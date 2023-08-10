Пространственный дизайн в Apple Vision и практики создания индикаторов загрузки: главное в продуктовом дизайне за июль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Emily Brody рассказывает о поэтапном запуске бета-версии режима разработчика в Figma. Они ориентировались на WAU (еженедельные активные пользователи) и настроили оперативные каналы сбора обратной связи для быстрой доработки интерфейса.

Feifei Liu и Kate Moran из Nielsen/Norman Group изучили сервисы для обработки результатов пользовательских исследований, которые обещают готовить инсайты на их основе. В целом всё плохо — корявые выводы, невозможность отследить исходный материал конкретной сессии, непонимание контекста.

Hajira Atheeque подробно разбирает принципы пространственного дизайна в Apple Vision.

Benedict Evans считает, что алгоритмические инструменты не сократят рабочие места, а наоборот — создадут много новых. Он ссылается на парадокс Jevons, который показал: когда какой-то ресурс становится дешевле, его наоборот начинают потреблять больше. И приводит много подходящих примеров.

Тарас Бакушевич разбирает удачные практики создания индикаторов загрузки для разных ситуаций.

Новости инструментов дизайна:

Abode: Энтузиаст Stuart Semple решил прожарить Adobe и запустил инициативу Abode. Он собирает деньги на KickStarter для запуска линейки инструментов дизайна. Он регулярно высмеивает кого-то в похожем ключе.

Stable Doodle: Инструмент Clipdrop от создателей Stable Diffusion научился превращать наброски от руки в фото и иллюстрации.

Canva Magic Design: Canva запустила алгоритмического помощника, который помогает генерировать шаблоны, изображения и другие аспекты дизайна.

Adobe Generative Expand: В Adobe Photoshop появилась функция Generative Expand на основе их движка алгоритмического дизайна Firefly. Она продолжает Generative Fill, но более удобна для дорисовки изображения за текущими границами. Как она работает.

Kraftful: Помогают разбирать обратную связь от пользователей и раскладывать её по категориям с помощью ChatGPT.

Stable Diffusion XL 1.0: Выпустили версию для всех.

Adobe Generative Expand

Nate Baldwin рассказывает о работе над семантическими токенами в дизайн-системе Intuit. Как они пришли к их архитектуре и типизации.

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Raluca Budiu из Nielsen/Norman Group собрала мощный глоссарий терминов в количественных пользовательских исследованиях.

Rauno Freiberg под микроскопом разбирает жесты и анимацию интерфейса в операционках Apple. Он делал интересный концепт MercuryOS, которая ощущается так же плавно и аккуратно, как и они.

Отличный рассказ Sanyam Jain о работе над конкретным компонентом кнопки в сценарии оформления заказа приложения Swiggy. Как они замеряли связанные метрики и доработали первую версию, уделяя внимание небольшим, но критичным деталям.

Dan Brown описывает своё понимание термина «концепт» в информационной архитектуре.

Anna Kaley из Nielsen/Norman Group показывает, как работать с матрицей CSD (Certainties, Suppositions, Doubts). Она помогает разложить предположения о пользователях по стопкам (уверены, предполагаем, сомневаемся) и системно работать по повышению степени уверенности.

MeasuringU изучили, насколько метод клик-тестов на макетах позволяет предугадать реальное поведение пользователя на сайте. В целом — очень близко.

Советы Kim Salazar из Nielsen/Norman Group по дизайну интерфейса виртуальной очереди. Как показывать пользователю статус и сообщать о важных вещах.

Karuna Harishanker из Lyft предлагает системный подход, который поможет презентовать результаты пользовательских исследований команде. Как обернуть их в историю, которая подсвечивает главное и за которой интересно следить.

Тренды в интранетах 2023 года от Nielsen/Norman Group. Недавно они анонсировали победителей своих ежегодных наград.

Robert Goesch рассказывает об интересном концепте поиска авиабилетов. Их агентство DUMBO попробовало пересмотреть порядок действий пользователя, чтобы оптимизировать основной (по их мнению) сценарий использования.

1 сентября 2023 года стартует десятый поток моего курса о дизайн-менеджменте цифровых продуктов на Bang Bang Education.

На первых девяти отучились более 550 дизайн-директоров, дизайн-менеджеров, арт-директоров, ведущих дизайнеров, креативных директоров из отечественных и нескольких международных компаний: 1C, ABBYY, AIC, «Ак Барс», «Альфа-банк», Apalon, App in the Air, Arrival, Aviasales, Avito, Badoo, BBC, «Билайн», БКС, ВТБ, Chatfuel, Clay, «Газпром», de Bijenkorf, Delivery Club, «Детский мир», Dodo Pizza, «ДОМ.РФ», EPAM, Foodplex, HeadHunter, Heads & Hands, Hoff, inDriver, Joom, Kaspi, Klarna, «Комитет», «Красцветмет», «Леруа Мерлен», «Литрес», Loóna, «Луч», MacPaw, Mailchimp, «Манго Офис», ManyChat, «М.Видео».

А также: Microsoft, Miro, «Модульбанк», «Мосбиржа», МТС, Naumen, Okko, OneTwoTrip, OpenWeb, Opera, «Открытие», Ozon, PayPal, «Петрович», ПИК, Pinkman, ПСБ, QIWI, Qlean, «Райффайзенбанк», Rambler Group, РБК, Readdle, Redmadrobot, Reg.ru, «Ренессанс Страхование», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Ростелеком», S7, «Сбер», «Ситимобил», «Спортмастер», «Столото», Selectel, Semrush, Skyeng, Tele2, «Тинькофф», Трипстер», TomTom, Touch Instinct, «Точка», «Учи.ру», «Уралхим», «Финам», «Циан», «Эксмо», VK, Voximplant, Wargaming, Wrike, X5, «Яндекс» и многих других.