Дизайн
Таня Боброва

Сервис для поиска билетов и отелей «Туту» провёл редизайн и избавился от «глобуса» в логотипе Статьи редакции

Над дизайном работали бренд-бюро «Щука» и команда сервиса.

  • Логотип уже обновился на сайте, в Telegram-канале и на других площадках. Он состоит из двух частей разных цветов: статичной и динамичной, которые объединяются в шрифтовую фигуру и «отражают всю суть путешествий», сообщили в компании.
  • Сумму инвестиций в новый фирменный стиль компания не раскрывает.
  • До этого «Туту.ру» проводил редизайн в 2018 году — тогда возле названия сервиса появился глобус как метафора пути, который «проходит, пролетает, проезжает человек, путешествуя по миру». Тот логотип делала «Студия Артемия Лебедева».
Источник: «Туту»
Скриншот с сайта tutu.ru с новым логотипом

  • Математик Дмитрий Храпов запустил «Туту.ру» в 2003 году как сайт с расписанием электричек. Теперь сервис помогает покупать билеты на самолёты, поезда, автобусы, а также бронировать отели, находить туры и организовывать командировки. На начало 2023 года ежемесячная аудитория сайта — 20 млн уникальных пользователей.

#новость #туту

2833 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Zloy Marketolog

Глобус больше не актуален, теперь на логотип только медведя 😁

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Завацкая

А медведь какой? Может панду? Это тоже медведь, только на бамбуке)

Ответить
Развернуть ветку
Николай Пылаев

Логотип с медведем уже забили.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Привет, мы тю-тю? :-)

Не, «глобус» из бычьего цепня или аскариды правильно совершено убрали. А вот шрифт слишком тяжёлый. Ну да и ладно, лишь бы сервис работал.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Изображение глобуса на российском сайте по продаже билетов — экстремизм.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Тарас Перещук

Полностью согласен с Вадим Д

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Где-то плачет Лебедев.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

И @Логомашина

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

глобус студия Лебедева рисовала, поэтому плачет только он

Ответить
Развернуть ветку
Димитрий Федянин

ПРивет- мы ту ту
сомнительный лозунг)

Ответить
Развернуть ветку
usee

Помню статью где они хвалили их глобус из предыдущего редизайна.

Интересно, сколько проживёт их новый логотип.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Permiakov

Тютю и точка

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

уже откатились чтоль?

ясно это на https://www.tutu.travel/

Ответить
Развернуть ветку
Roman

уже тоже поменяли

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Скриншот с сайта tutu.ru с новым логотипом

что я делаю не так?

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

https://www.tutu.travel/

Russian Railway train timetable, railway…
Train timetables Moscow, Russia, CIS 2023. Booking train tickets online. Rail fares and ticket…
www.tutu.travel
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Логотип уже обновился на сайте

редакторы VC мышей не ловят ((

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рамазанов
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

ты не понял и опоздал

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

@Сломалось Есть объяснение почему скриншот в ретина качестве и формате PNG (lossless) после загрузки на сайт превратился в говно сопоставимое с GIF 256 цветов ?

Я могу понять конверсию, но зачем вы ужимаете палитру до 256 цветов ?

Теперь все картинки в комментах выглядят как говно

Ответить
Развернуть ветку
Сломалось

Сжатие png действительно сейчас срабатывает явнее, чтобы не отдавать клиенту гигантский файл

Но мы пересматриваем эти параметры, да, станет получше

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

Норм.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Жариков

Ясно понятно, вот примерный ход действий - глобус в кружочек аватарок не влезает, надо убрать. Сделать шрифт жирнее, что бы в кружочке читаемо было. Ещё жирнее. Надо поиграться шрифтами. Надо ещё фишечку добавить... М... Курсивом вторую часть сделаем. Готово

Ответить
Развернуть ветку
Вас заметили

Сортир напоминает логотип.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Карту с «новыми территориями» на логотип вместо глобуса забабахали?

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Никогда не понимал кто ими пользуется, особенно последние лет 10, когда конкуренция породила не только конкурентов, но и даже сайт РЖД сделала "ничего так".

Зачем переплачивать этим Туту, у которых все прям заметно дороже?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
null