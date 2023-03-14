Принципы адаптивности в 2023 году, новые ИИ-генераторы и закат дизайн-мышления: главное в продуктовом дизайне за февраль
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Ahmad Shadeed разбирает, что значит «адаптивный дизайн» в 2023 году.
Rebecca Ackermann описывает историю взлёта и падения хайпа вокруг дизайн-мышления. Причина банальна — идеи мало что стоят без реализации, а хайп создавал ложное ощущение их самоценности.
Ravi Lingineni рассказывает об измерении «покрытия» продуктов Pinterest дизайн-системой на уровне Figma. Это главный показатель успеха внедрения и у них получился отличный и не сильно затратный подход.
Jeff Patton пишет о важности видения будущего в продуктовой работе. И показывает, как собрать его.
Памятка Юлианы Шевчук из «Контура» по составлению сценария исследования.
Топовая инициатива — сервис показывает, какие исходные изображения в обучающих данных моделей вроде Stable Diffusion помогли сгенерировать вашу картинку.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: Много обновлений для управления корпоративными учётными записями, улучшение работы с видео и общие доработки интерфейса.
- Galileo AI: Инструмент алгоритмического дизайна обещает делать экраны интерфейса по текстовому описанию. Макет можно отредактировать в Figma, а ещё — сгенерировать иллюстрации и тексты.
- Uizard Autodesigner: Инструмент алгоритмического дизайна обещает делать экраны интерфейса по текстовому описанию.
- Scribble Diffusion: Инструмент превращает набросок в фотографию с помощью алгоритмического дизайна.
Сергей Кондауров, Денис Мосин и Светлана Соколова из Яндекса рассказывают об эволюции визуального языка Алисы.
Chiara Aliotta показывает использование «сторителлинга» в дизайне на примере подачи одного из курсов Smashing Magazine.
Jeff Sauro и Jim Lewis ищут способ оценить техническую грамотность пользователей, что влияет на их работу с интерфейсом.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей об омниканальности пользовательского опыта.
Ade Omole рассказывает об особенностях работы над анимацией ежегодного спецпроекта Spotify Wrapped. Как набрасываются и обсуждаются идеи, как помнить о цели и облегчить внедрение.
Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group напоминает, что классические путеводители по интерфейсу после регистрации не работают. И показывает примеры хороших контекстных подсказок.
Rosenfeld Media выпустили книгу Sheryl Cababa «Closing the Loop» о системном мышлении для дизайнеров. Выдержка из главы №1.
Irina Nik показывает, как условный ChatGPT (точнее, модель GPT-3 от того же OpenAI) может помочь в поиске по базе знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Она даёт простую инструкцию по запуску такого поиска.
Бонус: как Walmart прокачали ChatGPT помогать им в описании Job Stories — здесь.
Большая подборка англоязычных подкастов для дизайнеров от Cosima Mielke.
Конференция YouX 2023 о пользовательских исследованиях от User Interviews прошла 26 января в онлайне. Опубликованы видео и тезисы выступлений.
Daley Wilhelm разбирает голограммы в фантастических фильмах. И пытается понять, почему они в основном голубые.
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