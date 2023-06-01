Своё предназначение сервис видит в доставке поводов влюбляться в жизнь каждый день и в заботе о покупателях. Эти идеи нашли отражение в логотипе и стали основой для всех коммуникаций, в том числе для рекламных кампаний, контента для соцсетей и приложения.