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Дизайн
Yury Vetrov

Работа с «динамическим островом» в iOS и проектирование «магазинов на диване»: главное в продуктовом дизайне за апрель

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Фреймворк по брендингу цифровых продуктов

Design Prosmotr опубликовали моё выступление про фреймворк брендинга цифровых продуктов. Первые кусочки появились ещё в Mail.ru Group, а в «Райффайзенбанке» всё сложилось в цельную картинку.

С тех пор я работаю по нему и это здорово помогает снижать риски того, что концепция айдентики останется только на уличных плакатах и в кейсе агентства. А сам бренд будет не только про фирменных стиль, а про то как всё выглядит, работает и ощущается. Ведь в сильной компании бренд и продукт — тождественны.

Where did the term User Experience (UX) come from?

Don Norman рассказывает, как его рабочая группа в Apple стала впервые использовать термин User Experience. И хотя авторство термина часто приписывают ему, сам он пишет, что это была Brenda Laurel.

AI Adoption Strategies at Tech Companies. How Shutterstock, Getty Images, Quora, and Others Handled AI Content

Алина Валяева разобралась в политике фотобанков и сайтов вопросов и ответов по поводу использования контента, сгенерированного алгоритмами.

Mapping research impact in product development

Фешенебельный фреймворк Jake Burghardt помогает оценить текущее влияние пользовательских исследований в компании на продуктовую работу на разных этапах. Он показывает текущую ситуацию и помогает выбрать следующие шаги в повышении влияния. Кстати, Rosenfeld Media готовят к выпуску его книгу «Stop Wasting Research» на тему.

Ask LukeW

Luke Wroblewski прикрутил поиск по своему блогу на базе ChatGPT. Затея интересная — он отвечает на вопросы в свободной форме выводами из статей Люка (а он написал очень много материалов за 25 лет). Его мысли про стандартную иконку такого поиска через «магические искры» — здесь.

Свежие книги по дизайну интерфейсов

Что выпустили и готовят к выходу из свежих книг по дизайну интерфейсов.

Designing with constraints. Live Activity and Dynamic Island

Sanyam Jain рассказывает о работе над виджетом live activity и «динамическим островом» в iOS для сервиса доставки Swiggy.

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: Все обновления приберегли для ежегодной конференции, которая пройдёт 21–22 июня в Сан-Франциско и онлайне.
  • Sketch 96: Возможность включить экспериментальные функции и общие обновления интерфейса.
  • Shaper: Вторая версия инструмента от Hayk An, который позволяет настраивать интерфейс, собранный на базе компонентов с токенами. Можно получить случайную комбинацию параметров, так что это игрушка на стыке алгоритмического дизайна.
  • Recraft: Генератор и редактор иконок и иллюстраций в разных стилях. Это смесь текстового запроса и выбора параметров.
  • Durer: Экспериментальный инструмент позволяет генерировать иллюстрации в вашем собственном стиле. Он учится на нескольких примерах.
  • Gamma App: Инструмент алгоритмического дизайна для презентаций. Может сгенерировать черновик с графикой на основе тезисов.
  • Dovetail: Инструмент для хранения базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований внедряет алгоритмические функции. Например, сможет сгруппировать инсайты в темы или набросать черновик инсайта.
Интерфейс Shaper

How to Create a Successful Livestream-Ecommerce Experience

Feifei Liu из Nielsen/Norman Group описывает лучшие практики проектирования «магазинов на диване» в мобильных приложениях.

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Stop talking about “quality”

Mia Blume советует дизайнерам говорить с бизнесом не об абстрактном улучшении качества продукта, а об инвестициях в ключевые метрики с помощью дизайна.

User Journeys vs. User Flows

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает разницу между user journey и user flow. И предлагает способ совместить их на единой диаграмме.

Mobile Phone Museum

Онлайн-музей мобильных телефонов, начиная от самых ранних.

ChatGPT Lifts Business Professionals’ Productivity and Improves Work Quality

Jakob Nielsen поделился одним из первых вменяемых исследований на тему продуктивности и качества работы специалистов, использующих ChatGPT. Они стали тратить меньше времени на написание черновиков, но больше на редактуру. В целом качество материалов достойное.

Бонусом они традиционно шутканули на 1 апреля на эту тему.

Web Accessibility — A Reference to Creating Inclusive Websites

Памятка по поддержке accessibility на разных уровнях от Alex Ivanovs.

13 Tips for Running a Successful Rolling Research Program

Jeff Sauro, Christopher Roberts, Kelly Palmer и Jim Lewis дают советы по организации постоянно идущих пользовательских исследований (rolling research). Эта концепция пришла из Lean UX.

Repositories in Practice — Using Knowledge Management to Create Research Stories

Советы Emily DiLeo по описанию отчётов и других документов о прошедших пользовательских исследованиях в базе знаний и инсайтов.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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