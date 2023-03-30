МТС проведёт ребрендинг и откажется от яйца в логотипе Статьи редакции
Компания использовала его с 2006 года.
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- О ребрендинге со ссылкой на источники сообщили «Ведомости», информацию подтвердил РБК президент компании Вячеслав Николаев. Новый логотип компания официально объявит 30 марта.
- МТС откажется в логотипе от изображения яйца, которое использовал в качестве символа с 2006 года. Оператор утверждал, что это не яйцо, а «простой и вечный символ в форме яйца». Слоган останется прежним — «Быть лучше каждый день».
- Вместо него на логотипе будет изображён квадрат красного цвета с буквами «М», «Т» и «С» по периметру. В таком виде его будут использовать для основных услуг компании, для «дочек» его немного изменят — «отрежут» уголок, в котором разместят название сервиса.
- Разработкой бренда компания занималась вместе с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony. Ребрендинг обошёлся МТС в 20-30 млн рублей.
- Как пояснил Николаев, идея ребрендинга пришла после обновления бренда в 2019 году. Компания поняла, что этого «не хватило». Оператор делал большое количество исследований, из которых узнал, что МТС больше ассоциируют с красным цветом, а яйцо вызывает у молодежи «ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного».
- При этом сама компания сильно поменялась: запустила новые бизнесы и перестала быть только телекоммуникационным оператором, отметил Николаев.
МТС, берите. Сделал за пять секунд в паинте и абсолютно бесплатно. Вышло не хуже, щетаю. Не благодарите!
Как будто Лебедев рисовал
не гони. Небось прогнал через ЧатГПТ.
топчик, 30 лямов стоит
Это лого попадёт юзерам в слепую зону и сразу смешается с остальной дешёвкой. Хорошее лого должно выбиваться из общей массы. Мтсовцы правильно всё сделали.
хорошо получилось
Это по программе экспресс-дизайна? 🧐
https://www.youtube.com/watch?v=hjNx8_hl94g
Даже лучше
Опять хит-парад остроумных вариантов
бесплатно нахуй не надо, как из бесплатно деньги украсть?
вот вам писят рублей, всего хорошего
А где надпись Цифровая экосистема? Короче не по тз
Красным не угадал оттенок! "Миша все х..ня давай по новой." (с)
МТС без яиц... Слабаки))
Забились в угол!
Зашел ради этого!
Отказываются от самого узнаваемого символа в бренде. Идиотизм.
Я, конечно, задачу не знаю, может там "уйти от предыдущего образа и дать пользователям позабыть это самый образ, т. к. рынок поделен и шибко не движется, а это повод обновиться, чтобы люди потянулись". С этой точки зрения сделано вроде верно, но мне яичко нравилось, его можно было в аниме какое вписать, в повесточку бы вошло, да много идей для освежения.
Крч, зря от яичка отказались, яичко очень символично и никогда не устареет, а вот маркетологи умрут, как пить дать
Оскопили, демоны!
И в правду получилось не очень, яйца всегда выражали стержень любого дела)
Да ладно вам, они просто его съели.
Было бы от чего отказываться
Предлагаю такой логотип для мтс
у меня до сих пор симка тех времен есть
А "Джинс" это тоже мтс был?
Девяностыми пахнуло, но это лучше, чем то, что было после 2006 года. До сих пор книжица с сервис кодами лежит (тогда такие давали, качественная полиграфия, которая, вероятно, и компанию переживёт, у б. тоже отлично на мелованной бумаге... было).
Я помню как всё начиналось :-)
тут хотя бы работа дизайнеры видна налицо
РОКК, ЕБОЛ, МУПЮ, ОВИЧ, НИЯЕ, Т 👡🔑Й
Ебол это сильно!
ЭРЕК, УЮ, ЧОРС
Пока ассоциация такая...
Можно ли было придумать еще более всратый логотип? (особенно с midjourney)
Можно было
Всратый бренд - всратый лого, мне кажется все логично.
- миджерни нарисуй нам логотип МТС
- мтс
- хм. ну ладно пойдёт. думаю миллионов за 20 мы его продадим.
Еще креатива в ленту
вот у вас нормальный пропорциональный вариант, с центральным элементом!
😂😂😂 у меня именно такая ассоциация)))
Обсуждение досрочного выполнения плана пятилетки машинно-тракторными станциями Кубани на съезде КПСС.
МТС без яиц. Это точно ребрендинг, а не кастрация?
Рисовал уволенный дизайнер, видимо.
Это операция по смене гендера. Модно, молодёжно, по-западному!
Чуть чуть яйцо обрежут.
Чтобы затеять такое, нужно иметь яйца!
Зачем меняться так радикально? Надо было просто удвоить количество яиц
Лучше: "Нас любят миллионы"
Форма унитаза
Ну, продвижение яйца было легендарным. Я помню, как в 2006, недели за 2 до того, как МТС официально о смене логотипа объявили, у нас в Перми по улицам везде эти яйца развесили и раздавали атрибутику с ними. Все тогда ещё гадали, что это за хрень такая.
у нас в универе квест был, если угадать что за яйцо, мерч давали. У меня кепка мтс была с этим самым яйцом, хотя я не угадал)
Теперь будут ходить и отбирать атрибутика. И все будут гадать что это за хрень такая.
А третью букву кто рисовал?
Сами знаете кто...
Оставили место на развитие )
М0СТ
Это на распил очередных 20 лямов
Вангую будет так
За этот можно и все 50 млн. руб. просить
Тогда уж: "М - и точка"
https://vc.ru/design/642640-bilayn-zaregistriroval-sokrashchennyy-logotip-b
Да ну. Это отсылка к метро и где-то к М-Ж
Похоже, что у компании появилось неофициальное название. Вы не сможете это развидеть.
Предлагаю конкурс на вписывание слов в новый паттерн.
На правах предлагающего закидываю сразу два варианта: МАТИСС и МАТРОС.
Первая ассоциация
Собственно как и Lamoda - когда еду и вижу их офисы и пункты выдачи, ощущение, что La отвалилась и ниже висит
Кстати вот лого Ony:
Теперь всё встало на свои места )
Вот лого "Утки".
Они в целом набрали студии с самыми скучными логотипами и работами по принципу "делоем кводратты с 2003 хода..."
Без яиц и точка!
Это удар ниже пояса
В принципе за последний год у многих яйца пропали
Ахреневаю, как местные комментаторы судят про ребрендинг не посмотрев ничего из айдентики, кроме отдельного лого.
В целом норм, но без яйца упускают характер чтоли, стали просто никакими и "норм".
да как было всрато в виде лого, так и тут то же самое. На свитшоте вообще ощущение что печать была плохая и одна буква "отстиралась"
И вижу тут вторичное говно.
Как будто сканворд не доразгаданый
Понимаете, даже меня не вдохновляет этот логотип. С моей точки зрения лого должно запоминаться своим креативом с хорошей точки зрения, где вложена изюминка и смысл. А тут что? Красный фон и 3 буквы в стиле Arial или Times new roman? Я бы даже сказал в советском стиле, там везде красный цвет и буквы. Серпа с молотом только здесь не хватает.
А есть ли смысл проводить ребрединг, если нет хорошей идеи?
Обычно ребредингом мобильные операторы пытаются повысить продажи и запускают новые ветки тарифов.
Пока для меня нормальные креативщики работают над билайном (там явно не жалеют денег на творчество, либо нормальные топ-менеджеры по маркетингу), хотя сам владелец МТС из-за покрытия.
неплохо, мне нравится.. есть одно НО.. издалека не увидишь... на мерче трудно печатать (ручки и т.п.). И , да, это задача самой компании рассказать о своем бренде, чтобы его поняли....
а ну так то да, это просто гениальное решение. так все круто
Пустой уголок будет отгибаться, а под ним будет виднеться продукт из эко-системы МТС.
Само-кастрация 🙄
Странно это. Есть логотип, есть ассоциация крепкая. Причем логотип не самый плохой. Яичко - доброе, круглое, всем знакомое. Казалось бы хайпуй на нем. Делай его повсеместно. Нет. Решили отказаться. Видимо яичко не очень технологично.
Но почему? Вы запустите рекламу, где яичко будет раскрываться, а внутри часовой механизм. Покажите, что есть ассоциация с теми параметрами бренда, что качаете. Вот правда, отказываться и начинать по-новой... Ну как-то странно это..
Пользуюсь продукцией компаний тех, которые устраивают по качеству. Вообще похрен какой у них логотип и брендинг
Часовой механизм это технология, которой не одна сотня лет кстати.
Что если они попробовали, а из яйца выглянуло то, что им не понравилось?
страшный сон перфекциониста теперь, впрочем этим уже ничего не поможет, после яиц и реклам с оленями
яйцо хотя бы хайповое было, никто не понимал почему яйцо, сколько мемов было сделано.. а теперь просто дно какое-то.
ща набегут биохакеры
Ушла эпоха
А новый логотип уже известен?
Известен. Что бы его увидеть нужно сфокусироваться, и разглядеть картинки в посте.
В конце статьи показан
Очень большая просьба, если есть фото "специалистов" сделавших и утвердивших "это" скиньте в комменты
Это же не яйцо, а эллипсоид!
Тут недавно статья была. Надо было яйцо трансформировать в сквиркл!
Лучше бы рассказали кому в голову пришла идея яйца
Пришлому поляку, погугли.
могли бы дать любому ребёнку нврисовать результат был бы не хуже
Ребрендинг это не только нарисовать лого, это полностью заменить стилистику, вывески, мерч и тд. 30 лямов это ещё побожески.
Айдентика - это не только лого
помню как долго общество привыкало к яйцу)) сколько было стеба, мемов и прочих анекдотов, я как раз в ту эпоху трудился на благо компании, но вот что примечательно, ребрендинг вызывающий конфуз, вызывает вирусное обсуждение, и создает, вероятно, одну из лучших реализаций стратегии продвижения за счёт обычных пользователей, а буря в конце концов стихает и всем-всё становится привычно, но к тому моменту желаемый результат уже достигнут)
потому что яйцо вызывает ассоциации. чем более абстрактный лого, тем меньше будет обсуждений и вирусни
...а что ты знаешь, юзернейм, о том как ̶о̶т̶б̶е̶л̶и̶т̶ь̶ потратить 1 ярд?
Два супер-пупер агентства два года осваивали 30 лямов чтобы раскидать по квадрату три буквы средней паршивости - учитесь, господа. Потом можно будет почитать статью в виде руководства по фирменному стилю, в котором будет тщательнейшим образом расписано - почему это самый эффективный и уникальный лого, который доставит имидж компании на новую маразмо-стационарную орбиту. Тренд "мы можем впарить любую уху" потому что это ̶и̶п̶а̶н̶ь̶к̶о̶ весело и хайпово прижился и пустил метастазы.
ты серьезно? логотип это незначительная часть айдентики, которая включает в себя буквально весь дизайн бренда, печатная реклама, реклама в инете, мобильные приложения, сайт мерч и так далее и так далее
это очень большая работа для большого количества людей
а логотип это не самая важная штука по которой стоит оценивать получился ли ребрендинг)
Вот этот логотип - это чо, прикол?
пытаются хайпануть
Вместо яйца теперь будет дикпик :)
рекомендую вам новую медийную персону для рекламы
Кто это?
Выглядит новое лого всрато.
Может это фальстарт 1 апреля?
Вот про яйцо примерно так же думали. Тизеры появились в первой половине апреля, поэтому профильные СМИ уверяли, что это шутка.
А в конце апреля уже, после анонса на выставке Связь-Экспокомм, те СМИ старательно делали вид, что ничо такого не было.
Серьезно, за этот «дизайн» 20-30 млн руб? А что делается на такой бюджет, кто подскажет?
Статья на vc стоит дороже, хз где они деньги берут
искренне не понимаю почему бренды массово меняют свои логотипы,но видимо пытаются идти в ногу со временем
Нагавно… нагавно… ногавногусовременем!
на фоне провалов надо мутить какую то движуху левую, чтобы отчитаться
Всегда был убежден, что это маневр века: потратил рублЪ - отчитался, что 30 млн…
НДС в кармане.
Мда а я то думал, что "б." это днище
Ммм, х..ета
∆
∆∆
если честно - новость жесть.
Куча агентств чтобы в квадрате разместить буквы по углам?
оставьте яйцо!
Можно было еще буквы раскидать.
Зря отказались от графического элемента
яМы - ТС
Лучше бы тарифы удешевляли и качество интернета поднимали
То то кругом все удешевляется
Что над яйцом тогда потешались, что сейчас хрень пооная. Первый логотип был самым зачОтным
Лого вырублен топором
писан обоссаным пером
Все-таки, яйцо появилось раньше
Яйцо так же, не очень радостно приняли. Потом привыкли.
Можно подумать, с новым логотипом перестанут наконец бесцеремонно названивать клиентам по утрам "у нас для вас предложение".
А как оно связано между собой?
Беззвучный режим решае
Топ 10 пранков, вышедших из-под контроля.
Непонятно зачем, если яйцо уже давно стало ассоциацией. Вон Макдональдс как нашли свою букву М, так от нее и не отказываются во все ребрендинги. Ну ладно, хорошо, не хотите больше яйцо, окей.. Но почему ТАК плохо?
Далли с простым запросом нарисовал более осмысленный логотип, чем дизайнеры аж двух контор-подрядчиков, ну и про пропорции получившегося у специалистов лого я молчу.
Конечно "я художник, я так вижу" всё еще аргумент в любом случае, ну или просто мы, обыватели, ничего не понимаем в логотипах..
срочно таблетку!
кровь из глаз)
Буквы по углам не считываются как 'МТС', выглядят разобщенно, как будто их наказали и поставили по разным углам комнаты ' подумать о своем поведении'
Снова Тема сделал миллионов за 50?