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Дизайн
Yury Vetrov

Интерфейс платежей в Lyft, дизайн-система ​Booking.com и навигационные паттерны: главное в продуктовом дизайне за март

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Modern iOS Navigation Patterns

Frank Rausch собрал простую памятку по современным навигационным паттернам в iOS.

Принципы отрисовки новых иконок в шрифтовую пару на «Авито»

Максим Аксёнов рассказывает, как визуально срифмовали набор иконок со шрифтом. Отличная пошаговая инструкция для важной задачи, до которой редко добираются команды.

How we built our multi-platform design system at Booking.com

Nicole Saidy описывает процесс работы над компонентом в дизайн-системе Booking.com (он есть в Figma). И рассказывает о других инструментах в работе над ней.

How the Figma design team level set on career leveling

Sara Culver рассказывает о новой версии карьерной лестницы для дизайнеров в Figma. Они опубликовали свой шаблон и виджет для FigJam. А ещё показали свой старый подход.

A Comprehensive Checklist For Running Design Workshops

Подробная памятка по проведению воркшопов по дизайну от Славы Шестопалова.

UX Strategy: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о UX-стратегии.

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: Большая пачка обновлений по всем фронтам: выборочные изменения в результатах поиска, предпросмотр применения стилей, висячая пунктуация, прилипающие области при прокрутке в прототипах, больше гибкости в компонентах и много других полезностей. Также появились полноценные таблицы в FigJam.
  • Adobe Firefly: Генератор фото и иллюстраций по текстовому запросу от Adobe на базе их платформы Sensei. Их можно быстро редактировать всеми модными способами, которые они показывали последние годы в основные продукты.
  • Midjourney 5: В новой версии лучше получаются руки, глаза и зубы, больше детализация и размер 1024x1024 (было 512x512).
  • Tome: Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов.
  • Noya: Инструмент алгоритмического дизайна от бывших дизайнеров Airbnb. Он превращает набросок интерфейса в готовый макет на базе компонентов дизайн-системы. Анонс — здесь.
  • Piggy: Инструмент генерирует простые сайты-презентации для мобильных с помощью алгоритмического дизайна.
Пример того, как работает Tome

ResearchOps Toolbox

Сообщество ResearchOps запустило каталог инструментов для всех видов и задач пользовательских исследований. Они также провели опрос про их популярность. Как его делали.

User-Feedback Requests: 5 Guidelines

Anna Kaley из Nielsen/Norman Group показывает удачные и плохие примеры запроса обратной связи в интерфейсе. В какой момент показывать их и как делать короткими.

Yes, you should embed UX researchers into your design teams

Caylie Panuccio из Atlassian описывает плюсы и минусы централизованного и погружённого формата для пользовательских исследователей.

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3 Content Design Artifacts I Can’t Live Without

Rebecca Anne Nguyen из Indeed описывает несколько способов оценить качество текстов в интерфейсе, которые готовит команда редакторов.

Notetaking for UX Research — Templates & Methods

Lizzy Burnam из User Interviews собрала шаблоны и методы для ведения заметок по ходу пользовательского исследования. Она также тезисно описала лучшие практики.

Speed Up Your Design System Documentation — How Chat GPT is Changing the Game

Chris Lueders попробовал написать гайдлайны для компонента в дизайн-системе с помощью ChatGPT. В целом работает, хотя и слишком общо — важна специфика продуктов конкретной компании. Ведь такие тексты пишутся для облегчения жизни потребителей дизайн-системы, а не автора документации.

Design notes on the 2023 Wikipedia redesign

Alex Hollender рассказывает о недавнем редизайне Wikipedia. Какие проблемы решали, как шёл дизайн-процесс и насколько сложно было согласовать выкатку.

Scaling Design — Building Lyft’s plug-and-play payment system

David Wu описывает процесс внедрения платформы для платежей в Lyft. Самая ценная часть статьи — подход к оценке новых запросов в дизайн-систему.

The ROI of User Research and Recruiting Tools — A Comparative Analysis

Сервис User Interviews провёл большое исследование стоимости поиска респондентов разными способами, включая собственную панель. К статье идёт калькулятор ROI и версия в PDF.

Cohesion in UX writing

Марина Неволина из Acronis делится своим опытом работы с текстами в интерфейсе. Как добиться согласованности по всему продукту.

Designing Zenly, Part I. 2015–2017

Julien Martin рассказывает о всех этапах работы над брендом и интерфейсом сервиса Zenly, который недавно закрылся.

Avoiding 3 Common Pitfalls of Affinity Diagramming

Matt Brown из Nielsen/Norman Group перечисляет причины, по которым создание диаграмм родства для группировки идей может пойти не так.

Creating Isometric RPG Game Backgrounds

Рассказ об экспериментальной игре, графику для которой делали с целой связкой инструментов, включая Stable Diffusion.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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