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Дизайн
Маша Цепелева

«Яндекс Лавка» проведёт ребрендинг и добавит символ сердца в логотип Статьи редакции

Слоган первой рекламной кампании: «Вот это жизнь».

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  • «Яндекс Лавка» обновит логотип и приложение, увеличит долю уникального ассортимента с 30% до 50%, а также масштабирует сеть «темных кухонь» и больших дарксторов. Так «Лавка» сможет «отстроиться от других ритейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя», рассказали в компании.
  • Сервис планирует увеличить долю уникальных товаров за счёт эксклюзивных контрактов с локальными поставщиками и расширения категории готовой еды. В ближайшее время «Лавка» откроет тёмные кухни в Санкт-Петербурге.
  • В логотип «Лавка» добавит символ сердца. Слоганом первой рекламной кампании станет фраза «Вот это жизнь».

Своё предназначение сервис видит в доставке поводов влюбляться в жизнь каждый день и в заботе о покупателях. Эти идеи нашли отражение в логотипе и стали основой для всех коммуникаций, в том числе для рекламных кампаний, контента для соцсетей и приложения.

«Яндекс Лавка»
  • Ребрендингом занималась команда «Лавки». Изначально в тендере участвовали четыре крупных агентства и инхаус-подразделение. Но в конечном итоге выбор пал на концепцию, предложенную и разработанную в компании.
  • Предыдущий логотип «Лавка» использовала с 2020 года. Его разработали, когда сервису исполнился год.
  • В приложение «Лавка» добавит больше рекомендаций. Для этого сервис использует искусственный интеллект и машинное обучение. Он уже проводит эксперименты с персонализированным отображением товаров для покупателей по их предпочтений.

#новость #яндекславка

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 Вадим Д.

Лавка-то мясная, получается?

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Иван Серик

А по моему похоже на яйца

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Вадим Д.

Это ты не завтракал ещё, видимо (-:
Выглядит весьма странно рядом с остальными иконками сервисов.

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Иван Серик

Угадал, только проснулся, а тут внезапно "шары" в виде сердца по мнению Яндекса.

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Zana One

по моему на опу расцарапанную

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S.Capusta

При взгляде на этот логотип, сразу вспомнил анекдот про дедушку, яйца и гоголь-моголь. )))

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Вадим Д.

С другой стороны — могли ведь и печень нарисовать, так что будем благодарны за сердечные яйца.

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Kseniia Grishniakova

Похоже на финский Wolt)

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Ben

Дискредитируете Яндекс?

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Kseniia Grishniakova

Никак нет, лишь подмечаю)

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Ben

Это вы осторожнее подмечайте

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Тимур Г

Где Яндекс, там забота явно не о людях

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Посторонним В

Я слоупок, а что такое темные кухни?

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Егор Перелыгин

А это рестораны в которых готовят меню из раздела «готовая еда».
При этом, как обычный клиент, ты не сможешь туда попасть.
Только заказать в приложении

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Ияза Гара

Здорово, но какого хрена так дорого все у них?

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Martin Prestone

хуйня какая то

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Хозяин

сердца и почек

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Евгений Рябченко

4 агентства палило ресурсы, в итоге никому не заплатили)

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Егор Перелыгин

К изменениям сразу 2 вопроса:
Во-первых, в последнее время активно всё перестроили и переформатировали в бренд Яндекс 15 минут, это я как пользователь говорю, лично у меня сложилось полное ощущение, что Лавки больше не существует, есть только Яндекс 15 минут. А тут оказывается, что всё живет как раньше, тогда резонный вопрос - Что такое Яндекс 15 минут?
Во-вторых, если забыть про первый тезис и рассматривать только сам брендинг. У Самоката сейчас, почти во всех рекламных кампаниях финальный слоган: «самокат - сердцу в такт» и тогда тоже резонный вопрос, зачем делать что-то очень похожее на то, что делает твой ближайший конкурент.

p.s. Совсем не хочется токсичить, очень уважаю продукт Лавки и ребят, которые его создают. Сам являюсь пользователем. И вот чисто пользовательскими вопросами делюсь
p.p.s. Если забыть про все вопросы, то ребрендинг классный

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Proton S

Точно сердце? Больше на сардельку похоже.

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Император Нолимоций

Это приложение для дейтинга теперь, что ли? «Заходи, у нас круглосуточная love'ка ;)»

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Роботы из зубной пасты

Со слоганом они конечно перемудрили. Так и представляю рекламу:

«(На фоне грустная инструментальная музыка)
Дождь, грязь, московская серость перемешанная с солёным грязным снегом, с неба летит то ли дождь, то ли снег, то ли реагенты. Курьер лавки на электрическом велосипеде летит по тротуару, врезается в прохожего и сбивает его. Отдельным кадром показывается падение прохожего, отдельным - полет курьера и рассыпающиеся, давящиеся продукты. Первое затемнение экрана, появляется логотип лавки. Экран снова меняется и показывается крупным планом падение прохожего головой о асфальт, курьера — головой в грязный сугроб. Катится чистое яблоко. Снова затемнение экрана, появляется слоган, дублируемый голосом «Яндекс лавка — вот это жизнь!»»

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Uuno Turhopuru

Пардон конечно, но напоминает ягодицы с определенного ракурса.

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Невкусно и грустно

Давно голубой стал цветом Яндекса? Или следующий редизайн будет включать в себя перерисовку с голубого в желтый?

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Роботы из зубной пасты

У лавки он давно был, вроде даже всегда. Это было отдельное подразделение, которое (когда—то) было прям позитивно инновационным и таким образом дистанцировалось от желтого Яндекса.

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Олег Юрьевич

Лого больше бы подошел благотворительной организации

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Михаил Стерлин

Яндекс-жопка. Лого ни тот, ни другой у меня что-то с едой не ассоциируются, ес-чес.

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Маркетолог

главное это сердечко не переворачивать, иначе будет жопа)))

ну вообще пред логотип (именно иконка) настолько был плох, что его вообще можно было убрать))) новый куда лучше, вот только с едой ассоциаций нет

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Игрок

Кружек делайте жёлтый, сердечко красным

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legacy

Она еще существует? Меня силой переместили в Маркет, и теперь это толи маркет15, толи маркет10, сами они не поймут. Интерфейсы багуют, не могут на новый обновиться.

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