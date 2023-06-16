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Дизайн
Yury Vetrov

Памятка по дизайну дашбордов, рифмование шрифтов и иконок, паттерны отписки: главное в продуктовом дизайне за май

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Android 14 для дизайнеров

Основная часть конференции Google I/O ставила рекорд по количеству повторений слова «AI», так что больших изменений в Android и Material Design кроме выхода телефона Pixel Fold с гибким экраном — нет. Но я собрал всё, что хоть как-то полезно дизайнерам.

Дайджест продуктового дизайна

Ежегодная конференция Google I/O 2023 прошла 10 мая в онлайне (в основном). Основная часть ставила рекорд по количеству повторений слова «AI», так что больших изменений в Android и Material Design кроме выхода телефона Pixel Fold с гибким экраном — нет. Но вот что накопалось:

 ...

Ежегодная конференция Google I/O 2023 прошла 10 мая в онлайне (в основном). Основная часть ставила рекорд по количеству повторений слова «AI», так что больших изменений в Android и Material Design кроме выхода телефона Pixel Fold с гибким экраном — нет. Но вот что накопалось:

 

MATERIAL DESIGN

Сильно обновили гайдлайны по поддержке больших экранов и планшетов (обзор и ещё один). Ещё про работу с ними

Дизайн

Разработка

Тестирование

 

Расширяется набор компонентов Jetpack для Material 3. Один из необычных — карусель со своим флёром.

 

Более предсказуемая анимация для перемещения назад (ещё про это).

 

Контрастные темы оформления для поддержки accessibility. Есть даже полностью монохромный вариант

 

Обновили UI Kit для Figma.

 

Улучшенная работа с цветом и темами оформления на их основе.

 

Видео-презентация их видения «forms follows feelings» — они обосновывают логику Material You. Зачем-то оскорбляют изначальную концепцию Material Design (где этот термин имел смысл), не предлагая сопоставимой по силе метафоры.

 

Видео-презентация более мягкого языка анимации.

 

ANDROID 14

Новый сайт Design for Android собрал всё о работе над интерфейсами для любых веток ОС (обзор).

 

В Android Studio появился бот а-ля GitHub Copilot, который помогает писать код.

 

Появился визуальный линтинг для поиска проблем с accessibility.

 

Можно будет транслировать приложения с Android-телефона на Chromebook.

 

Более гибкая шкала масштабирования шрифтов.

 

Упрощение паролей через их менеджер и метод passkeys.

 

ANDROID AUTO

Получение и использование части данных о состоянии машины (например, уровень заправки).

 

Объединение всех экранов в машине (включая пассажирские).

 

Поддержка игр.

 

Как портировать планшетные приложения.

 

Текстовый обзор.

 

Раздел для дизайнеров и разработчиков.

 

К концу 2023 года Android Auto будет доступна в 200 млн машин

 

Вот вообще все видео выступлений конференции, если обзора мало.

В прошлом году я вообще пропустил традиционный обзор изменений в дизайне Android, потому что было негусто. Тут кой-чего есть, но тоже без революций. Посмотрим, что там будет на WWDC 5–9 июня.

 

#materialdesign #designsystems

Microsoft Fluent Design 2

На ежегодной конференции Build 2023 показали обновлённую дизайн-систему Fluent 2. Помимо самого сайта деталей, честно говоря, не густо. Появились токены с правильной архитектурой, обновились компоненты для веба и iOS, а также библиотека иконок. На Behance есть традиционно красочная подача упаковки запуска.

Can ChatGPT Replace UX Researchers? An Empirical Analysis of Comment Classifications

Команда MeasuringU провела эксперимент с ChatGPT — насколько хорошо он умеет выделять основные темы интерфейсных проблем по результатам пользовательского исследования. Они дали одинаковое задание трём исследователям и сделали три прогона с ботом. В целом результат не идеальный, но пристойный.

The UX Designer’s & Product Manager’s Guide to User Research

Мясистая памятка по пользовательским исследованиям для дизайнеров и менеджеров продуктов от User Interviews. Как взаимодействовать с профессиональным исследователем, какие методы можно использовать самому, как задавать правильные вопросы и т.п. Правда, они зачем-то разделяют всё на проектировщика и продуктового дизайнера, но это можно игнорировать.

Icon transcendence — Customizing icons to complement fonts

Фантастическая статья Глеба Строганова из Evil Martians про рифмование шрифта и иконок. Он показал универсальный подход для поиска такой рифмы исходя из особенностей шрифта. Ровно по такой логике мы сделали решение для Райффайзена, хотя здесь целая система.

Artificial Intelligence & Humanity

Dan Mall простыми и чёткими мыслями пересказал стандартную логику процесса алгоритмического дизайна, актуальную на сегодняшний день. Она повторяется из года в год, не меняясь при смене волн хайпа.

Design Risks — How to Assess, Mitigate, and Manage Them

Therese Fessenden (Nielsen/Norman Group) предлагает подход к управлению рисками при внедрении и обновлении дизайна. Как это влияет на пользователей и как предусмотреть потенциальные проблемы.

That little island changes everything

Alexander Savard рассказывает о работе над виджетом live activity и «динамическим островом» в iOS для сервиса такси Lyft.

How companies use dark patterns to keep you subscribed

Крутой обзор тёмных паттернов прекращения подписки от The Pudding. Они потратили свои деньги на эксперимент с парой десятков сервисов. Спойлер: потеряли почти все.

Новости инструментов дизайна:

  • FigJam: Вышло приложение для iPad, поддержка экранных дикторов и ещё много небольших обновлений.
  • Proportio.app: Сервис помогает построить пропорциональную систему размеров для дизайн-системы, которая объединяет шрифт, иконки и отступы. Правда, сейчас там есть странности типа размера иконок 23×23.
  • Photomator: Pixelmator выпустили свой инструмент для редактирования фото в виде приложения для MacOS.
  • Adobe Firefly теперь встроен и в Photoshop через функцию Generative Fill. Можно выделить место на фото и добавить туда любой объект.
  • Drag Your GAN: Экспериментальный инструмент алгоритмического дизайна позволяет простым способом указать, как нужно поменять параметры объекта или персонажа на фото.
Пример работы с Drag Your GAN

Object-centric vs. Canvas-centric Image Editing

Luke Wroblewski рассуждает о переходе редакторов графики и видео от инструменто-центричных интерфейсов к объекто-центричным. Алгоритмический дизайн подталкивает к этому.

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UX Team of One — A flexible strategy for a new startup practice

Неплохая персональная стратегия Clara Kuo для пользовательских исследователей, которые первыми пришли в компанию.

Error-Message Guidelines

Памятка по показу сообщений об ошибках в интерфейсе от Tim Neusesser и Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group.

Пример хороших индикаторов о наличии ошибок

Designing a Research Socialization Strategy that Works

Lena Halberstadt и Jenifer Bulcock предлагают универсальный подход, который поможет выбрать правильный способ донесения результатов пользовательских исследований на разных этапах работы продуктовой команды.

Планирование отдела как эффективный способ управления комьюнити

Евгения Крупина рассказывает о координации сообщества пользовательских исследований в Контуре. Как внедряются общие методы, проводится планирование и ретро.

Early Computer Art in the 50’s & 60’s

Феноменальная статья Amy Goodchild собрала примеры алгоритмического дизайна из 50х и 60х. Забавно, что даже дискурс про роль таких инструментов местами такой же, как в текущую волну.

User Area Design — Guidance for Dashboards

Агентство Creative Navy написало подробную памятку по дизайну дашбордов на основе своего многолетнего опыта.

Initial Validation of Tech-Savvy Measures

Jeff Sauro и Jim Lewis продолжают изучать измерения технической подкованности. В этой статье они пытаются проследить влияние этого показателя на успешное выполнение задачи.

How Screen-Reader Users Type on and Control Mobile Devices

Tanner Kohler рассказывает о выводах из исследования Nielsen/Norman Group на тему ввода текста на мобильных пользователями с ограничениями по зрению.

Пользователь с ограничениями по зрению показывает, как печатает на виртуальной клавиатуре iPhone

How I used Midjourney to design a brand identity

Matty Brownell показывает, как он генерировал иллюстративную графику для бренда в едином стиле с помощью Midjourney.

Zoo

Сервис сравнивает результаты популярных инструментов генерации картинок по текстовому запросу.

The Role of Cognitive Load in Automotive UX Design

Casper Kessels разбирается в особенностях когнитивной нагрузки при вождении машины. Как это влияет на проектирование интерфейсов для них.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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Kristina_Koslovskaya

Сколько отличных вариантов предложено ,полезно будет не только дизайнерам

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Александр Полозов

Вообще русских слов не осталось.

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