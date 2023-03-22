«Билайн» зарегистрировал сокращённый логотип — «б.» Статьи редакции
Оператор использует его с 2022 года.
- В середине марта 2023 года «Вымпелком» (бренд «билайн») зарегистрировал в Роспатенте товарный знак — это строчная буква «б» с точкой возле логотипа компании. Внимание на это обратил Sostav.
- В пресс-службе оператора пояснили, что это альтернативный логотип компании, который она использует с 2022 года. Например, «б.» есть на мерче. «Регистрация лого в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений», — добавили в «билайне».
- Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2022-го, исключительное право на него будет действовать десять лет.
- «Билайн» сменил логотип и слоган в октябре 2021 года — впервые за 16 лет. Название компании стало писаться со строчной буквы, а слоган «Живи на яркой стороне» заменили на «На твоей стороне». Разработкой бренда занималось креативное агентство Contrapunto.
- В ноябре 2022-го Veon, головная компания «Вымпелкома», договорилась о продаже оператора российскому топ-менеджменту. После сделки бренд планируют оставить прежним.
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Да б.
Без б.
ез .
Вот с отсылкой на пчелу еще: «бзз б.»
б.раво)
ля
б..
Логотипы уровня /b
Ух ты, б.!
Х
ну б. с. о. теперь
Причем тут шесть и билайн?