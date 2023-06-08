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Дизайн
Таня Боброва

Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely Антона Чиркунова объявил о ребрендинге Статьи редакции

Новый круглый логотип «отсылает к мысли о печати качества, циферблатах, колесе и движении вперёд».

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Новый логотип / Wheely
  • Сервис обновил логотип, приложение и фирменный стиль. Компания работала нид ними в сотрудничестве с лондонским дизайн-агентством Commission, пишет Forbes.
  • Ребрендинг «символизирует поворотный момент для компании» и приурочен к выходу Wheely «за рамки транспортных услуг». В частности, сервис добавил услугу личных помощников «Консьерж».
Wheely UK @wheely

Meet the new Wheely

Committed to delivering exceptional service that reflects our core values of trust, discretion, and modern tradition, we are pleased to unveil our new brand identity and app designed to elevate your every journey.

Discover More: https://wheely.com/en

  • Логотип Wheely теперь круглый и «отсылает к мысли о печати качества, часовых циферблатах, колесе и движении вперёд». Основным оттенком стал «цвет песчаника». По задумке, он должен напоминать «о кожаном салоне автомобиля и о песочных часах».
Новый логотип на автомобиле / Wheely
На фотографии видно старый логотип / Wheely
  • Wheely в 2010 году создал Антон Чиркунов. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Кроме этого города сервис доступен в Париже, Москве, Дубае (только по приглашению) и планирует запуск в США в 2024 году, говорится на его сайте.
  • Летом 2022 года компания объявила, что закрывает офисы в Перми и Екатеринбурге.

#новость #wheely

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39 комментариев
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 Вадим Д.
отсылает к мысли о ..., колесе и движении вперёд

Изобрели лого-колесо?

Выглядит прикольно, не читается совсем.

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Mikhail L

Он не должен читаться сразу. Это как печать масонов
А там ещё и пасхалки внутри

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Вадим Д.

Ну как логотип он должен быть идентифицируемым. А подобных похожих немало.

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Добрый Пуховик

Они визуализировали слово "нaxyeвертить".

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Alex R

Там водители такие же как в Яндексе. Может любой с улицы устроиться.

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Александр Моисеев

Ничего подобного - водители проходят обязательное обучение и довольно строгий экзамен. Стать водителем Wheely - это топчик.

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Босятский Мун Рок

Ездят без жпс и знают памятные места в городе?

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Dima Alexeev

Тут на VC считается, что это все не нужно, тк ведет к удорожанию

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Подушка опасности

Лого прикольный. Не знал, что они еще существуют, видать, у папаши действительно очень много денег

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Кузьмич

а кто папа?

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Паронормальный

Это через них Блиновская пыталась сбежать?

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Антон Кузьмин

С логотипом в форме блина у нее точно бы все получилось!)

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Добрый Пуховик

Это повод для нового расследования на сайте.

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Илья Калимулин

Вроде бы и хорошая идея, но такие буквы с веселыми засечками, т.е. брусковая антиква, больше характерна для всяких молодежных кафе, то есть шрифт не отражает суть сервиса и как не отливай эти буквы из золота, они слишком задорно смотрятся для премиум класса.

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ilia

На каракули с надписей ацтеков каких-нибудь похоже, а не на лого "сервиса премиальных авто"...

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Куртуазный маньерист

Почему закрываются офисы в Перми, Екатеринбурге и запускается в США? Как так то?

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Орбитальный Тигр

А вы wheely напишите в русской раскладке) -цруудн-

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Александр Проскурин

Лого крутой

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Carl Herr

Смотрится шикарно и дорого ,один из тех ребрендингов ,который понравился сразу

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Shoo

Если для того, что бы «продать» логотип вам надо использовать формулировки типа «цвет песчаника в логотипе отсылает к кожаному салону и песочным часам» - то возможно стоит дизайнеров на лесоповал отослать.

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Роман

Похоже на какую-то оклофутбольную татуху

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Mary Murray

подать сюда Феррари -я еду в Капотню)

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Илитный Иксперт

Оквадраченый покрас-лампас на минималках

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Никифоров Гордий

Стоимость устройства в Китае составляет 5999 юаней (около 69 тысяч рублей).
Да уж...

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Эвелина Андреева

Какой превосходный получился логотип

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Вадим Т.

Дизайн выглядит круто ,мне очень нравится

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Василий Ганов

Наверное, я ничего не понимаю в премиум-дизайне - лого же абсолютно не читаемо и не воспроизводимо

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Александр Б.

meet the Wheely

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Михаил Фирсов

А какие вообще автомобили в ходят в этот сервис?

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Степан Новожилов

Логотип на машине? Мммм, пока 🥴✋

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Невероятный Блондин

Охуенный знак, просто охуенный!
Аплодирую 👏🏼

Запомните этот твит и не говорите потом, что не видели.

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Орбитальный Тигр

У меня накладка на конфорку в таком стиле. Вполне стильно, только где у вас wheely или хотя бы w скрывается.

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Алексей Морозов
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Владимир Зыков

Что то меня он никуда не отослал.

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Сабина АЗИЗОВА

Очень шикарно

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Огурец Молодец

Надо отдать должное студии, что на случай если круглая поебень не зайдет, сделали более нейтральный вариант

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Alexander Baranov

Эта та же поебень, как вы говорите, но для размещения в пространстве горизонтальных пропорций, а не квадратных. Обычная практика - делать отдельные варианты логотипа для таких случаев

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Alexander Baranov

ЭТО ТОП

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Федор Русаков

А если машина попадет по дождь, то будет мокрый вилли?

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39 комментариев
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