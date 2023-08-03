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Маша Цепелева

Банк России представил логотип цифрового рубля Статьи редакции

Его добавят в приложения банков, где можно открыть цифровой кошелёк.

  • Логотип выполнен в виде окружности с вписанным в неё символом рубля. Его можно использовать можно только на выбранном ЦБ красном, белом или чёрном фоне.

  • Символ добавят в банковские приложения, где можно открыть цифровой кошелёк и проводить операции с цифровыми рублями.

  • ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. С 1 августа 2023 года началось тестирование операций на ограниченном количестве клиентов 13 банков. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».

  • Путин подписал закон о введении цифрового рубля в конце июля 2023 года. Это третья форма рубля вместе с наличными и безналичными деньгами. Цифровые кошельки будут открываться на платформе Банка России, на ней же будут проходить операции.

#новость #цб

2347 просмотров
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39 комментариев
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 Mr Black

Лучше б такой,понятней было бы.

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Aleks B

это для обычного рубля

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Виктор Горбунов

Обвал рубля 😂

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abubas//

Сейчас диванные эксперты расскажут, что всё не то и не так.

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Aleks B

мы налогоплательщики и банкет за наш счет

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pontlesslizard

Чёт такое себе.

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Алеоп

Сказать, что б переделали?

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Alex Shevchenko
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Артем Жаров

О боже!
Лучше бы Лебедева попросили сделать

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Капибара

А теперь представьте первый комментарий тут и анимацию которую можно было бы реализовать. Там бы явно присутствовало «кручение».

И кстати, в логотипе метро они убрали полукруг, здесь я думаю заложена многоходовочка что они придут с этим лого к Лебедеву и он уберет окружность и здесь 😅

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Сергей Я

Точно. Он даже за сотку лучше бы сделал.

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Hatfield

Ну и говно

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При себе ничего нет

Теперь воровать будет проще у граждан

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Antny Slmv

Вы как бабка на лавке

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PREDATOR

Сколько платят?

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При себе ничего нет

С регистрацией

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PREDATOR

Извините, но я не понял причём тут регистрация? Я просто хочу узнать как стать таким успешным (как вы)

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При себе ничего нет

Я бомж. При мне ничего нет

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PREDATOR

А я дворник. Приятно познакомиться! Приглашаю вас на свидание!

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Сергей Я

Если бомж в США, то считай жизнь удалась.

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Aleks B

выгледит как хуй

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asdfgh

Это он и есть

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P TM GLADIATOR

Цифровое рабство...

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abubas//

Чем это отличается от бумажного?

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ZIPA

Может быть и так: все чиновники должны сдать наличные/безналичные средства в замен на цифрорубль в срок. Далее запрет на использование им любой формы денег кроме цифрорубля. Должна также быть запущена платформа показывающая транзакции по ФИО. Круто же сделать такое для ряда должностей. Уволился со службы - обменял обратно на любую форму

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debil
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Antny Slmv

Поздравляю, у вас отличный юзернейм!

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Владимир Мананников

Это же логотип компании скрепка 📎, в приложении ! Ха ха логотип даже свой не смогли придумать 😂

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Alex GODERATOR

Вот он символ уничтожения и геноцида русского народа.

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Алеоп

Пхахаа

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PREDATOR
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Nikolay Evseev

Если повернуть на лева, то могилка с забором…

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Alex GODERATOR

Они и не скрывают

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Иван Кожедуб

Крипта ёпта

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Alexander Schipakov

Толщина круглой обводки и толщина символа рубля бесяче разные. Надо было либо больше разницу сделать, либо сравнять толщины.

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Сергей Я
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Ольга Маслова

Зная возможности, могли бы и лучше!

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High Stakes

Левый акцент в композиции иллюстрирует тенденцию вывалиться к чертям за пределы графика.

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dimaworldboy

Рубль коин. RUBCB (рубль центро банка). Ждем листинга на всех платформах.

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39 комментариев
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