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Дизайн
Yury Vetrov

Шаблоны для UX-исследований, гипотезы для юзабилити-тестов и шрифтовые тренды: главное в продуктовом дизайне за январь

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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CES 2023

Каждый год уже много лет начинается с разбора свежатины с выставки — она прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Собрал всячину, которая имеет прямое или косвенное отношение к интерфейсам.

The UX of Banking — 900 days of progress

Peter Ramsey освежил своё сравнительное исследование приложений британских банков. Печальный вывод — классические банки не особо догоняют современные, во многом из-за малой скорости обновлений.

JTBD Canvas 2.0

Jim Kalbach и Elaine Matthias выпустили вторую версию своего шаблона JTBD Canvas. В сопроводительной памятке они описывают как работать с ним.

Monotype Type Trends 2023

Шрифтовые тренды 2023 года.

Can ChatGPT write a proper usability test script?

Lawton Pybus попробовал написать сценарий юзабилити-тестирования с помощью ChatGPT. По форме похоже на правду, по сути — много дырок и воды.

Figma plugins development via ChatGPT

Сергей Никишкин из Acronis попробовал написать три плагина для Figma с помощью ChatGPT. В целом получается, хотя не сразу и не всегда оптимально.

Mission Control Software UX Design Patterns & Benchmarking

Агентство Creative Navy сравнило интерфейсы программ для управления космическими полётами.

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: Официальные советы по организации команд, проектов и файлов. В самом интерфейсе — общие обновления.
  • Sketch: Pieter Omvlee и Emanuel Sá анонсировали изменения в подходе к разработке Sketch. Команда стала компактнее и, по идее, динамичнее. Не факт, что это поможет им сократить отставание. Но скорость реакции и правда была вялой последние годы, так что интересно будет посмотреть.
  • Runway: Инструмент алгоритмического дизайна, который собрал вместе популярные сейчас функции отдельных утилит.
  • OKLCH Color Picker & Converter: Сервис помогает анализировать цвета в относительно новом формате записи OKLCH.
  • Pixelicious: Сервис конвертирует обычные фото и иллюстрации в пикселизованные — как из старых игр.

CASTLE Framework for Workplace Applications UX

Page Laubheimer предлагает фреймворк интерфейсных метрик CASTLE от Nielsen/Norman Group, который дополняет Google HEART для корпоративных продуктов. У них другие принципы использования и критерии успеха.

Формулировка гипотез для юзабилити-тестирования — на что обратить внимание

Памятка Юлианы Шевчук из «Контура» по формулировке гипотез для юзабилити-тестирования. Как правильно описывать их, чтобы получить хорошие ответы.

Continuous Research Trends Report 2023

Maze и Atlassian провели опрос 600 дизайнеров, исследователей и менеджеров продуктов о том, на каких этапах работы над продуктом они проводят пользовательские исследования. И в целом про развитие экспертизы в компаниях.

How to Write Study Invite Emails for UX Research

Памятка сервиса User Interviews по написанию хорошего письма-приглашения на пользовательское исследование. Бонусом идут шаблоны-примеры.

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Sizing typography in design systems

Kevin Muldoon предлагает интересный подход к описанию типографической сетки в дизайн-системах. Он ориентируется на ширину типовых колонок контента в разных состояниях адаптивности.

Designing for Accessibility — Best Practices for Closed Captioning and Subtitles UX

Виталий Фридман описывает лучшие практики показа субтитров к видео.

Revisiting Apple’s ill-fated Lisa computer, 40 years on

Jeremy Reimer рассказывает историю интерфейса компьютера Apple Lisa. Давний дискурс про то, сколько они списали у Xerox PARC, тут тоже есть.

UX-Stakeholder Engagement 101

Sarah Gibbons из Nielsen/Norman Group разбирает лучшие практики вовлечения лиц, принимающих решения. Они предлагают необязательную смену терминологии («вовлечение» вместо «менеджмента»), хотя любой современный подход для кросс-функциональных команд предполагает вовлечение.

Marcin Wichary — Shift Happens

Marcin Wichary выпускает книгу «Shift Happens» об истории клавиатур. Он проследил её за 150 лет от печатных машинок до современных.

How Practitioners Create Journey Maps: Typical Uses, Roles, and Methods

Nielsen/Norman Group опросили 343 специалиста на тему процесса создания CJM. Kate Kaplan делится основными выводами.

Maria Giudice & Christopher Ireland — Changemakers. How Leaders Can Design Change in an Insanely Complex World

Rosenfeld Media выпустили книгу «Changemakers» об управлении изменениями с помощью дизайна. Первая глава в открытом доступе — здесь.

105 Free UX Research Templates for Tools You Already Use

User Interviews собрали большую коллекцию шаблонов для разных методов и задач пользовательских исследований.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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