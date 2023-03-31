Ювелирная сеть Sunlight проведёт ребрендинг и изменит фирменный цвет на бирюзовый Статьи редакции
Действующие магазины сменят оформление в течение нескольких лет.
- Изменения будут происходить постепенно, затронут розничные магазины и онлайн-платформу, рассказали в Sunlight. Они также коснутся рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами.
- Основным цветом бренда станет бирюзовый. Он появится в оформлении магазинов и упаковок для украшений.
- Новые точки сети будут сразу открываться в обновлённом дизайне, а остальные сменят оформление в течение нескольких лет. Стоимость ребрендинга в компании не раскрыли.
- В феврале 2023 года Sunlight также анонсировала запуск собственного сервиса для знакомств. Его планируют представить в марте.
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Под Тиффани
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А они не закрылись?
Тот же вопрос. Анфиса Чехов и Дима Билан звонили и говорили что закрываются. Напиздели
Вот значит как Милохин к Билану попал, теперь все ясно
Вот да, об том и речь
У санлайта дизайнер нашел кнопку инверт в фотошопе?
Завтрак у... Сайнлайта :))) Благо фиг теперь засудят за использования пантона, зареганного компанией из "недружественной страны" :)))
Место для комментов про закрытие
теперь закрываться будут на ребрендинг
Реально) 3 раз уже логотип за год меняют
Завтрак у Тиффани, российский римейк 2023
вот мы и стали китаем 90х/00х
На Китай нулевых точно не тянем. 80х или 90х максимум.
Новые магазины будут сразу закрываться в новом цвете
Маркетологи Sunlight: А давайте всем скажем, что мы закрываемся и у нас распродажа остатков?
Руководство: Да мы это уже делали 100 раз, может не зайти...
Маркетологи Sunlight: Тогда скажем, что у нас ребрендинг и мы распродаем всё что в старом цвете?
Руководство: А, ок
Совесть vs. маржа. Эта компания крадёт дизайны украшений и часов у всех, у кого только можно, включая нас (сейчас с ними судимся): https://t.me/letafm/185
Теперь они пошли в заимствование брендинга. И это лидер российского рынка украшений. Прекрасная аллегория на гражданское общество, не находите? Всё с молчаливого согласия большинства.
Кааааак... Ну вооооот каааааак вы сюда это приплели...
Нет, я, конечно, восторгаюсь Вашим ассоциативным рядом.
Закон Годвина в новой реинкарнации.
https://sudact.ru/arbitral/doc/deIP8H7XoJra/
Ну и там еще куча связанных дел по взысканию, т.к. Санлайт тупо не хотел платить Намфлегу, несмотря на уже вынесенное решение по "Итальянским домикам"
PS Железки у Вас хорошие, хотя где-то я это уже все видел :)
Тиффани, которое мы заслужили
Плагиат на Тиффани
Яйцо МТС-овское не пришьют себе никуда?
Опять будет распродажа. В честь ликвидации красного цвета в бренде
Когда финальная распродажа?
Пацаны вообще ребята. Сказали: закроем, в рот нас чих-пых, — и закрыли. Красный. А бирюзовый открыли.
А ликвидироваться будут?
А потом закроется?
ахххааа
А брендинг от Лебедева не долго прослужил...
Да? А новое закрытие будет?
Закос под Тиффани
Это в связи с "уходом"?