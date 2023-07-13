Microsoft Office изменит шрифт в Office по умолчанию — впервые за 16 лет Статьи редакции
Calibri заменит шрифт под названием Aptos.
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- О том, что в 2023 году в офисных программах Word, Outlook, PowerPoint и Excel начнёт по умолчанию использоваться шрифт Aptos, ранее известный как Bierstadt, в Microsoft объявили 13 июля.
- Шрифт Aptos создал дизайнер Стив Маттесон, также известный по шрифту Segoe UI, который используется по умолчанию в Windows Vista, 7, 8, 10 и 11. Специалист заявил, что при работе над Aptos вдохновлялся швейцарской типографикой середины XX века.
- Microsoft начнёт внедрять Aptos в свои офисные программы в качестве шрифта по умолчанию с 13 июля.
- Aptos заменит Calibri в качества шрифта по умолчанию. Calibri использовался в Word, Outlook, PowerPoint и Excel с 2007 года, более 16 лет.
- После обновления Calibri, как и прежде, можно будет использовать в офисных программах Microsoft, выбирая его в меню. Предыдущие шрифты по умолчанию, Times New Roman и Arial, также останутся доступны.
- С 2021 года Microsoft выбирала следующий шрифт по умолчанию для Office из пяти вариантов. Помимо Aptos, на добавление в офисные программы претендовали шрифты Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite. Они тоже будут доступны для выбора в меню Office.
Прошло 16 лет, а я только узнал что шрифт по умолчанию оказывается не arial, а colibri был
А еще через 16 лет, узнаешь что на самом деле это был Calibri
Шрифт в самой системе нет, а вот в ворде да, ариал
Таймс Нью Роман, 14 кегль, 1.5 интервал и отступ - как с молоком матери запомнил в студеческие годы)
За столько времени не запомнить было бы грешно, впитать в кровь)
А из предложенных Skeena мне больше нравится, при плохом качестве печати, кажется, у него будут буквы узнаваемее
печати? плохое качество печати? 2023? кажется?
Флешки саморазрушаюися сколько, лет 15-20.
А бумага и чернила дольше (если и то и другое не лежит на солнце или в печи)
флешки карл?
А Эдо? Сейчас же много кто перешёл на эдо
Да, мне тоже он больше всего понравился
Надо же, только недавно читал такую же новость про Calibri, а уже оказывается 16 лет прошло с тех пор.
Кошмар, время летит
1 час на этой планете равен 7 годам на Земле.
С возрастом всё быстрее
Интересно, что на это скажет Вадим Д.? Местный эксперт как никак.
У Вадима на каждую новость минимум 3 мнения
Точное попадание😂
прошаренные знают, что Вадим Д имеет только одно мнение - то, которое набирает больше лайков
Не Tahoma единым)
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И за это 100 человек 16 лет получали зарплату?
Вы про кого?
вот мы и постарели, сидим обсуждаем в интернете новость про изменение шрифта)
Ну так у редакции VC бан на положительные новости о Twitter (а негативные пока кончились), поэтому и остаётся постить хрень про шрифты в Office.
https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2023/07/13/twitter-starts-paying-creators-tens-of-thousands---amid-intensifying-competition-with-threads/
фигасе)
Ну он по умолчанию может появится везде. В объявлениях документах даже в каких нибудь менюшках в кафе.
Это как новость что какой нибудь цвет запретят. Это трогает весь мир и цифровой и физический.
Опять все документы на линуксе поплывут.
1) Почему поплывут, если прошлый шрифт по умолчанию никогда не денется?
2) Кто-то пользуется Calibri в рабочих документах?
1) Поплывут новые документы;
2) Конечно.
Проблема майкрософтовских шрифтов в том, что они лицензируемые и их нельзя купить отдельно от офиса. Если используешь альтернативный офисный пакет — то либо пиратишь шрифт, либо страдаешь от съехавшего форматирования, либо покупаешь мс офис, либо ждёшь пока кто-то нарисует совместимую альтернативу.
Да как оно поплывёт? Там аscii арт чтоли?
Во всяких нормативных документах с табличками и дебильным форматированием. Там где небольшое изменение шрифта на - это перенос на другие строки и прочий трэш
Шрифт, который используется по умолчанию при первом открытии документа, изменяется на нужный вам с помощью нескольких простых действийКонечно
Вы же точно про Calibri, а не Times New Roman? Я говорю про офисные документы, а не заметки или нечто подобноеих нельзя купить отдельно от офиса
Если у вас ОС Windows, то они и так там будут предустановлены, Office не требуетсяждёшь пока кто-то нарисует совместимую альтернативу
В настоящий момент существует нехватка совместимых альтернатив для таких популярных шрифтов?
Мне нравится. Только я использую Calibre Light со своей стороны для документов. Мне его приятнее читать.
Немножко побольше характера, приятно, калибри совсем уж бесхребетный
Название Aptos как болезнь звучит. Ну или как четвертый мушкетер
В grandview цифры норм, а буквы в tenorite прям отличные. Если выбирать из них, то grandview лучше.
о а мне grandview зашёл, надо попробовать
А Grandview в свою очередь основан на Bahnschrift, можете поэкспериментировать с обоими шрифтами (доступны в Windows/Office)
А кто в теме. По ГОСТ какой шрифт должен быть в документах?
Times new roman.
Получается по госту все документы в РФ должны быть в иностранном проприетарном шрифте? Или он свободный?
Хороший конечно вопрос, но за вами уже выхухоли
Знаю, что в ГОСТ по оформлению технической документации в 2021 году внесли изменения, указав, что в документообороте рекомендовано использовать «свободно распространяемые» шрифты, намекая на метрически совместимые альтернативы. Шрифт TNR не свободный, просто не требует отдельной лицензии при работе в Windows/MS Office
Изменение от 30.12.2020
Он так и называется ГОСТ А :)
Чертежный шрифт
Times New Roman навеки в наших сердцах!