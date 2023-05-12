Работа с «динамическим островом» в iOS и проектирование «магазинов на диване»: главное в продуктовом дизайне за апрель
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Design Prosmotr опубликовали моё выступление про фреймворк брендинга цифровых продуктов. Первые кусочки появились ещё в Mail.ru Group, а в «Райффайзенбанке» всё сложилось в цельную картинку.
С тех пор я работаю по нему и это здорово помогает снижать риски того, что концепция айдентики останется только на уличных плакатах и в кейсе агентства. А сам бренд будет не только про фирменных стиль, а про то как всё выглядит, работает и ощущается. Ведь в сильной компании бренд и продукт — тождественны.
Don Norman рассказывает, как его рабочая группа в Apple стала впервые использовать термин User Experience. И хотя авторство термина часто приписывают ему, сам он пишет, что это была Brenda Laurel.
Алина Валяева разобралась в политике фотобанков и сайтов вопросов и ответов по поводу использования контента, сгенерированного алгоритмами.
Фешенебельный фреймворк Jake Burghardt помогает оценить текущее влияние пользовательских исследований в компании на продуктовую работу на разных этапах. Он показывает текущую ситуацию и помогает выбрать следующие шаги в повышении влияния. Кстати, Rosenfeld Media готовят к выпуску его книгу «Stop Wasting Research» на тему.
Luke Wroblewski прикрутил поиск по своему блогу на базе ChatGPT. Затея интересная — он отвечает на вопросы в свободной форме выводами из статей Люка (а он написал очень много материалов за 25 лет). Его мысли про стандартную иконку такого поиска через «магические искры» — здесь.
Что выпустили и готовят к выходу из свежих книг по дизайну интерфейсов.
Sanyam Jain рассказывает о работе над виджетом live activity и «динамическим островом» в iOS для сервиса доставки Swiggy.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: Все обновления приберегли для ежегодной конференции, которая пройдёт 21–22 июня в Сан-Франциско и онлайне.
- Sketch 96: Возможность включить экспериментальные функции и общие обновления интерфейса.
- Shaper: Вторая версия инструмента от Hayk An, который позволяет настраивать интерфейс, собранный на базе компонентов с токенами. Можно получить случайную комбинацию параметров, так что это игрушка на стыке алгоритмического дизайна.
- Recraft: Генератор и редактор иконок и иллюстраций в разных стилях. Это смесь текстового запроса и выбора параметров.
- Durer: Экспериментальный инструмент позволяет генерировать иллюстрации в вашем собственном стиле. Он учится на нескольких примерах.
- Gamma App: Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов.
- Dovetail: Инструмент для хранения базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований внедряет алгоритмические функции. Например, сможет сгруппировать инсайты в темы или набросать черновик инсайта.
Feifei Liu из Nielsen/Norman Group описывает лучшие практики проектирования «магазинов на диване» в мобильных приложениях.
Mia Blume советует дизайнерам говорить с бизнесом не об абстрактном улучшении качества продукта, а об инвестициях в ключевые метрики с помощью дизайна.
Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает разницу между user journey и user flow. И предлагает способ совместить их на единой диаграмме.
Онлайн-музей мобильных телефонов, начиная от самых ранних.
Jakob Nielsen поделился одним из первых вменяемых исследований на тему продуктивности и качества работы специалистов, использующих ChatGPT. Они стали тратить меньше времени на написание черновиков, но больше на редактуру. В целом качество материалов достойное.
Бонусом они традиционно шутканули на 1 апреля на эту тему.
Памятка по поддержке accessibility на разных уровнях от Alex Ivanovs.
Jeff Sauro, Christopher Roberts, Kelly Palmer и Jim Lewis дают советы по организации постоянно идущих пользовательских исследований (rolling research). Эта концепция пришла из Lean UX.
Советы Emily DiLeo по описанию отчётов и других документов о прошедших пользовательских исследованиях в базе знаний и инсайтов.
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