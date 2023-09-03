Как корпорация-«кракен» Monotype захватила рынок шрифтов Статьи редакции
Ей принадлежат Arial, Helvetica, Gotham и Times New Roman, а также отраслевой маркетплейс MyFonts. Как она развивалась и почему дизайнеры мирятся с её условиями — в кратком пересказе заметки The Hustle.
В начале 2010-х медсестра из Вирджинии, США, Синди Томпсон получила неожиданный звонок: представитель Warner Bros. Entertainment рассказал, что разработанный ею шрифт будут использовать в фильме «Великий Гэтсби» — как почерк главного героя.
Томпсон создавала шрифты на досуге с помощью ПО, которое купила за $100, и размещала их на платформе MyFonts, где их и нашла кинокомпания. Сперва она не могла поверить своему счастью, но вот гонорар за использование оказался неожиданно маленьким — $12, которые даже не покрыли затраты на программу.
Её история, увы, не исключение из правил, пишет The Hustle. Рынок шрифтов «перенасыщен», поэтому, чтобы выделиться, дизайнерам-любителям приходится прикладывать вдвое больше усилий. Ещё сложнее, когда на этом рынке есть очевидный монополист — компания Monotype Imaging, которой принадлежат и популярные шрифты, и платформа для их продажи.
Monotype — «кракен, пожирающий рынок»
Первый шрифт появился в 1440 году, когда типограф Иоганн Гутенберг изобрёл способ книгопечатания подвижными литерами, чтобы напечатать Библию. С тех пор шрифтолитейных мастерских и студий становилось всё больше, а в конце 19 века появилась и американская Monotype Imaging.
Она изобрела первый в мире монотип — автоматическую букоотливную машину, которая позволила увеличить скорость создания шрифтов, — а также выпустила одни из самых популярных шрифтов Gill Sans, Perpetua и Times New Roman.
Во второй половине 20 века рынок быстро изменился: многие компании заключили сделки о слиянии, монотипы с появлением фотонабора и компьютерной вёрстки вышли из обихода, а Monotype Imaging столкнулась с финансовыми трудностями.
Остаться на плаву помогла инвестфирма TA Associate, выкупившая бизнес в 2004 году. После этого компания вышла на биржу и за несколько лет купила ряд активов:
- Своего основного конкурента — Mergenthaler Linotype, заполучив около 6000 шрифтов, в том числе Helvetica и Avenir.
- Производителей шрифтов Ascender Corporation и FontShop.
В 2019 году Monotype снова выкупили — за $825 млн, — и та тогда приобрела две независимые шрифтолитейные студии RW Foundry и Hoefler & Co.
Некоторым дизайнерам казалось, что компания — самый настоящий «кракен, пожирающий рынок», но сама она считала, что упрощает жизнь пользователям: выбор шрифтов большой, а лицензировать их можно через одно окно — саму Monotype.
Покупка MyFonts как дополнительного источника выручки
В 2012 году корпорация заключила одну из важных сделок — за $50 млн купила материнскую компанию MyFonts, маркетплейса с более чем 250 тысячами шрифтов, где свои работы публикуют независимые дизайнеры и свыше 4500 шрифтолитейных студий. Для сравнения: у площадок Creative Market и Etsy ассортимент шрифтов меньше — это 82 тысячи и 5000 соответственно.
Цены на шрифты авторы определяют сами. Половину от стоимости забирает Monotype в качестве комиссии. Creative Market взимает столько же, а Etsy берет $0,20 за размещение шрифта и 6,5% за каждую транзакцию.
Дизайнеры могли бы публиковаться, например, на Etsy, но по охватам у MyFonts нет конкурентов, поэтому им и приходится принимать все условия Monotype — даже когда корпорации вроде Apple и NASA используют шрифты с сайта без разрешения.
По словам самой компании, 45% мастерских считают эти продажи своим основным источником дохода, остальные 55% — пассивным. Дизайнер и владелец Set Sail Studios Сэм Парретт, например, зарабатывает в месяц $7000 после вычета комиссии, и шрифты его можно увидеть, как он сам отмечает, повсюду: на плакатах с актрисой Джиллиан Андерсон, на обложках альбомов Cardi B и Kэти Перри, на постерах сериалов Netflix.
До конца 2023 года Monotype планирует представить на MyFonts модель подписки: клиент будет оплачивать единую подписку на Monotype и получать доступ к «большему ассортименту шрифтов» с общей лицензией.
Размер роялти будет зависеть от того, сколько денег автор выручает с продаж и каким спросом пользуются его шрифты, а также от суммы квартальной выручки самой Monotype от комиссий. Дизайнеры смогут подключиться к программе подписки и при этом продолжить продавать стандартные лицензии.
Авторы переживают, что Monotype таким образом хочет отобрать у них часть контроля над правами и увеличить не авторскую прибыль, а свою.
В Monotype же считают, что подписка поможет дизайнерам больше зарабатывать, так как они будут получать платежи не только за покупку финального продукта, но и при «каждом использовании шрифта», в том числе в прототипировании.
Автор, зачем мы так нуждаемся во множестве шрифтов?