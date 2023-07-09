Почему дизайн iOS-приложения ChatGPT такой «незамысловатый» Статьи редакции
Командой OpenAI двигала «мантра»: «Не усложняй». Зачем — в кратком конспекте Fast Company.
В мае 2023 года в App Store появилось приложение чат-бота ChatGPT, который до этого работал только через сайт и неофициальные сервисы.
Некоторые пользователи сразу отметили лёгкость взаимодействия с ботом, но нашлись и те, кого релиз разочаровал: они не понимали, как дизайн продукта на основе «революционной» технологии может быть таким «бездушным» — словно это слегка осовремененная версия мессенджера AOL Instant Messenger.
На деле дизайнеры OpenAI решили, что приложение должно быть таким же лаконичным и простым, как и само взаимодействие с ботом: когда в ответ человек может получить и текст, и изображения, но ему самому при этом достаточно лишь ввести запрос «своими словами». В конце концов именно эта простота позволила ChatGPT стать самым быстрорастущим приложением в истории и за два месяца работы привлечь 100 млн активных пользователей, пишет издание.
Команда OpenAI также считает, что текст — одна из самых эффективных форм общения с компьютером, рассказал Fast Company iOS-дизайнер компании Питер Гёте.
Сама возможность задавать системе текстовые запросы-подсказки —промпты — появилась с разработкой интерфейса командной строки (CLI), пишет издание. Последний казался прорывом, так как упрощал взаимодействие с компьютером для обывателей, — особенно после эпохи перфокарт. Впрочем, большинству пользователей был не понятен и CLI, так что работа с компьютером во многом долго оставалась уделом айтишников и «гиков».
Всё изменилось в 1984 году, когда Apple представила Macintosh, отказалась от CLI в пользу графического интерфейса (GUI) и отображала файлы и приложения в виде объектов понятного пользователям мира: папка выглядела как физическая, копии документов — как две одинаковые дискеты.
Без GUI невозможно представить и смартфон, но графический интерфейс отдельных сервисов и систем всё равно мог сбивать пользователей с толку.
Чего не скажешь о работе с чат-ботами: с ними человеку достаточно ввести запрос в свободной форме в поле для текста — будто он обращается к «живому» собеседнику. Думать о возможных ключевых словах, как при работе с классическими поисковыми системами, тоже не нужно.
Чтобы интерфейс ChatGPT соответствовал простому взаимодействию с сервисом, дизайнеры отказались от ряда функций, которые разработчики придумали для продвинутых пользователей, — чтобы не отпугнуть новичков.
Трудно было также решить, в каком образе представить ИИ. Обычно ИИ представляют как голограммы, мерцающие сгустки света и синергию абстрактных частиц, говорит Гёте. Но так как основным инструментом работы с ботом был текст, дизайнеры взяли за основу курсор интерфейса командной строки. Затем превратили его в круг и выбрали тёплые оттенки, поясняет дизайнер.
Чтобы создать у пользователей впечатление, что ИИ «живёт» за стеклом телефона, команда создала тактильный отклик: пока они ждут ответа, телефон вибрирует. Так дизайнеры добавляют к простому интерфейсу «каплю магии».
Ни Гёте, ни его коллеги не считают CLI единственно подходящим способом взаимодействия с сервисом, поэтому OpenAI уже работает над следующей версией дизайна. Как отмечает издание, с технологиями часто так: сначала развитием занимаются преимущественно «технари», а уже потом подключаются другие специалисты — и занимаются в том числе доработкой удобства и вида интерфейса.
В будущем приоритет могут отдать другому типу интерфейса — например, с голосовым управлением, считает один из опрошенных Fast Company экспертов. А другой — что UX с ИИ будет сочетать и текстовые команды, и голосовые, и «ручные манипуляции». Последнее уже реализовали в фоторедакторе DragGAN — сервисе, который позволяет «докручивать» изображения не текстовыми командами, а двигая точки. В конце концов, «прикосновения» — это, возможно, даже более естественный способ взаимодействия, чем язык, заключает FastCompany.
Я эту оригинальную и няшную версию GPT от самих создателей очень люблю, в отличие от нарциссической и в край охреневшей версии от Bing, который закрывает диалог по любому чиху и вечно врет. Но есть у них один досадный баг (во всяком случае у меня), штатный звук клавиатуры почему-то щелкает с каким-то перегрузом. Причём, на записи экрана потом звук ровный, но во время набора текста, щелкает нереально.
И еще, как так вышло, что пост попал в продвигаемое, за него заплачено или служебное положение позволяет? 😇😘