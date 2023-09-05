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Дизайн
Маша Цепелева

Google представила новый логотип Android — с заглавной «A» и объёмным роботом Статьи редакции

Предыдущий раз компания обновляла логотип операционной системы в 2019 году.

189 показов
1.3K открытий
Здесь и далее видео Google
  • Google отказалась от написания «android» в нижнем регистре на логотипе и добавила заглавную букву «А». Это «добавит ему больше веса рядом с логотипом Google». Обновление шрифта поможет «лучше передать связь между Android-устройствами и приложениями Google», объяснил бренд-менеджер компании Джейсон Фурнье.
  • Робот Android стал «заметным элементом логотипа, отражая игривость и динамичность». Его внешний вид в полный рост также обновили, чтобы персонажа было легче использовать в реальности и цифровой среде.
  • Компания начнёт использовать новый логотип до конца 2023 года.
  • Google анонсировала изменения в июне 2023-го на конференции I/O 2023.
Слева — логотип с 2004 года, справа — от 2014-го, посередине — с 2019-го, фото 9to5Google

#новость #google #android

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21 комментарий
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 Бублик static void

Гугл держит марку, как всегда так себе. Не умеют ребята в дизайн.

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Rex Mundy

От компании с таким количеством нормальных сервисов дизайн и не нужен

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Eugeniy Yucca

Надо было у вас заказывать, ага

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Вадим Д.

Чем бы гугл ни тешился, лишь бы не банкротился (-:

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Руссиано Цикорини

Разбудите, когда гугл придумает скевоморфизм.

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Александр Иванов
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Александр Иванов

Есть и лгбт тематики тоже

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Стакан чая

Лгбт чек , зашквар

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Gosoo Gosoo

Следующий будет объемный робот, судя по тенденции

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Слегка Придурковатый

Как-то слишком по-детски. Хотя отторжения не вызывает, значит, уже неплохо.

P.S. Волосатый в гифке ничотак. Есть в полный рост посмотреть?

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Бублик static void
Волосатый в гифке ничотак. Есть в полный рост посмотреть?

Боюсь волосатые и в полный рост это NSFW.

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Rex Mundy
по детски. Отторжения не вызывает

Попали в целевую аудиторию значит?

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Слегка Придурковатый

Да, я такой.

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Со всем уважением

"поможет «лучше передать связь между Android-устройствами и приложениями Google»"

Какую связь поможет лучше передать радужный робот, наверное, лучше и не уточнять... Ещё странно, что у него все конечности на месте.

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Krem-brulee

У Гугла есть маленькая проблема с собственной айдентикой: в разных их сервисах может быть разный красный в логотипе. Надеюсь, они и за это возьмутся)

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Дмитрий Кузнецов

Гигачат передает творческий привет

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ilia

Чем-то напоминает канадцев в South Park)

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mirge

А где логотип то? Только анимацию вижу

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Влад Шушкевич

Интересно, сколько стоил им новый логотип.

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Невероятный Блондин
Обновление шрифта поможет «лучше передать связь между Android-устройствами и приложениями

Разработчики, вы слышали? Связь приложений будет лучше.
Вы довольны?

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Куртуазный маньерист
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18 комментариев
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