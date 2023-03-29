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Дизайн
Маша Цепелева

Pepsi сменила логотип — впервые за 15 лет Статьи редакции

Теперь он похож на вариант, который компания использовала с 1987-го до 1997 года.

19 368 просмотров
  • 28 марта Pepsi представила новый логотип и брендинг. В Северной Америке его начнут использовать осенью 2023 года, в остальном мире — с 2024 года. Предыдущий логотип компания использовала с 2008 года.
  • Изменился шрифт и цвета, теперь надпись Pepsi находится в центре круга, а не рядом. Версия похожа на логотип компании в 1987-1997 годах.

Предыдущий строчный шрифт, выделенный курсивом, синий немного приглушённый цвет… они не излучали той уверенности и энергии, которые представляет бренд.

Тодд Каплан, директор по маркетингу Pepsi
  • Также компания изменила позиционирование. Теперь центром стратегии бренда станет линейка напитков Zero без сахара. Продукт уже пользуется популярностью в Европе и других странах, рассказал гендиректор компании Рамон Лагуарта.
Банка Pepsi с предыдущим логотипом
Линейка Pepsi с новым логотипом

Первым новость заметил пользователь vc.ru.

#новость #pepsi

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226 комментариев
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 Не очень хороший человек

Первые классные. Сейчас все лого — обезличенное говно. Через пару лет будет тренд на усложнение, абстракции, фрактальность и т. д.

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ЯжПрограммист

Первое больше на прикол похоже

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10 комментариев
Евгений Трифонов
Через пару лет будет тренд на усложнение, абстракции, фрактальность

Осталось понять, как вписать усложнения, абстракцию и фрактальность в иконки мобильных приложений.

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6 комментариев
lakoros

первый очень странный, второй клон Coca-cola.

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5 комментариев
Qnoc

"Раньшебылолучше" бригада в треде, даже нечитаемый треш, который выглядит как "моя первая каллиграфия, Вася 5 лет" и то оказывается лучше чем нормальная шрифтовая надпись. Требую вам медаль по ментальный гимнастике, тут минимум тройной аксель

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1 комментарий
Александр Корнеев

Ох уж этот минимализм
Но да, думается, скоро снова придет тренд на усложнение

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1 комментарий
Александров Андрей

первое лого выглядит странно, как будто ручку решили расписать)) А вот второй вариант да, прикольный

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1 комментарий
Анастасия Коваль

Красный цвет, вероятно, стал больше ассоциироваться с коллой, поэтому внесли в визуал разнообразие

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1 комментарий
Артемий Какашко

Мимикрия под Coca Cola

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Франсуа Пиньон

секрет упоротого дизайна слева (наверное ж они попивая лечебную кока-колу решили пепси-колу придумать).

Изначально Coca-Cola продавалась в аптеках как лекарство. Был у напитка один интересный секрет — в первоначальном виде он содержал кокаин. Основные ингредиенты Coca-Cola были таковы: три части листьев коки (из этих же листьев в 1859 году Альберт Ниман выделил особый компонент и назвал его кокаином) на одну часть орехов тропического дерева колы.
Получившийся напиток был запатентован как лекарственное средство «от расстройств нервной системы».

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Михаил Викулов

первый логотип выглядит так словно это написал правша левой рукой

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1 комментарий
Andrey Zykov

Да, первые, действительно, более уникальные и ни на что не похожие

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Константин Афанасьев

первый уж совсем клякса 😃

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Serjio S

предыдущую версию похоже специально делали максимально убогой :)

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Полуискусственный Интеллект

"- Ваш логотип похож на вагину на боку." (с)
Эрлих Бахман, "Кремниевая долина"

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3 комментария
Д Хб

Вроде же недавно только поменяли.

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1 комментарий
Михаил

Там вообще шиза

https://twitter.com/realwackyguy/status/1640790806599553056

jaren @realwackyguy
Ответ на публикацию @PopBase

goodbye to the pepsi logo whose designer was clearly insane https://twitter.com/PopBase/status/1640769428613906437

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5 комментариев
M-S-R

я всегда думал, что это подделка на пепси ... и на всякий случай не покупал ))))

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1 комментарий
loromoin

Между прочим, дизайнеры вывели целую "формулу пепси" ради этого логотипа.

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Эльдар Супьянов

А мне нравится. Но ретро стиль больше, конечно же

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Сергей

Ушла эпоха, теперь это не толстый парень

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Набоко Арсений

блин, вот только сейчас узнал, во что превратили старое лого пепси

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Gogi Jan

Ну то есть они наконец осознали что логотип советских времен был самый удачный, но постремались возвращать его 1 в 1 и чуть поменяли шрифт?

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Andrew Simon

Врядли они осознали, что их логотип - совковых времён )

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13 комментариев
Артемий Какашко
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3 комментария
Марк Егоров

Продолжай, Гоги!))

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

я вот тоже помню только четвертый и пятый, который вовсю крутили по тв в нулевых. потом уже перестал воспринимать сладкую газировку как напиток

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Перечитатель

Пепси - Пейджер - MTV

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Maxim Basenko

Блин, аж школу вспомнил.

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Norman

https://www.youtube.com/watch?v=hMF1l9CAViE

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Диванный эксперт

Вот ведь времена были

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Alexandr

Когда тебе 16 лет, страсть как хочется бабу, но ее нет, а в телевизоре "у этого" толпа тёлок, даже от размытого вида которых уже встает...

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1 комментарий
Александр Рюмин

Ребрендинг или распил бабла?
Что думаете?

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Товарищ Майор

Для ваты распил бабла, это же Америка
Для либерах это ребрендинг, это же Америка

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3 комментария
Dmitry

Манагерам - kpi, художникам - ИБД

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Император Нолимоций
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шифер едет

penis?

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1 комментарий
Киприан Лейн
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шифер едет

pis pis

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Анна Матвеева

1998-2007 - самый родненький))))

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Вадим Д.

Шрифт хорош, но как-то не очень сочетается со знаком.

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3 комментария
S.Capusta

«Художники — как тараканы. Некоторых можно прихлопнуть, но под диваном всегда найдутся еще».
# Джон Малкович
тоже можно сказать и о дизайнерах ))

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шифер едет

Цвет хорош, но как-то не очень сочетается с Татьянычем.

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1 комментарий
Артём Сергеевич
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Таир Бакиев

В России какой-то более радикальный ребрендинг получился

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Хэппи милф

У них же Любимая кола нынче

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1 комментарий
Тот Самый Сын Маминой Подруги

Самая норм была

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Aleks B

в чем разница diet & zero sugar

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Norman

В Zero чуть больше натрия и чуть больше кофеина.

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3 комментария
Артём Николаев

иллюзия разнообразия, походу😅 я тоже особо не в курсе

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Март Свитшотов

Шрифт - говно

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Перечитатель

Черноголовка сделала ребрендин

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Анна Шолтыш

И получилась Хорватия

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Таир Бакиев

скорее Нидерланды, герба ж нет

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Кристина Соколова

Пожалуй, я продолжу любить лого 1998-2007

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Кристина Соколова

Игра со шрифтами длиной в сто лет

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Евгений Смирнов
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Veronica Baca

Если бы не сказали ,я бы даже и не заметила изменения

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Тесть Роршаха

вопрос зачем это было делать?

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Aleks B

было всрато

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Вячелав Садилов

да им просто больше заняться нечем

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Den Kotov

Интересно, почему на пепси аллергия есть, а на колу нет...

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Март Свитшотов

Возможно, что у вас аллергия на говно

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1 комментарий
Звенислав Николаевич

Шо то хуйня, шо это хуйня

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Иосиф Сталин

Все хуйня. Тем более это пойло не для внутреннего потребления, а жижа для снятия ржавичны и только. И то хреновая.

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Антон Фень

Интересный новый лого. Явно лучше предыдущего

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Алексей С

А сам продукт?

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4 комментария
Илларион Колесников

Мне кажется было и так топ, смысл менять

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Огурец Молодец

Новый шрифт ахрененный! :-0

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Андре

Когда в госструктурах некуда девать деньги - начинается переименование, когда это же у коммерсов - начинается ребрендинг.

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Юрий Славутин

сменила на старый ?😂

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Юрий Буркин

выглядит по новому и свежо

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Alvin

Мне больше всего нравится их самый первый логотип

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Тётя Сара Моргенштерн

ну с новым логотипом выглядит очень привлекательно,сразу пить захотелось глядя на картинку

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Frestom Nikola

Первые классные. Сейчас все лого — обезличенное говно. Через пару лет будет тренд на усложнение, абстракции, фрактальность и т. д.

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Hambala Fully

Вот смотришь на дизайн логотипов в нулевые, и складывается ощущение, что все дизайнеры в мире учились какой-то одном универе хуевых дизайнов. Иных объяснений у меня нет, почему все такое уродское было

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arty

Оно было кричащее)

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1 комментарий
sf

на бутылках 0.6л тех времён смотрелось вполне неплохо. если смотреть в 2023-м с дисплея, то выглядит странно, конечно )

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Аникина Елизавета

не то чтобы сейчас лучше

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legacy

Охуенно было

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Пиван Петрович

Тогда это смотрелось ново и круто.

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Слегка Придурковатый

Боян, лол https://vc.ru/design/648919-pepsi-predstavila-novyy-logotip

Pepsi представила новый логотип — Дизайн на vc.ru
Во вторник Pepsi представила новый логотип и брендинг, которые будут представлены в Северной…
vc.ru
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Лидия Стельмах

Крайне странный шрифт, да и вообще суть этой смены логотипа не понятна

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Михаил Назаров

Мне нравиться, тем более он похож на лого 1973, тот который я помню из 80-х и детства. Предпоследний вот этот кривой, на мой взгляд самый не удачный.

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Елена Новикова

все новое -хорошо забытое старое

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Nonstop

LED

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Невероятный Блондин

Бля, чё за тема с этим мужиком с буквами, где вы их делаете?

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Виталий Кузнецов

У них топовые футбольные рекламы

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arty

Теперь из-за логотипа можно подумать что они производят мячи и прочую спортивную экипировку. Даже намека нет в нем на то, что это за компания.

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2 комментария
Влад Шушкевич

А где купить пепсу нынче? Не ДС.

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Таир Бакиев

Озон.

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Mista

На озон и ВБ ящиками продают.

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3 комментария
Илон Маск

Сразу пить захотелось (сарказм)

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Anton

Нарисуйте кто-нибудь вариант в стиле нового логотипа Нокиа

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Перечитатель

А чего изменилось то?

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Перечитатель

У меня ощущение, что дизайнеры в мире просто вымерли

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Алексей С

Просто новых всех утопили и старых начинают размораживать.

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Екатерина Горкуненко

Вернулись к тому, от чего ушли)

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Ольга Чубарь

А мне нравится... правда похож на 87-97

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Тамара Голубцова

понятно, что обновление и свежесть всем нужны, но честно говоря, шило на мыло, шрифт не подходящий будто бы.. но прошлый хуже, ладно))

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Даня

РЕРЯ

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Марина Крылова

пока очень непривычно, но я думаю, нам и особо привыкать не стоит! у нас же есть добрый кола

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Таир Бакиев

в данном случае у нас есть Любимый и Evervess Кола

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6 комментариев
Kirill Churnossov

Как по мне лого 87-97 годов самое нормальное

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Qnoc

Шрифтовая часть приятная, но в логотип в целом кажется слишком много свободного пространства, и синий с красным стали прям чрезмерно насыщенными, слишком дикий контраст везде. Логотип из 50-86 вроде абсолютно так же решен, но чуть интереснее композиция и чуть спокойнее цвета делают его в разы лучше.

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Александр Дизайнер

Отличный ребрендинг. Предыдущий был явно шаг назад

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Никита Фадеев

В глазах круги…))

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Султан

Смотрю все было актуально по поколению, 2008-2022 — лого и надпись, баннер и сайт; 1997-2007 телевидения и упаковка; 2023-н.в. Лого круглая, соц. сети;

Два первых логотипа типография и вывеска

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Стёпа

Компания Pepsi решила вернуться к своим корням и сменить логотип на более ретро-штучку. Кто же следующий? Google возвращается к своему первоначальному логотипу – результаты поиска теперь будут написаны курочкой в блокноте?

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Озорная Иволга

Вадим Д, перелогинься.

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Валя Власова

Надо же что-то менять, вот и поменяли. Ребрендинг все дела, и все остальные эти модные словечки)

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Светлана Завацкая

Каждый вариант был приятен глазу, кроме схожести с кока-колой.

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Максим Кач

А мне всегда нравился логотип из 90х, ассоциация с детством. Твоя первая Пепси.

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Mikey

Очевидно же, что лучший был с 87 по 97 год.

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Андрей Комягин

фонт не очень)

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Alexei Ageyev

В 1987-1997 объективно точно не самый лучший с точки зрения дизайна. Но ностальжи, конечно, давит. Поскольку это была первая Пепси, которую попробовал

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ilia

"Предыдущий строчный шрифт, выделенный курсивом, синий немного приглушённый цвет… они не излучали той уверенности и энергии"

Ну так вернули бы лого 1998-2007 - там "энергии" сполна.

В целом два предыдущих лого были намного лучше нового. В целом циклы какие-то в дизайне (не только напитков): "энергия" - "лаконичность" - снова "энергия". А "энергия" по сути - "шоб в глаза бросалось и пофиг что как китч", еще и "ретро" чуть добавят и "усе, готово" до следующей "лаконичности, зрелости, минимализма".

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Варя Исаева

подобные изменения приживаются с трудом...ну, посмотрим

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Артур Мороз

вообще не нравится, как-то без души

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Ангелина Воронович

Чёт самый первый их логотип вообще странный, ему не плохо?)

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Norman

Вообще-то вот первое лого Pepsi

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Makar Homenko

1905-1949 и 1950-1986 больше всего нравятся...

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Ilya Vlasov

Наконец-то стало классно и энергично.

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Ярослав Богданов

блин, ну было же нормально, зачем?

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Игорь Мечников

Раньше было лучше. Привычнее что ли. Уходит эпоха

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Norman

Всегда Pepsi нравилась больше по вкусу чем Coca-Cola, Pepsi не такая сладкая.

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Рядовой Шутник

Самое время для прослушивания евробита.
Наслаждайтесь!

https://youtu.be/3yHL-bb0Z8k

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Nonstop

Design

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Станислав Кочергин

Мне больше нравились лого до 97 года

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Никита

Почему нельзя просто ПЭПС назвать?

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C. Steel

А еще была Херши-кола.
Время сливать Херши.

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БаддиRiggoФазуллин

В "уютный" синий добавили красна . Получилось "излучение" агрессивности и едкости. Так и не понял из концептов, появился ли градиент или нет

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Всеволод Волчанский

Удивительно примитивный копирайтинг в оригинальной статье для такой компании как Pepsi. Например, слово iconic встречается аж 9 раз, включая URL.

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Анастасия Карпова - UN English

Мне кажется в 1950м был самый топ!

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Андрей Титов

Если уважаемые «журналисты» могут объяснить мне логику фразы «впервые за Х лет», при условии что компания уже это делала ранее, а именно Х лет назад, то буду признателен.

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Alex Alex

Тот который уже 15 (он уже 15 лет!!!) вообще не воспринимал. Смотрю и понимаю, что Пепси визуально воспринимается именно так как было в 90х годах. Согласен с их маркетером- действующий сейчас это унылое говно. Наиболее невзрачное из всех.

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Иосиф Сталин

Да вообще срать.

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Аккаунт отморожен

Новый логотип ахуенен, наконец он стал законченным с прекрасным ритмом и пропорциями + идеальный по своему графическому весу и линиям шрифт, созданный чтобы вписаться в знак. От разной по своей хуевости компоновки не осталось ничего, есть только идеальный круг. Вся сопутствующая айдентика и идеи тоже ахуенны, а вы тут дальше делитесь мнениями своих кошек какое же все новое говно лол.

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Alexey Korole

Пустая трата
www.astratmb.ru

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Alexandr

Зачем нужна Пепси, если есть Херши-Кола.

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1E0P4RD

Лучше верните пепси blue из начала нулевых, прикольная штука была

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Аккаунт заморожен

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