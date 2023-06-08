Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely Антона Чиркунова объявил о ребрендинге Статьи редакции
Новый круглый логотип «отсылает к мысли о печати качества, циферблатах, колесе и движении вперёд».
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- Сервис обновил логотип, приложение и фирменный стиль. Компания работала нид ними в сотрудничестве с лондонским дизайн-агентством Commission, пишет Forbes.
- Ребрендинг «символизирует поворотный момент для компании» и приурочен к выходу Wheely «за рамки транспортных услуг». В частности, сервис добавил услугу личных помощников «Консьерж».
- Логотип Wheely теперь круглый и «отсылает к мысли о печати качества, часовых циферблатах, колесе и движении вперёд». Основным оттенком стал «цвет песчаника». По задумке, он должен напоминать «о кожаном салоне автомобиля и о песочных часах».
- Wheely в 2010 году создал Антон Чиркунов. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Кроме этого города сервис доступен в Париже, Москве, Дубае (только по приглашению) и планирует запуск в США в 2024 году, говорится на его сайте.
- Летом 2022 года компания объявила, что закрывает офисы в Перми и Екатеринбурге.
Изобрели лого-колесо?
Выглядит прикольно, не читается совсем.
Он не должен читаться сразу. Это как печать масонов
А там ещё и пасхалки внутри
Ну как логотип он должен быть идентифицируемым. А подобных похожих немало.
Они визуализировали слово "нaxyeвертить".
Там водители такие же как в Яндексе. Может любой с улицы устроиться.
Ничего подобного - водители проходят обязательное обучение и довольно строгий экзамен. Стать водителем Wheely - это топчик.
Ездят без жпс и знают памятные места в городе?
Тут на VC считается, что это все не нужно, тк ведет к удорожанию
Лого прикольный. Не знал, что они еще существуют, видать, у папаши действительно очень много денег
а кто папа?
Это через них Блиновская пыталась сбежать?
С логотипом в форме блина у нее точно бы все получилось!)
Это повод для нового расследования на сайте.
Вроде бы и хорошая идея, но такие буквы с веселыми засечками, т.е. брусковая антиква, больше характерна для всяких молодежных кафе, то есть шрифт не отражает суть сервиса и как не отливай эти буквы из золота, они слишком задорно смотрятся для премиум класса.
На каракули с надписей ацтеков каких-нибудь похоже, а не на лого "сервиса премиальных авто"...
Почему закрываются офисы в Перми, Екатеринбурге и запускается в США? Как так то?
А вы wheely напишите в русской раскладке) -цруудн-
Лого крутой
Смотрится шикарно и дорого ,один из тех ребрендингов ,который понравился сразу
Если для того, что бы «продать» логотип вам надо использовать формулировки типа «цвет песчаника в логотипе отсылает к кожаному салону и песочным часам» - то возможно стоит дизайнеров на лесоповал отослать.
Похоже на какую-то оклофутбольную татуху
подать сюда Феррари -я еду в Капотню)
Оквадраченый покрас-лампас на минималках
Стоимость устройства в Китае составляет 5999 юаней (около 69 тысяч рублей).
Да уж...
Какой превосходный получился логотип
Дизайн выглядит круто ,мне очень нравится
Наверное, я ничего не понимаю в премиум-дизайне - лого же абсолютно не читаемо и не воспроизводимо
meet the Wheely
А какие вообще автомобили в ходят в этот сервис?
Логотип на машине? Мммм, пока 🥴✋
Охуенный знак, просто охуенный!
Аплодирую 👏🏼
Запомните этот твит и не говорите потом, что не видели.
У меня накладка на конфорку в таком стиле. Вполне стильно, только где у вас wheely или хотя бы w скрывается.
Что то меня он никуда не отослал.
Очень шикарно
Надо отдать должное студии, что на случай если круглая поебень не зайдет, сделали более нейтральный вариант
Эта та же поебень, как вы говорите, но для размещения в пространстве горизонтальных пропорций, а не квадратных. Обычная практика - делать отдельные варианты логотипа для таких случаев
ЭТО ТОП
А если машина попадет по дождь, то будет мокрый вилли?