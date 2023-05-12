Работа с «динамическим островом» в iOS и проектирование «магазинов на диване»: главное в продуктовом дизайне за апрель

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Design Prosmotr опубликовали моё выступление про фреймворк брендинга цифровых продуктов. Первые кусочки появились ещё в Mail.ru Group, а в «Райффайзенбанке» всё сложилось в цельную картинку.

С тех пор я работаю по нему и это здорово помогает снижать риски того, что концепция айдентики останется только на уличных плакатах и в кейсе агентства. А сам бренд будет не только про фирменных стиль, а про то как всё выглядит, работает и ощущается. Ведь в сильной компании бренд и продукт — тождественны.

Don Norman рассказывает, как его рабочая группа в Apple стала впервые использовать термин User Experience. И хотя авторство термина часто приписывают ему, сам он пишет, что это была Brenda Laurel.

Алина Валяева разобралась в политике фотобанков и сайтов вопросов и ответов по поводу использования контента, сгенерированного алгоритмами.

Фешенебельный фреймворк Jake Burghardt помогает оценить текущее влияние пользовательских исследований в компании на продуктовую работу на разных этапах. Он показывает текущую ситуацию и помогает выбрать следующие шаги в повышении влияния. Кстати, Rosenfeld Media готовят к выпуску его книгу «Stop Wasting Research» на тему.

Luke Wroblewski прикрутил поиск по своему блогу на базе ChatGPT. Затея интересная — он отвечает на вопросы в свободной форме выводами из статей Люка (а он написал очень много материалов за 25 лет). Его мысли про стандартную иконку такого поиска через «магические искры» — здесь.

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Что выпустили и готовят к выходу из свежих книг по дизайну интерфейсов.

Sanyam Jain рассказывает о работе над виджетом live activity и «динамическим островом» в iOS для сервиса доставки Swiggy.

Новости инструментов дизайна:

Figma: Все обновления приберегли для ежегодной конференции, которая пройдёт 21–22 июня в Сан-Франциско и онлайне.

Все обновления приберегли для ежегодной конференции, которая пройдёт 21–22 июня в Сан-Франциско и онлайне. Sketch 96: Возможность включить экспериментальные функции и общие обновления интерфейса.

Возможность включить экспериментальные функции и общие обновления интерфейса. Shaper: Вторая версия инструмента от Hayk An, который позволяет настраивать интерфейс, собранный на базе компонентов с токенами. Можно получить случайную комбинацию параметров, так что это игрушка на стыке алгоритмического дизайна.

Вторая версия инструмента от Hayk An, который позволяет настраивать интерфейс, собранный на базе компонентов с токенами. Можно получить случайную комбинацию параметров, так что это игрушка на стыке алгоритмического дизайна. Recraft: Генератор и редактор иконок и иллюстраций в разных стилях. Это смесь текстового запроса и выбора параметров.

Генератор и редактор иконок и иллюстраций в разных стилях. Это смесь текстового запроса и выбора параметров. Durer: Экспериментальный инструмент позволяет генерировать иллюстрации в вашем собственном стиле. Он учится на нескольких примерах.

Экспериментальный инструмент позволяет генерировать иллюстрации в вашем собственном стиле. Он учится на нескольких примерах. Gamma App : Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов.

: Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов. Dovetail: Инструмент для хранения базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований внедряет алгоритмические функции. Например, сможет сгруппировать инсайты в темы или набросать черновик инсайта.

Интерфейс Shaper

Feifei Liu из Nielsen/Norman Group описывает лучшие практики проектирования «магазинов на диване» в мобильных приложениях.

Mia Blume советует дизайнерам говорить с бизнесом не об абстрактном улучшении качества продукта, а об инвестициях в ключевые метрики с помощью дизайна.

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает разницу между user journey и user flow. И предлагает способ совместить их на единой диаграмме.

Онлайн-музей мобильных телефонов, начиная от самых ранних.

Jakob Nielsen поделился одним из первых вменяемых исследований на тему продуктивности и качества работы специалистов, использующих ChatGPT. Они стали тратить меньше времени на написание черновиков, но больше на редактуру. В целом качество материалов достойное.

Бонусом они традиционно шутканули на 1 апреля на эту тему.

Памятка по поддержке accessibility на разных уровнях от Alex Ivanovs.

Jeff Sauro, Christopher Roberts, Kelly Palmer и Jim Lewis дают советы по организации постоянно идущих пользовательских исследований (rolling research). Эта концепция пришла из Lean UX.

Советы Emily DiLeo по описанию отчётов и других документов о прошедших пользовательских исследованиях в базе знаний и инсайтов.