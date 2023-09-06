Сеть кафе «Крошка Картошка» проведёт ребрендинг, чтобы стать «цифровой» и привлечь молодую аудиторию Статьи редакции
А в будущем планирует выйти на зарубежные рынки и, возможно, провести IPO.
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- Деталями первого за 25 лет масштабного ребрендинга компания поделилась с «РИА Новостями» и Adindex. Она перешла на новый «брендбук» с 6 сентября 2023 года, но менять дизайн залов, витрин, униформы и упаковки будет постепенно во всех точках, в том числе франчайзинговых.
- Ребрендингом занималось агентство The Clients. Перед ним стояла задача осовременить «айдентику», чтобы привлечь молодёжь и сохранить «фокус на понятной и "уютной" еде, знакомой с детства». Отсюда и новый слоган: «Наполняем теплотой», который заодно отражает общую концепцию сети — возможность выбрать наполнитель для картофеля.
- Вместо салатового, тёмно-зеленого и белого цветов дизайнеры выбрали более «тёплые» бежевые и коричневые оттенки. Из логотипа убрали круг, оставив только маскота — шеф-повара. На плакатах появились и другие персонажи: рисованные посетители и кошка.
- Меню тоже изменится: в нём появится линейка фирменных десертов и новое картофельное блюдо — мэш.
- О планах провести ребрендинг сеть рассказала в июне 2023 года. Но редактор vc.ru заметил, что обновлённое лого появилось в группе во «ВКонтакте» гораздо раньше — в августе 2022 года. А торговый фургон с новым дизайном представили как минимум в июле 2023-го.
- На сентябрь 2023-го у «Крошки Картошки» 250 точек в 25 городах России, в которых работает около 3500 сотрудников. 75 заведений свои, ещё 175 — франчайзинговые. К концу года она рассчитывает приступить к развитию сети в Сибири и на Дальнем Востоке и открыть ещё 25-30 ресторанов, уточнил изданию Retail.ru гендиректор Сергей Зайцев.
- В планах также выйти на зарубежные рынки. По словам Зайцева, компания уже пробовала работать за рубежом, но тогда у неё не было «релевантного опыта» в управлении «удалённым бизнесом». Теперь он есть, но за счёт чего сеть его получила, гендиректор не уточняет.
- Он допускает и выход на биржу, но для этого «Крошке Картошке» нужно «вырасти хотя бы в три раза, а это перспектива трёх-пяти лет». По данным Rusprofile, выручка ООО «Крошка Картошка» за 2022 год составила 1,2 млрд рублей, убыток — 68 млн рублей.
Мы убрали кружок, сменили цвет штанов и шрифт. Теперь вы очень цифровые, молодежь ваша. С вас сто тысяч долларов
Артемий, перелогиньтесь
Таков путь
Маскот напоминает одного усатого таракана.
Тогда и переименоваться в Крепкий картофельный орешек можно.
А могли бы перестать оскорблять президентов любых стран и писать о бизнесе :-)
Но не судьба, это ВЦ который мы заслужили
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достаточно написать, что картошка безглютеновая, и сразу будет модно-молодёжно
Веганская - это уже прошлый век?
На таком не проведёшь - в ней крахмал, сиречь - сахар!
на кокосовом молоке
Ага спортпит-картошка, вместо энергетиков)
есть же исконно русское слово "пюре"
Оно не русское.
пюрЭЭ - это же очищать по-французски(
кто-нибудь туда еще ходит?
да бывает заглядываю. вполне не плохой фастфуд вариант
"две трети нашей аудитории — это женщины 25-35 лет"
Да вам надо к картошке коуча-психологиньшу выдавать в нагрузку, ЦА одинаковая.
Нужно огурцы побольше класть.
Коллабу с Блиновской надо было)
Чтобы привлечь молодую аудиторию, нужно было повара на электросамокат посадить, и чтоб он во рту вэйп держал. Усы немного подкрутить не помешало бы, чтоб всем было ясно, что он только-только из барбершопа.
чтобы привлечь молодую аудиторию нужно было просто добавить в картошку больше соли
Такой уже есть — DOSTAЕВСКИЙ.
К А Р Т О Ш К А
че там по БЖУ, ребята
мм, чистый жир, класс
а еще морсом полирнуть
чел, ты...
какой жир в картошке, ты ёбнулся? там крахмал, углеводная бомба. плюс соланин от которого и отъехать можно если долго есть
Откуда в картошке чистый жир? Уж любитель посчитать бжу должен знать
ура демонизация продуктов
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Средняя надежность на Руспрофайл))
Молодцы, конечно, но им бы немного ассортимент блюд кроме самой картошки поменять. Пару раз брал типа сэндвичи — есть невозможно, действительно невкусно. А одной картошкой не наешься.
буквально вчера гуглила их меню, там оказывается появилась картошка с курицей/креветками терияки
На азбуку вкуса очень похоже
Насчет дизайна - очень даже миленько, но и до этого выглядело неплохо
Смена логотипа и фирстиля – это "цифровизация". Епушки воробушки.
Гении уместности, это у них не отнять. Выбрали единственно подходящий момент.
(мем с собакой в горящем доме "It's OK")
От STARBUCKS к «Буше».
Вместо того, чтоб хрючево едой нормальной заменить, они ребрендинги проводят.
Куды котитца мир
Да хороший редизайн, что вы. Симпатичнее, чем был
Кстати, норм. Куда менее всрато, чем у отечественной пародии на McD.
IPO которое мы заслужили
Бутылочки с напитками приятные визуально, и дизайн минималистичный радует
Напоминает продукты из Лавки или из ВкусВилл дизайном
Интересно почему они популярны у барышень 25-35 лет. Типа без фритюра не толстеешь?
Ждем идиотского, говорящего писклявым голосом героя в рекламах
чорт, значит я уже не молодая аудитория...
выходит так, ты знаешь что такое пх)
Хз как там и за счет чего в Москве "и около" они так долго держатся - в Сибирь как пришли (на фудкорты ТЦ), так и ушли через год-два...
Додо тоже не сказать что прижилась...
Макдональдс присутствует, но и близко к KFC (и даже бургер кингу) не подобрался...
"особо" как-то едим, наверное, ага
В Москве люди там едят, но обычно это только в крупных ТЦ. В Афимоле (ТЦ у Москва-Сити) там даже очереди бывали.
Что в Сибири заходит больше?
как чел, который вообще не рубит в дизайне, что получилось довольно мило
Тогда - potato minimal
картофельный мэш. Это пюре из разных сортов картофеля ?)
Картошка со временем тоже станет цифровой...