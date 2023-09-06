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Дизайн
Полина Лааксо

Сеть кафе «Крошка Картошка» проведёт ребрендинг, чтобы стать «цифровой» и привлечь молодую аудиторию Статьи редакции

А в будущем планирует выйти на зарубежные рынки и, возможно, провести IPO.

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  • Деталями первого за 25 лет масштабного ребрендинга компания поделилась с «РИА Новостями» и Adindex. Она перешла на новый «брендбук» с 6 сентября 2023 года, но менять дизайн залов, витрин, униформы и упаковки будет постепенно во всех точках, в том числе франчайзинговых.
  • Ребрендингом занималось агентство The Clients. Перед ним стояла задача осовременить «айдентику», чтобы привлечь молодёжь и сохранить «фокус на понятной и "уютной" еде, знакомой с детства». Отсюда и новый слоган: «Наполняем теплотой», который заодно отражает общую концепцию сети — возможность выбрать наполнитель для картофеля.
  • Вместо салатового, тёмно-зеленого и белого цветов дизайнеры выбрали более «тёплые» бежевые и коричневые оттенки. Из логотипа убрали круг, оставив только маскота — шеф-повара. На плакатах появились и другие персонажи: рисованные посетители и кошка.
Слева — первоначальное оформление, справа — новое
  • Меню тоже изменится: в нём появится линейка фирменных десертов и новое картофельное блюдо — мэш.

Компания начиналась и развивалась как русский бренд — ближе к сказке. Но жизнь меняется, поменялись наши гости, меняемся и мы. Хотим стать современными, цифровыми, чтобы к нам приходила не только аудитория, которая выросла с брендом, но и молодежь.

Хотим создать такой продукт, который спокойно можно взять с собой, такая «однорукая еда». Чтобы гости могли сказать — пойдём в «Крошку Картошку», и каждый из них нашёл то, что ему хочется.

Сейчас две трети нашей аудитории — это женщины 25-35 лет, но нам интересны и дети, и семьи, разные возрастные категории.

Сергей Зайцев, гендиректор «Крошки Картошки» для «РИА Новостей»
  • О планах провести ребрендинг сеть рассказала в июне 2023 года. Но редактор vc.ru заметил, что обновлённое лого появилось в группе во «ВКонтакте» гораздо раньше — в августе 2022 года. А торговый фургон с новым дизайном представили как минимум в июле 2023-го.
Источник: Sostav
  • На сентябрь 2023-го у «Крошки Картошки» 250 точек в 25 городах России, в которых работает около 3500 сотрудников. 75 заведений свои, ещё 175 — франчайзинговые. К концу года она рассчитывает приступить к развитию сети в Сибири и на Дальнем Востоке и открыть ещё 25-30 ресторанов, уточнил изданию Retail.ru гендиректор Сергей Зайцев.
  • В планах также выйти на зарубежные рынки. По словам Зайцева, компания уже пробовала работать за рубежом, но тогда у неё не было «релевантного опыта» в управлении «удалённым бизнесом». Теперь он есть, но за счёт чего сеть его получила, гендиректор не уточняет.
  • Он допускает и выход на биржу, но для этого «Крошке Картошке» нужно «вырасти хотя бы в три раза, а это перспектива трёх-пяти лет». По данным Rusprofile, выручка ООО «Крошка Картошка» за 2022 год составила 1,2 млрд рублей, убыток — 68 млн рублей.

#новость #крошкакартошка

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117 комментариев
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 dr. Dolittle

Мы убрали кружок, сменили цвет штанов и шрифт. Теперь вы очень цифровые, молодежь ваша. С вас сто тысяч долларов

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ЯжПрограммист

Артемий, перелогиньтесь

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Ник К.

Таков путь

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1 комментарий
Вадим Д.

Маскот напоминает одного усатого таракана.
Тогда и переименоваться в Крепкий картофельный орешек можно.

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Muvandr

А могли бы перестать оскорблять президентов любых стран и писать о бизнесе :-)

Но не судьба, это ВЦ который мы заслужили

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47 комментариев

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Комментарий удален модератором

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Daniil Levi

достаточно написать, что картошка безглютеновая, и сразу будет модно-молодёжно

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Vladimir Ivanov

Веганская - это уже прошлый век?

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Ivan Marias

На таком не проведёшь - в ней крахмал, сиречь - сахар!

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ART

на кокосовом молоке

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Евгения Лебедева

Ага спортпит-картошка, вместо энергетиков)

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Ник К.
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1 комментарий
Anton S
новое картофельное блюдо - мэш

есть же исконно русское слово "пюре"

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Император Нолимоций
исконно русское слово "пюре"

Оно не русское.

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11 комментариев
S1m0ne

пюрЭЭ - это же очищать по-французски(

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under construction

кто-нибудь туда еще ходит?

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Muvandr

да бывает заглядываю. вполне не плохой фастфуд вариант

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7 комментариев
Со всем уважением

"две трети нашей аудитории — это женщины 25-35 лет"

Да вам надо к картошке коуча-психологиньшу выдавать в нагрузку, ЦА одинаковая.

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Blisk

Нужно огурцы побольше класть.

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Внешний хот-дог

Коллабу с Блиновской надо было)

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Слегка Придурковатый

Чтобы привлечь молодую аудиторию, нужно было повара на электросамокат посадить, и чтоб он во рту вэйп держал. Усы немного подкрутить не помешало бы, чтоб всем было ясно, что он только-только из барбершопа.

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Артур Маслов

чтобы привлечь молодую аудиторию нужно было просто добавить в картошку больше соли

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Yaroslav Kramskoy

Такой уже есть — DOSTAЕВСКИЙ.

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1 комментарий
Николай Владимирович Грудинин

К А Р Т О Ш К А
че там по БЖУ, ребята
мм, чистый жир, класс
а еще морсом полирнуть

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Артур Маслов

чел, ты...
какой жир в картошке, ты ёбнулся? там крахмал, углеводная бомба. плюс соланин от которого и отъехать можно если долго есть

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1 комментарий
Ivan Mart

Откуда в картошке чистый жир? Уж любитель посчитать бжу должен знать

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1 комментарий
Посторонним В

ура демонизация продуктов

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Роман Кулаков
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Комментарий удален модератором

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Максим Марковин

Средняя надежность на Руспрофайл))

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debil
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Дима Коренев

Молодцы, конечно, но им бы немного ассортимент блюд кроме самой картошки поменять. Пару раз брал типа сэндвичи — есть невозможно, действительно невкусно. А одной картошкой не наешься.

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Посторонним В

буквально вчера гуглила их меню, там оказывается появилась картошка с курицей/креветками терияки

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Максим Старовойт

На азбуку вкуса очень похоже

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Виталий Скоробогатов

Насчет дизайна - очень даже миленько, но и до этого выглядело неплохо

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Blisk

Смена логотипа и фирстиля – это "цифровизация". Епушки воробушки.

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Roman Hmelevsky
А в будущем планирует выйти на зарубежные рынки и, возможно, провести IPO.

Гении уместности, это у них не отнять. Выбрали единственно подходящий момент.

(мем с собакой в горящем доме "It's OK")

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Yaroslav Kramskoy

От STARBUCKS к «Буше».

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Виктор Петров

Вместо того, чтоб хрючево едой нормальной заменить, они ребрендинги проводят.
Куды котитца мир

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Oleg Krasikov

Да хороший редизайн, что вы. Симпатичнее, чем был

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Император Нолимоций

Кстати, норм. Куда менее всрато, чем у отечественной пародии на McD.

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ЯжПрограммист
и, возможно, провести IPO

IPO которое мы заслужили

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Артём Величкин

Бутылочки с напитками приятные визуально, и дизайн минималистичный радует

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Жопэ Депардье

Напоминает продукты из Лавки или из ВкусВилл дизайном

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Max Technologic

Интересно почему они популярны у барышень 25-35 лет. Типа без фритюра не толстеешь?

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A

Ждем идиотского, говорящего писклявым голосом героя в рекламах

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Хозяин

чорт, значит я уже не молодая аудитория...

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Босятский Мун Рок

выходит так, ты знаешь что такое пх)

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ilia

Хз как там и за счет чего в Москве "и около" они так долго держатся - в Сибирь как пришли (на фудкорты ТЦ), так и ушли через год-два...

Додо тоже не сказать что прижилась...

Макдональдс присутствует, но и близко к KFC (и даже бургер кингу) не подобрался...

"особо" как-то едим, наверное, ага

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Виктор Викторович

В Москве люди там едят, но обычно это только в крупных ТЦ. В Афимоле (ТЦ у Москва-Сити) там даже очереди бывали.

Что в Сибири заходит больше?

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Denis

как чел, который вообще не рубит в дизайне, что получилось довольно мило

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Максим Степанов

Тогда - potato minimal

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lakoros

картофельный мэш. Это пюре из разных сортов картофеля ?)

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ИноПост

Картошка со временем тоже станет цифровой...

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114 комментариев
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