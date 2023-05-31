Мы не ставили цель изменить бренд Whoosh. За пять лет работы мы создали свой запоминающийся стиль, который хотелось освежить и осовременить. Сервис развился слишком динамично, и визуальный язык просто «отстал» от него.

Хоть этот стиль и создавался очень быстро, как это и бывает у стартапов, он нам очень полюбился и стал родным. Поэтому мы не стали отказываться от него и провели не полноценный ребрендинг, а рестайлинг.