Памятка по дизайну дашбордов, рифмование шрифтов и иконок, паттерны отписки: главное в продуктовом дизайне за май
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Основная часть конференции Google I/O ставила рекорд по количеству повторений слова «AI», так что больших изменений в Android и Material Design кроме выхода телефона Pixel Fold с гибким экраном — нет. Но я собрал всё, что хоть как-то полезно дизайнерам.
На ежегодной конференции Build 2023 показали обновлённую дизайн-систему Fluent 2. Помимо самого сайта деталей, честно говоря, не густо. Появились токены с правильной архитектурой, обновились компоненты для веба и iOS, а также библиотека иконок. На Behance есть традиционно красочная подача упаковки запуска.
Команда MeasuringU провела эксперимент с ChatGPT — насколько хорошо он умеет выделять основные темы интерфейсных проблем по результатам пользовательского исследования. Они дали одинаковое задание трём исследователям и сделали три прогона с ботом. В целом результат не идеальный, но пристойный.
The UX Designer’s & Product Manager’s Guide to User Research
Мясистая памятка по пользовательским исследованиям для дизайнеров и менеджеров продуктов от User Interviews. Как взаимодействовать с профессиональным исследователем, какие методы можно использовать самому, как задавать правильные вопросы и т.п. Правда, они зачем-то разделяют всё на проектировщика и продуктового дизайнера, но это можно игнорировать.
Фантастическая статья Глеба Строганова из Evil Martians про рифмование шрифта и иконок. Он показал универсальный подход для поиска такой рифмы исходя из особенностей шрифта. Ровно по такой логике мы сделали решение для Райффайзена, хотя здесь целая система.
Dan Mall простыми и чёткими мыслями пересказал стандартную логику процесса алгоритмического дизайна, актуальную на сегодняшний день. Она повторяется из года в год, не меняясь при смене волн хайпа.
Therese Fessenden (Nielsen/Norman Group) предлагает подход к управлению рисками при внедрении и обновлении дизайна. Как это влияет на пользователей и как предусмотреть потенциальные проблемы.
Alexander Savard рассказывает о работе над виджетом live activity и «динамическим островом» в iOS для сервиса такси Lyft.
Крутой обзор тёмных паттернов прекращения подписки от The Pudding. Они потратили свои деньги на эксперимент с парой десятков сервисов. Спойлер: потеряли почти все.
Новости инструментов дизайна:
- FigJam: Вышло приложение для iPad, поддержка экранных дикторов и ещё много небольших обновлений.
- Proportio.app: Сервис помогает построить пропорциональную систему размеров для дизайн-системы, которая объединяет шрифт, иконки и отступы. Правда, сейчас там есть странности типа размера иконок 23×23.
- Photomator: Pixelmator выпустили свой инструмент для редактирования фото в виде приложения для MacOS.
- Adobe Firefly теперь встроен и в Photoshop через функцию Generative Fill. Можно выделить место на фото и добавить туда любой объект.
- Drag Your GAN: Экспериментальный инструмент алгоритмического дизайна позволяет простым способом указать, как нужно поменять параметры объекта или персонажа на фото.
Luke Wroblewski рассуждает о переходе редакторов графики и видео от инструменто-центричных интерфейсов к объекто-центричным. Алгоритмический дизайн подталкивает к этому.
Неплохая персональная стратегия Clara Kuo для пользовательских исследователей, которые первыми пришли в компанию.
Памятка по показу сообщений об ошибках в интерфейсе от Tim Neusesser и Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group.
Lena Halberstadt и Jenifer Bulcock предлагают универсальный подход, который поможет выбрать правильный способ донесения результатов пользовательских исследований на разных этапах работы продуктовой команды.
Евгения Крупина рассказывает о координации сообщества пользовательских исследований в Контуре. Как внедряются общие методы, проводится планирование и ретро.
Феноменальная статья Amy Goodchild собрала примеры алгоритмического дизайна из 50х и 60х. Забавно, что даже дискурс про роль таких инструментов местами такой же, как в текущую волну.
Агентство Creative Navy написало подробную памятку по дизайну дашбордов на основе своего многолетнего опыта.
Jeff Sauro и Jim Lewis продолжают изучать измерения технической подкованности. В этой статье они пытаются проследить влияние этого показателя на успешное выполнение задачи.
Tanner Kohler рассказывает о выводах из исследования Nielsen/Norman Group на тему ввода текста на мобильных пользователями с ограничениями по зрению.
Matty Brownell показывает, как он генерировал иллюстративную графику для бренда в едином стиле с помощью Midjourney.
Сервис сравнивает результаты популярных инструментов генерации картинок по текстовому запросу.
Casper Kessels разбирается в особенностях когнитивной нагрузки при вождении машины. Как это влияет на проектирование интерфейсов для них.
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Сколько отличных вариантов предложено ,полезно будет не только дизайнерам
Вообще русских слов не осталось.