Банк России представил логотип цифрового рубля Статьи редакции
Его добавят в приложения банков, где можно открыть цифровой кошелёк.
Логотип выполнен в виде окружности с вписанным в неё символом рубля. Его можно использовать можно только на выбранном ЦБ красном, белом или чёрном фоне.
Символ добавят в банковские приложения, где можно открыть цифровой кошелёк и проводить операции с цифровыми рублями.
ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. С 1 августа 2023 года началось тестирование операций на ограниченном количестве клиентов 13 банков. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».
- Путин подписал закон о введении цифрового рубля в конце июля 2023 года. Это третья форма рубля вместе с наличными и безналичными деньгами. Цифровые кошельки будут открываться на платформе Банка России, на ней же будут проходить операции.
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Лучше б такой,понятней было бы.
это для обычного рубля
Обвал рубля 😂
Сейчас диванные эксперты расскажут, что всё не то и не так.
мы налогоплательщики и банкет за наш счет
Чёт такое себе.
Сказать, что б переделали?
О боже!
Лучше бы Лебедева попросили сделать
А теперь представьте первый комментарий тут и анимацию которую можно было бы реализовать. Там бы явно присутствовало «кручение».
И кстати, в логотипе метро они убрали полукруг, здесь я думаю заложена многоходовочка что они придут с этим лого к Лебедеву и он уберет окружность и здесь 😅
Точно. Он даже за сотку лучше бы сделал.
Ну и говно
Теперь воровать будет проще у граждан
Вы как бабка на лавке
Сколько платят?
С регистрацией
Извините, но я не понял причём тут регистрация? Я просто хочу узнать как стать таким успешным (как вы)
Я бомж. При мне ничего нет
А я дворник. Приятно познакомиться! Приглашаю вас на свидание!
Если бомж в США, то считай жизнь удалась.
выгледит как хуй
Это он и есть
Цифровое рабство...
Чем это отличается от бумажного?
Может быть и так: все чиновники должны сдать наличные/безналичные средства в замен на цифрорубль в срок. Далее запрет на использование им любой формы денег кроме цифрорубля. Должна также быть запущена платформа показывающая транзакции по ФИО. Круто же сделать такое для ряда должностей. Уволился со службы - обменял обратно на любую форму
Поздравляю, у вас отличный юзернейм!
Это же логотип компании скрепка 📎, в приложении ! Ха ха логотип даже свой не смогли придумать 😂
Вот он символ уничтожения и геноцида русского народа.
Пхахаа
Если повернуть на лева, то могилка с забором…
Они и не скрывают
Крипта ёпта
Толщина круглой обводки и толщина символа рубля бесяче разные. Надо было либо больше разницу сделать, либо сравнять толщины.
Зная возможности, могли бы и лучше!
Левый акцент в композиции иллюстрирует тенденцию вывалиться к чертям за пределы графика.
Рубль коин. RUBCB (рубль центро банка). Ждем листинга на всех платформах.