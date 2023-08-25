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Дизайн
Артур Томилко

«Студия Артемия Лебедева» представила свой новый логотип и обновила сайт Статьи редакции

Главная страница стала «бесконечной» информационной лентой для «вдохновения» дизайнеров.

306 показов
4.3K открытий
  • Об изменениях студия рассказала в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что новый логотип «постоянно меняется», отражая «широчайший диапазон интересов» компании. В частности, некоторые детали лого изменяются при переходе в разные разделы сайта, обратил внимания редактор vc.ru.
  • На главной странице artlebedev.ru появился «круглосуточный интерактивный поток» с новостями, «интересными» ссылками, анонсами мероприятий и другими «источниками вдохновения» — «Потокус».
  • Публикации и обсуждения в нём доступны в виде информационной ленты из текстов, изображений, видео, трансляций и витрин товаров. Пользователи также могут участвовать в опросах, оставлять реакции и комментарии.

«Потокус» не просто воспроизводит статический контент, но и в прямом эфире подгружает данные из онлайн-источников, демонстрируя, например, актуальные финансовые показатели компании, прогноз погоды или котировки валют в режиме реального времени.

«Студия Артемия Лебедева»
  • Компании могут подключить «Потокус» к своему сайту, корпоративному телевидению, рекламному дисплею или цифровой витрине. Сейчас услуга доступна в тестовом режиме по заявкам.

#новости #студиялебедева

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21 комментарий
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 Boris Agafontsev

Ну представила и представила

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Zypar Akhmat

Че бухтеть то?

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Гарбиэль Федосян
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Kodebsky

Артемий Лебедев показал свое новое фото в паспорте

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igotosochi
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33_rublya

Держат марку, как всегда - .....

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Pavel Cree

Слово говно уже не пишется?

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33_rublya

Интрига

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Никита Можаев

Очень круто! Красавчики

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Давид Муравьёв

Ну как и большая часть его дизайнов, не очень

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Гарбиэль Федосян

Ну добьёшься его уровня, тогда заценим твоё мнениюшко.

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Александр Алаев

Охуенный был логотип же, сделали какую-то ерунду!

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Святослав Гусев

Как всегда — никак.

Повторить
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Zloy Marketolog
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Алексей Орлов

Достойно представили. Кто бы что не говорил, но Артемий лучший дизайнер в РФ. Безумное большое количество времени работал на свое имя, теперь имя работает на него.

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debil
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Nikita

У меня у одного на его сайте почти все кейсы в ужасном качестве? 😅

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Nikita Zubkov

Почему это важно?

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Отнюдь

какой пиздец

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Sharik Sharikov

Осталось добавить новость про упавшую сосиску … кто то еще серьезно заходит на сайт смурфика ? В 2к23 ?

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Rin Power

На самом деле ярко, креативно, необычно, но при заходе на сайт не помешала бы плашка как на Netflix "Some scenes have a strobing effect that may affect photosensitive viewers" :D. Эпилептиком не являюсь, но после пары мин на сайте заболела голова от анимаций, кислотных цветов, постоянно сменяющихся кадров.

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18 комментариев
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