Облачный провайдер Cloud провёл ребрендинг: изменил айдентику и название — на Cloud.ru Статьи редакции
Раньше Cloud.ru был частью экосистемы «Сбера», но банк вышел из состава его акционеров, после того как попал под блокирующие санкции США.
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- Ребрендинг — логичное следствие развития компании, рассказали vc.ru в Cloud.ru. В 2019 году в проекте работали около 40 человек и всего над одним сервисом. В 2023 году количество сотрудников превысило 1000, а число сервисов перевалило за 80.
- Новый логотип придумали, переосмыслив предыдущий. По словам компании, теперь шестигранник напоминает портал и работает как «метафора перехода к новым технологиям и сервисам вокруг бизнеса клиента».
- В обновлённом брендинге сохранили «фирменный» зелёный цвет, но сделали его более «насыщенным и энергичным».
- В общей цветовой гамме дизайнеры решили использовать больше белого и меньше тёмных тонов, а дополнительные цвета ввели, чтобы они «поддерживали образ технологичности и создавали контраст, помогая зелёному "светиться" ярче».
- О планах запустить облачную платформу SberCloud «Сбер» рассказал в 2018 году. В мае 2022-го банку пришлось выйти из состава акционеров проекта из-за попадания под блокирующие санкции США. С тех пор компания работает независимо от него как Cloud, а теперь и Cloud.ru.
- За время работы Cloud.ru выпустил, помимо прочего, два суперкомпьютера «Кристофари» в 2019-м и 2021 году, а также представил сервисы для рерайтинга и сокращения текстов «Рерайтер» и «Суммаризатор».
- По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица компании ООО «Облачные технологии» составила на конец 2022 года 15,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.
Давай по новой,
надо Облако.рф
Бла-бла-бла
Скорее двухкамерный холодильник, вид с угла.
Или просто тумбочка
И ромбы в мокапах не симметричные. Короче говно, переделывать.
Вот бы шрифт оставили старый, а логотип новый. Было бы максимально свежо
Прикольно лого сделали. Про портал не знаю, но под серверную стойку хорошо обыграно.
Не понял, где все троли, почему пишут классно и круто? Сбер же упомянут косвенно в посте
Ну может пушто физики особо и не юзали напрямую этот самый клауд
Но вырвался!
Классно!
Хмм.