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Таня Боброва

«Билайн» зарегистрировал сокращённый логотип — «б.» Статьи редакции

Оператор использует его с 2022 года.

  • В середине марта 2023 года «Вымпелком» (бренд «билайн») зарегистрировал в Роспатенте товарный знак — это строчная буква «б» с точкой возле логотипа компании. Внимание на это обратил Sostav.
Источник: «билайн»
  • В пресс-службе оператора пояснили, что это альтернативный логотип компании, который она использует с 2022 года. Например, «б.» есть на мерче. «Регистрация лого в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений», — добавили в «билайне».
  • Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2022-го, исключительное право на него будет действовать десять лет.
Мерч компании, скриншот с сайта «билайна»
  • «Билайн» сменил логотип и слоган в октябре 2021 года — впервые за 16 лет. Название компании стало писаться со строчной буквы, а слоган «Живи на яркой стороне» заменили на «На твоей стороне». Разработкой бренда занималось креативное агентство Contrapunto.
  • В ноябре 2022-го Veon, головная компания «Вымпелкома», договорилась о продаже оператора российскому топ-менеджменту. После сделки бренд планируют оставить прежним.

#новость #билайн

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13 комментариев
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 Alexey Kharlamov

Да б.

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Александр Хнычков

Без б.

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Игошин Артемий

ез .

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Александр Хнычков

Вот с отсылкой на пчелу еще: «бзз б.»

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Дима Некрасов

б.раво)

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Невероятный Блондин

ля

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Хозяин

б..

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BLVCK SQUARE

Логотипы уровня /b

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Вадим Д.

Ух ты, б.!

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Энтони Лавджой

Х

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Turbo Chanson

ну б. с. о. теперь

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Сомалийский космонавт

Причем тут шесть и билайн?

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Андрей К.
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