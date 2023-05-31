Whoosh впервые за пять лет обновит логотип и дизайн электросамокатов Статьи редакции
На фирменным стилем работали бренд-бюро «Щука» и команда сервиса.
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- Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов объявил, что обновит логотип, цветовую палитру, шрифт, стиль иллюстраций и фотографий, а также дизайн транспорта. Инвестиции компания не раскрывает.
- На первом этапе сервис обновил интерфейс приложения и «усовершенствовал пользовательский путь»: войти и зарегистрироваться можно быстрее, появился быстрый доступ к службе поддержке через баннер «Возникли проблемы», стоимость поездки сразу считается с учётом промокодов и так далее.
- Основным элементом фирменного стиля стала непрозрачная жёлтая полоса, которая заменила три красные линии, а цветов стало больше — это позволит настраивать сообщения в зависимости от типа коммуникации. Компания сформулировала слоган — «Whoosh для большего».
В 2024 году сервис планирует обновить дизайн электросамокатов и электровелосипедов.
Хорошо, что линия не красная.
Молодец, приплёл 🤡👌
Что я приплел? Красный агрессивный цвет, смотрелось бы плохо.
Какие там инвестиции? Два пряника и одна плётка ).
Я и таким был бы рад… Можно и без пряников.
Наверное сложно было желтый прямоугольник придумать
.
А это вообще кто?
Было хорошо, но хорошо уже не модно. Нужно сделать ужасно.
Если с новым видом их будет не отличить от Яндекса, то нафик такие переделки.
Моя знакомая думала что сервис называется Вжух :) Более народное и понятное название, чем Вуш.
Вжик. И в зелёный перекрасить.