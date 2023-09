В 2019 году Monotype снова выкупили — за $825 млн, — и та тогда приобрела две независимые шрифтолитейные студии RW Foundry и Hoefler & Co.

Она изобрела первый в мире монотип — автоматическую букоотливную машину, которая позволила увеличить скорость создания шрифтов, — а также выпустила одни из самых популярных шрифтов Gill Sans, Perpetua и Times New Roman.

Её история, увы, не исключение из правил, пишет The Hustle. Рынок шрифтов «перенасыщен», поэтому, чтобы выделиться, дизайнерам-любителям приходится прикладывать вдвое больше усилий. Ещё сложнее, когда на этом рынке есть очевидный монополист — компания Monotype Imaging, которой принадлежат и популярные шрифты, и платформа для их продажи.

Ей принадлежат Arial, Helvetica, Gotham и Times New Roman, а также отраслевой маркетплейс MyFonts. Как она развивалась и почему дизайнеры мирятся с её условиями — в кратком пересказе заметки The Hustle.