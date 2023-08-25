«Студия Артемия Лебедева» представила свой новый логотип и обновила сайт Статьи редакции
Главная страница стала «бесконечной» информационной лентой для «вдохновения» дизайнеров.
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- Об изменениях студия рассказала в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что новый логотип «постоянно меняется», отражая «широчайший диапазон интересов» компании. В частности, некоторые детали лого изменяются при переходе в разные разделы сайта, обратил внимания редактор vc.ru.
- На главной странице artlebedev.ru появился «круглосуточный интерактивный поток» с новостями, «интересными» ссылками, анонсами мероприятий и другими «источниками вдохновения» — «Потокус».
- Публикации и обсуждения в нём доступны в виде информационной ленты из текстов, изображений, видео, трансляций и витрин товаров. Пользователи также могут участвовать в опросах, оставлять реакции и комментарии.
- Компании могут подключить «Потокус» к своему сайту, корпоративному телевидению, рекламному дисплею или цифровой витрине. Сейчас услуга доступна в тестовом режиме по заявкам.
Ну представила и представила
Че бухтеть то?
Артемий Лебедев показал свое новое фото в паспорте
Держат марку, как всегда - .....
Слово говно уже не пишется?
Интрига
Очень круто! Красавчики
Ну как и большая часть его дизайнов, не очень
Ну добьёшься его уровня, тогда заценим твоё мнениюшко.
Охуенный был логотип же, сделали какую-то ерунду!
Как всегда — никак.
Достойно представили. Кто бы что не говорил, но Артемий лучший дизайнер в РФ. Безумное большое количество времени работал на свое имя, теперь имя работает на него.
У меня у одного на его сайте почти все кейсы в ужасном качестве? 😅
Почему это важно?
какой пиздец
Осталось добавить новость про упавшую сосиску … кто то еще серьезно заходит на сайт смурфика ? В 2к23 ?
На самом деле ярко, креативно, необычно, но при заходе на сайт не помешала бы плашка как на Netflix "Some scenes have a strobing effect that may affect photosensitive viewers" :D. Эпилептиком не являюсь, но после пары мин на сайте заболела голова от анимаций, кислотных цветов, постоянно сменяющихся кадров.