникам, кто проработал в компании дольше других, дадут больше полномочий. Речь может идти о Молли Андерсон, Дункане Керре, Барте Андре, Ричарде Ховарте, Питере Расселле-Кларке и Бэне Шаффере.
  • Об уходе Хэнки сообщили 21 октября 2022 года. Кандидата на замену не объявляли, а сама она должна была проработать в штате ещё полгода. Под её руководством Apple выпустила iPhone 12, 13 и 14, а также MacBook с процессором M1. Джони Айв, которого сменила Хэнки, ушёл в отставку в 2019-м после 30 лет работы и помогал компании вплоть до 2022-го.
  • Дизайнеры Apple годами считались одними из самых важных людей в штате — так было и до прихода Айва, ещё в 1990-х. Айв же вместе со Стивом Джобсом «превратили эстетику дизайнерских решений Apple в религию», пишет Bloomberg.
  • Уход Хэнки — лишь один из череды увольнений в команде дизайна: с 2015 года её покинуло около 15 ведущих специалистов. Это, говорят источники, затрудняет поиск достойного кандидата на должность. Однако если он появится, компания может и передумать, заключает издание.

#новость #apple

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19 комментариев
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 Игорь Мазаев

"Я сам научился рисовать скруглённые прямоугольники, муахаха" — прокомментировал новость операционный директор Apple

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Aleks B

у эппл не просто скругленные пямоугольники

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Тревожный Слава

Да. Они называются Squircles
https://en.wikipedia.org/wiki/Squircle

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Даша Наташа

Красивое

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Иван Павлишин

Это смешно!
Наш дизайнер доказывал что скруглёнными разные бывают. Вот тебе и 80/20

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GPT-Либерал-смузихлёб

а что по этому поводу думает GPT?

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Mr Vuuu

Ничего не думает, а спокойно исполняет обязанности главы промышленного дизайна, вот и не ищут кожаного.

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Handsome

Думаю, ни для кого не секрет, что всем дизайном в Эпл занимаются исключительно геи. Так же как в сфере моды, аксессуаров и т.д.

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Юрий Б.

Жир потек с экрана.

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Aleks B

и хуле?

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Слегка Придурковатый

И в сфере убирания дизлайков.

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Mr Vuuu

Зачем так оскорбительно к геям. Это уже крайняя гомофобия.

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Слегка Придурковатый

Не крайняя, а последняя, лол.

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Александр Дизайнер

Начальник женщина была же раньше... Или вы думаете она как Вачовски ...

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Aleks B

не очень хорошая новость. Кто такой Джефф Уильямс и чем знаменит?
пс Айв топчик

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Hambala Fully

Ведет почти все презентации, которые не ведет сам Кук.

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Тревожный Слава

Этот хмырь

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Ivelevit

Пусть сделают уже наконец круглые эпл вотч, мне от них больше ничего не нужно

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Кигхриль Vselensky

Нужен пепе дизайнер

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