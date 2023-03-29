Pepsi сменила логотип — впервые за 15 лет Статьи редакции
Теперь он похож на вариант, который компания использовала с 1987-го до 1997 года.
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- 28 марта Pepsi представила новый логотип и брендинг. В Северной Америке его начнут использовать осенью 2023 года, в остальном мире — с 2024 года. Предыдущий логотип компания использовала с 2008 года.
- Изменился шрифт и цвета, теперь надпись Pepsi находится в центре круга, а не рядом. Версия похожа на логотип компании в 1987-1997 годах.
- Также компания изменила позиционирование. Теперь центром стратегии бренда станет линейка напитков Zero без сахара. Продукт уже пользуется популярностью в Европе и других странах, рассказал гендиректор компании Рамон Лагуарта.
Первым новость заметил пользователь vc.ru.
Первые классные. Сейчас все лого — обезличенное говно. Через пару лет будет тренд на усложнение, абстракции, фрактальность и т. д.
Первое больше на прикол похоже
Осталось понять, как вписать усложнения, абстракцию и фрактальность в иконки мобильных приложений.
первый очень странный, второй клон Coca-cola.
"Раньшебылолучше" бригада в треде, даже нечитаемый треш, который выглядит как "моя первая каллиграфия, Вася 5 лет" и то оказывается лучше чем нормальная шрифтовая надпись. Требую вам медаль по ментальный гимнастике, тут минимум тройной аксель
Ох уж этот минимализм
Но да, думается, скоро снова придет тренд на усложнение
первое лого выглядит странно, как будто ручку решили расписать)) А вот второй вариант да, прикольный
Красный цвет, вероятно, стал больше ассоциироваться с коллой, поэтому внесли в визуал разнообразие
Мимикрия под Coca Cola
секрет упоротого дизайна слева (наверное ж они попивая лечебную кока-колу решили пепси-колу придумать).
Изначально Coca-Cola продавалась в аптеках как лекарство. Был у напитка один интересный секрет — в первоначальном виде он содержал кокаин. Основные ингредиенты Coca-Cola были таковы: три части листьев коки (из этих же листьев в 1859 году Альберт Ниман выделил особый компонент и назвал его кокаином) на одну часть орехов тропического дерева колы.
Получившийся напиток был запатентован как лекарственное средство «от расстройств нервной системы».
первый логотип выглядит так словно это написал правша левой рукой
Да, первые, действительно, более уникальные и ни на что не похожие
первый уж совсем клякса 😃
предыдущую версию похоже специально делали максимально убогой :)
"- Ваш логотип похож на вагину на боку." (с)
Эрлих Бахман, "Кремниевая долина"
Вроде же недавно только поменяли.
Там вообще шиза
https://twitter.com/realwackyguy/status/1640790806599553056
goodbye to the pepsi logo whose designer was clearly insane https://twitter.com/PopBase/status/1640769428613906437
я всегда думал, что это подделка на пепси ... и на всякий случай не покупал ))))
Между прочим, дизайнеры вывели целую "формулу пепси" ради этого логотипа.
А мне нравится. Но ретро стиль больше, конечно же
Ушла эпоха, теперь это не толстый парень
блин, вот только сейчас узнал, во что превратили старое лого пепси
Ну то есть они наконец осознали что логотип советских времен был самый удачный, но постремались возвращать его 1 в 1 и чуть поменяли шрифт?
Врядли они осознали, что их логотип - совковых времён )
Продолжай, Гоги!))
я вот тоже помню только четвертый и пятый, который вовсю крутили по тв в нулевых. потом уже перестал воспринимать сладкую газировку как напиток
Пепси - Пейджер - MTV
Блин, аж школу вспомнил.
https://www.youtube.com/watch?v=hMF1l9CAViE
Вот ведь времена были
Когда тебе 16 лет, страсть как хочется бабу, но ее нет, а в телевизоре "у этого" толпа тёлок, даже от размытого вида которых уже встает...
Ребрендинг или распил бабла?
Что думаете?
Для ваты распил бабла, это же Америка
Для либерах это ребрендинг, это же Америка
Манагерам - kpi, художникам - ИБД
penis?
pis pis
1998-2007 - самый родненький))))
Шрифт хорош, но как-то не очень сочетается со знаком.
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«Художники — как тараканы. Некоторых можно прихлопнуть, но под диваном всегда найдутся еще».
# Джон Малкович
тоже можно сказать и о дизайнерах ))
Цвет хорош, но как-то не очень сочетается с Татьянычем.
В России какой-то более радикальный ребрендинг получился
У них же Любимая кола нынче
Самая норм была
в чем разница diet & zero sugar
В Zero чуть больше натрия и чуть больше кофеина.
иллюзия разнообразия, походу😅 я тоже особо не в курсе
Шрифт - говно
Черноголовка сделала ребрендин
И получилась Хорватия
скорее Нидерланды, герба ж нет
Пожалуй, я продолжу любить лого 1998-2007
Игра со шрифтами длиной в сто лет
Если бы не сказали ,я бы даже и не заметила изменения
вопрос зачем это было делать?
было всрато
да им просто больше заняться нечем
Интересно, почему на пепси аллергия есть, а на колу нет...
Возможно, что у вас аллергия на говно
Шо то хуйня, шо это хуйня
Все хуйня. Тем более это пойло не для внутреннего потребления, а жижа для снятия ржавичны и только. И то хреновая.
Интересный новый лого. Явно лучше предыдущего
А сам продукт?
Мне кажется было и так топ, смысл менять
Новый шрифт ахрененный! :-0
Когда в госструктурах некуда девать деньги - начинается переименование, когда это же у коммерсов - начинается ребрендинг.
сменила на старый ?😂
выглядит по новому и свежо
Мне больше всего нравится их самый первый логотип
ну с новым логотипом выглядит очень привлекательно,сразу пить захотелось глядя на картинку
Первые классные. Сейчас все лого — обезличенное говно. Через пару лет будет тренд на усложнение, абстракции, фрактальность и т. д.
Вот смотришь на дизайн логотипов в нулевые, и складывается ощущение, что все дизайнеры в мире учились какой-то одном универе хуевых дизайнов. Иных объяснений у меня нет, почему все такое уродское было
Оно было кричащее)
на бутылках 0.6л тех времён смотрелось вполне неплохо. если смотреть в 2023-м с дисплея, то выглядит странно, конечно )
не то чтобы сейчас лучше
Охуенно было
Тогда это смотрелось ново и круто.
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Боян, лол https://vc.ru/design/648919-pepsi-predstavila-novyy-logotip
Крайне странный шрифт, да и вообще суть этой смены логотипа не понятна
Мне нравиться, тем более он похож на лого 1973, тот который я помню из 80-х и детства. Предпоследний вот этот кривой, на мой взгляд самый не удачный.
все новое -хорошо забытое старое
LED
Бля, чё за тема с этим мужиком с буквами, где вы их делаете?
У них топовые футбольные рекламы
Теперь из-за логотипа можно подумать что они производят мячи и прочую спортивную экипировку. Даже намека нет в нем на то, что это за компания.
А где купить пепсу нынче? Не ДС.
Озон.
На озон и ВБ ящиками продают.
Сразу пить захотелось (сарказм)
Нарисуйте кто-нибудь вариант в стиле нового логотипа Нокиа
А чего изменилось то?
У меня ощущение, что дизайнеры в мире просто вымерли
Просто новых всех утопили и старых начинают размораживать.
Вернулись к тому, от чего ушли)
А мне нравится... правда похож на 87-97
понятно, что обновление и свежесть всем нужны, но честно говоря, шило на мыло, шрифт не подходящий будто бы.. но прошлый хуже, ладно))
РЕРЯ
пока очень непривычно, но я думаю, нам и особо привыкать не стоит! у нас же есть добрый кола
в данном случае у нас есть Любимый и Evervess Кола
Как по мне лого 87-97 годов самое нормальное
Шрифтовая часть приятная, но в логотип в целом кажется слишком много свободного пространства, и синий с красным стали прям чрезмерно насыщенными, слишком дикий контраст везде. Логотип из 50-86 вроде абсолютно так же решен, но чуть интереснее композиция и чуть спокойнее цвета делают его в разы лучше.
Отличный ребрендинг. Предыдущий был явно шаг назад
В глазах круги…))
Смотрю все было актуально по поколению, 2008-2022 — лого и надпись, баннер и сайт; 1997-2007 телевидения и упаковка; 2023-н.в. Лого круглая, соц. сети;
Два первых логотипа типография и вывеска
Компания Pepsi решила вернуться к своим корням и сменить логотип на более ретро-штучку. Кто же следующий? Google возвращается к своему первоначальному логотипу – результаты поиска теперь будут написаны курочкой в блокноте?
Вадим Д, перелогинься.
Надо же что-то менять, вот и поменяли. Ребрендинг все дела, и все остальные эти модные словечки)
Каждый вариант был приятен глазу, кроме схожести с кока-колой.
А мне всегда нравился логотип из 90х, ассоциация с детством. Твоя первая Пепси.
Очевидно же, что лучший был с 87 по 97 год.
фонт не очень)
В 1987-1997 объективно точно не самый лучший с точки зрения дизайна. Но ностальжи, конечно, давит. Поскольку это была первая Пепси, которую попробовал
"Предыдущий строчный шрифт, выделенный курсивом, синий немного приглушённый цвет… они не излучали той уверенности и энергии"
Ну так вернули бы лого 1998-2007 - там "энергии" сполна.
В целом два предыдущих лого были намного лучше нового. В целом циклы какие-то в дизайне (не только напитков): "энергия" - "лаконичность" - снова "энергия". А "энергия" по сути - "шоб в глаза бросалось и пофиг что как китч", еще и "ретро" чуть добавят и "усе, готово" до следующей "лаконичности, зрелости, минимализма".
подобные изменения приживаются с трудом...ну, посмотрим
вообще не нравится, как-то без души
Чёт самый первый их логотип вообще странный, ему не плохо?)
Вообще-то вот первое лого Pepsi
1905-1949 и 1950-1986 больше всего нравятся...
Наконец-то стало классно и энергично.
блин, ну было же нормально, зачем?
Раньше было лучше. Привычнее что ли. Уходит эпоха
Всегда Pepsi нравилась больше по вкусу чем Coca-Cola, Pepsi не такая сладкая.
Самое время для прослушивания евробита.
Наслаждайтесь!
https://youtu.be/3yHL-bb0Z8k
Design
Мне больше нравились лого до 97 года
Почему нельзя просто ПЭПС назвать?
А еще была Херши-кола.
Время сливать Херши.
В "уютный" синий добавили красна . Получилось "излучение" агрессивности и едкости. Так и не понял из концептов, появился ли градиент или нет
Удивительно примитивный копирайтинг в оригинальной статье для такой компании как Pepsi. Например, слово iconic встречается аж 9 раз, включая URL.
Мне кажется в 1950м был самый топ!
Если уважаемые «журналисты» могут объяснить мне логику фразы «впервые за Х лет», при условии что компания уже это делала ранее, а именно Х лет назад, то буду признателен.
Тот который уже 15 (он уже 15 лет!!!) вообще не воспринимал. Смотрю и понимаю, что Пепси визуально воспринимается именно так как было в 90х годах. Согласен с их маркетером- действующий сейчас это унылое говно. Наиболее невзрачное из всех.
Да вообще срать.
Новый логотип ахуенен, наконец он стал законченным с прекрасным ритмом и пропорциями + идеальный по своему графическому весу и линиям шрифт, созданный чтобы вписаться в знак. От разной по своей хуевости компоновки не осталось ничего, есть только идеальный круг. Вся сопутствующая айдентика и идеи тоже ахуенны, а вы тут дальше делитесь мнениями своих кошек какое же все новое говно лол.
Пустая трата
www.astratmb.ru
Зачем нужна Пепси, если есть Херши-Кола.
Лучше верните пепси blue из начала нулевых, прикольная штука была
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