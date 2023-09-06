Компания начиналась и развивалась как русский бренд — ближе к сказке. Но жизнь меняется, поменялись наши гости, меняемся и мы. Хотим стать современными, цифровыми, чтобы к нам приходила не только аудитория, которая выросла с брендом, но и молодежь.

Хотим создать такой продукт, который спокойно можно взять с собой, такая «однорукая еда». Чтобы гости могли сказать — пойдём в «Крошку Картошку», и каждый из них нашёл то, что ему хочется.

Сейчас две трети нашей аудитории — это женщины 25-35 лет, но нам интересны и дети, и семьи, разные возрастные категории.