Математик Дмитрий Храпов запустил «Туту.ру» в 2003 году как сайт с расписанием электричек. Теперь сервис помогает покупать билеты на самолёты, поезда, автобусы, а также бронировать отели, находить туры и организовывать командировки. На начало 2023 года ежемесячная аудитория сайта — 20 млн уникальных пользователей.