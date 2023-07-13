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Дизайн
DTF

Microsoft Office изменит шрифт в Office по умолчанию — впервые за 16 лет Статьи редакции

Calibri заменит шрифт под названием Aptos.

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  • О том, что в 2023 году в офисных программах Word, Outlook, PowerPoint и Excel начнёт по умолчанию использоваться шрифт Aptos, ранее известный как Bierstadt, в Microsoft объявили 13 июля.
  • Шрифт Aptos создал дизайнер Стив Маттесон, также известный по шрифту Segoe UI, который используется по умолчанию в Windows Vista, 7, 8, 10 и 11. Специалист заявил, что при работе над Aptos вдохновлялся швейцарской типографикой середины XX века.
  • Microsoft начнёт внедрять Aptos в свои офисные программы в качестве шрифта по умолчанию с 13 июля.
  • Aptos заменит Calibri в качества шрифта по умолчанию. Calibri использовался в Word, Outlook, PowerPoint и Excel с 2007 года, более 16 лет.
  • После обновления Calibri, как и прежде, можно будет использовать в офисных программах Microsoft, выбирая его в меню. Предыдущие шрифты по умолчанию, Times New Roman и Arial, также останутся доступны.
  • С 2021 года Microsoft выбирала следующий шрифт по умолчанию для Office из пяти вариантов. Помимо Aptos, на добавление в офисные программы претендовали шрифты Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite. Они тоже будут доступны для выбора в меню Office.

Шрифт Calibri

Шрифт Aptos (Bierstadt)

Другие шрифты-претенденты

Дизайн
Евгения Ильина
Его хотели назвать Curva и с птицами он не связан: как появился шрифт Calibri, один из самых известных в мире Статьи редакции

Стандарт для Microsoft уже почти 15 лет, в 2022 году его планируют заменить на новый.

Лукас де Гроот

#новость #microsoft

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50 комментариев
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 Дмитрий Зима

Прошло 16 лет, а я только узнал что шрифт по умолчанию оказывается не arial, а colibri был

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imdeza

А еще через 16 лет, узнаешь что на самом деле это был Calibri

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Anatoly Shevtsov

Шрифт в самой системе нет, а вот в ворде да, ариал

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Ник К.

Таймс Нью Роман, 14 кегль, 1.5 интервал и отступ - как с молоком матери запомнил в студеческие годы)

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Anatoly Shevtsov

За столько времени не запомнить было бы грешно, впитать в кровь)

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Вася Пражкин
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Карл Кесслер
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Карл Кесслер

А из предложенных Skeena мне больше нравится, при плохом качестве печати, кажется, у него будут буквы узнаваемее

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Отнюдь

печати? плохое качество печати? 2023? кажется?

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Карл Кесслер

Флешки саморазрушаюися сколько, лет 15-20.
А бумага и чернила дольше (если и то и другое не лежит на солнце или в печи)

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Отнюдь

флешки карл?

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Anatoly Shevtsov

А Эдо? Сейчас же много кто перешёл на эдо

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Alex Lowen

Да, мне тоже он больше всего понравился

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Невероятный Блондин

Надо же, только недавно читал такую же новость про Calibri, а уже оказывается 16 лет прошло с тех пор.

Кошмар, время летит

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Добрый Пуховик

1 час на этой планете равен 7 годам на Земле.

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Anatoly Shevtsov

С возрастом всё быстрее

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Милфхантер

Интересно, что на это скажет Вадим Д.? Местный эксперт как никак.

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Вася Пражкин

У Вадима на каждую новость минимум 3 мнения

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Роман

Точное попадание😂

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Sergei Zotov

прошаренные знают, что Вадим Д имеет только одно мнение - то, которое набирает больше лайков

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Юрий Другач
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Влад Локтионов

Не Tahoma единым)

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Случайные фотографии

Īíł1Ø23456789

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Чукча в танке

И за это 100 человек 16 лет получали зарплату?

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imdeza

Вы про кого?

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SegaBoy

вот мы и постарели, сидим обсуждаем в интернете новость про изменение шрифта)

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muiren

Ну так у редакции VC бан на положительные новости о Twitter (а негативные пока кончились), поэтому и остаётся постить хрень про шрифты в Office.
https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2023/07/13/twitter-starts-paying-creators-tens-of-thousands---amid-intensifying-competition-with-threads/

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Sergei Zotov

фигасе)

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Случайные фотографии

Ну он по умолчанию может появится везде. В объявлениях документах даже в каких нибудь менюшках в кафе.
Это как новость что какой нибудь цвет запретят. Это трогает весь мир и цифровой и физический.

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Бинарный Ёж

Опять все документы на линуксе поплывут.

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Влад Локтионов

1) Почему поплывут, если прошлый шрифт по умолчанию никогда не денется?
2) Кто-то пользуется Calibri в рабочих документах?

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Бинарный Ёж

1) Поплывут новые документы;
2) Конечно.

Проблема майкрософтовских шрифтов в том, что они лицензируемые и их нельзя купить отдельно от офиса. Если используешь альтернативный офисный пакет — то либо пиратишь шрифт, либо страдаешь от съехавшего форматирования, либо покупаешь мс офис, либо ждёшь пока кто-то нарисует совместимую альтернативу.

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Случайные фотографии

Да как оно поплывёт? Там аscii арт чтоли?

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imdeza

Во всяких нормативных документах с табличками и дебильным форматированием. Там где небольшое изменение шрифта на - это перенос на другие строки и прочий трэш

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Влад Локтионов
Поплывут новые документы

Шрифт, который используется по умолчанию при первом открытии документа, изменяется на нужный вам с помощью нескольких простых действий

Конечно

Вы же точно про Calibri, а не Times New Roman? Я говорю про офисные документы, а не заметки или нечто подобное

их нельзя купить отдельно от офиса

Если у вас ОС Windows, то они и так там будут предустановлены, Office не требуется

ждёшь пока кто-то нарисует совместимую альтернативу

В настоящий момент существует нехватка совместимых альтернатив для таких популярных шрифтов?

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Frolov Konstantin

Мне нравится. Только я использую Calibre Light со своей стороны для документов. Мне его приятнее читать.

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Qnoc

Немножко побольше характера, приятно, калибри совсем уж бесхребетный

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Gollut

Название Aptos как болезнь звучит. Ну или как четвертый мушкетер

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Родитель 2

В grandview цифры норм, а буквы в tenorite прям отличные. Если выбирать из них, то grandview лучше.

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неформат

о а мне grandview зашёл, надо попробовать

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Влад Локтионов

А Grandview в свою очередь основан на Bahnschrift, можете поэкспериментировать с обоими шрифтами (доступны в Windows/Office)

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Дмитрий Зима

А кто в теме. По ГОСТ какой шрифт должен быть в документах?

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Добрый Пуховик

Times new roman.

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Дмитрий Зима

Получается по госту все документы в РФ должны быть в иностранном проприетарном шрифте? Или он свободный?

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imdeza

Хороший конечно вопрос, но за вами уже выхухоли

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Влад Локтионов

Знаю, что в ГОСТ по оформлению технической документации в 2021 году внесли изменения, указав, что в документообороте рекомендовано использовать «свободно распространяемые» шрифты, намекая на метрически совместимые альтернативы. Шрифт TNR не свободный, просто не требует отдельной лицензии при работе в Windows/MS Office

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Artem Petrenkov

Изменение от 30.12.2020

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Случайные фотографии

Он так и называется ГОСТ А :)
Чертежный шрифт

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Игорь Субботин

Times New Roman навеки в наших сердцах!

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Илитный Иксперт
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