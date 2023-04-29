История клавиатур, дизайн-менеджмент, юзабилити интерактивного контента: новые книги для дизайнеров интерфейсов

Подборка того, что уже выпустили и ещё представят, от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Об истории клавиатур. Автор проследил её за 150 лет — от печатных машинок до современных.

О пользовательских исследованиях контента. Есть выдержка из главы №1.

Источник: Amazon

Об управлении изменениями с помощью дизайна. Глава №1 есть в открытом доступе.

Источник: Amazon

О «продаже» бизнесу ценности системной работы с контентом.

Источник: Amazon

О дизайн-менеджменте и лидерстве.

Источник: Amazon

О дизайне и юзабилити интерактивного контента.

Она основана на серии подкастов и посвящена командному взаимодействию.

О системном мышлении для дизайнеров. Выдержка из главы №1 — здесь.

Шэрил Кабаба. Источник: GeekWire

А вот что на подходе у Rosenfeld Media: