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LG обновила логотип, чтобы сделать бренд «более динамичным и молодым» Статьи редакции

Логотип стал ярко-красным, а эмблема теперь изображена без объёма.

Слева — предыдущий логотип LG, справа — новый
  • О новом направлении бренда LG рассказала 12 апреля. В обновлённом логотипе используется более яркий красный цвет, а фирменная эмблема LG получила тонкую форму.
  • На официальном сайте у логотипа будут анимации — к примеру, он сможет подмигивать, улыбаться или кивать.
  • В LG чаще хотят использовать свой слоган «Life’s Good», но уже с новым шрифтом. За счёт ребрендинга производитель намерен заинтересовать большую аудиторию, в том числе молодое поколение.

#новость #lg

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4 комментария
Black7

L и точка

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Антон Большаков

Ну это чуть лучше чем мтс, но все равно всрато смотрится.

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Dima Alexeev

Пора возвращаться к истокам

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