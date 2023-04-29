История клавиатур, дизайн-менеджмент, юзабилити интерактивного контента: новые книги для дизайнеров интерфейсов
Подборка того, что уже выпустили и ещё представят, от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
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Об истории клавиатур. Автор проследил её за 150 лет — от печатных машинок до современных.
О пользовательских исследованиях контента. Есть выдержка из главы №1.
Об управлении изменениями с помощью дизайна. Глава №1 есть в открытом доступе.
О «продаже» бизнесу ценности системной работы с контентом.
О дизайн-менеджменте и лидерстве.
О дизайне и юзабилити интерактивного контента.
Она основана на серии подкастов и посвящена командному взаимодействию.
О системном мышлении для дизайнеров. Выдержка из главы №1 — здесь.
А вот что на подходе у Rosenfeld Media:
- Jake Burghardt "Stop Wasting Research". Он несколько лет писал серию статей о базах знаний и инсайтов из пользовательских исследований и теперь упаковал это в книгу. Обещает быть ультрапередовой и полезной.
- Rachel Posman и John Calhoun "The Design Conductors".
- Erin Weigel "Design for Impact".
- Sarah Doody "The Product of You".
пользуюсь смой простой игровой и вполне нормуль