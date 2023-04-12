LG обновила логотип, чтобы сделать бренд «более динамичным и молодым» Статьи редакции
Логотип стал ярко-красным, а эмблема теперь изображена без объёма.
- О новом направлении бренда LG рассказала 12 апреля. В обновлённом логотипе используется более яркий красный цвет, а фирменная эмблема LG получила тонкую форму.
- На официальном сайте у логотипа будут анимации — к примеру, он сможет подмигивать, улыбаться или кивать.
- В LG чаще хотят использовать свой слоган «Life’s Good», но уже с новым шрифтом. За счёт ребрендинга производитель намерен заинтересовать большую аудиторию, в том числе молодое поколение.
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L и точка
Ну это чуть лучше чем мтс, но все равно всрато смотрится.
Пора возвращаться к истокам