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Дизайн
Евгения Евсеева

МТС проведёт ребрендинг и откажется от яйца в логотипе Статьи редакции

Компания использовала его с 2006 года.

14 421 просмотров
Обновлённый логотип. Фото: Андрей Гордеев / «Ведомости»
  • О ребрендинге со ссылкой на источники сообщили «Ведомости», информацию подтвердил РБК президент компании Вячеслав Николаев. Новый логотип компания официально объявит 30 марта.
  • МТС откажется в логотипе от изображения яйца, которое использовал в качестве символа с 2006 года. Оператор утверждал, что это не яйцо, а «простой и вечный символ в форме яйца». Слоган останется прежним — «Быть лучше каждый день».
  • Вместо него на логотипе будет изображён квадрат красного цвета с буквами «М», «Т» и «С» по периметру. В таком виде его будут использовать для основных услуг компании, для «дочек» его немного изменят — «отрежут» уголок, в котором разместят название сервиса.
Фото: МТС
Фото: МТС
  • Разработкой бренда компания занималась вместе с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony. Ребрендинг обошёлся МТС в 20-30 млн рублей.
  • Как пояснил Николаев, идея ребрендинга пришла после обновления бренда в 2019 году. Компания поняла, что этого «не хватило». Оператор делал большое количество исследований, из которых узнал, что МТС больше ассоциируют с красным цветом, а яйцо вызывает у молодежи «ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного».
  • При этом сама компания сильно поменялась: запустила новые бизнесы и перестала быть только телекоммуникационным оператором, отметил Николаев.
Фото: МТС
Фото: МТС

#новость #мтс

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278 комментариев
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 Слегка Придурковатый

МТС, берите. Сделал за пять секунд в паинте и абсолютно бесплатно. Вышло не хуже, щетаю. Не благодарите!

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Оксана Зайцева

Как будто Лебедев рисовал

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2 комментария
Куртуазный маньерист

не гони. Небось прогнал через ЧатГПТ.

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1 комментарий
Leonid Sobchenko

топчик, 30 лямов стоит

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nochnoy.ru

Это лого попадёт юзерам в слепую зону и сразу смешается с остальной дешёвкой. Хорошее лого должно выбиваться из общей массы. Мтсовцы правильно всё сделали.

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5 комментариев
Артём Касьянов

хорошо получилось

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NIKITA ZHEMANOV

Это по программе экспресс-дизайна? 🧐

https://www.youtube.com/watch?v=hjNx8_hl94g

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Алексей С

Даже лучше

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Олег

Опять хит-парад остроумных вариантов

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1 комментарий
Артур Маслов

бесплатно нахуй не надо, как из бесплатно деньги украсть?

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Эдуард Самойлов

вот вам писят рублей, всего хорошего

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M-S-R

А где надпись Цифровая экосистема? Короче не по тз

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Stas Sokolov

Красным не угадал оттенок! "Миша все х..ня давай по новой." (с)

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Alex Shevchenko

МТС без яиц... Слабаки))

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boobsmakemehappy

Забились в угол!

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карман рулет

Зашел ради этого!

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1 комментарий
Не очень хороший человек

Отказываются от самого узнаваемого символа в бренде. Идиотизм.

Я, конечно, задачу не знаю, может там "уйти от предыдущего образа и дать пользователям позабыть это самый образ, т. к. рынок поделен и шибко не движется, а это повод обновиться, чтобы люди потянулись". С этой точки зрения сделано вроде верно, но мне яичко нравилось, его можно было в аниме какое вписать, в повесточку бы вошло, да много идей для освежения.

Крч, зря от яичка отказались, яичко очень символично и никогда не устареет, а вот маркетологи умрут, как пить дать

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1 комментарий
Эдуард Гульбзденьчиков

Оскопили, демоны!

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Саша Антипов

И в правду получилось не очень, яйца всегда выражали стержень любого дела)

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Олег

Да ладно вам, они просто его съели.

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ctonos

Было бы от чего отказываться

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Ale K

Предлагаю такой логотип для мтс

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Евгений Атласов

у меня до сих пор симка тех времен есть

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3 комментария
Strawberry Domestos

А "Джинс" это тоже мтс был?

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3 комментария
Sergei Timofeyev

Девяностыми пахнуло, но это лучше, чем то, что было после 2006 года. До сих пор книжица с сервис кодами лежит (тогда такие давали, качественная полиграфия, которая, вероятно, и компанию переживёт, у б. тоже отлично на мелованной бумаге... было).

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Алексей С

Я помню как всё начиналось :-)

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Артем Кобяков

тут хотя бы работа дизайнеры видна налицо

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Добрый Песец
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Score of Doom

РОКК, ЕБОЛ, МУПЮ, ОВИЧ, НИЯЕ, Т 👡🔑Й

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3 комментария
Ivan Cato

Ебол это сильно!

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Эдуард Гульбзденьчиков

ЭРЕК, УЮ, ЧОРС

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1 комментарий
Охранник

Пока ассоциация такая...

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Невкусно и грустно

Можно ли было придумать еще более всратый логотип? (особенно с midjourney)

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Gambit

Можно было

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2 комментария
Vyacheslav Bezfamilnih

Всратый бренд - всратый лого, мне кажется все логично.

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lakoros

- миджерни нарисуй нам логотип МТС
- мтс
- хм. ну ладно пойдёт. думаю миллионов за 20 мы его продадим.

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Pasha Pakhar

Еще креатива в ленту

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Anetta

вот у вас нормальный пропорциональный вариант, с центральным элементом!

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Артем Захаров

😂😂😂 у меня именно такая ассоциация)))

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Labeling

Обсуждение досрочного выполнения плана пятилетки машинно-тракторными станциями Кубани на съезде КПСС.

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Вадим Д.

МТС без яиц. Это точно ребрендинг, а не кастрация?
Рисовал уволенный дизайнер, видимо.

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Alexander Golubev

Это операция по смене гендера. Модно, молодёжно, по-западному!

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Хрюн Моржов

Чуть чуть яйцо обрежут.

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Anti Anti

Чтобы затеять такое, нужно иметь яйца!

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1 комментарий
1E0P4RD

Зачем меняться так радикально? Надо было просто удвоить количество яиц

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Игорь Протасов

Лучше: "Нас любят миллионы"

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1 комментарий
Pixel Lens

Форма унитаза

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Андрей Мельник

Ну, продвижение яйца было легендарным. Я помню, как в 2006, недели за 2 до того, как МТС официально о смене логотипа объявили, у нас в Перми по улицам везде эти яйца развесили и раздавали атрибутику с ними. Все тогда ещё гадали, что это за хрень такая.

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Leonid Sobchenko

у нас в универе квест был, если угадать что за яйцо, мерч давали. У меня кепка мтс была с этим самым яйцом, хотя я не угадал)

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2 комментария
Alexander Golubev

Теперь будут ходить и отбирать атрибутика. И все будут гадать что это за хрень такая.

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Балкон.Ру
Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony.

А третью букву кто рисовал?

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Алексей С

Сами знаете кто...

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Илья Тюменцев

Оставили место на развитие )

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Valery Peterson

М0СТ

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1 комментарий
Владимир Бандуристов
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1 комментарий
Павел Шкутко

Это на распил очередных 20 лямов

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Владимир Бандуристов
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Владис

Вангую будет так

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Перечитатель

За этот можно и все 50 млн. руб. просить

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2 комментария
lakoros
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Игорь Котов

Тогда уж: "М - и точка"

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lakoros

https://vc.ru/design/642640-bilayn-zaregistriroval-sokrashchennyy-logotip-b

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1 комментарий
Ольга Маньшина

Да ну. Это отсылка к метро и где-то к М-Ж

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Качан Водки

Похоже, что у компании появилось неофициальное название. Вы не сможете это развидеть.

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Павел Скиннер

Предлагаю конкурс на вписывание слов в новый паттерн.
На правах предлагающего закидываю сразу два варианта: МАТИСС и МАТРОС.

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Riado

Первая ассоциация

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Oleg Krim

Собственно как и Lamoda - когда еду и вижу их офисы и пункты выдачи, ощущение, что La отвалилась и ниже висит

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Qnoc

Кстати вот лого Ony:

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Pavel Rekunov

Теперь всё встало на свои места )

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1 комментарий
DOPPEL BOX

Вот лого "Утки".
Они в целом набрали студии с самыми скучными логотипами и работами по принципу "делоем кводратты с 2003 хода..."

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Andrey

Без яиц и точка!

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Vasiliy coconut

Это удар ниже пояса

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Айрат Заляев

В принципе за последний год у многих яйца пропали

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Огурец Молодец

Ахреневаю, как местные комментаторы судят про ребрендинг не посмотрев ничего из айдентики, кроме отдельного лого.
В целом норм, но без яйца упускают характер чтоли, стали просто никакими и "норм".

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Anetta

да как было всрато в виде лого, так и тут то же самое. На свитшоте вообще ощущение что печать была плохая и одна буква "отстиралась"

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lakoros

И вижу тут вторичное говно.

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Топ Жыр

Как будто сканворд не доразгаданый

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Артем Захаров

Понимаете, даже меня не вдохновляет этот логотип. С моей точки зрения лого должно запоминаться своим креативом с хорошей точки зрения, где вложена изюминка и смысл. А тут что? Красный фон и 3 буквы в стиле Arial или Times new roman? Я бы даже сказал в советском стиле, там везде красный цвет и буквы. Серпа с молотом только здесь не хватает.
А есть ли смысл проводить ребрединг, если нет хорошей идеи?

Обычно ребредингом мобильные операторы пытаются повысить продажи и запускают новые ветки тарифов.

Пока для меня нормальные креативщики работают над билайном (там явно не жалеют денег на творчество, либо нормальные топ-менеджеры по маркетингу), хотя сам владелец МТС из-за покрытия.

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1 комментарий
Перечитатель

неплохо, мне нравится.. есть одно НО.. издалека не увидишь... на мерче трудно печатать (ручки и т.п.). И , да, это задача самой компании рассказать о своем бренде, чтобы его поняли....

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Garmonbon

а ну так то да, это просто гениальное решение. так все круто

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Ivan Marias

Пустой уголок будет отгибаться, а под ним будет виднеться продукт из эко-системы МТС.

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Евгений Фрост

Само-кастрация 🙄

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Domorost

Странно это. Есть логотип, есть ассоциация крепкая. Причем логотип не самый плохой. Яичко - доброе, круглое, всем знакомое. Казалось бы хайпуй на нем. Делай его повсеместно. Нет. Решили отказаться. Видимо яичко не очень технологично.
Но почему? Вы запустите рекламу, где яичко будет раскрываться, а внутри часовой механизм. Покажите, что есть ассоциация с теми параметрами бренда, что качаете. Вот правда, отказываться и начинать по-новой... Ну как-то странно это..

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Rex Mundy

Пользуюсь продукцией компаний тех, которые устраивают по качеству. Вообще похрен какой у них логотип и брендинг

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Dmitry Balandin

Часовой механизм это технология, которой не одна сотня лет кстати.

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Ольга Маньшина

Что если они попробовали, а из яйца выглянуло то, что им не понравилось?

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неформат

страшный сон перфекциониста теперь, впрочем этим уже ничего не поможет, после яиц и реклам с оленями

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Anetta

яйцо хотя бы хайповое было, никто не понимал почему яйцо, сколько мемов было сделано.. а теперь просто дно какое-то.

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1 комментарий
Макс Мартин
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lakoros
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Юрий Трофимов

ща набегут биохакеры

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Artyom

Ушла эпоха

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Анастасия Мартынова

А новый логотип уже известен?

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N M

Известен. Что бы его увидеть нужно сфокусироваться, и разглядеть картинки в посте.

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1 комментарий
Антон Фень

В конце статьи показан

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SE

Очень большая просьба, если есть фото "специалистов" сделавших и утвердивших "это" скиньте в комменты

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Revenant

Это же не яйцо, а эллипсоид!

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Boris Agafontsev

Тут недавно статья была. Надо было яйцо трансформировать в сквиркл!

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2 комментария
Владимир Трубачёв
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Black7

Лучше бы рассказали кому в голову пришла идея яйца

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Peembot

Пришлому поляку, погугли.

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неформат
Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony. Ребрендинг обошёлся МТС в 20-30 млн рублей.

могли бы дать любому ребёнку нврисовать результат был бы не хуже

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Иван Иванов

Ребрендинг это не только нарисовать лого, это полностью заменить стилистику, вывески, мерч и тд. 30 лямов это ещё побожески.

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1 комментарий
Anastasia Razumeetsya

Айдентика - это не только лого

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Ruslan

помню как долго общество привыкало к яйцу)) сколько было стеба, мемов и прочих анекдотов, я как раз в ту эпоху трудился на благо компании, но вот что примечательно, ребрендинг вызывающий конфуз, вызывает вирусное обсуждение, и создает, вероятно, одну из лучших реализаций стратегии продвижения за счёт обычных пользователей, а буря в конце концов стихает и всем-всё становится привычно, но к тому моменту желаемый результат уже достигнут)

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Garmonbon

потому что яйцо вызывает ассоциации. чем более абстрактный лого, тем меньше будет обсуждений и вирусни

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Ничтоже Сумняшеся

...а что ты знаешь, юзернейм, о том как ̶о̶т̶б̶е̶л̶и̶т̶ь̶ потратить 1 ярд?
Два супер-пупер агентства два года осваивали 30 лямов чтобы раскидать по квадрату три буквы средней паршивости - учитесь, господа. Потом можно будет почитать статью в виде руководства по фирменному стилю, в котором будет тщательнейшим образом расписано - почему это самый эффективный и уникальный лого, который доставит имидж компании на новую маразмо-стационарную орбиту. Тренд "мы можем впарить любую уху" потому что это ̶и̶п̶а̶н̶ь̶к̶о̶ весело и хайпово прижился и пустил метастазы.

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Виталий Ермаков

ты серьезно? логотип это незначительная часть айдентики, которая включает в себя буквально весь дизайн бренда, печатная реклама, реклама в инете, мобильные приложения, сайт мерч и так далее и так далее
это очень большая работа для большого количества людей
а логотип это не самая важная штука по которой стоит оценивать получился ли ребрендинг)

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Вот этот логотип - это чо, прикол?

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Aleks B

пытаются хайпануть

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Добрый Песец

Вместо яйца теперь будет дикпик :)

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Перечитатель
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Александр Б.

рекомендую вам новую медийную персону для рекламы

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Boris Agafontsev

Кто это?

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1 комментарий
Влад Светлый

Выглядит новое лого всрато.
Может это фальстарт 1 апреля?

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Konstantin

Вот про яйцо примерно так же думали. Тизеры появились в первой половине апреля, поэтому профильные СМИ уверяли, что это шутка.

А в конце апреля уже, после анонса на выставке Связь-Экспокомм, те СМИ старательно делали вид, что ничо такого не было.

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1 комментарий
Mark Kats

Серьезно, за этот «дизайн» 20-30 млн руб? А что делается на такой бюджет, кто подскажет?

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Fred Han

Статья на vc стоит дороже, хз где они деньги берут

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Никита
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Kurt

искренне не понимаю почему бренды массово меняют свои логотипы,но видимо пытаются идти в ногу со временем

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Boris Agafontsev

Нагавно… нагавно… ногавногусовременем!

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Aleks B

на фоне провалов надо мутить какую то движуху левую, чтобы отчитаться

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1 комментарий
Попов Янис

Всегда был убежден, что это маневр века: потратил рублЪ - отчитался, что 30 млн…
НДС в кармане.

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yeah sure

Мда а я то думал, что "б." это днище

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sdhgshehrh

Ммм, х..ета

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Andrey Kulakov


∆∆

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Yakovlev

если честно - новость жесть.

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lakoros

Куча агентств чтобы в квадрате разместить буквы по углам?
оставьте яйцо!

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lakoros

Можно было еще буквы раскидать.

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Артур Маслов

Зря отказались от графического элемента

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Никита
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Никита
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Bondarev Alexander

яМы - ТС

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Таузан Таузан

Лучше бы тарифы удешевляли и качество интернета поднимали

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Иван Иванов

То то кругом все удешевляется

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Алексей Айтишный

Что над яйцом тогда потешались, что сейчас хрень пооная. Первый логотип был самым зачОтным

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Cere8ellum

Лого вырублен топором

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Александр Привалов

писан обоссаным пером

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Алексей Марков

Все-таки, яйцо появилось раньше

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CHI DA?

Яйцо так же, не очень радостно приняли. Потом привыкли.

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Элина Ткаченко

Можно подумать, с новым логотипом перестанут наконец бесцеремонно названивать клиентам по утрам "у нас для вас предложение".

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Юрий Б.

А как оно связано между собой?

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Den Kotov

Беззвучный режим решае

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Станислав

Топ 10 пранков, вышедших из-под контроля.

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Anetta

Непонятно зачем, если яйцо уже давно стало ассоциацией. Вон Макдональдс как нашли свою букву М, так от нее и не отказываются во все ребрендинги. Ну ладно, хорошо, не хотите больше яйцо, окей.. Но почему ТАК плохо?
Далли с простым запросом нарисовал более осмысленный логотип, чем дизайнеры аж двух контор-подрядчиков, ну и про пропорции получившегося у специалистов лого я молчу.
Конечно "я художник, я так вижу" всё еще аргумент в любом случае, ну или просто мы, обыватели, ничего не понимаем в логотипах..

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Bo.G

срочно таблетку!

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Marina Sokolova

кровь из глаз)

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Dmitry Ilyin

Буквы по углам не считываются как 'МТС', выглядят разобщенно, как будто их наказали и поставили по разным углам комнаты ' подумать о своем поведении'

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Вачирангкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун

Снова Тема сделал миллионов за 50?