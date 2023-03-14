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Дизайн
Yury Vetrov

Принципы адаптивности в 2023 году, новые ИИ-генераторы и закат дизайн-мышления: главное в продуктовом дизайне за февраль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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The Guide To Responsive Design In 2023 and Beyond

Ahmad Shadeed разбирает, что значит «адаптивный дизайн» в 2023 году.

Design thinking was supposed to fix the world. Where did it go wrong?

Rebecca Ackermann описывает историю взлёта и падения хайпа вокруг дизайн-мышления. Причина банальна — идеи мало что стоят без реализации, а хайп создавал ложное ощущение их самоценности.

How Pinterest’s design systems team measures adoption

Ravi Lingineni рассказывает об измерении «покрытия» продуктов Pinterest дизайн-системой на уровне Figma. Это главный показатель успеха внедрения и у них получился отличный и не сильно затратный подход.

Product Vision is Science Fiction — Help your organization focus on successful outcomes

Jeff Patton пишет о важности видения будущего в продуктовой работе. И показывает, как собрать его.

Как составить сценарий юзабилити-тестирования

Памятка Юлианы Шевчук из «Контура» по составлению сценария исследования.

Stable Attribution

Топовая инициатива — сервис показывает, какие исходные изображения в обучающих данных моделей вроде Stable Diffusion помогли сгенерировать вашу картинку.

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: Много обновлений для управления корпоративными учётными записями, улучшение работы с видео и общие доработки интерфейса.
  • Galileo AI: Инструмент алгоритмического дизайна обещает делать экраны интерфейса по текстовому описанию. Макет можно отредактировать в Figma, а ещё — сгенерировать иллюстрации и тексты.
  • Uizard Autodesigner: Инструмент алгоритмического дизайна обещает делать экраны интерфейса по текстовому описанию.
  • Scribble Diffusion: Инструмент превращает набросок в фотографию с помощью алгоритмического дизайна.
Воспользоваться генератором Scribble Diffusion попробовал редактор vc.ru

Как «очеловечивали» дизайн-язык Алисы

Сергей Кондауров, Денис Мосин и Светлана Соколова из Яндекса рассказывают об эволюции визуального языка Алисы.

Яндекс
Как «очеловечивали» дизайн-язык Алисы

И что это вообще значит.

Five Steps To Design Your Product With Powerful Storytelling

Chiara Aliotta показывает использование «сторителлинга» в дизайне на примере подачи одного из курсов Smashing Magazine.

In Search of a Tech-Savvy Measure for UX Research

Jeff Sauro и Jim Lewis ищут способ оценить техническую грамотность пользователей, что влияет на их работу с интерфейсом.

Omnichannel Journeys and Customer Experience: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей об омниканальности пользовательского опыта.

Making Moves: Designing Motion for 2022 Wrapped

Ade Omole рассказывает об особенностях работы над анимацией ежегодного спецпроекта Spotify Wrapped. Как набрасываются и обсуждаются идеи, как помнить о цели и облегчить внедрение.

Onboarding Tutorials vs. Contextual Help

Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group напоминает, что классические путеводители по интерфейсу после регистрации не работают. И показывает примеры хороших контекстных подсказок.

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Sheryl Cababa — Closing the Loop. Systems Thinking for Designers

Rosenfeld Media выпустили книгу Sheryl Cababa «Closing the Loop» о системном мышлении для дизайнеров. Выдержка из главы №1.

I built an AI that answers questions based on my user research data

Irina Nik показывает, как условный ChatGPT (точнее, модель GPT-3 от того же OpenAI) может помочь в поиске по базе знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Она даёт простую инструкцию по запуску такого поиска.

Бонус: как Walmart прокачали ChatGPT помогать им в описании Job Stories — здесь.

UX Podcasts For Designers

Большая подборка англоязычных подкастов для дизайнеров от Cosima Mielke.

YouX 2023

Конференция YouX 2023 о пользовательских исследованиях от User Interviews прошла 26 января в онлайне. Опубликованы видео и тезисы выступлений.

Why all of Hollywood UI looks the same

Daley Wilhelm разбирает голограммы в фантастических фильмах. И пытается понять, почему они в основном голубые.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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