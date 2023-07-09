Командой OpenAI двигала «мантра»: «Не усложняй». Зачем — в кратком конспекте Fast Company.

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В мае 2023 года в App Store появилось приложение чат-бота ChatGPT, который до этого работал только через сайт и неофициальные сервисы.

Некоторые пользователи сразу отметили лёгкость взаимодействия с ботом, но нашлись и те, кого релиз разочаровал: они не понимали, как дизайн продукта на основе «революционной» технологии может быть таким «бездушным» — словно это слегка осовремененная версия мессенджера AOL Instant Messenger.

Интерфейс AOL Instant Messenger. Источник: Tampa Bay Times

На деле дизайнеры OpenAI решили, что приложение должно быть таким же лаконичным и простым, как и само взаимодействие с ботом: когда в ответ человек может получить и текст, и изображения, но ему самому при этом достаточно лишь ввести запрос «своими словами». В конце концов именно эта простота позволила ChatGPT стать самым быстрорастущим приложением в истории и за два месяца работы привлечь 100 млн активных пользователей, пишет издание.

Когда дизайнеры сотни раз вносили изменения в макеты интерфейса будущего приложения, они руководствовались «мантрой»: «Не усложняй и не перегружай».



Команда OpenAI также считает, что текст — одна из самых эффективных форм общения с компьютером, рассказал Fast Company iOS-дизайнер компании Питер Гёте.

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Сама возможность задавать системе текстовые запросы-подсказки —промпты — появилась с разработкой интерфейса командной строки (CLI), пишет издание. Последний казался прорывом, так как упрощал взаимодействие с компьютером для обывателей, — особенно после эпохи перфокарт. Впрочем, большинству пользователей был не понятен и CLI, так что работа с компьютером во многом долго оставалась уделом айтишников и «гиков».

Всё изменилось в 1984 году, когда Apple представила Macintosh, отказалась от CLI в пользу графического интерфейса (GUI) и отображала файлы и приложения в виде объектов понятного пользователям мира: папка выглядела как физическая, копии документов — как две одинаковые дискеты.

Без GUI невозможно представить и смартфон, но графический интерфейс отдельных сервисов и систем всё равно мог сбивать пользователей с толку.

Чего не скажешь о работе с чат-ботами: с ними человеку достаточно ввести запрос в свободной форме в поле для текста — будто он обращается к «живому» собеседнику. Думать о возможных ключевых словах, как при работе с классическими поисковыми системами, тоже не нужно.

Чтобы интерфейс ChatGPT соответствовал простому взаимодействию с сервисом, дизайнеры отказались от ряда функций, которые разработчики придумали для продвинутых пользователей, — чтобы не отпугнуть новичков.

Трудно было также решить, в каком образе представить ИИ. Обычно ИИ представляют как голограммы, мерцающие сгустки света и синергию абстрактных частиц, говорит Гёте. Но так как основным инструментом работы с ботом был текст, дизайнеры взяли за основу курсор интерфейса командной строки. Затем превратили его в круг и выбрали тёплые оттенки, поясняет дизайнер.

Как выглядит интерфейс приложения

Чтобы создать у пользователей впечатление, что ИИ «живёт» за стеклом телефона, команда создала тактильный отклик: пока они ждут ответа, телефон вибрирует. Так дизайнеры добавляют к простому интерфейсу «каплю магии».

Ни Гёте, ни его коллеги не считают CLI единственно подходящим способом взаимодействия с сервисом, поэтому OpenAI уже работает над следующей версией дизайна. Как отмечает издание, с технологиями часто так: сначала развитием занимаются преимущественно «технари», а уже потом подключаются другие специалисты — и занимаются в том числе доработкой удобства и вида интерфейса.