Памятка по дизайну дашбордов, рифмование шрифтов и иконок, паттерны отписки: главное в продуктовом дизайне за май

Ежегодная конференция Google I/O 2023 прошла 10 мая в онлайне (в основном). Основная часть ставила рекорд по количеству повторений слова «AI», так что больших изменений в Android и Material Design кроме выхода телефона Pixel Fold с гибким экраном — нет. Но вот что накопалось:

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Ежегодная конференция Google I/O 2023 прошла 10 мая в онлайне (в основном). Основная часть ставила рекорд по количеству повторений слова «AI», так что больших изменений в Android и Material Design кроме выхода телефона Pixel Fold с гибким экраном — нет. Но вот что накопалось:

MATERIAL DESIGN

Сильно обновили гайдлайны по поддержке больших экранов и планшетов (обзор и ещё один). Ещё про работу с ними

— Дизайн

— Разработка

— Тестирование

Расширяется набор компонентов Jetpack для Material 3. Один из необычных — карусель со своим флёром.

Более предсказуемая анимация для перемещения назад (ещё про это).

Контрастные темы оформления для поддержки accessibility. Есть даже полностью монохромный вариант

Обновили UI Kit для Figma.

Улучшенная работа с цветом и темами оформления на их основе.

Видео-презентация их видения «forms follows feelings» — они обосновывают логику Material You. Зачем-то оскорбляют изначальную концепцию Material Design (где этот термин имел смысл), не предлагая сопоставимой по силе метафоры.

Видео-презентация более мягкого языка анимации.

ANDROID 14

Новый сайт Design for Android собрал всё о работе над интерфейсами для любых веток ОС (обзор).

В Android Studio появился бот а-ля GitHub Copilot, который помогает писать код.

Появился визуальный линтинг для поиска проблем с accessibility.

Можно будет транслировать приложения с Android-телефона на Chromebook.

Более гибкая шкала масштабирования шрифтов.

Упрощение паролей через их менеджер и метод passkeys.

ANDROID AUTO

Получение и использование части данных о состоянии машины (например, уровень заправки).

Объединение всех экранов в машине (включая пассажирские).

Поддержка игр.

Как портировать планшетные приложения.

Текстовый обзор.

Раздел для дизайнеров и разработчиков.

К концу 2023 года Android Auto будет доступна в 200 млн машин

Вот вообще все видео выступлений конференции, если обзора мало.

В прошлом году я вообще пропустил традиционный обзор изменений в дизайне Android, потому что было негусто. Тут кой-чего есть, но тоже без революций. Посмотрим, что там будет на WWDC 5–9 июня.

#materialdesign #designsystems