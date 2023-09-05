Google представила новый логотип Android — с заглавной «A» и объёмным роботом Статьи редакции
Предыдущий раз компания обновляла логотип операционной системы в 2019 году.
189 показов
1.3K открытий
- Google отказалась от написания «android» в нижнем регистре на логотипе и добавила заглавную букву «А». Это «добавит ему больше веса рядом с логотипом Google». Обновление шрифта поможет «лучше передать связь между Android-устройствами и приложениями Google», объяснил бренд-менеджер компании Джейсон Фурнье.
- Робот Android стал «заметным элементом логотипа, отражая игривость и динамичность». Его внешний вид в полный рост также обновили, чтобы персонажа было легче использовать в реальности и цифровой среде.
- Компания начнёт использовать новый логотип до конца 2023 года.
- Google анонсировала изменения в июне 2023-го на конференции I/O 2023.
Гугл держит марку, как всегда так себе. Не умеют ребята в дизайн.
От компании с таким количеством нормальных сервисов дизайн и не нужен
Надо было у вас заказывать, ага
Чем бы гугл ни тешился, лишь бы не банкротился (-:
Разбудите, когда гугл придумает скевоморфизм.
Есть и лгбт тематики тоже
Лгбт чек , зашквар
Следующий будет объемный робот, судя по тенденции
Как-то слишком по-детски. Хотя отторжения не вызывает, значит, уже неплохо.
P.S. Волосатый в гифке ничотак. Есть в полный рост посмотреть?
Боюсь волосатые и в полный рост это NSFW.
Попали в целевую аудиторию значит?
Да, я такой.
"поможет «лучше передать связь между Android-устройствами и приложениями Google»"
Какую связь поможет лучше передать радужный робот, наверное, лучше и не уточнять... Ещё странно, что у него все конечности на месте.
У Гугла есть маленькая проблема с собственной айдентикой: в разных их сервисах может быть разный красный в логотипе. Надеюсь, они и за это возьмутся)
Гигачат передает творческий привет
Чем-то напоминает канадцев в South Park)
А где логотип то? Только анимацию вижу
Интересно, сколько стоил им новый логотип.
Разработчики, вы слышали? Связь приложений будет лучше.
Вы довольны?