Сервис для поиска билетов и отелей «Туту» провёл редизайн и избавился от «глобуса» в логотипе Статьи редакции
Над дизайном работали бренд-бюро «Щука» и команда сервиса.
- Логотип уже обновился на сайте, в Telegram-канале и на других площадках. Он состоит из двух частей разных цветов: статичной и динамичной, которые объединяются в шрифтовую фигуру и «отражают всю суть путешествий», сообщили в компании.
- Сумму инвестиций в новый фирменный стиль компания не раскрывает.
- До этого «Туту.ру» проводил редизайн в 2018 году — тогда возле названия сервиса появился глобус как метафора пути, который «проходит, пролетает, проезжает человек, путешествуя по миру». Тот логотип делала «Студия Артемия Лебедева».
Математик Дмитрий Храпов запустил «Туту.ру» в 2003 году как сайт с расписанием электричек. Теперь сервис помогает покупать билеты на самолёты, поезда, автобусы, а также бронировать отели, находить туры и организовывать командировки. На начало 2023 года ежемесячная аудитория сайта — 20 млн уникальных пользователей.
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Глобус больше не актуален, теперь на логотип только медведя 😁
А медведь какой? Может панду? Это тоже медведь, только на бамбуке)
Логотип с медведем уже забили.
Привет, мы тю-тю? :-)
Не, «глобус» из бычьего цепня или аскариды правильно совершено убрали. А вот шрифт слишком тяжёлый. Ну да и ладно, лишь бы сервис работал.
Изображение глобуса на российском сайте по продаже билетов — экстремизм.
Комментарий удален модератором
Полностью согласен с Вадим Д
Где-то плачет Лебедев.
И @Логомашина
глобус студия Лебедева рисовала, поэтому плачет только он
ПРивет- мы ту ту
сомнительный лозунг)
Помню статью где они хвалили их глобус из предыдущего редизайна.
Интересно, сколько проживёт их новый логотип.
Тютю и точка
уже откатились чтоль?
ясно это на https://www.tutu.travel/
уже тоже поменяли
что я делаю не так?
https://www.tutu.travel/
редакторы VC мышей не ловят ((
ты не понял и опоздал
@Сломалось Есть объяснение почему скриншот в ретина качестве и формате PNG (lossless) после загрузки на сайт превратился в говно сопоставимое с GIF 256 цветов ?
Я могу понять конверсию, но зачем вы ужимаете палитру до 256 цветов ?
Теперь все картинки в комментах выглядят как говно
Сжатие png действительно сейчас срабатывает явнее, чтобы не отдавать клиенту гигантский файл
Но мы пересматриваем эти параметры, да, станет получше
Норм.
Ясно понятно, вот примерный ход действий - глобус в кружочек аватарок не влезает, надо убрать. Сделать шрифт жирнее, что бы в кружочке читаемо было. Ещё жирнее. Надо поиграться шрифтами. Надо ещё фишечку добавить... М... Курсивом вторую часть сделаем. Готово
Сортир напоминает логотип.
Карту с «новыми территориями» на логотип вместо глобуса забабахали?
Никогда не понимал кто ими пользуется, особенно последние лет 10, когда конкуренция породила не только конкурентов, но и даже сайт РЖД сделала "ничего так".
Зачем переплачивать этим Туту, у которых все прям заметно дороже?