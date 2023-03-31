Дизайн
Артур Томилко

Ювелирная сеть Sunlight проведёт ребрендинг и изменит фирменный цвет на бирюзовый Статьи редакции

Действующие магазины сменят оформление в течение нескольких лет.

  • Изменения будут происходить постепенно, затронут розничные магазины и онлайн-платформу, рассказали в Sunlight. Они также коснутся рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами.
  • Основным цветом бренда станет бирюзовый. Он появится в оформлении магазинов и упаковок для украшений.
  • Новые точки сети будут сразу открываться в обновлённом дизайне, а остальные сменят оформление в течение нескольких лет. Стоимость ребрендинга в компании не раскрыли.
  • В феврале 2023 года Sunlight также анонсировала запуск собственного сервиса для знакомств. Его планируют представить в марте.

#новость #sunlight

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37 комментариев
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 Стэн Виндетта
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John Doe Jr.
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Доктор Богомол Тобогган

Под Тиффани

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Lёha

100%

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Сергей

А они не закрылись?

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Anton

Тот же вопрос. Анфиса Чехов и Дима Билан звонили и говорили что закрываются. Напиздели

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Error-min

Вот значит как Милохин к Билану попал, теперь все ясно

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Сергей

Вот да, об том и речь

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- -

У санлайта дизайнер нашел кнопку инверт в фотошопе?

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John Doe Jr.

Завтрак у... Сайнлайта :))) Благо фиг теперь засудят за использования пантона, зареганного компанией из "недружественной страны" :)))

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Виталий Кузнецов

Место для комментов про закрытие

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Nikolay Skidanov

теперь закрываться будут на ребрендинг

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Misha Petrov

Реально) 3 раз уже логотип за год меняют

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John Doe Jr.

Завтрак у Тиффани, российский римейк 2023

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legacy

вот мы и стали китаем 90х/00х

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Dimitri

На Китай нулевых точно не тянем. 80х или 90х максимум.

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Ринат Мещеров

Новые магазины будут сразу закрываться в новом цвете

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John Doe Jr.
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Сергей

Маркетологи Sunlight: А давайте всем скажем, что мы закрываемся и у нас распродажа остатков?

Руководство: Да мы это уже делали 100 раз, может не зайти...

Маркетологи Sunlight: Тогда скажем, что у нас ребрендинг и мы распродаем всё что в старом цвете?

Руководство: А, ок

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Michael Tantsura

Совесть vs. маржа. Эта компания крадёт дизайны украшений и часов у всех, у кого только можно, включая нас (сейчас с ними судимся): https://t.me/letafm/185

Теперь они пошли в заимствование брендинга. И это лидер российского рынка украшений. Прекрасная аллегория на гражданское общество, не находите? Всё с молчаливого согласия большинства.

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А.М.

Кааааак... Ну вооооот каааааак вы сюда это приплели...
Нет, я, конечно, восторгаюсь Вашим ассоциативным рядом.
Закон Годвина в новой реинкарнации.

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John Doe Jr.

https://sudact.ru/arbitral/doc/deIP8H7XoJra/

Решение от 3 февраля 2015 г. по делу…
Судебные и нормативные акты РФ. Решение от 3 февраля 2015 г. по делу № А40-5706/2014 Вынесен…
sudact.ru
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John Doe Jr.

Ну и там еще куча связанных дел по взысканию, т.к. Санлайт тупо не хотел платить Намфлегу, несмотря на уже вынесенное решение по "Итальянским домикам"

PS Железки у Вас хорошие, хотя где-то я это уже все видел :)

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Dmitry Ermakov

Тиффани, которое мы заслужили

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redpanda

Плагиат на Тиффани

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Вадим Д.

Яйцо МТС-овское не пришьют себе никуда?

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Алеоп

Опять будет распродажа. В честь ликвидации красного цвета в бренде

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Denis

Когда финальная распродажа?

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John Doe Jr.
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Император Нолимоций

Пацаны вообще ребята. Сказали: закроем, в рот нас чих-пых, — и закрыли. Красный. А бирюзовый открыли.

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Lucky 13

А ликвидироваться будут?

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Игорь Протасов

А потом закроется?

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Dizanika

ахххааа

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Давид Губернаторов

А брендинг от Лебедева не долго прослужил...

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Makar Homenko

Да? А новое закрытие будет?

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Родитель 1

Закос под Тиффани

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Wega

Это в связи с "уходом"?

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