Интерфейс платежей в Lyft, дизайн-система ​Booking.com и навигационные паттерны: главное в продуктовом дизайне за март

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Frank Rausch собрал простую памятку по современным навигационным паттернам в iOS.

Максим Аксёнов рассказывает, как визуально срифмовали набор иконок со шрифтом. Отличная пошаговая инструкция для важной задачи, до которой редко добираются команды.

Nicole Saidy описывает процесс работы над компонентом в дизайн-системе Booking.com (он есть в Figma). И рассказывает о других инструментах в работе над ней.

Sara Culver рассказывает о новой версии карьерной лестницы для дизайнеров в Figma. Они опубликовали свой шаблон и виджет для FigJam. А ещё показали свой старый подход.

Подробная памятка по проведению воркшопов по дизайну от Славы Шестопалова.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о UX-стратегии.

Новости инструментов дизайна:

Figma: Большая пачка обновлений по всем фронтам: выборочные изменения в результатах поиска, предпросмотр применения стилей, висячая пунктуация, прилипающие области при прокрутке в прототипах, больше гибкости в компонентах и много других полезностей. Также появились полноценные таблицы в FigJam.

Большая пачка обновлений по всем фронтам: выборочные изменения в результатах поиска, предпросмотр применения стилей, висячая пунктуация, прилипающие области при прокрутке в прототипах, больше гибкости в компонентах и много других полезностей. Также появились полноценные таблицы в FigJam. Adobe Firefly: Генератор фото и иллюстраций по текстовому запросу от Adobe на базе их платформы Sensei. Их можно быстро редактировать всеми модными способами, которые они показывали последние годы в основные продукты.

Генератор фото и иллюстраций по текстовому запросу от Adobe на базе их платформы Sensei. Их можно быстро редактировать всеми модными способами, которые они показывали последние годы в основные продукты. Midjourney 5: В новой версии лучше получаются руки, глаза и зубы, больше детализация и размер 1024x1024 (было 512x512).

В новой версии лучше получаются руки, глаза и зубы, больше детализация и размер 1024x1024 (было 512x512). Tome: Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов.

Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов. Noya: Инструмент алгоритмического дизайна от бывших дизайнеров Airbnb. Он превращает набросок интерфейса в готовый макет на базе компонентов дизайн-системы. Анонс — здесь.

Инструмент алгоритмического дизайна от бывших дизайнеров Airbnb. Он превращает набросок интерфейса в готовый макет на базе компонентов дизайн-системы. Анонс — здесь. Piggy: Инструмент генерирует простые сайты-презентации для мобильных с помощью алгоритмического дизайна.

Пример того, как работает Tome

Сообщество ResearchOps запустило каталог инструментов для всех видов и задач пользовательских исследований. Они также провели опрос про их популярность. Как его делали.

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Anna Kaley из Nielsen/Norman Group показывает удачные и плохие примеры запроса обратной связи в интерфейсе. В какой момент показывать их и как делать короткими.

Caylie Panuccio из Atlassian описывает плюсы и минусы централизованного и погружённого формата для пользовательских исследователей.

Rebecca Anne Nguyen из Indeed описывает несколько способов оценить качество текстов в интерфейсе, которые готовит команда редакторов.

Lizzy Burnam из User Interviews собрала шаблоны и методы для ведения заметок по ходу пользовательского исследования. Она также тезисно описала лучшие практики.

Chris Lueders попробовал написать гайдлайны для компонента в дизайн-системе с помощью ChatGPT. В целом работает, хотя и слишком общо — важна специфика продуктов конкретной компании. Ведь такие тексты пишутся для облегчения жизни потребителей дизайн-системы, а не автора документации.

Alex Hollender рассказывает о недавнем редизайне Wikipedia. Какие проблемы решали, как шёл дизайн-процесс и насколько сложно было согласовать выкатку.

David Wu описывает процесс внедрения платформы для платежей в Lyft. Самая ценная часть статьи — подход к оценке новых запросов в дизайн-систему.

Сервис User Interviews провёл большое исследование стоимости поиска респондентов разными способами, включая собственную панель. К статье идёт калькулятор ROI и версия в PDF.

Марина Неволина из Acronis делится своим опытом работы с текстами в интерфейсе. Как добиться согласованности по всему продукту.

Julien Martin рассказывает о всех этапах работы над брендом и интерфейсом сервиса Zenly, который недавно закрылся.

Matt Brown из Nielsen/Norman Group перечисляет причины, по которым создание диаграмм родства для группировки идей может пойти не так.

Рассказ об экспериментальной игре, графику для которой делали с целой связкой инструментов, включая Stable Diffusion.