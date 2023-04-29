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Дизайн
Yury Vetrov

История клавиатур, дизайн-менеджмент, юзабилити интерактивного контента: новые книги для дизайнеров интерфейсов

Подборка того, что уже выпустили и ещё представят, от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Marcin Wichary "Shift Happens"

Об истории клавиатур. Автор проследил её за 150 лет — от печатных машинок до современных.

Источник: Colossal

Erica Jorgensen "Strategic Content Design. Tools and Research Techniques for Better UX"

О пользовательских исследованиях контента. Есть выдержка из главы №1.

Источник: Amazon

Maria Giudice и Christopher Ireland "Changemakers"

Об управлении изменениями с помощью дизайна. Глава №1 есть в открытом доступе.

Источник: Amazon

Yael Ben-David "The Business of UX Writing"

О «продаже» бизнесу ценности системной работы с контентом.

Источник: Amazon

Donna Lichaw "The Leader’s Journey. Transforming Your Leadership to Achieve the Extraordinary"

О дизайн-менеджменте и лидерстве.

Источник: Amazon

Preston So "Immersive Content and Usability"

О дизайне и юзабилити интерактивного контента.

Eli Woolery и Aarron Walter "Collaborate Better Handbook"

Она основана на серии подкастов и посвящена командному взаимодействию.

Источник: Design Better

Sheryl Cababa "Closing the Loop"

О системном мышлении для дизайнеров. Выдержка из главы №1 — здесь.

Шэрил Кабаба. Источник: GeekWire

А вот что на подходе у Rosenfeld Media:

Что почитать
Yury Vetrov
Тёмные паттерны, инклюзивность и безопасность данных: новые книги для дизайнеров интерфейсов

Подборка от Юрия Ветрова.

#дизайн #книги

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1 комментарий
Диана Полякова

пользуюсь смой простой игровой и вполне нормуль

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