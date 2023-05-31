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Дизайн
Таня Боброва

Whoosh впервые за пять лет обновит логотип и дизайн электросамокатов Статьи редакции

На фирменным стилем работали бренд-бюро «Щука» и команда сервиса.

1105 просмотров
  • Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов объявил, что обновит логотип, цветовую палитру, шрифт, стиль иллюстраций и фотографий, а также дизайн транспорта. Инвестиции компания не раскрывает.
  • На первом этапе сервис обновил интерфейс приложения и «усовершенствовал пользовательский путь»: войти и зарегистрироваться можно быстрее, появился быстрый доступ к службе поддержке через баннер «Возникли проблемы», стоимость поездки сразу считается с учётом промокодов и так далее.
Регистрация в приложении
  • Основным элементом фирменного стиля стала непрозрачная жёлтая полоса, которая заменила три красные линии, а цветов стало больше — это позволит настраивать сообщения в зависимости от типа коммуникации. Компания сформулировала слоган — «Whoosh для большего».
Изменение основного элемента / Whoosh
Написание логотипа / Whoosh

  • В 2024 году сервис планирует обновить дизайн электросамокатов и электровелосипедов.

Мы не ставили цель изменить бренд Whoosh. За пять лет работы мы создали свой запоминающийся стиль, который хотелось освежить и осовременить. Сервис развился слишком динамично, и визуальный язык просто «отстал» от него.

Хоть этот стиль и создавался очень быстро, как это и бывает у стартапов, он нам очень полюбился и стал родным. Поэтому мы не стали отказываться от него и провели не полноценный ребрендинг, а рестайлинг.

Дмитрий Чуйко, основатель и гендиректор Whoosh

#новость #whoosh

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12 комментариев
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 Pavel Cree

Хорошо, что линия не красная.

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just a.

Молодец, приплёл 🤡👌

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Pavel Cree

Что я приплел? Красный агрессивный цвет, смотрелось бы плохо.

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Вася Пражкин
Инвестиции компания не раскрывает.

Какие там инвестиции? Два пряника и одна плётка ).

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Pavel Cree

Я и таким был бы рад… Можно и без пряников.

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George Weiller

Наверное сложно было желтый прямоугольник придумать

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Mansplaining

.

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Роботы из зубной пасты

А это вообще кто?

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Revenant

Было хорошо, но хорошо уже не модно. Нужно сделать ужасно.

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Михаил Емельченков

Если с новым видом их будет не отличить от Яндекса, то нафик такие переделки.

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Андрей Давыдов

Моя знакомая думала что сервис называется Вжух :) Более народное и понятное название, чем Вуш.

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Михаил Емельченков

Вжик. И в зелёный перекрасить.

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