Шаблоны для UX-исследований, гипотезы для юзабилити-тестов и шрифтовые тренды: главное в продуктовом дизайне за январь
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Каждый год уже много лет начинается с разбора свежатины с выставки — она прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Собрал всячину, которая имеет прямое или косвенное отношение к интерфейсам.
Peter Ramsey освежил своё сравнительное исследование приложений британских банков. Печальный вывод — классические банки не особо догоняют современные, во многом из-за малой скорости обновлений.
Jim Kalbach и Elaine Matthias выпустили вторую версию своего шаблона JTBD Canvas. В сопроводительной памятке они описывают как работать с ним.
Шрифтовые тренды 2023 года.
Lawton Pybus попробовал написать сценарий юзабилити-тестирования с помощью ChatGPT. По форме похоже на правду, по сути — много дырок и воды.
Сергей Никишкин из Acronis попробовал написать три плагина для Figma с помощью ChatGPT. В целом получается, хотя не сразу и не всегда оптимально.
Агентство Creative Navy сравнило интерфейсы программ для управления космическими полётами.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: Официальные советы по организации команд, проектов и файлов. В самом интерфейсе — общие обновления.
- Sketch: Pieter Omvlee и Emanuel Sá анонсировали изменения в подходе к разработке Sketch. Команда стала компактнее и, по идее, динамичнее. Не факт, что это поможет им сократить отставание. Но скорость реакции и правда была вялой последние годы, так что интересно будет посмотреть.
- Runway: Инструмент алгоритмического дизайна, который собрал вместе популярные сейчас функции отдельных утилит.
- OKLCH Color Picker & Converter: Сервис помогает анализировать цвета в относительно новом формате записи OKLCH.
- Pixelicious: Сервис конвертирует обычные фото и иллюстрации в пикселизованные — как из старых игр.
Page Laubheimer предлагает фреймворк интерфейсных метрик CASTLE от Nielsen/Norman Group, который дополняет Google HEART для корпоративных продуктов. У них другие принципы использования и критерии успеха.
Памятка Юлианы Шевчук из «Контура» по формулировке гипотез для юзабилити-тестирования. Как правильно описывать их, чтобы получить хорошие ответы.
Maze и Atlassian провели опрос 600 дизайнеров, исследователей и менеджеров продуктов о том, на каких этапах работы над продуктом они проводят пользовательские исследования. И в целом про развитие экспертизы в компаниях.
Памятка сервиса User Interviews по написанию хорошего письма-приглашения на пользовательское исследование. Бонусом идут шаблоны-примеры.
Kevin Muldoon предлагает интересный подход к описанию типографической сетки в дизайн-системах. Он ориентируется на ширину типовых колонок контента в разных состояниях адаптивности.
Виталий Фридман описывает лучшие практики показа субтитров к видео.
Jeremy Reimer рассказывает историю интерфейса компьютера Apple Lisa. Давний дискурс про то, сколько они списали у Xerox PARC, тут тоже есть.
Sarah Gibbons из Nielsen/Norman Group разбирает лучшие практики вовлечения лиц, принимающих решения. Они предлагают необязательную смену терминологии («вовлечение» вместо «менеджмента»), хотя любой современный подход для кросс-функциональных команд предполагает вовлечение.
Marcin Wichary выпускает книгу «Shift Happens» об истории клавиатур. Он проследил её за 150 лет от печатных машинок до современных.
Nielsen/Norman Group опросили 343 специалиста на тему процесса создания CJM. Kate Kaplan делится основными выводами.
Rosenfeld Media выпустили книгу «Changemakers» об управлении изменениями с помощью дизайна. Первая глава в открытом доступе — здесь.
User Interviews собрали большую коллекцию шаблонов для разных методов и задач пользовательских исследований.
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